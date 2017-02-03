Последняя наша надежда - это Науру и, конечно, Трамп. Безграничная зона В среду вечером на российском официальном портале правовой информации появились приказы директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова об установлении пограничной зоны на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В приказах номер 801, 802 и 803 — по три пункта: установить пограничную зону (с длинным перечислением населенных пунктов, географических названий и координат), установить места и время для въезда и выезда и предупреждающие знаки, признать утратившими силу действующие приказы. В каждом новом приказе говорится, что пограничные зоны устанавливаются для создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации. Прежде между Беларусью и Россией никаких пограничных зон не существовало. Как не существовало и самой границы. Так что новые приказы придают российско-белорусским отношениям дополнительный оттенок абсурда, как в известной пьесе Беккета. Там тоже все ждут Годо, сам факт существования которого весьма сомнителен. То же и с новыми пограничными зонами. Главное условие для существования пограничной зоны — это существование самой границы, с пунктами пропуска, таможенного и паспортного контроля, колючей проволокой и пограничником Карацупой. Но ничего подобного между Россией и Беларусью нет. Пограничный столб был торжественно выкопан Александром Лукашенко и Виктором Черномырдиным в 1996 году. Проезд-проход свободные. Время от времени, правда, в моменты обострения братских отношений, то одна, то другая сторона вводит нечто вроде паспортного контроля на границе. Но это не пограничный контроль. Милицейский, полицейский — но никак не пограничный. В самой Беларуси пограничные зоны существуют: в Гродненской области на границе с Польшей и Литвой, в Брестской — с Польшей и Украиной, в Гомельской — с Украиной и в Витебской — с Латвией и Литвой. Чтобы приехать в пограничную зону, иностранный гражданин должен получить специальный пропуск. В этой зоне действует особый режим, есть ограничения хозяйственной деятельности — например, торговли. Там запрещено хранить или везти больше пяти блоков сигарет. Там есть пограничные патрули и особый контроль. Но на границе с Россией никаких пограничных зон, как и самой границы, нет. Потому в среду вечером официальный представитель государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский заявил журналистам, что белорусскую пограничную службу никто ни о чем не уведомлял, и вообще на российском направлении подразделений пограничной службы нет. Первым делом, конечно, напрашивается версия, будто новые пограничные зоны связаны с недавним указом Александра Лукашенко об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан сроком на пять дней через национальный аэропорт «Минск». Это касается граждан 80 государств, то есть почти полмира может теперь въехать в Беларусь без визы. И те же полмира за пять дней прекрасно успеют съездить в Россию без визы, если им это зачем-то нужно. Так что логично предположить, что это ответ на новую визовую политику Минска. Но неувязочка в том, что указ о безвизовом въезде Александр Лукашенко подписал 9 января. А приказы ФСБ об установлении пограничных зон датированы 29 декабря прошлого года, просто их в Минюсте зарегистрировали лишь спустя месяц. Новогодний сюрприз от ФСБ — это традиция. Так что скорее можно было бы предположить, что указ Лукашенко — ответ на российские погранзоны. Правда, ФСБ ему не докладывает. Но и документ не секретный. И для его пересылки в Минск не нужно даже быть глубоко законспирированным белорусским шпионом в недрах ФСБ. Впрочем, никто уже не удивится, если вскоре появится громкое разоблачение с депортацией и обменом шпионами. Не зря Александр Лукашенко недавно, комментируя собственный указ об отмене виз, сказал: «Вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств — это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право». Но никаких «воя и воплей» в официальной реакции России не наблюдалось: разве что Дмитрий Песков сказал, что это внутреннее дело Беларуси. Так откуда вопли? Скорее всего, не из публичных комментариев. И как в действительности реагировал Кремль на безвизовый режим, никто не знает. А еще никто не знает, где будут дислоцироваться подразделения Федеральной погранслужбы и как вообще будет работать пограничная зона в отсутствие границы. Это все равно что аэропорт без взлетно-посадочной полосы: теоретически существовать может, в реальности — никак. novayagazeta. *** СМИ заметили опубликованный еще 27 января приказ лишь 1 февраля, после появления новости в "Российской газете" — именно после публикации такие приказы и вступают в силу. Пограничная зона появится на границах областей 7 февраля, причем в Смоленской области — впервые. В соответствии с приказом, ФСБ установит "места для въезда или (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону и предупреждающие знаки на въездах". Причиной введения пограничной зоны ФСБ назвало "создание необходимых условий охраны государственной границы РФ". При этом между Россией и Беларусью нет пограничного и таможенного контроля, а представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский добавил, что Минск "не выставлял пограничников на границу с Россией". Источник в российских спецслужбах рассказал интернет-изданию PolitOnline , известному своей близостью к Кремлю, о причинах введения пограничной зоны. "Давайте честно. Конечно, сейчас появились версии о введении пограничной зоны в ответ на заявления лидера Беларуси об Украине, что страна воюет за свою независимость . Это не так. А вот то, что Александр Григорьевич ввел безвизовый въезд с Европой — это серьезная проблема. Теперь через Беларусь в Россию могут въехать все, кто угодно — от футбольных фанатов до санкционированных лиц Евросоюза или персон "представляющих угрозу нацбезопасности". Бери билет до Минска, садись на другой самолет, поезд, автобус, машину, да хоть фуру и езжай в Россию. Никто не проследит, не остановит, не задержит и не развернет. Точно так же и обратно в срок безвизового въезда — в Беларусь и обратно в Европу. Если вы думаете, что так к нам ездят единицы или сотни, вы ошибаетесь — уже начали ездить тысячами. Кроме того, очень многие шастали через Беларусь — у кого проблемы с законом, у кого долги и запрет выезда из страны. Теперь не смогут", — пояснил офицер спецслужб изданию, близкому к Кремлю. Тем не менее, заметим, что введение Беларусью безвизового режима не вызывало возражений в России. Напротив, стороны заявляли о согласованности действий и отсутствии серьезных проблем в этом отношении. Тогда как заявление Александра Лукашенко о том, что Украина ведет войну за независимость, вызвало более чем резкую реакцию. Так, например, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько задался вопросом, что Беларусь делает в составе Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС. "Слова Лукашенко вызывают недоумение и возмущение. Прежде всего хотелось бы узнать, с кем именно братская ему Украина воюет? Тем более за независимость?.. Раз уж Лукашенко солидаризируется с позицией украинского руководства, то тогда он вслед за ними тоже должен признать, что Россия является "агрессором". В этом случае встанет закономерный вопрос — а что Беларусь делает в составе Союзного государства, в составе ОДКБ и ЕАЭС? Соответственно, на каком основании она получает те льготы, преференции и экономическую помощь со стороны России, которой она пользуется на протяжении последних 22 лет", — заявил Безпалько в комментарии евразийскому информационному агентству EADaily . Материал, где цитируется мнение Безпалько, озаглавлен как "Поддержка Лукашенко "братской Украины" — пособничество врагу". Еще дальше пошло информационное агентство ИА Regnum , заявив о том, что Беларусь готовится выйти из ЕАЭС, ОДКБ и, возможно, Союзного государства. При этом, как утверждает источник агентства, в Москве "с пониманием относятся к желанию власти республики быть независимым государством по аналогии с "братской Украиной". "В Москве не будут делать громких заявлений относительно подготовки Минска к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Беларуси. Вместе с тем, всем ответственным лицам в Минске необходимо понимать, что не может быть независимости только на словах. Независимость — это весь комплекс жизнедеятельности государства, начиная от политики и идеологии и заканчивая финансами и экономикой. Если руководство Беларуси решило пойти таким путем, путем выхода на тропу "экономической войны", то никаких вопросов данная стратегия развития белорусского государства вызывать не будет", — сказал источник агентства. belaruspartisan.org .