 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Темохранитель arrow Без кнута никак  
Среда, 01 Февраль 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
У пьяных водителей нужно отбирать:
Права
Машину
Свободу
Деньги



результаты

Комментарии
  • От победы к победе
    Ну надо же, а мой батя вечно возмущается как раз наоборот - на комбинате их заставляют брать весь отпуск целиком, на две... >>>

  • От победы к победе
    Радует фраза "Учитывая, что многие сотрудники делят отпуска на части" - можно подумать что на ГХК возможно получить отпу... >>>

  • Самое время подумать о душе
    "Врать не надо" - это правильно. Как они понять не могут, что всё, что делали и делают ИСС/НПО и ГХК, никакого отношения... >>>

  • Самое время подумать о душе
    В психиатрии,которую я в данный момент представляю,этому есть научный термин-шизофрения.Тут рядом ещё финансист подсказы... >>>

  • Утютюшеньки
    s019.radikal.ru/.../... ) radikal.ru/.../... ... >>>

  • Картель, однако
    А это не картельное соглашение в чистом виде? Уголовка по ним плачет. >>>

  • Поиск здравого смысла
    Не будет никакой оттепели, иначе пирамида властей - от центра до периферийных кормушек - рухнет, а им этого очень не хоч... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Без кнута никак Печатать E-mail
Вторник, 31 Январь 2017

Прикупить, что ли, парочку эвакуаторов и начать лютовать?

Наша коллекция под условным названием "Страна Оления" пополняется постоянно, так что выделять приходится только самые колоритные сигналы с мест.

Image

Градус обсуждений потихоньку повышается. 

Image

Пресс-служба ГХК негодует. А чего негодовать-то? Газон есть - машинки найдутся.

Image

Странно, что решить проблему можно элементарно, но почему-то её предпочитают мариновать. Куда летом г-н Чебурашкин свои миллион цветочков сажать станет? Прямо на багажники?

Image

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

< Пред.   След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
C Новым Годом!
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
31.01.1958
создана контора коммунальных предприятий

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Доска объявлений
объявления железногорска
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
7 мкР/ч
Пиковый за сутки: 8 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить