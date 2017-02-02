 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Город за неделю arrow Криминал arrow Закон не помогает  
Четверг, 02 Февраль 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
У пьяных водителей нужно отбирать:
Права
Машину
Свободу
Деньги



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Закон не помогает Печатать E-mail
Среда, 01 Февраль 2017

Пьяная езда становится обыденностью в бывшем Соцгороде.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде

Накануне, нарядом дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль под управлением 31-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка установили, что данный гражданин привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В настоящее время в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полицейские напоминают! За управление транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Такие же санкции предусмотрены за передачу управление транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. При повторном нарушении   наступает уголовная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до  двух лет, либо лишение свободы сроком до 2-х лет.

Уважаемые горожане! Если Вы стали свидетелем управления автомобилем пьяным водителем, не оставайтесь равнодушными, сообщите в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск по телефону 76-58-58 или 02. Возможно, Ваш звонок предотвратит ДТП или спасет чью-то жизнь.

мвд.рф.

От "Уран-Батора": привлекался за аналогичные правонарушения - значит, это у него, как минимум, третий залёт, если не больше. Почему сразу не отправили на зону такого красавца, уму непостижимо.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
C Новым Годом!
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
01.02.1971
открылась Станция Юных Техников

01.02.1985
впервые установлена норма отпуска в одни руки мяса (2 кг), мясных консервов (2 банки), молока сгущенного (1 банка), масла сливочного (800 г), колбасы полукопченой (400 г), колбасы вареной (1200 г)

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Доска объявлений
объявления железногорска
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
7 мкР/ч
Пиковый за сутки: 8 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить