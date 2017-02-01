Как "Эра ГЛОНАССа" разрушила авторынок Приморья. Новый наворот Как требование установить ГЛОНАСС обрушило авторынок Приморья. На таможнях зависли сотни машин, а решения нет. Автомобилистов Приморья снова лихорадит. Из-за новых требований по установке «тревожной кнопки» — системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — сотни машин зависли на дальневосточных таможнях. Причем сами таможенники честно признаются, что не знают, как быть. Согласно техрегламенту «О безопасности колесных транспортных средств», с 1 января 2017 года каждый сходящий с конвейера или ввозимый в Россию, Белоруссию и Казахстан автомобиль должен быть оборудован системой экстренного реагирования российского производства. Для оформления паспорта транспортного средства (ПТС) необходимо представить в таможню свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), которое ни одна машина без «ЭРЫ-ГЛОНАСС» больше не получит. По официальной версии, в случае аварии «ЭРА-ГЛОНАСС» подаст сигнал SOS спасательным службам. По неофициальной — дело тут не в заботе о безопасности, а в том, что правила Всемирной торговой организации предполагают постепенное снижение пошлин на импорт автомобилей. Новое требование выглядит слегка замаскированным способом компенсировать убытки. Следует понимать, что для Дальнего Востока импорт подержанных машин из Японии — не просто бизнес, а образ жизни. Большинство дальневосточников по-прежнему ездят на правом руле, не видя ему реальной альтернативы. Каждый «наезд» Москвы воспринимается местными жителями крайне болезненно (в 2008 году для подавления протестов пришлось присылать во Владивосток — самый автомобилизированный на душу населения город России — подмосковный ОМОН). Не говоря уже об ударе по сомнительному качеству местной жизни с ее тарифами и ценами, речь — ни много, ни мало — о социальной стабильности в регионе. Власти до сих пор не дали никаких разъяснений по поводу того, как оснастить «Эрой» подержанную «Тойоту». Уплатить ввозную пошлину можно, а получить ПТС — нельзя. В тупике не только автоимпортеры, но и таможенники. — С начала года у нас оформлено 1217 автомобилей. Это значит, что товарищи внесли платежи и хотели бы машины забрать. Но забрали только 448 машин, на которые ПТС были оформлены по СБКТС, выданным до 31 декабря. Кроме того, на складах находятся еще 769 машин. Какова будет их судьба — трудно сказать, — откровенно сказал начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. Он сомневается, что подержанные машины вообще можно будет оснастить «тревожными кнопками». Оказывается, для этого каждый индивидуальный импортер должен провести за свой счет два «краш-теста» ввозимой им модели с датчиками «ЭРА-ГЛОНАСС» на борту. — Кто этим будет заниматься — разбивать машины, потом их восстанавливать? Возможно, найдутся какие-то другие выходы. Но пока для нас понятной схемы нет, — резюмирует Ладыгин. Дело может обернуться не просто очередным побором, а полным крахом «народного автоимпорта». Создав проблему, государство не предложило никаких путей ее решения, в силу чего эти пути вынужденно ищут сами приморские автомобилисты. Популярный автомобильный сайт Drom.ru предлагает два варианта: не распространять новые правила на «бэушные» иномарки, ввозимые в Россию, или же дать возможность гражданам законно устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» частным порядком. В обоих случаях требуется внести соответствующие поправки в регламент. А дальневосточному автобизнесу и без «кнопок» впору подавать сигнал бедствия. Если раньше на Дальний Восток ввозилось около полумиллиона машин в год, то теперь объемы упали на порядок. В 2016 году через таможни Дальнего Востока прошла 51 209 иномарок. Большую их часть — 85% — по-прежнему везут из Японии. Тяжело раненный взлетом пошлин и затем торпедированный падением рубля региональный автобизнес ждет контрольного выстрела в капот. Власти много и с удовольствием говорят о «свободном порте Владивосток», «территориях опережающего развития», предрекают вал инвестиций, активизацию предпринимательства и даже приток населения в Приморье. Однако это самое население с начала 1990-х и по сей день продолжает уезжать на Запад, не выдерживая жизни в режиме «краш-теста». novayagazeta. *** Ситуация с стоящими на таможне во Владивостоке подержанными автомобилями, которые не могут получить ПТС из-за отсутствия на них установленной системы ЭРА-ГЛОНАСС, может разрешиться уже сегодня, 31 января. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на " Газета.ру ", сегодня в Минпромторге пройдет рабочее совещание по вопросу внедрения системы в России, после которого могут появиться соответствующие разъяснения к закону. Информированный источник издания в отрасли отметил, что основная проблема в случае с подержанными иномарками связана с формулировками в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", на основании которого они и внедряются. "В тексте сказано, что установка прибора с 2017 года должна осуществляться на все новые автомобили, но написано это так "криво", что прочитать это можно совершенно иначе, а именно как впервые ввозимые, впервые получающие ПТС, а под это уже попадают и подержанные иномарки. Но "автор" совершенно точно имел в виду только новые машины. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время Минпромторг даст на этот счет четкие разъяснения и проблема с подержанными иномарками будет решена", — отметил источник. Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил о намерении в ближайшее время обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением доработать процедуру по установке системы "ЭРА-ГЛОНАСС". По словам главы региона, эта процедура должна стать удобной и понятной для людей. Сейчас у приморцев даже нет понимания, какая организация должна заниматься установкой и проверкой этой системы на подержанных автомобилях. Напомним, третью неделю в России действует закон, по которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС". Требование не распространяется на авто, получившие ПТС до 2017 года. Все новые машины, производимые в России, будут сходить с конвейеров с уже установленной системой. Пока закон трактуется так: все иномарки, ввезенные в РФ после 1 января, тоже обязаны иметь бортовой терминал с "Эрой". Однако теперь есть шанс, что разъяснения Минпромторга дадут подержанным японкам зеленый свет. primamedia.ru .