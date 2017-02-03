Полиграф. Кому ГУССТ-9 платит, того и танцует. ПОЛИГРАФ. НЕ БЕРИТЕ В ГОЛОВУ Муниципальные СМИ в одну дуду никогда не дуют. Что вы? Как можно! Спецстрой возьмут в Минобороны Едва железногорский филиал Спецстроя уведомил Центр занятости о намерении установить с 3 апреля сокращенную рабочую неделю для части своих подразделений, подоспело радостное известие. Минобороны официально берет под свое крыло военных строителей. Руководство Сибирского главка в начале недели срочно вылетело в Москву «за должностями», а решение Шойгу, похоже, может действительно серьезно изменить судьбу городского предприятия. После упразднения президентом России в конце прошлого года федерального агентства «Спецстрой» перспективы железногорского главка оставались туманными. Выдвигались различные версии - укрупнение, ликвидация, реорганизация в акционерное общество. Вариант перехода в Минобороны считался самым счастливым, однако итоговый вердикт мог затянуться до 1 июня. В таком непонятном состоянии - то ли воля, то ли неволя - портфель заказов местных военных строителей на 2017 год не увеличивался. Да так, что руководство предприятия намеревалось перевести несколько своих подразделений на трехдневную рабочую неделю с 3 апреля. О чем уведомило ЦЗН. Однако после долгожданного вызова в Москву, когда будущий собственник предприятия определился, можно предположить, что переход на трехдневку железногорского Спецстроя отменится. Уже сейчас обсуждаются новые объекты, что получат местные военные строители в результате вхождения в Минобороны. Кроме того, прогнозируется с очень большой долей вероятности: в здание на Штефана вернутся военные звания и погоны. А также и то, что для оборонки из сибирских активов оставят только самое нужное, что делать со всем остальным - будут сильно думать. gig26.ru . *** *** СПЕЦСТРОЙ ЗАМЕР В ОЖИДАНИИ Руководство Главного управления № 9 Спецстроя России уведомило Центр занятости Железногорска о переходе на трехдневную рабочую неделю. О том, что железногорских строителей 9-го Главка с 5 апреля переводят на трехдневную рабочую неделю, его руководитель уведомил Центр занятости в понедельник, 30 января. Но, по словам директора ЦЗН Ивана Чуприны, приказа на эту тему пока нет. Все руководство ГУССТ №9 находится в министерстве обороны России для получения указаний о дальнейших действиях. Отметим, что у железногорских строителей большой контракт на выполнение заказа Роскосмоса на площадке АО ИСС, который необходимо завершить. В своем интервью газете "Коммерсант" (21 января этого года) замминистра обороны Тимур Иванов рассказал, что предприятия Спецстроя, в которых Минобороны не испытывает нужды, будет рекомендовано переподчинить промышленности. «Например, есть "Спецстройсервис": у этой организации большая партия заказов по линии "Роскосмоса", "Ростеха", Минпромторга... В течение месяца мы должны дать предложения по изменению подведомственности тех или иных предприятий. Потом согласуем передачу их в ведение других органов исполнительной власти»,— заключил замглавы Минобороны. Напомним, что президент России Владимир Путин 29 января прошлого годаподписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Об этом сообщалось на сайте Кремля. В документе указано, что Спецстрой упразднен в целях совершенствования системы государственного управления. В соответствии с указом функции упраздненного Спецстроя переданы Министерству обороны России. tv.k26.ru . Обе заметки в один день 2 февраля сочинены, прошу заметить. А тем временем: Спецстрой РФ получил еще один штраф за казармы в Светлом Три казармы в омском 242-м учебном центре ВДВ возводили с нарушениями. 