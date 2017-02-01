Прикупить, что ли, парочку эвакуаторов и начать лютовать? Наша коллекция под условным названием "Страна Оления" пополняется постоянно, так что выделять приходится только самые колоритные сигналы с мест. Градус обсуждений потихоньку повышается. Пресс-служба ГХК негодует. А чего негодовать-то? Газон есть - машинки найдутся. Странно, что решить проблему можно элементарно, но почему-то её предпочитают мариновать. Куда летом г-н Чебурашкин свои миллион цветочков сажать станет? Прямо на багажники?