Почему редакцию Фирсовой до сих пор не разогнали - загадка. ХОЛИВАР НЕ ВЫНЕСЕТ ДВОИХ Переживёт ли городское радио 2017 год в осаде властей или ему пора думать о достойной самурая смерти – вопрос не столько эстетики, сколько выживания профессии/ ЛЕСОПИЛКА НА ПАУЗЕ История неприлично затянулась. Ещё прошлой весной директор МП «ГТС» при очевидных понимании и поддержке Серого дома сделал первую попытку продать муниципальное предприятие «частному инвестору». К лету в ходе партизанских боёв стало известно его наименование: ПАО «Ростелеком». То есть, помешать попытке сервировать муниципалов к столу крупного федерального игрока могло только чудо – и оно произошло. Во-первых, сам коллектив «Городских телефонных сетей» здраво рассудил, что является ненужным приложением к железу, оптическому волокну и тремя сотням госконтрактов (вот тут можно посмотреть) и учинил в связи с этим небольшую профсоюзную бучу. Во-вторых, громко не поняла действия властей так называемая общественность. Ну, и надвигающиеся выборы тоже свою роль сыграли, вне всяких сомнений. Рейдерам, похоже, рекомендовано было не будоражить ширнармассы накануне голосования. И как-то обошлось, казалось бы. Редакция радио успокоилась, хотя даже не очень взрослому ёжику понятно было, что цирк вновь зажжёт огни после сентября, и вообще – клоуны не уйдут с арены, пока оркестр не отыграет последнюю ноту. Спокойно разошлась по домам публика, и без того не слишком активная в Нашгороде при «Единой России». И только в городской администрации не собирались складывать оружие. По одной из наиболее жизнеспособных версий, господа прихватизаторы уже получили откат за сети «ГТС» и обратного хода не имели. Следовательно, дело было только во времени. Новая атака была неизбежна. И она последовала аккурат под занавес Нового года, когда родной директор попытался сыграть на теме лицензии радио, как СМИ, и прикрыть лавочку. Об этом Татьяна Фирсова довольно подробно рассказала 26 января с.г. в большом интервью «СГ-26». Технические детали для нас мало интересны, но зато очень показателен настрой Тюнина. Только хардкор, только резня до победного конца! На этом фоне призывы «Остановить войну пока не поздно» выглядят наивно, по меньшей мере – примерно как акция протеста заключённых в Майданеке. «ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО» Вульгарная логика подсказывала такую модель поведения директора с самого начала. Общеизвестно: предприятия лучше всего красть в тишине. Пролетариат сам по себе организовывать эффективное сопротивление практически не способен. Вспомните пищекомбинат, муниципальные аптеки или «Горэлектросеть». Сопротивляться руководящим рейдерам возможно только в случае активного освещения конфликта в средствах массовой информации. И в этом смысле наличие в составе тюнинской конторы фирсовской редакции было не самым приятным фактом. Понявши, что радиоредакция на полномасштабную войну на выживание не способна, с одной стороны, но и просто так умирать тоже не хочет – с другой, Тюнин помахал перед носом у коллектива и, главное, руководства МП «ГТС» условным пряником, а Фирсовой и Ко продемонстрировал такой же условный кнут. Это не фигура речи. Перед первыми по-прежнему маячила процедура приватизации с последующим разгоном, но директор сумел, похоже, убедить кого-то в отсутствии у «Ростелекома» людоедских планов. Зато вторых он сейчас пытается вывести из игры на чисто эмоциональном – просто потому, что другого нет – плане. Запугать, задёргать, деморализовать и заставить уйти «по-хорошему». И вот тут мы вплотную приближаемся к первой загадке, формирующей нашу схему: кто именно раздаёт указания при захвате городской телефонной сети? Вариантов немного, но все они имеют свои слабые стороны. Давайте вместе загибать пальцы. Вариант первый и он же основной озвучен был ещё задолго до сентябрьских выборов. Поскольку ГК «Росатом» не стала поддерживать финансово «молодого и энергичного номер два», ему пришлось искать другого спонсора. Выборы Медведев с треском проиграл, если помните, но это не освобождает его от необходимости отдавать старые долги, во-первых, и не прибавляет ни граммулечки душевного спокойствия, во-вторых. Плюсы версии: атаки на проводное радио ведутся постоянно и с нарастающей силой. Без поддержки на самом верху муниципалитета Александр Тюнин не вёл бы себя настолько нагло. Если ему обещано административное прикрытие, с одной стороны, и на него оказывается непрерывное административное же давление – с другой стороны, то события должны развиваться именно так, как они развиваются. Минусы версии: говорят, что Медведев где-то и кому-то заявил, якобы, что поддерживает сохранение проводного вещания в Нашгороде. Лично сам я этого письма* не видел и не слышал, но разговоры такие ведутся. Впрочем, язык без костей, и никакие слова не способны компенсировать реальных действий Тюнина. Коего вообще-то можно было остановит всего одной вразумляющей беседой на третьем этаже Серого дома. Другой минус более весом. При наличии руководящей воли такого уровня побоище должно было завершиться ещё в прошлом году. Что называется, любой ценой. Сами посудите: спонсор наверняка сильно нервничает и требует исполнения обязательств. Сколько-нибудь заметного противника с той стороны окопов нет. Героическое противостояние редактора Фирсовой также можно было погасить всего одним разговором тет-а-тет в Сером доме. Заколючинские журналисты на прямое противодействие властям не способны по определению. Сиречь, Медведеву достаточно было произвести несколько резких телодвижений, и флажок упал бы. Но он их почему-то не производит, и этому феномену могут быть два объяснения: не хочет или не может. То есть, либо это не его игра вообще, либо наш герой настолько трусоват и не уверен в прочности своего сегодняшнего положения, что предпочёл бы до самого конца таскать каштаны из огня чужими руками. Вторая позиция имеет право на жизнь, а первая рождает резонный вопрос: а кто же в городе способен вести рейдерскую атаку на муниципальное предприятие с уставным капиталом в 2,6 млн рубликов, наплевавши на ясно выраженное «Низзя» грозного главы города? Татьяна Фирсова, редактор «Спектра-26». Версия номер два: передачей телефонных сетей ПАО «РТК» заняты в городской администрации «сити-менеджер» Сергей Пешков и его первый зам Сергей Проскурнин, либо вместе, либо порознь. Вспомните, именно Проскурнин практически семь лет тому назад объявил, что интернет, телевидение и телефония не являются полномочиями муниципалитета и должны быть отданы частникам. Странные письма о нарушении в МП «ГТС» закона из-за деятельности проводного радио подписывает сейчас Пешков. Стало быть, мы вправе предположить наличие раскола в двуглавой власти? Плюсы версии: осуществлять фактическое руководство муниципалитетом Пешков с Проскурниным действительно могут без какого-либо взаимодействия с председателем Совета депутатов. Полномочий у них вполне достаточно. И если после сентябрьского провала Медведева на выборах Пешков, который чуть не остался тогда без работы, просто положил с пробором на мнение своего как бы начальника, то он вполне способен играть в свою игру, не оглядываясь на жалкий лепет Медведева. А тот факт, что в партии до сих пор не решено было смахнуть фигуры на пол и провести реорганизацию предприятия одним волевым усилием, может говорить всего лишь о природной трусоватости Пешкова и нежелании рисковать - Проскурнина. Минусы версии: те же самые, собственно. Если сладкая парочка взяла бабло и не выполнила обещанного, то на них активно давят «спонсоры». В такой обстановке куда проще разрешить все проблемы одним ударом – взять и похерить в уставе МП «ГТС» желанные (а точнее – нежелательные) виды деятельности. Понятно, что будет шум в итоге. Но сколько его будет, дорогие мои? С гулькин нос, и через месяц-другой всё забудется. Запуганные радийщики, оставшись без медийной поддержки, продержатся недолго. А там грянет приватизация с оптимизацией, и спорить вообще станет некому. Проблемы индивидуального выживания выйдут на первый план… Третья версия предусматривает персональные действия Тюнина, но за явной нелепостью такого расклада мы её даже обсуждать не станем. Уволить муниципального директора власть может сегодня в 24 часа. Просто так, ни за что, и ничего никому не объясняя. Стало быть, атака на радио ведётся им при содействии либо Медведева и Пешкова порознь, либо с обоими вместе. Просто наши герои по привычке норовят играть чужими руками и никак не могут решиться на coup de grâce. Дурацкие вздохи о том, что кто-то их может «подставить» мы списываем на природную глупость доморощенных железногорских экспертов. А раз так, ставки сделаны, ставок больше нет. ПРОВЕРЯЯ ПОЧТУ Если помните, в прошлом году «Уран-Батор» предложил общественности поделиться информацией относительно возможной личной заинтересованности директора Тюнина в приватизации «ГТС». Сразу скажу: чистой, неубиваемой фактуры мы за это время не получили. Основные постулаты версии остаются на уровне слухов – и в том, что касается его отъезда в Санкт-Петербург, и в том, что денежки на этот отъезд Тюнин сдёрнул с «Ростелекома». Кое-какая поступившая информация не имеет практической ценности. К примеру, присутствие Александра Тюнина в числе учредителей (2013 год) гаражного кооператива №123 само по себе ещё ни о чём не говорит. И наличие там же Сергея Михайловича Леонова , главного инженера МП «ГТС», и Валерия Андреевича Штындика, директора одной из местных фирм такси – тоже. В случае, если именно эта фирма обслуживает персонал муниципального предприятия по договору, мы вправе, конечно, предположить наличие некоего коррупционного сговора между ними, но утверждать прямо ничего не можем, это понятно. Ибо здесь нужны цифры и факты. Из той же корзиночки – наличие у бывшей (формально?) супруги Тюнина и уж точно бывшего главбуха МП «ГТС» Александра Гунина свидетельств индивидуального предпринимателя. Это пока ещё в России не преступление, если не выявлены противозаконные их взаимоотношения с муниципальным предприятием. Тюнин A.M., могильщик собственного предприятия? Мы вам рассказывали ранее о том, что «ГТС» выступало прежде учредителем трёх юридических лиц: ООО « Комтех » (12,5% или 2.000 рублей, 2003 год), ООО « Атлас » (15% или 2,25 т.р., 2008 год) и ОРАБ «Союз работодателей ЗАТО Железногорск» (2013 год). Зачем муниципалам понадобился «Атлас», а также что и почему с ним потом стало, мы попросим рассказать «омбудсмена» Горбунова. С союзом работодателей всё понятно без слов. «Комтех» ныне деятельности не осуществляет, если верить порталу list-org.com . Тут мы тоже вряд ли что интересное сегодня отыщем. Другой файл потенциально более интересен. Года три назад на сайте «Свежего ТВ» размещена была заметка , в которой рассказывалось о конкуренции «ГТС» и ЗАО «Эридан». «Руководитель информационно-диспетчерской службы Анна Пустынникова сообщила: «ГТС достаточно активно строит сети. И все же нужно понимать, что это дело не одного дня. И порой технически бывает сложно провести по старым коммуникациям наши сети. Тем не менее, в старой части города у нас уже много точек подключения». Прошлым летом Александр Тюнин случайно развил тему: «Строительно-монтажные работы ГТС ведет самостоятельно и по заказам клиентов, это сопутствующая деятельность. Ведь готовых сетей связи часто просто нет в отдельных районах ЗАТО». Однако нам подсказывают, что на подряде у Тюнина работает якобы известный заколючинский танцор диско предприниматель Александр Фридманович . Я чуть не написал по инерции «фирма «Сибремстрой» Александра Фридмановича», но вовремя вспомнил, что её довольно давно обанкротили депутаты hКулеш с Лапенковым . Впрочем, Фридманович тогда же возглавил ООО « Сибресурсстрой », да и вообще ему нет необходимости светиться настолько уж в открытую. Так что по данному направлению мы настоятельно попросим дополнительных материалов у заинтересованных лиц. А там уж будем посмотреть, что с ними делать. ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОСУ’ЩЕСТВОВАНИЕ Недостаточно фактуры для однозначных выводов и по следующей теме. Нам пишут, что в посёлке Подгорный, например, имеется порядка 2.200 домовых хозяйств. Не бог весть что, по подзаработать на телевизоре-телефоне-интернете в кризисный год можно. Тем не менее, муниципального интернета на территории, официально относящейся к ЗАТО Железногорск, почему-то нет. Кабельное ТВ от МП «ГТС» имеется (92% якобы), а интернетом охвачены всего триста абонентов, и те по телефонной линии, а не по оптоволокну, по технологии «ADSL». Почему так? Анекдот из поселковой жизни. Некий абориген пришёл в офис «ГТС» и поинтересовался у некоего Геннадия Бабашинского, как подключиться ко всемирной сети. В ответ ему было сказано: вам какой интернет нужен, хороший или ГТСовский? Если хороший, то заключайте договор с другой фирмой, чьё оборудование размещено, оказывается, на муниципальных площадях. Причём заявил это отнюдь не сотрудник ООО «Сиб-Телеком», но работник МП «ГТС»... Мы навели первые справки. Фирма с таким названием действительно существует в природе. В далёких девяностых в краевом центре её зарегистрировали Равиль Рахимович и Рустем Равильевич Сибгатуллины. Уставный капитал сто тысяч, субъект малого предпринимательства, по современной моде. Вид деятельности – услуги местной телефонной связи, телематическая связь, передача данных и т.д. «В судах организация выиграла 12% процессов в качестве истца и 16% в качестве ответчика , проиграла 37% процессов в качестве истца и 33% в качестве ответчика», - уверяет sbis.ru . Если присмотреться получше, то стоимость предприятия оценивается в десять «лимонов», рентабельность продаж в 22% и рентабельность капитала – в восемь процентов. В соседнем Сосновоборске, что характерно, на улице Ленинского комсомола, в мае 2005 года создано было ООО «Квант» с тем же директором, Равилем Сибгатуллиным, и тем же видом деятельности – связь и электромонтажные работы. Это нам поможет понять, каким образом гг Сибгатуллины подобрались вплотную к границам ЗАТО. А вот и сибгатуллинское общество с ограниченной ответственностью «Комсвязь», чьё оборудование стоит, как нас уверяют, на площадях АТС ГТС, и чьё нежная дружба с директором Тюниным не позволяет муниципальному предприятию зарабатывать на интернет-услугах в Подгорном, но одновременно приносит какой-то доход Тюнину персонально. ООО «Коммунальная связь» было создано в 2012 году четырьмя учредителями, основной вид деятельности - телефония. Прежде у МП «ГТС» в Подгорном было семь сотен абонентов, говорят нам, но четыреста человек уже вняли рекламе и утекли к Сибгатуллину. Посёлок Подгорный – не территория ЗАТО? «Затягивание кардинальных решений погубит ГТС, - сообщил Александр Тюнин прошлым летом муниципальной газете. - До 2011 года предприятие стабильно наращивало объемы. Росла прибыль, увеличивалось количество абонентов, можно было позволить расширение видов услуг, штатов, производительности и постоянное движение вперед. Подъем продолжался до 2013 года. Это был пик, реализация составила 101 миллион рублей. Дальше началось плавное, но стабильное падение. - «Городская телефонная сеть» как интернет-провайдер тоже поставлена в условия жесткой конкуренции? - До 2014 года шло стабильное увеличение доходов по услуге подключения доступа к интернету. В 2014-м рост составил 2 процента, в текущем году, дай бог, если останется тем же, но пока без учета оттока клиентов. Доходы от этого вида услуг с 2014 года неуклонно падают: с 6,2 до 1,3 процента в 2015-м, на 2016-й мы прогнозируем 0,3 процента. Причины - снижение тарифов и высокая конкуренция…» Интересно, проверяя бухгалтерию МП «ГТС», обнаружил ли начальник контрольно-ревизионной службы Совдепа Владимир Лифанов следы деятельности Александра Фридмановича и Равиля Сибгатуллина? Коррелирует ли их бизнес интересами муниципального предприятия? А главное, когда Тюнин говорит: «Единственная возможность удержать доходы и доли рынка - это инвестиции по всей территории ЗАТО и, возможно, за его пределами - тот же Сосновоборск, деревни Березовского района», он что имеет в виду? Продолжение следует. Р.S. Ровно 65 лет назад стартовала телефонизация и радиофикация Нашгорода. Достойное совпадение, я считаю. * «Вместе искать решение проблемных вопросов и прилагать усилия по поиску оптимальных решений»? Ребятушки, да ведь это может означать вообще всё, что угодно!