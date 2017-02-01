Время забирает своих. Умер зам генерального конструктора НПО ПМ.

RIP . Юрий Князькин

На 82 году жизни скоропостижно скончался главный специалист, бывший руководитель отделения 400 и бывший заместитель генерального конструктора Юрий Михайлович Князькин.

Юрий Михайлович работал на предприятии с 1959 года после окончания МАИ. Прошёл путь от инженера до главного конструктора по управлению и эксплуатации КА и систем – начальника отделения. При его непосредственном участии были осуществлены подготовка и запуск первых ракет «Космос-3М», которые стали самой массовой и надёжной отечественной ракетой. Под его руководством была разработана и внедрена прогрессивная технология управления спутниками в полёте, которая определила создание в структуре предприятия специализированных подразделений для решения комплексных задач, включая автоматизацию обработки телеметрической информации и развитие аппаратно-программных средств Центров управления полётами наземных средств управления.

Он был не только грамотным специалистом, способным решать сложные технические вопросы по бортовым системам спутников, но и отличным организатором, доводившим до логического конца любую задачу как в наземной подготовке спутников на полигонах запуска, так и при управлении ими на орбите. Кроме этого, под его непосредственным руководством на территории предприятия в 1994 году был создан первый в нашей стране Центр управления полётами народно-хозяйственного назначения с командно-измерительной системой «К-26», установленной на антенном поле корпуса 4Г. При его непосредственном участии на территории предприятия были созданы и успешно функционируют Центральный командно-измерительный пункт «РОСКОСМОСА» и Сибирский региональный центр сбора информации со спутников дистанционного зондирования Земли.

Время забирает своих. Альберт Козлов, Михаил Решетнёв и Юрий Князькин.

Академик РАЕН и Российской академии им. К.Э. Циолковского, доктор технических наук, председатель президиума Красноярского регионального центра «Ноосферные технологии», член президиума Федерации космонавтики РФ. Лауреат Государственной премии СССР 1981 г, автор около 100 научных работ и пяти изобретений. Удостоен званий Почётный радист СССР, Заслуженный ветеран предприятия, Ветеран труда РФ. Профессиональный труд и заслуги Юрия Михайловича в разработке и испытаниях новой техники на орбите отмечены многочисленными правительственными наградами – орденом Трудового Красного Знамени, медалями за Доблестный Труд и за Трудовую доблесть, а также наградами Федерации космонавтики, предприятия, городской и краевой администраций.