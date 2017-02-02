Пьяная езда становится обыденностью в бывшем Соцгороде.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде

Накануне, нарядом дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль под управлением 31-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка установили, что данный гражданин привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В настоящее время в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полицейские напоминают! За управление транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Такие же санкции предусмотрены за передачу управление транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы сроком до 2-х лет.

Уважаемые горожане! Если Вы стали свидетелем управления автомобилем пьяным водителем, не оставайтесь равнодушными, сообщите в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск по телефону 76-58-58 или 02. Возможно, Ваш звонок предотвратит ДТП или спасет чью-то жизнь.

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