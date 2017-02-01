КПРФ не может найти бывшего депутата, а Мариинка - солистку. Свидетели измены? В Киев потянулись депутаты Госдумы, желающие рассказать следствию о Януковиче. В минувшее воскресенье в эфире телеканала «1+1» генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, не называя фамилий, о появлении двух ценных свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Януковича. — Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем в декабре (2013 года. — ​ О. М.), когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении, — ​ сказал генпрокурор и выразил желание поддержать гособвинение лично. ГПУ хочет отправить обвинительный акт Януковичу в суд до конца января, а к апрелю выйти на приговор суда первой инстанции. Буквально накануне Нового года, на брифинге в Краматорске, Юрий Луценко поделился с журналистами новостью только об одном депутате Думы, оказавшем огромную помощь следствию. За короткий срок число российских парламентариев удвоилось? Официальный комментарий «Новой» по этому поводу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган не дала, мотивируя отказ открывать подобную информацию до начала суда необходимыми мерами безопасности для свидетелей, которых, по ее словам, преследует ФСБ: «Кому новость, а кому жизнь!» Но украинские СМИ, ссылаясь на российские и собственные источники, указали сначала на первого — ​ оппозиционного экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева, получившего летом прошлого года на Украине вид на жительство, а затем и на второго. Вторым оказался Денис Вороненков (КПРФ), переехавший в Киев вместе с женой — ​ тоже экс-депутатом Марией Максаковой, которая, насколько известно, пока показания не давала. Издание «Деловая столица» сообщило: Вороненков и его супруга, представлявшая в Госдуме шестого созыва «Единую Россию», перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016-го. Максакова, по сведениям «Деловой столицы», при этом продолжала регулярно посещать Россию и выступать в Мариинском театре. Вороненковым же, напомнило издание, живо интересовался Следственный комитет РФ, который подозревал депутата в хищении здания в центре Москвы. О том, что «свидетели номер два» действительно существуют, подтвердил и «свидетель номер один», Илья Пономарев. На своей странице в фейсбуке он вступил в спор с Алексеем Навальным, который с иронией отозвался о Вороненкове: «…Чувак голосовал и за присоединение Крыма, и ввод войск на Украину поддерживал вместе со своей фракцией. В 2014-м раздавал комментарии о том, что меня надо посадить, потому что «вор должен сидеть в тюрьме». Навальный напомнил: «В марте 2015-го, спустя месяц после событий в Дебальцеве, на свадьбе Вороненкова и Максаковой пел тогдашний спикер Госдумы Нарышкин». И даже ролик соответствующий выставил в качестве вещдока. «А теперь? Вороненков с кем-то там разругался, из Думы его выперли, и они с женой рванули в Киев. И прямо в самолете переобулись из георгиевских цветов в жовто-блакитные». Теперь вот показания дает, что Янукович — ​ изменник. <…> Прекрасный и поучительный пример. Коррупционеру и жулику любая идеология подходит. Сегодня он «освобождает Донбасс от русофобов», завтра будет давать показания об измене Януковича киевскому суду. Послезавтра — ​ участвовать в пресс-конференции в Вашингтоне на пару с таким же «оппозиционером» Пономаревым, получавшим деньги от Суркова «за лекции», — ​ пишет Навальный. Пономарев — ​ единственный, кто голосовал в Думе против аннексии Крыма, — ​ откликнулся на реплику: «Вот поэтому Алексей Навальный никогда и не будет президентом». И объяснил свою позицию: «Сейчас каждый человек, перешедший на нашу сторону, ценен. Поступок Дениса Вороненкова и Марии Максаковой надо приветствовать, им всячески помогать, защищать и стремиться, чтобы таких было больше и больше». Украинский политтехнолог Тарас Березовец подтвердил «Новой»: Илья Пономарев во многом помог принятию решения супружеской парой, убеждал их переехать. К процессу был подключен и сам Березовец, который способствовал тому, чтобы гости из Москвы получили в Киеве нужные контакты. — Так называемая «кремлевская тысяча» много лет чувствовала себя в безопасности. Консенсус элит вокруг Путина держался на неписаном правиле — ​ «рот на замке». Нервозность элит усилилась после ареста Улюкаева, — ​ полагает Березовец. — ​ Вороненков и Максакова тоже почувствовали, что им закрывают входы-выходы. Денису не дали избраться в мажоритарном округе, что стало причиной трений внутри фракции. По мнению Березовца, нельзя утверждать, что Максакова поддержала аннексию Крыма: — Мария в то время находилась на гастролях в Южной Корее, просто голосовала ее карточка. Они не имели цели эмигрировать на Украину. Но вынудила ситуация, все же они в зоне физического риска, и, отчасти, Илья Пономарев советовал. На Западе пришлось бы отвечать на вопросы западных спецслужб. Политтехнолог говорит, что теперь, в свою очередь, Вороненков и Максакова намерены транслировать аналогичный месседж коллегам в Россию: надо бежать, всех ждет беда. По его информации, экс-депутаты собираются легализоваться на Украине, а Мария — ​ даже петь в Национальной опере. novayagazeta. *** В КПРФ не могут выйти на связь с бывшим депутатом Денисом Вороненковым, предположительно давшим показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене. Сейчас коммунисты решают, надо ли исключать экс-парламентария из партии. «Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к РФ (все-таки он был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности), – мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация», – рассказал «ТАСС» депутат Госдумы Юрий Афонин. По мнению Афонина, к прояснению этих обстоятельств, должны подключиться и органы государственной власти. «Думаю, что время и возможность опровергнуть появившуюся информацию у Вороненкова были», – также добавил он. Ранее зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что информация может быть уткой и пообещал проверить эти слухи . fedpress.ru . *** В Мариинском театре отменилось выступление Марии Максаковой. Елена Витман исполнит партию графини «Пиковой дамы». Пресс-служба Мариинского театра сообщает, что у оперной певицы плохое самочувствие, однако детали её состояния отказались рассказывать. Ранее в интернете появилась информация, что артистка вместе с супругом Денисом Вороненковым уехала в Киев, где бывший депутат Госдумы намерен дать показания в Генпрокуратуру против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Официального подтверждения от Максаковой не поступало. Последняя премьера спектакля с участием оперной певицы состоялось 28 декабря. vistanews.ru .