02.02.1952 началась телефонизация и радиофикация города

02.02.1952 создана инспекторская группа по народному образованию при административном отделе Восточной конторы

02.02.1976 в ДК прошел первый городской конкурс вокально-инструментальных и инструментальных ансамблей

по материалам библиотеки им.Горького