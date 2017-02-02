При Димочке Барагозине "Роскосмос" превращается в "Аншлаг". ГПКС нашло альтернативу ФГУП "Космическая связь" рассматривает возможность в 2022-2025 гг. запускать спутники связи среднего класса на ракете-носителе типа "Союз" с разгонным блоком типа "Фрегат". Как сообщил генеральный директор ГПКС Юрий Прохоров, основным средством выведения космических аппаратов ГПКС на геостационарную орбиту является "Протон". "Это надежное, качественное изделие, и на сегодняшний день по статистике пока еще одна из лучших ракет в мире. На перспективу до 2021 г. мы планируем запуски спутников только на ракете-носителе "Протон" с разгонным блоком "Бриз-М", - уточнил он. "Но в сегодняшних условиях, когда мы видим, что объемы выпуска "Протона" сокращены до таких минимальных объемов, как в 2016 г., мы не можем быть уверены, что производство как таковое сохранится. Поэтому при проектировании космических аппаратов мы закладываем возможность использования альтернативных средств выведения", - заявил Юрий Прохоров. Напомним, по данным "Роскосмоса", в 2016 г. было осуществлено три пуска "Протона", в 2015 г. - 7 (один из них неуспешный), в 2014 г. - 8 (один из них неуспешный), в 2013 г. - 10, в 2012 г. - 11 (один из них неуспешный), в 2011 г. - 9 (один из них неуспешный), в 2010 г. - 11 (один из них неуспешный). Ракета разработана во ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева". Выручка этого предприятия, по данным портала Kartoteka.ru, с 2014 г. начала падать. Если в 2013 г. Центр заработал 44,9 млрд руб., то в 2014 г. - уже 36,5 млрд руб., а в 2015 г. - 32,8 млрд руб. Пресс-служба ГКНПЦ им. М.В. Хруничева вчера не ответила на запрос ComNews. Кроме того, на прошлой неделе "Роскосмос" отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон". Эту технику производят на Воронежском механическом заводе (ВМЗ). Из-за проверок госкорпорация задерживает предстоящие запуски космических кораблей. Поводом для проверок послужили испытания одного из двигателей ракеты, во время которых выяснилось, что при сборке воронежских двигателей были использованы "неликвидные компоненты", то есть не драгметаллы, которые необходимы при сборе такого типа двигателей, а менее жаростойкие, применяемые при изготовлении других двигателей на ВМЗ. В свою очередь, поводом для проверок на ВМЗ стала авария космического корабля "Прогресс", произошедшая 1 декабря 2016 г. Он упал через шесть минут после старта, средством выведения для космического грузовика была ракета "Союз-У", двигатели для которой также производятся в Воронеже. По словам Юрия Прохорова, ГПКС рассматривает возможность запуска спутников связи среднего класса на ракете-носителе типа "Союз" в 2022-2025 гг., в частности, оценивает возможность запуска спутников "Экспресс-РВ" на "Союзах". Напомним, "Союз" исторически является самой надежной ракетой-носителем в мире, так как это единственный корабль, который возит космонавтов и астронавтов со всего мира на МКС. Более того, 28 января "Союз" с космодрома Куру успешно вывел на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 36W-1. Как рассказал Юрий Прохоров, ГПКС периодически ведет переговоры об использовании зарубежных носителей. "На сегодня мы не располагаем конкретными предложениями. Но в перспективе не исключаю возможности кооперации с Китаем, потому что статистика запусков их ракет говорит о надежности их средств выведения", - отметил Юрий Прохоров. Под предстоящий в 2019 г. запуск "Экспресса-80" и "Экспресса-103" уже зарезервирована ракета "Протон" (см. новос ть ComNews). Ее создание и пусковые услуги будут оплачены из федерального бюджета. Речь идет о возмещении стоимости ракеты-носителя "Протон-М", которая из-за нештатной ситуации не смогла вывести на орбиту спутник "Экспресс-АМ4R", сгорев в плотных слоях атмосферы (см. новость ). Все средства выведения, предназначенные для запусков спутников ГКПС до 2021 г., также будут созданы за счет "Роскосмоса". "Нельзя сказать, что нам бесплатно дали ракеты. Те решения, которые приняты в новой ФКП, приняты в результате огромной работы, проведенной специалистами ГПКС, Россвязи, Минкомсвязи, правительством РФ и администрацией президента. Нас "взвешивали" и разбирались, нужно ли бюджетное финансирование не ГПКС, а "Роскосмосу" - для того чтобы государственные задачи, возложенные на нашу орбитальную группировку, были решены", - пояснил первый заместитель гендиректора ГПКС Александр Ганин. Запуск "Экспресса-80" и "Экспресса-103" на одной ракете "Протон" предварительно намечен на сентябрь 2019 г., причем для перемещения спутника в заданную точку стояния будет применена технология довыведения. "Масса аппаратов такова, что "Протон" не может прямым выведением довести их до целевой орбиты. За счет электрореактивной тяги плазменных двигателей, которые будут интенсивно работать, спутники переместятся в точку стояния", - пояснил Александр Ганин. Он напомнил, что технология довыведения уже была опробована на аппаратах "Экспресс-АМ6" и "Экспресс-АМ5". С учетом довыведения и проведения испытаний, и если все пройдет штатно, предприятие планирует запустить аппараты в коммерческую эксплуатацию в I квартале 2020 г. Как ранее сообщал ComNews, работы по созданию космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103" начались в конце декабря, когда вступил в силу контракт, заключенный между АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева" и ГПКС (см. новость ). По заданию Россвязи ГПКС подготовило проект специального генерального графика по созданию бортов. 6 февраля на совместном совещании "Роскосмоса" и Россвязи планируется подписание этого документа. "Это нужно для того, чтобы проект по созданию спутников административно поддерживался и отслеживался", - пояснил Александр Ганин. comnews.ru . *** Рогозин назвал диверсантами глав предприятий «Роскосмоса», занижающих зарплаты работникам Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поручил госкорпорации «Роскосмос» провести детальный анализ положения дел на ведущих ракетно-космических предприятиях. «Я вчера подписал поручение "Роскосмосу" проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства ракет-носителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите. Выявить все те узловые моменты на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой. Если эти люди получают по 12–15 тысяч рублей в месяц — ждите беды. Вот вам ответ. Диверсанты — это те, кто не платит этих денег людям», — сказал Рогозин журналистам в Кирове, где прошло совещание по проблемам развития оборонно-промышленного комплекса. Рогозин, в частности, отметил проблемы на Воронежском механическом заводе, который производит двигатели для второй и третьей ступеней ракет «Союз» и «Протон». «Культура производства там крайне слабая. Она страдает. Я лично в этом убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь», — сказал Рогозин. Он отметил, что надеется в ближайшее время получить от «Роскосмоса» «перечень конкретных мер, которые будут направлены на то чтобы наказать разгильдяев, почти негодяев, которые фактически сегодня поставили под сомнение пуски в нашей стране». «Такие жесткие указания даны "Роскосмосу", я жду от них конкретных ответов. Собраться надо им, собраться наконец-то. И домашнее задание выполнить», — сказал Рогозин. rns.online . Р.S. Из Каракаса – в Бутырку 27-летний Игорь Полишкаров, бывший зять главы Роскосмоса Олега Остапенко и бывший менеджер ООО «Синертек», с 2014 года находится в международном розыске. 23 января Полишкарова задержали в одном из московских аэропортов, откуда он был доставлен прямо в СИЗО «Бутырка». Тесть и зять, и оба бывшие Расследование о хищениях денег, выделенных на создание федеральной целевой программы ГЛОНАСС, длилось 2,5 года. Обнаружил растраты и систематическую утечку денег бывший глава Роскосмоса Владимир Поповкин, проводивший собственную проверку, а затем передавший собранные материалы в МВД. В число фигурантов возбужденного в 2012 году уголовного дела стали 11 человек. В их числе – генеральные директора ООО «Синертек» Владимир Полишкаров и Евгений Моторный. В этой же компании работала дочь бывшего главы Роскосмоса Елена Остапенко – на тот момент жена Полишкарова-младшего. Все это дало повод заговорить о семейной коррупции в Роскосмосе. Брак Елены Остапенко и Игоря Полишкарова был заключен в октябре 2012 года. На данный момент, согласно имеющейся информации, брак расторгнут. А денежки – тю-тю В 2006-2010 годах «Синертек» заключил с ОАО РКС («Российские космические системы», головная организация программы ГЛОНАСС) 4 договора о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, касавшихся развития навигационной спутниковой системы. По этим же контрактам проходила поставка необходимого проекту оборудования из Франции. Но были и другие договора: свыше 140 контрактов с физическими и юридическими лицами, которые должны были полученный «Синертеком» заказ выполнять. Однако, как позже выяснилось, ни научной, ни конструкторской работы на самом деле не велось. По словам одного из участников инициированной Поповкиным проверки, «помещения, где якобы работали больше тысячи человек, напоминали шкафы или кладовки, В одном из них стоял стол с компьютером, другого оборудования не было». Выделенные на федеральную целевую программу деньги – 85 миллионов рублей – выводились на сторону, обналичивались через фирмы-однодневки Игоря Полишкарова, а затем «распределялись между соучастниками преступления». «В материалах дела есть документы, что для работ по ГЛОНАСС Полишкаров-старший привлекал не квалифицированных специалистов, а студентов, в том числе и своего сына Игоря», Это нужно было для экономии денег, которые потом делили» (сотрудник МВД в комментарии «Известиям»). Кто куда После того, как было возбуждено уголовное дело в связи с злоупотреблением полномочиями и мошенничеством в особо крупном размере (ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), Владимир Полишкаров был помещен под домашний арест. А вот его сын успел скрыться за границей. Последние несколько лет он, вероятно, скрывался в Венесуэле. Официальных сообщений о задержании Игоря Полишкарова на данный момент нет, «Коммерсант» и РЕН ТВ сообщают об этом, ссылаясь на собственные источники, в ОАО «Российские космические системы» комментариев не дают. По одной из версий, Полишкарова-младшего задержали в ходе оперативной комбинации, организованной ФСБ, по другой – он сам сдался российским правоохранителям, вероятно, устав прятаться. *** В августе 2016 года Лефортовский суд Москвы направил дело о хищениях, связанных с разработками для ГЛОНАСС, в прокуратуру. 10 из 11 фигурантов дела остаются под подпиской о невыезде, еще один находится под домашним арестом. versia.ru .