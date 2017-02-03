Обилие версий громкого скандала очень о многом говорит. Язык не поворачивается назвать их хакерами, это что-то другое «Росбалту» стали известны все основные участники проекта "Шалтай-Болтай". Лидеры Болтай. Псевдоним крупного питерского пиарщика. Он работал со многими крупными чиновниками и бизнесменами. В последние годы сфера его интересов перенеслась на Москву. Именно после знакомства с Болтаем деятельность Аникеева по сбору компромата на госслужащих и предпринимателей вышла на новый уровень. Болтай и Аникеев вместе придумали проект «Шалтай-Болтай». Болтай определял редакционную политику — то, чью переписку стоит выкладывать в Интернет. Также он выполнял своеобразные функции статс-секретаря: все общение с чиновниками, представителями бизнеса и силовиками велось через него. По результатам этого общения и определялась редакционная политика ресурса. Кроме того, Болтай занимался пополнением бюджета проекта, получая деньги за размещение или неразмещение чужих переписок. Львиная доля средств оседала у него. Следующим по объемам получаемых средств был Аникеев. Владимир Аникеев (Льюис). Работал журналистом в питерских СМИ, потом занялся «черным» PR. Обладая связями в различных ведомствах, «добывал» компромат на чиновников и бизнесменов. После знакомства с Болтаем, по версии собеседников «Росбалта», организовал серию взломов «ящиков» госслужащих Северной столицы. Делалось это при помощи фишинга. После выхода проекта «Шалтай-Болтай» на федеральный уровень организовал хищения содержимого телефонов и планшетов чиновников с использованием оборудования, создающего фальшсоты и лже-Wi-Fi. Был вхож в администрацию президента. Большую часть времени проводил на Украине, где проживает его официальная жена, а также в Таиланде. В октябре 2016 года задержан сотрудниками ФСБ, когда направлялся с Украины в Санкт-Петербург. Младший партнер Шалтай. Айтишник из Санкт-Петербурга. Работал системным администратором на ряде ресурсов, подконтрольных Болтаю. После создания проекта «Шалтай-Болтай» уехал в Эстонию. Имеет гражданство этой страны. Именно Шалтаю поступал весь объем информации, скачанной при помощи фальшсот и лже-WI-FI. Он изучал контент и выбирал из него принадлежащий чиновникам, руководителям госкорпораций и другим лицам, с которых можно получить деньги. О результатах докладывал Болтаю и Льюису. Он же, по указанию последних, выкладывал контент на ресурсы «Шалтая-Болтая». От общего заработка проекта Шалтай получал 20-30%. Являлся младшим партнером без права голоса. Алиса. Гражданка Украины. В России сменила несколько профессий, пока не устроилась инструктором в питерском фитнес-центре, где занимался Аникеев. Молодые люди сблизились, после чего Алиса стала выполнять поручения Льюиса. Привлекательная девушка, сидевшая с ноутбуком в кафе и ресторанах, где собираются сотрудники администрации президента, не вызывала подозрений. На самом деле на этот ноутбук и скачивался контент с телефонов и планшетов посетителей. Также Алиса занималась в Киеве «обналичкой» биткоинов, заработанных «Шалтаем-Болтаем» на продаже чужой переписки. Шляпник и Мартовский Заяц. Айтишники, работавшие в российских регионах. Позже переехали в Москву, где трудились системными администраторами на различных ресурсах. Во время одной из вечеринок познакомились с Аникеевым. Стали выполнять его разовые поручения. После создания проекта «Шалтай-Болтай» переехали в Таиланд. Вели бухгалтерию ресурса, обрабатывали полученный контент, выполняли различную техническую работу. Летом 2016 года вместе с Аникеевым создали в Таиланде фирму, предоставляющую туристам услуги по аренде недвижимости. Росбалт . *** Спецслужбы провели обыски в загородном доме и московской квартире бывшего заместителя руководителя ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова. В результате была обнаружена внушительная сумма в $12 миллионов, которая частями хранилась в разных местах. Напомним, что замглавы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов мог быть причастен к деятельности "Шалтая-Болтая" - был его непосредственным куратором и покровителем. Life . *** Зря "Шалтай-Болтай" рассердил Шойгу Владимир Аникеев, которого считают лидером “Анонимного интернационала”, не мог не навлечь на себя гнев серьезного ведомства, написав письмо, обидное для министра обороны. «Анонимный интернационал» взламывал переписку чиновников, политиков и бизнесменов минимум три года, до поры до времени – безнаказанно. «Фонтанке» подсказали причину ареста Аникеева, известного также как Льюис. Видимо, это не государственная измена, в которой обвиняют офицеров Центра информационной безопасности ФСБ, к которой Льюис не причастен. Просто ему не надо было задевать Сергея Шойгу, а затем глумиться над армейскими чекистами. "Шалтай-Болтай", представлявшийся также «Анонимным интернационалом», объявился в Сети в самом конце 2013 года. С 2014 года начал шалить всерьез. В Интернете оказались доступны массивы электронной переписки, приписываемые вице-премьеру Дворковичу, топ-менеджменту ВТБ, членам кооператива «Сосны» и функционерам «Молодой гвардии «Единой России». Читать было интересно. О некоторых из них «Фонтанка» рассказывала: истории Игоря Всеволодовича Гиркина – Стрелкова и связанного с Евгением Пригожиным «Агентства интернет-исследований» в Ольгино стали темами наших публикаций . Праздник продолжался недолго. В последующие годы "Шалтай-Болтай" продолжал радовать громкими именами. Владислав Сурков, пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова и сам Дмитрий Медведев, размышления некоего Евгения Викторовича о членах тандема, хозяин «Ньюс-Медиа» Ашот Габрелянов – далеко не полный список. Но информации стало меньше. "Шалтай-Болтай" взял открытый курс на коммерцию и более не выкладывал полное содержимое электронных почтовых ящиков. Два-три письма с потертыми данными для затравки – и добро пожаловать на биржу, покупать архивы за биткоины. Неуловимыми авторы «Анонимного интернационала» оставались до поры до времени. В ноябре 2016 года задержали Владимира Аникеева, представлявшегося Льюисом, – его назвали создателем и вдохновителем. В декабре 2016 года под арест попали начальник второго оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, оперативник того же управления Дмитрий Докучаев и глава отдела расследования компьютерных инцидентов из «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Предполагается, что Михайлов и Докучаев были связаны с Аникеевым, хотя и неясно, кто из них выступал в роли поставщика информации. В январе чекистам и Стоянову предъявлены обвинения в госизмене, заговорили о связи с ЦРУ. Насколько известно «Фонтанке», Владимир Аникеев к ЦРУ отношения не имеет, и причина острой реакции в виде ареста – чрезмерная самонадеянность. Если игры с перепиской коммерсантов и даже очень высокопоставленных, но гражданских чиновников сходили с рук, то военные юмора в Сети не понимают. Звонок для "Шалтая-Болтая", возможно, прозвенел в августе 2015 года, когда «Анонимный интернационал» опубликовал открытое письмо главе департамента военной контрразведки генерал-полковнику Александру Безверхнему. "Шалтай-Болтай", демонстрируя озабоченность сохранностью военных секретов, опубликовал несколько писем из почтового ящика Ксении Большаковой, которая занимала должность секретаря начальника департамента строительства Минобороны Романа Филимонова, экс вице-губернатора Петербурга. скриншот с сайта «Мы с сожалением убедились в полной некомпетентности сотрудников ряда подразделений Министерства обороны РФ в области информационной безопасности, а если говорить более конкретно — в преступной небрежности. Через бесплатные почтовые сервисы типа yandex.ru , mail.ru и американский gmail.com передавались незашифрованные служебные документы, часто представляющие собой секретную информацию, связанную с обороноспособностью РФ», – писал "Шалтай-Болтай". И добивал: «В записях устройств секретаря Филимонова Ксении Большаковой оказались пароли и доступы на служебные почтовые сервера Министерства обороны. С печалькой отмечаем, что если данная информация стала доступна нам, то с большей степенью вероятности она могла быть доступна и спецслужбам ряда заинтересованных стран». Полный архив якобы секретной переписки был выставлен на электронную биржу за 350 биткоинов. Тогда один биткоин стоил менее 10 тысяч рублей, сегодня один биткоин – 58,7 тысячи рублей. Свой патриотизм «Анонимный интернационал» оценил вполовину: «Продающийся на Бирже информации массив г-на Филимонова может быть продан сотрудникам военной контрразведки с 50% скидкой. При условии верификации нами этих сотрудников». В подписи было указано «С уважением», но смотрелось это фальшиво. Неизвестно, выкупал ли кто-нибудь письма у "Шалтая-Болтая" и показывал ли при этом удостоверение контрразведчика, но комментарием на бирже «Анонимный интернационал» продолжил глумиться: «Продано. Лот реализован со скидкой 50%». По данным «Фонтанки», заплатить за письма предлагали и лично Роману Филимонову. Он отказался. Мы не знаем, какие слова и кому говорил министр обороны Сергей Шойгу, но, как нас уверили осведомленные собеседники, и содержание, и тон были крайне убедительны. Департамент военной контрразведки получил команду. Видимо, в том же 2015 году личности членов «Анонимного интернационала», выступавших под именами персонажей «Алисы в Стране Чудес», не были секретом. Центр информационной безопасности ФСБ, люди которого теперь мелькают в связке с "Шалтаем", скорее всего, занимался «Анонимным интернационалом» параллельно и вступил в контакт с Аникеевым. Как складывались их отношения и кто выступал в качестве источника информации – пока не ясно. Интерес мог быть и взаимным. В ноябре 2016 года Аникеева, который находился на Украине, по данным «Фонтанки», позвали на встречу в Петербург. С кем? Либо с сотрудниками ЦИБа, либо с чекистами из Департамента военной контрразведки, так как, похоже, и те и другие вели с ним свою игру. Аникеев, согласившись на беседу, затем запаниковал, вместо самолета воспользовался автомобилем, и его от греха подальше задержали на российско-белорусской границе. Выбор, очевидно, был не слишком богатый: вымогательство или неправомерный доступ к компьютерной информации. Судя по тому, что, как сообщают СМИ, он активно дает показания и согласился на сделку со следствием, вы уже догадались, что он выбрал. Что интересно – кто стоит за Льюисом. Если, конечно, он не самостоятельная фигура. Сотрудники ЦИБ ФСБ на эту роль не годятся – с ними Аникеев связался, уже став Льюисом. Биография Аникеева ответа не дает. Конечно, он не журналист. Хотя трудился в смежной сфере – профессионально работал с информацией в одном из информационно-аналитических агентств вплоть до 2013 года. Как уверяют «Фонтанку» знакомые будущего Льюиса, компьютерным гением он не был и предпочитал старомодные, но надежные методы: личные знакомства, беседы за рюмкой виски. Действительно, как отмечали ранее, был неравнодушен к женскому полу. Достоверно известно, что Аникеев оставил работодателя в середине 2013 года. Через несколько месяцев о себе заявил «Шалтай-Болтай». Льюис практически покинул Петербург. Был ли он главным в «Анонимном интернационале», нам неизвестно. Те, кто знал его несколько лет назад, замечают: «Не лидер». Какие суммы мог приносить "Шалтаю-Болтаю" шантаж в Сети, подсчитать невозможно, но заметно, что Аникеев не демонстрировал сверхпотребления. Жил в основном в доме в Паттайе, с женой и собакой. Посещал Momento Beach Restaurant, где за блюдо берут 7-15 долларов. Временами с женой посещал остров Ко Чанг, где останавливался в «четверках» без претензий – Koh Chang Sea View Resort и Cliff resort. Если бы ограничился гражданскими, может, жил бы там и дальше. fontanka.ru . *** По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева под стражей находятся ещё два его предполагаемых сообщника - Александр Филинов и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации. Арест предполагаемого лидера группы "Шалтай-Болтай" продлили до марта "Арест Филинова и Теплякова состоялся еще в ноябре 2016 года. В настоящее время мера пресечения им продлена до апреля", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова. Она отметила, что 9 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на продление срока ареста в отношении Филинова. Аникееву, Филинову и Теплякову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения"). В настоящее время срок ареста Аникеева продлен до 8 марта. Он не стал обжаловать это решение суда. Менеджера "Лаборатории Касперского" и двух сотрудников ФСБ обвинили в госизмене Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене. Однако сегодня адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов опроверг данную информацию. По его словам, участники дела "Шалтай-Болтай" не связаны с расследованием в отношении его подзащитного и других фигурантов. tass.ru .