120-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ проверил деятельность Управления заказчика капитального строительства Минобороны РФ, куратора строительства быстровозводимого городка блочно-модульного типа на территории военного городка № 35 (или иначе — омского учебного центра) для постоянного проживания вместо обрушившейся казармы . Работы вело Главное управление специального строительства по территории центрального федерального округа при федеральном агентстве специального строительства, а именно — проектный офис СМУ N 916 ФГУП «ГУССТ N9 при Спецстрое России». Проверка выявила ряд нарушений, в том числе отсутствие разрешения на строительство, утвержденной проектной документации, положительного заключения госэкспертизы, освидетельствования отдельных видов работ, строительного контроля с фиксацией замечаний в журналы, и надзорное ведомство выдало предписание на их устранение. Тем не менее повторная проверка показала, что ситуация не стала лучше. И заказчика, и Спецстрой Арбитражный суд Омской области оштрафовал на 50 тысяч рублей каждого. Помимо этого, 25 января та же инстанция вынесла еще одно решение не в пользу Спецстроя — оштрафовать на 60 тысяч рублей. Стройнадзор выдал организации предписание от 09.09.2016, состоявшее из двух десятков пунктов, которые не были выполнены. Среди них, к примеру: отсутствие утвержденного проекта, исполнительной документации, системы вытяжной противодымной вентиляции, строительного контроля, контроля качества материалов, уменьшенная ширина всех эвакуационных выходов. — Работы полностью осуществлялись в отсутствие государственного строительного надзора, а также в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации до 27.04.2016, — приводится в решении суда названное постановление. В нем же сообщается: В настоящее время здания трех казарм эксплуатируется без разрешения на ввод в эксплуатацию и заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов. Решение еще может быть обжаловано. Что касается заказчика, то в отношении него тоже рассматривается еще один иск стройнадзора. Напомним, поздно вечером 12 июля 2015 года в Светлом обрушились перекрытия в одной из казарм. Под завалами погибли 23 солдата-срочника, еще один военнослужащий скончался в больнице 15 июля от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 292 УК РФ «Халатность», которое до сих пор не закрыто, были задержаны начальник учебного центра Олег Пономарев и директор фирмы, выполнявшей ремонтные работы, Александр Дорофеев. Причинами трагедии назывались некачественная постройка здания в 1975 году и некачественный ремонт в 2013-м. om1.ru . Р.S. В связи с ликвидацией Спецстроя «Роскосмос» планирует провести открытый конкурс на получение подряда по строительству второй очереди космодрома Восточный. Строительство первых объектов должно начаться в этом году. Тендер объявят осенью, в нём смогут принять участие любые российские строительные компании. «Это могут быть в том числе и какие-то бывшие структуры Спецстроя, если они успеют выделиться в отдельное предприятие в результате реформы ведомства», — рассказал представитель «Роскосмоса». dv.land . Росавиация расторгнет со «Спецстроем» контракты на выполнение работ по строительству и реконструкции взлётно-посадочных полос на Камчатке. Об этом, подводя итог совещания о развитии аэродромной сети в крае, сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. poluostrov-kamchatka.ru . Бывший первый заместитель директора Спецстроя Александр Загорулько доставлен в больницу с инфарктом. Мужчина находится в тяжёлом состоянии, его привезли в столичную клинику в сопровождении конвоя. Чуть позже Загорулько был переведён в одну из тюремных больниц. Бывшего замглавы Спецстроя доставили из СИЗО, где он находится после ареста. Напомним, в мае 2016 года Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства — Спецстроя России — Александра Загорулько. Он, как и его коллеги, стал фигурантом дела о хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Министерства обороны РФ. До Загорулько по данному делу были арестованы и другие руководители компании: экс-заместитель главы Спецстроя Александр Буряков и бизнесмен Кадыр Караханов. life.ru . На откаты в секторе госзакупок ежегодно уходит 1,152 трлн рублей. Для сравнения - это три с половиной годовых бюджета здравоохранения. Расследование "МК" выявило, как чиновники пользуются уязвимостями федеральных законов регулирующих закупки (44 ФЗ и 223 ФЗ). Принтер руководителю Федеральной службы судебных приставов был куплен за 8 тыс. рублей, а руководителю Спецстроя России — за 500 тыс. regions.ru .