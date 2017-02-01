Хакеры-шантажисты работали под крышей ФСБ? Ответил за «переписку Суркова» Владимир Аникеев по пути к вершине своего «творчества» — «Шалтай-Болтаю» — поработал в журналистике и PR и был вхож в администрацию президента РФ. Корреспонденту «Росбалта» удалось пообщаться с людьми, хорошо информированными о «подвигах» Владимира Аникеева (Льюис) — создателя ресурса «Шалтай-Болтай», публиковавшего переписку чиновников. Из их рассказа становится понятно, как парень из Дагестана создал хорошо отлаженный бизнес по торговле краденой приватной перепиской. А также — почему в итоге Льюис был задержан ФСБ. Аникеев родился в Махачкале, потом судьба забросила его в Санкт-Петербург, где в 1990-е годы он числился в разных СМИ. «Писать статьи Володя не умел совсем. И почти и не писал их. Зато он был прирожденным разведчиком. Умел добывать нужную для статей информацию. Мог для этого выпивать с кем-то, крутить романы с секретаршами, подкупать и т. д. Постепенно у него стал появляться круг связей в различных ведомствах, источников», — рассказали собеседники агентства. По их словам, на новый уровень работы Аникеев вышел в 2001 году после знакомства с рядом питерских пиарщиков. Уже в их интересах он стал добывать компромат на бизнесменов и чиновников. А потом, в зависимости от ситуации, либо этот компромат передавался клиенту-интересанту, либо у чиновников и бизнесменов просили деньги за его нераспространение в СМИ. Примерно в 2002—2003 гг. Аникеев решил расширить свои возможности по добыче компромата, взламывая почту представителей госструктур и предпринимателей. «Владимир по своим каналам находил личные почтовые ящики «объектов» и передавал их разным питерским хакерам. Кто из них первым «ломал» почту, тот получал хорошее вознаграждение. Работа велась просто — с помощью фишинга», — сообщили источники «Росбалта». По их словам, первая «золотая рыбка» приплыла к Аникееву в середине 2000-х гг., когда он получил доступ к почте высокопоставленного питерского чиновника. Последний за то, чтобы содержимое его ящика не попало в Интернет, заплатил много денег. Следом это вынуждены были сделать еще несколько госслужащих и бизнесменов из северной столицы. «Одновременно Володя стал часто бывать на тусовках «Фонда эффективной политики» (близкая к власти в 2000-е гг. фирма политического консалтинга, возглавлявшаяся Глебом Павловским — «Росбалт»), там обзаводился новыми связями. В результате все чаще стал появляться в Москве. Даже стал вхож в администрацию президента. Там его знали как журналиста и пиарщика, точнее специалиста по «черному» PR. Нельзя сказать, что он был близок с кем-то из верхов, но некоторые чиновники с ним общались. А уж большинство секретарш и молоденьких сотрудниц АП его знали точно», — высказал мнение собеседник агентства. Бизнес на переписках постепенно вышел на федеральный уровень. К Аникееву стали обращаться клиенты из Москвы, желавшие получить доступ к почте своих врагов, кроме того, он продолжал взламывать ящики тех людей, которые могли заплатить за нераспространение порочащий информации. Попутно он занимался размещением «компроматных» статей в СМИ, организовывал сюжеты на ТВ и т.д. В какой-то момент Владимир решил вывести бизнес на переписке на новый уровень. Он приобрел профессиональное оборудование, с помощью которого можно было создавать лже-WI-FI сети и фальш-соты операторов мобильной связи. Когда это оборудование включалось в зоне, где «объект» атаки вымогателей пользовался телефоном или планшетом, эти устройства подключались к Сети по каналу, контролируемому Аникеевым. Таким образом он получал доступ к контенту, который хранился на гаджетах. По словам собеседников агентства, сначала Владимир лично с этим оборудованием проводил часы в излюбленных местах чиновников, прежде всего из администрации президента РФ, — в ресторане «Kask» и кафе «Шоколадница» в районе Ильинки, в Bosco кафе в ГУМе и т. д. Потом там начали трудиться его агенты. Скачивался весь контент, попавший в сети Аникеева, который потом переправлялся людям из его команды в Эстонии, Таиланде (а позже и на Украине). А те уже разбирались в огромном массиве информации, выискивая контент чиновников, представителей госкомпаний и других лиц, содержимое ящиков и телефонов которых может представлять интерес. Попутно Аникеев «вручную» добывал контент, в том числе через секретарш из АП, с которыми у него были крайне теплые отношения. Вначале весь полученный компромат пытались продавать через личные связи. Но это было делом опасным, да и массива информации с каждым днем становилось все больше. В результате и было решено запустить проект «Шалтай-Болтай», участники которого взяли себе псевдонимы из произведения «Алиса в стране чудес». Сам Аникеев именовал себя Льюисом — в честь создателя сказки Льюиса Кэрролла. Проект сразу громко заявил о себе рядом публикаций в Интернете. «В результате, помимо краденого контента, Володе уже понесли переписку чиновников и бизнесменов разные люди, которые хотели, чтобы она попала в Сеть, но выглядело все так, будто это работа хакеров. На сайте «Шалтай-Болтая» было значительное число переписки, которая никак не могла «утечь» ни при помощи фишинга, ни — фальш-сот и лже-WI-FI», — полагает источник агентства. Главной же цели Льюис добился — чужая переписка превратилась в большой и доходный бизнес. «Продажа на аукционах содержимого ящиков за биткоины, конечно, приносила определенную прибыль. Но основные средства за то, чтобы переписка не попала в Сеть или, наоборот, появилась на «Шалтай-Болтае», платились наличными в Москве и Питере. Поэтому, как Аникеев ни старался совсем не появляться в РФ, у него это не получалось. Кроме двух российских столиц, он много времени проводил на Украине, где обзавелся множеством друзей и подружек, лично основал или принимал участие в создании множества сайтов «компроматной» направленности или выставляющих чужие переписки. Также он часто бывал в Таиланде, так как ему полюбилась эта страна. К тому же там проживали и обрабатывали массивы ворованного контента несколько членов команды «Шалтай-Болтая». Собеседники агентства полагают, что успешная карьера Льюиса прервалась по нескольким причинам. Во-первых, он стал публиковать много контента, исходя из личных политических убеждений. «Во-вторых, Владимир в силу своего характера не мог работать с одной какой-то влиятельной группой. Сегодня он с одними, завтра — с другими. Мог одновременно трудиться на несколько конкурирующих групп, каждому клянясь в преданности», — отмечают источники «Росбалта». В результате подразделению, возглавляемому сотрудником Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергеем Михайловым, поступило указание «поработать» с ресурсом «Шалтай-Болтай». Непосредственным исполнителем был контрразведчик Дмитрий Докучаев. Сотрудникам ЦИБ удалось вычислить всех участников команды «Шалтай-Болтая», включая Льюиса. Только никаких задержаний тогда не последовало. Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с «Шалтай-Болтаем». Известно, что Михайлов встречался с представителями группировки. А потом ресурс несколько поменял «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки, причем в ней затрагивались интересы серьезных лиц. После лета прошлого года пошли разговоры, что у «Шалтай-Болтая» новый куратор. Осенью 2016 года стало известно, что в руках у Льюиса находится переписка помощника президента РФ Владислава Суркова и он организует ее (возможно, в откорректированном виде) размещение на украинских сайтах. «Куратор ли об этом попросил Володю, или он сам ее заполучил и из-за своих политических убеждений решил разместить, — неизвестно. Как уже говорили, Аникеев все время вел двойную, а то и тройную игру. Ну и доигрался», — рассказал источник агентства. В результате в ходе оперативной комбинации Льюиса в октябре 2016 года выманили в Санкт-Петербург — под предлогом получения крупной суммы за одну работу. Однако вместо чемоданчика с деньгами его в северной столице ждали оперативники ФСБ. Помешать публикации «переписки Суркова» это уже не смогло. Отдельные члены команды «Шалтай-Болтая» (в частности на Украине и в Таиланде) продолжают работать со старым контентом, которого накопилось много. Некоторые из них объявлены в розыск. Аникеев был задержан, а потом арестован. СУ ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Льюис буквально на втором допросе начал сотрудничать со следствием и давать информацию буквально обо всем, что ему известно. Что конкретно сообщил Аникеев, неясно. Однако можно сделать определенные выводы из того, что в декабре 2016 года были задержаны сотрудники ЦИБ Михайлов и Докучаев. Тогда же уволился со своего поста руководитель аппарата Суркова Александр Павлов. Газета «Ведомости» связывала последнее кадровое изменение с утечкой «переписки Суркова» на украинский сайт. rosbalt.ru . *** ФСБ поймала «Шалтая-Болтая». При чем здесь дело о госизмене? «Медуза» рассказывает подробности этой истории. Кто такой «Шалтай-Болтай» Группировка «Анонимный интернационал», также известная как «Шалтай-Болтай», впервые прославилась в 2013 году: за несколько часов до Нового года хакеры опубликовали текст поздравления президента России Владимира Путина. Позднее хакеры опубликовали переписку премьер-министра Дмитрия Медведева, секретариата вице-премьера Игоря Шувалова, вице-премьера Аркадия Дворковича, главы Роскомнадзора Александра Жарова и других статусных чиновников. Часто в открытый доступ выкладывали только некоторые письма, остальные выставляли на продажу за несколько тысяч долларов. В 2013 году хакеры отправили поддельное сообщение об увольнении Владимира Якунина с поста главы «Российских железных дорог». В 2014-м «Шалтай-Болтай» взял на себя ответственность за взлом твиттера Дмитрия Медведева и за сообщение об отставке премьер-министра. Публикации «Шалтай-Болтай» подписывал фразой «Всегда с вами, даже тогда, когда вы об этом не подозреваете». Кто управлял взломами, было неизвестно — не было и сведений о том, сколько человек входит в «Анонимный интернационал». Представители «Шалтая-Болтая» общались с журналистами только анонимно. Дело о госизмене В декабре 2016 года двоих офицеров ФСБ задержали по обвинению в госизмене. Это Сергей Михайлов и его подчиненный Дмитрий Докучаев — по сведениям «Росбалта», он вел расследование по делу «Шалтая-Болтая». Третий арестованный — руководитель отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов («Лайф» сообщает, что его обвиняют во взломах). По данным «Росбалта», показания на сотрудников ФСБ дал Владимир Аникеев. Что именно он рассказал следствию, неизвестно. Как писала «Новая газета», следствие полагает, что сотрудники ФСБ передали американским спецслужбам информацию об IP-адресах источников хакерских атак на избирательные системы в Иллинойсе и Аризоне. При чем здесь «Шалтай-Болтай», неясно: «Анонимный интернационал» о своей причастности к хакерским атакам на выборах в США никогда не сообщал; не писали об этом и СМИ. Михайлова и Стоянова уже подозревали в сливе оперативной информации аналитическим компаниям, которые занимаются безопасностью. Бывший руководитель сервиса платежей Chronopay Павел Врублевский, отсидевший за атаку на сайт «Аэрофлота», в 2010 году писал своему коллеге, что именно по цепочке Михайлов—Стоянов утекли документы, изъятые в его компании при обыске. Это письмо нашел специалист по безопасности Брайан Кребс, у которого есть архив переписки Врублевского. Как считал Врубелевский, Михайлов передавал информацию о русских хакерах на Запад, потом американские спецслужбы обращались к нему, он ловил преступников и продвигался по службе. В сентябре 2016 года исследователи из компании ThreatConnect опубликовали отчет о взломах избирательных систем в США. В нем говорилось о серверах, которые использовались для взлома. Они принадлежат Владимиру Фоменко, знакомому Павла Врублевского. В 2011 году в интервью Брайану Кребсу Врублевский говорил: если ему удастся доказать, что за утечкой стоит Михайлов, сотрудник ФСБ найдет кого-нибудь, кто «проделает в них еще одну дырку». Сейчас Врублевский отказывается от комментариев. Как эта история связана с «Шалтай-Болтаем», также неизвестно. Никто из этой организации на связь с журналистами по-прежнему не выходит. meduza.io .