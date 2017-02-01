 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Свидетели измены  
Среда, 01 Февраль 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
У пьяных водителей нужно отбирать:
Права
Машину
Свободу
Деньги



результаты

Комментарии
  • От победы к победе
    Ну надо же, а мой батя вечно возмущается как раз наоборот - на комбинате их заставляют брать весь отпуск целиком, на две... >>>

  • От победы к победе
    Радует фраза "Учитывая, что многие сотрудники делят отпуска на части" - можно подумать что на ГХК возможно получить отпу... >>>

  • Самое время подумать о душе
    "Врать не надо" - это правильно. Как они понять не могут, что всё, что делали и делают ИСС/НПО и ГХК, никакого отношения... >>>

  • Самое время подумать о душе
    В психиатрии,которую я в данный момент представляю,этому есть научный термин-шизофрения.Тут рядом ещё финансист подсказы... >>>

  • Утютюшеньки
    s019.radikal.ru/.../... ) radikal.ru/.../... ... >>>

  • Картель, однако
    А это не картельное соглашение в чистом виде? Уголовка по ним плачет. >>>

  • Поиск здравого смысла
    Не будет никакой оттепели, иначе пирамида властей - от центра до периферийных кормушек - рухнет, а им этого очень не хоч... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Свидетели измены Печатать E-mail
Вторник, 31 Январь 2017

КПРФ не может найти бывшего депутата, а Мариинка - солистку.

Свидетели измены?

В Киев потянулись депутаты Госдумы, желающие рассказать следствию о Януковиче.

В минувшее воскресенье в эфире телеканала «1+1» генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, не называя фамилий, о появлении двух ценных свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Януковича.

— Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем в декабре (2013 года. — О. М.), когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении, — сказал генпрокурор и выразил желание поддержать гособвинение лично. ГПУ хочет отправить обвинительный акт Януковичу в суд до конца января, а к апрелю выйти на приговор суда первой инстанции.

Буквально накануне Нового года, на брифинге в Краматорске, Юрий Луценко поделился с журналистами новостью только об одном депутате Думы, оказавшем огромную помощь следствию. За короткий срок число российских парламентариев удвоилось? Официальный комментарий «Новой» по этому поводу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган не дала, мотивируя отказ открывать подобную информацию до начала суда необходимыми мерами безопасности для свидетелей, которых, по ее словам, преследует ФСБ: «Кому новость, а кому жизнь!»

Но украинские СМИ, ссылаясь на российские и собственные источники, указали сначала на первого — оппозиционного экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева, получившего летом прошлого года на Украине вид на жительство, а затем и на второго. Вторым оказался Денис Вороненков (КПРФ), переехавший в Киев вместе с женой — тоже экс-депутатом Марией Максаковой, которая, насколько известно, пока показания не давала. Издание «Деловая столица» сообщило: Вороненков и его супруга, представлявшая в Госдуме шестого созыва «Единую Россию», перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016-го. Максакова, по сведениям «Деловой столицы», при этом продолжала регулярно посещать Россию и выступать в Мариинском театре. Вороненковым же, напомнило издание, живо интересовался Следственный комитет РФ, который подозревал депутата в хищении здания в центре Москвы.

О том, что «свидетели номер два» действительно существуют, подтвердил и «свидетель номер один», Илья Пономарев. На своей странице в фейсбуке он вступил в спор с Алексеем Навальным, который с иронией отозвался о Вороненкове: «…Чувак голосовал и за присоединение Крыма, и ввод войск на Украину поддерживал вместе со своей фракцией. В 2014-м раздавал комментарии о том, что меня надо посадить, потому что «вор должен сидеть в тюрьме». Навальный напомнил: «В марте 2015-го, спустя месяц после событий в Дебальцеве, на свадьбе Вороненкова и Максаковой пел тогдашний спикер Госдумы Нарышкин». И даже ролик соответствующий выставил в качестве вещдока.

«А теперь? Вороненков с кем-то там разругался, из Думы его выперли, и они с женой рванули в Киев. И прямо в самолете переобулись из георгиевских цветов в жовто-блакитные». Теперь вот показания дает, что Янукович — изменник. <…> Прекрасный и поучительный пример. Коррупционеру и жулику любая идеология подходит. Сегодня он «освобождает Донбасс от русофобов», завтра будет давать показания об измене Януковича киевскому суду. Послезавтра — участвовать в пресс-конференции в Вашингтоне на пару с таким же «оппозиционером» Пономаревым, получавшим деньги от Суркова «за лекции», — пишет Навальный.

Пономарев — единственный, кто голосовал в Думе против аннексии Крыма, — откликнулся на реплику: «Вот поэтому Алексей Навальный никогда и не будет президентом». И объяснил свою позицию: «Сейчас каждый человек, перешедший на нашу сторону, ценен. Поступок Дениса Вороненкова и Марии Максаковой надо приветствовать, им всячески помогать, защищать и стремиться, чтобы таких было больше и больше».

Украинский политтехнолог Тарас Березовец подтвердил «Новой»: Илья Пономарев во многом помог принятию решения супружеской парой, убеждал их переехать. К процессу был подключен и сам Березовец, который способствовал тому, чтобы гости из Москвы получили в Киеве нужные контакты.

— Так называемая «кремлевская тысяча» много лет чувствовала себя в безопасности. Консенсус элит вокруг Путина держался на неписаном правиле — «рот на замке». Нервозность элит усилилась после ареста Улюкаева, — полагает Березовец. — Вороненков и Максакова тоже почувствовали, что им закрывают входы-выходы. Денису не дали избраться в мажоритарном округе, что стало причиной трений внутри фракции.

По мнению Березовца, нельзя утверждать, что Максакова поддержала аннексию Крыма:

— Мария в то время находилась на гастролях в Южной Корее, просто голосовала ее карточка. Они не имели цели эмигрировать на Украину. Но вынудила ситуация, все же они в зоне физического риска, и, отчасти, Илья Пономарев советовал. На Западе пришлось бы отвечать на вопросы западных спецслужб.

Политтехнолог говорит, что теперь, в свою очередь, Вороненков и Максакова намерены транслировать аналогичный месседж коллегам в Россию: надо бежать, всех ждет беда. По его информации, экс-депутаты собираются легализоваться на Украине, а Мария — даже петь в Национальной опере.

novayagazeta.

***

В КПРФ не могут выйти на связь с бывшим депутатом Денисом Вороненковым, предположительно давшим показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене. Сейчас коммунисты решают, надо ли исключать экс-парламентария из партии. «Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к РФ (все-таки он был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности), – мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация», – рассказал «ТАСС» депутат Госдумы Юрий Афонин. По мнению Афонина, к прояснению этих обстоятельств, должны подключиться и органы государственной власти. «Думаю, что время и возможность опровергнуть появившуюся информацию у Вороненкова были», – также добавил он.

Ранее зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что информация может быть уткой и пообещал проверить эти слухи.

fedpress.ru.

***

В Мариинском театре отменилось выступление Марии Максаковой. Елена Витман исполнит партию графини «Пиковой дамы». Пресс-служба Мариинского театра сообщает, что у оперной певицы плохое самочувствие, однако детали её состояния отказались рассказывать. Ранее в интернете появилась информация, что артистка вместе с супругом Денисом Вороненковым уехала в Киев, где бывший депутат Госдумы намерен дать показания в Генпрокуратуру против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Официального подтверждения от Максаковой не поступало. Последняя премьера спектакля с участием оперной певицы состоялось 28 декабря.

vistanews.ru.
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

< Пред.   След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
C Новым Годом!
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
31.01.1958
создана контора коммунальных предприятий

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Доска объявлений
объявления железногорска
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
7 мкР/ч
Пиковый за сутки: 8 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить