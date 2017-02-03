Пилотный редкоземельный проект ГХК налетел на якутов. Жители села Качикатцы Якутии против перевозки ниобия через Лену Сельчане обеспокоены за экологическую безопасность родной реки. Жители села Качикатцы против перевозки руды редкоземельных металлов с Томторского месторождения через реку Лену. Сельчане обеспокоены, что радиоактивный минерал может заразить реку, благодаря которой живет село, сообщает ИА YakutiaMedia. В Центре культуры "Сарыал" с. Качикатцы прошла встреча жителей села с депутатами Госсобрания, представителями общественной организации "Сир" и СМИ по поводу перевозки с месторождения в Оленёкском улусе. Вначале планировалось, что на встрече будут присутствовать представители компании "Восток инжиниринг", которая будет добывать редкоземельные металлы на Томторском месторождении. Но, узнав, что встреча вызвала большой резонанс среди якутян, представители компании отказались присутствовать на ней, сославшись на то, что пока не готовы ответить на вопросы общественности. Между тем, уже есть предварительная схема по вывозу руды: месторождение "Буранная" (Томторское) — пристань "Приленский" (Жиганский улус) вывоз по автозимнику; "Приленская" — Качикатцы по реке на сухогрузе; Качикатцы — станция Кердём автомобильным транспортом; Кердём – Железногорск по железной дороге. Планировалось, что в селе построят речной порт. Отметим, что село Качикатцы расположено на правом берегу реки Лены и является одним из транспортных узлов – здесь находится паромная переправа через реку. Как сказал лидер общественного движения "Защитим реку Лену" и "Сир" Иван Степанов, жители против перевозки через Лену контейнеров с радиоактивными материалами. "Они обеспокоены тем, что ниобий может отравить реку, которая их кормит и поит. Поэтому жители села категорически против нахождения такого вещества на их территории", — сказал Иван Степанов. Селяне намерены получить как можно больше информации о способах транспортировки подобных минералов. По предложению депутата Ил Тумэна Ивана Шамаева жители создали совет, куда вошли 11 жителей села. Их поддержала администрация села. Глава МО "Качикатский наслег" Ирина Оболкина заверила, что всё будет так, как скажет население наслега. Депутат Ил Тумэна Петр Аммосов предложил построить аэродром на территории месторождения, чтобы транспортировать руду до места переработки авиацией. Между тем, если строительство речного порта в селе не снимется с повестки дня, то жители намерены предъявить горнодобывающей компании и перевозчикам руды жесткие требования по части экологической безопасности. yakutiamedia.ru . Р.S. Февраль 2016 года: Горно-химический комбинат готов создать пилотную установку по переработке редкоземельных металлов Чуктуконского и Томторского месторождений мощностью 1 тыс. тонн в год. «Для ГХК это не профильный бизнес, но технология у нас есть, - в кулуарах КЭФа-2016 пояснил директор предприятия. - За незначительные инвестиции мы готовы разработать пилотную установку. На ее примере мы могли бы показать преимущества технологии, а дальше готовы отдать, естественно, что не бесплатно, технологию для дальнейшей работы». *** Эх, чёрт, определённо вечер удался – какой там пендосовский сурок! Сперва мистагог Федя Марьясов молодецки присвистнул в «СГ-26» вот об этой истории: «Полгода продолжался судебный процесс, в результате которого ГХК отказался от поданного иска, отозвав свои требования в полном объёме». Мы снова победили, типа. А к вечеру грянуло: Красноярцам показали "Кулак революции В Красноярске прошла презентация фильма Центра свободной журналистики "Кулак революции". Часовая документальная картина открывает теневую сторону деятельности некоммерческих объединений на территории РФ, приводит факты о систематических попытках спецслужб иностранных государств дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства. Фильм анализирует используемые иностранными разведками схемы привлечения населения страны для создания протестной активности. "Кулак революции" освещает также деятельность НКО на территории Красноярского края, в частности, шумную кампанию против строительства завода ферросплавов в 2012 году. "Люди выступают за экологию, но при этом они угрожают разжиганием революции в регионах. Расслаивают общество, создают негативное отношение одной социальной группы к другой. Их задача не улучшить ситуацию, не решить конкретную проблему, а её создать, сконцентрировать внимание общества на этой проблематике и зарабатывать на этом политические баллы и в том числе отрабатывать те гранты, которые они получают", - отметил автор фильма "Кулак революции" Максим Румянцев . rfn.ru . *** Красноярских экологических активистов обвинили в работе на иностранцев Екатеринбургский «Центр свободной журналистики» снял ленту «Кулак революции» о зарубежных экологических фондах, работающих в нашей стране. Едва ли не треть экранного времени авторы отдали Красноярску. Кроме нашего края, съемки проходили на Южном Урале, в Ленинградской области, других регионах. В фильме множество знакомых лиц — ученые, депутаты, политики нашего города. Есть почти детективные кадры, в которых съемочная группа мчится наперегонки с железногорцем Федором Марьясовым. По сведениям авторов, он работник норвежского экологического фонда. «Мы хотели показать, как на фоне борьбы за очень правильные вещи люди отрабатывают чисто коммерческие интерес, разжигая социальное недовольство внутри Российской Федерации», — заявил кинодокументалист Максим Румянцев. Презентация и показ фильма состоялись сегодня в Доме кино. Картина уже получил несколько премий. trk7.ru . *** Красноярских экологов обвинили в предательстве интересов России Часовая документальная картина представляет собой рассуждения автора о работе общественных активистов и выступления экспертов. В середине фильма демонстрируются фотографии Федора Марьясова — жителя Железногорска, выступающего против захоронения продуктов ядерной промышленности в крае. «Сегодня эти ребята получили новое задание — опорочить в глазах мирового сообщества "Росатом"», — произносит голос за кадром. При этом российские АЭС авторы называют самыми надежными в мире, а общую стоимость заказов «Росатома» оценивают в 7 трлн руб. Среди приглашенных экспертов в фильме фигурируют экс-глава Гражданской Ассамблеи Красноярского края, ветеран органов внутренних дел Валерий Васильев, а также депутат Законодательного собрания, экс-глава краевого управления ФСБ Анатолий Самков. Авторы фильма обвиняют активистов в срыве запуска Енисейского завода ферросплавов, говоря, что им за это платят. «Никто не видел результатов экспертизы [ЕФЗ]. Вредная она или не вредная!» — сокрушается Васильев. Чекист Самков обращает внимание на то, что большинство советских заводов в Красноярске давно закрыли. В итоге звучит вопрос: «Что же в Красноярске делают прозападные активисты, называющие себя экологами?». Автор фильма снова приходит к выводу, что «в Красноярском крае либеральные экологи пытаются помешать "Росатому" построить стратегически важные объекты по переработке ядерного топлива». ngs24.ru . Что у них там снова произошло, боюсь даже гадать. Может, вышли на переговоры, наконец, но снова не сошлись в цене? Дело в том, что фильмец «творческого спецназа президента» размещён был на калифорнийском сервере ЦРУ в мае 2016 года . То есть, новостью не являлся ни с какой стороны. Кто хотел, тот давным-давно его посмотрел (меньше трёх тысяч человек). С какого перепугу краевые СМИ ломанулись вдруг наперебой пересказывать его своими словами, спрашивайте не меня поэтому. Я только предлагаю вам несколько фрагментов из почти часовой говорильни, напрямую относящихся к Нашгороду и грядущему могильнику РАО. Кушайте на здоровье и не забывайте, что верить на слово в наше время нельзя практически никому. Даже Борману.