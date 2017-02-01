Новейшая история Красноярска-26. Странный январь 2016-го. ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ Новейшая история Красноярска-26. Удивительный январь 2016-го. Четыре аварии на трубопроводах МП «Гортеплоэнерго» пришлось чинить в зимние каникулы. МП «ГЖКУ» жалуется на жильцов двух подъездов, разбомбивших там двери и окна. В «Роскосмосе» объявили об ограничении выезда сотрудников за границу. Там тоже ЦРУ лютует. Заведующий инфекционным отделением Клинической больницы №51 Сергей Зубатов скончался на 52 году жизни. «А смогут ли сегодняшние школьники трудоустроиться? А будут ли их знания востребованы через 10-20 лет?» - интересуется Вадим Медведев. Какой-то пьяный чёрт четвёртого января позвонил на почту и сообщил о заложенной бомбе. Полсотни человек выгнали в итоге на улицу, пока разбирались. ГУССТ-9 начинает строительство полигона в Тыве для мотострелковой бригады и железнодорожного батальона. 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