|Без кнута никак
|Вторник, 31 Январь 2017
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Прикупить, что ли, парочку эвакуаторов и начать лютовать?
Наша коллекция под условным названием "Страна Оления" пополняется постоянно, так что выделять приходится только самые колоритные сигналы с мест.
Градус обсуждений потихоньку повышается.
Пресс-служба ГХК негодует. А чего негодовать-то? Газон есть - машинки найдутся.
Странно, что решить проблему можно элементарно, но почему-то её предпочитают мариновать. Куда летом г-н Чебурашкин свои миллион цветочков сажать станет? Прямо на багажники?
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами