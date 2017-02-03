Керченский мост подорожал, на лекарствах воруют... Всё в норме. На полетах первых лиц России наворовали более 30 млн рублей Следственный комитет РФ завершил расследование ряда крупных хищений денежных средств в специальном летном отряде «Россия». По уголовному делу проходят 12 обвиняемых, в том числе генеральный директор авиакомпании Ярослав Одинцев. О его аресте «НИ» сообщали в сентябре минувшего года. В настоящий момент все обвиняемые знакомятся с материалами дела, которых насчитывается 47 томов. Следствием было установлено, что всего было похищено более 30 млн рублей. Украденные средства вернули, а некоторые фигуранты признали свою вину, частично или полностью. Напомним, что в апреле 2016 года по обвинению в особо крупном мошенничестве под стражу были помещены также начальник службы закупок «Специального летного отряда «Россия» Игорь Коваленко, член конкурсной комиссии этого же ФБГУ Дмитрий Поздняков, а также один из руководителей ЗАО «Прибор-сервис» Алексей Меницкий. Всем троим было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России). newizv.ru . *** Столичное УФАС раскрыло картель при госзакупках лекарств Московское УФАС России выявило картель в ходе проведения более чем 100 аукционов на общую сумму свыше 414 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. В январе 2017 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве признало наличие картельного сговора между ООО «БСС» и ООО «АМТ» на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений в 11 субъектах РФ. Общества были признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. ООО «БСС» и ООО «АМТ» при участии в торгах действовали в интересах друг друга. «Устное картельное соглашение между указанными коммерческими организациями привело к поддержанию цен на 107 торгах. Это позволило ООО „БСС“ выиграть 95 аукционов со снижением от начальной (максимальной) цены от 0% до 1% и три аукциона со снижением от 1,5% до 5%. Общая сумма аукционов превысила 403 млн рублей», — отмечается в сообщении. Тем временем ООО «АМТ» выиграло 7 аукционов со снижением от начальной (максимальной) цены от 0,5% до 1%. Еще по двум аукционам снижение составило 3% и 5,5% от начальной (максимальной) цены соответственно. Общая сумма аукционов составила более 6 млн рублей. В перечень закупаемых госучреждениями лекарственных средств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики. В результате отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками, государственные и медицинские учреждения были вынуждены закупать лекарственные препараты по завышенным ценам. «В настоящее время готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ. В ближайшее время в отношении ООО „БСС“ и ООО „АМТ“ будет возбуждено административное дело. Административный штраф за антиконкурентное соглашение предусмотрен частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ и составляет для юридических лиц от 10% до 50% от начальной минимальной стоимости предмета торгов», — заявили в пресс-службе. rosbalt.ru . *** Керченский мост с подходами потребует еще 29 млрд рублей «Стройгазмонтаж» Ротенберга стал единственным исполнителем контракта по строительству ж/д подходов к мосту. Чтобы построить Керченский мост, потребуется еще 29,4 млрд руб., следует из документов , опубликованных на сайте правительства. Новым распоряжением назначен единственный исполнитель по контракту с Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) – « Стройгазмонтаж » (СГМ, принадлежит Аркадию Ротенбергу, контракт на 16,9 млрд руб.) должен построить железнодорожные подходы к мосту. Через запрос котировок подрядчика найти не удалось – в январе Росжелдор в третий раз признал несостоявшимся конкурс на строительство железнодорожных подходов, так как не было заявок. СГМ должен построить 18 км железной дороги, которая будет примыкать к однопутному участку Керчь – Джанкой, а также 40 зданий, 29 искусственных сооружений и один тоннель, реконструировать станцию Багерово, построить парк станции Керчь-Южная, базу дислокации пожарных и восстановительных поездов. Определение СГМ исполнителем работ позволит завершить строительство железнодорожных подходов синхронно с сооружением моста через Керченский пролив, пишет правительство (1 декабря 2019 г.). Еще один контракт, на обеспечение безопасности подъездов к мосту, Росжелдор должен заключить с ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса» (5,2 млрд руб. в ценах соответствующих лет). Предприятие создано в 2002 г. для охраны объектов госсобственности и прочих, находящихся в сфере ведения Минтранса, поясняет министерство в сообщении. У ФГУПа девять филиалов и более 800 объектов под охраной от Калининграда до Владивостока. Этот же ФГУП назначен единственным исполнителем, отвечающим за всю безопасность моста: у него будет контракт и с ФКУ «Упрдор «Тамань» (4,5 млрд руб.). Речь идет об установке систем заграждения, досмотра, теленаблюдения для круглосуточного контроля и видеорегистрации с возможностью автоматического анализа изображений, а также комплексные системы связи и оповещения, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охраны акватории в непосредственной близости от мостового сооружения, говорит представитель ФКУ «Упрдор «Тамань», предполагается устройство пунктов управления системами безопасности. За безопасность автомобильных подходов к мосту также будет отвечать ФГУП Минтранса – контракты с казенным учреждением «Служба автомобильных дорог Крыма» (2,1 млрд руб.) и ФКУ «Упрдор «Черноморье» (700 млн руб.). Были проведены конкурентные переговоры, говорится в материалах правительства, по итогам исполнителем определено ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса», поскольку обладает значительным опытом работы по созданию информационно-телекоммуникационных сетей, систем сбора и обработки информации, а также квалифицированным персоналом. Керченский мост должен соединить Крым и Таманский полуостров. 19-километровый мост будет включать как четырехполосный автомобильный мост, так и два пути железнодорожного моста. Контракт на строительство был подписан в марте 2015 г. Единственным исполнителем контракта на 223 млрд руб. правительство назначило «Стройгазмонтаж». Всего строительство объекта стоит 227,9 млрд руб. – 4,78 млрд руб. составят затраты госзаказчика (строительный контроль, авторский надзор, выкуп и оформление в постоянное пользование земельных участков, а также непредвиденные расходы). Из них уже потрачено 113 млрд руб. vedomosti. *** Ну вот, позаседали Можно сказать, что процесс «Кировлес-2» благополучно завершился. Благополучно для тех, кто фабриковал это дела и запустил его снова, после того, как мы выиграли в Европейском суде . Фабула дела, я напоминаю, здесь . И там всё просто: Навальный создал преступную группу и вынудил предприятие продать лес дешевле (по невыгодной цене) своему подельнику Офицерову. И в прошлый раз, и в этот раз, мы с первого дня процесса говорим одно: давайте посмотрим отпускные цены Кировлеса, и тогда все смогут убедиться, что Офицеров покупал продукцию по средней цене. На Офицерова пришлось только 3% продаж в году и огромная часть из оставшихся 97% была продана по цене ещё дешевле. Это очень просто и моментально решает вопрос о состоятельности обвинения. Именно поэтому документы такие нам не дают, а суд их запрашивать категорически не хочет. Прокуратура категорически возражает против получения и приобщения этих документов (ещё бы). Ну и вот только что мы дошли до этого момента истины и в деле «Кировлес-2». Случилось ровно то же самое, что и на первом процессе. Судья ушёл совещаться «на 15 минут». Вернулся через 50 минут и вынес вердикт: нет, категорически нет. Никаких документов и цен Кировлеса он запрашивать и знать не желает. Весь дальнейший процесс просто потерял смысл. Это теперь такая формалистика, чтобы создать видимость: у нас тут всамделишный суд. Приговор будет обвинительным. navalny.com .