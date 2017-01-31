Пёстрая лента новостей бывшего Соцгорода. КАЖДОЙ СОБАКЕ – ПО СОЮЗНИКУ 28 января в Железногорске прошли соревнования «FIRST FLL». В состязаниях робототехников приняли участие одиннадцать школьных команд, причём восемь представляли аборигенов. «Ребята продемонстрировали жюри свои разработки по теме «Союзники животных», - рассказывает 24rus.ru . - Как отметил Вадим Медведев, важен тот факт, что школьники стараются свои идеи направить на решение актуальных проблем. Например, команда из СЮТа разработала устройство, благодаря которому отлов бродячих животных можно производить безопасно и гуманно по отношению к животному». КОНТОРА НЕ ПИШЕТ На Горно-химическом комбинате внедряется ПСР-проект. «Все подразделения получили унифицированные бланки заявлений на предоставление очередного отпуска, использование которых позволит сократить время и трудозатраты на его оформление, - поясняет sibghk.ru . - Теперь работнику не придётся писать заявления на отпуск, достаточно поставить галочки в нужных графах». Сколько, интересно, времени уходило у них на сочинение одного заявления, раз такие неординарные меры понадобились? ЕВРОПА НАМ ПОМОЖЕТ Делегация французской фирмы «SODERN» посетила АО «ИСС». Встреча была посвящена обсуждению поставок звёздных датчиков «SED-26» для телекоммуникационных аппаратов, создаваемых по коммерческому заказу. На «Экспресс-80» комплект приборов уже поставлен, на «Экспресс-103» поставка запланирована на 2018 год. Решетнёвская фирма более двадцати лет применяет в своих космических аппаратах продукцию «SODERN» и импортозамещаться вроде не собирается. НИ В ЧЁМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ Пенсии с 1 февраля будут проиндексированы на 5,4%. Вице-премьер Ольга Голодец рассказала на совещании с главой правительства, что ожидаемый средний размер пенсий в 2017 году будет равен 13,62 тысячи рублей. «Величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%»,— приводит её слова тпо-железногорск.рф . А министр труда и социальной защиты Максим Топилин на съезде «Единой России» сообщил, что реальный размер выплат в ближайшие три года будет снижаться, т.к. работающим пенсионерам с 2016 года пенсии не индексируются. ГРИПП НА ПОДХОДЕ Эпидпорог в детских садах превышен на 61 процент. С 21 января в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО введены санитарно-противоэпидемические мероприятия. При выявлении групповых заболеваний (20% и более от численности коллектива) в одном классе или группе занятия в них прекращаются. Так, в связи с ОРВИ и гриппом учебный процесс приостановлен в пяти классах школы № 90, одном – в школе №106, двух группах детского сада № 67 и ещё в десяти – без уточнения принадлежности. ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ Медведев стал членом физкультурного совета при губернаторе. «Совет является совещательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, научных организаций, средств массовой информации, общественных объединений и иных организаций при рассмотрении вопросов в сфере физической культуры и спорта». Редкое везение. ЧАЙ С ДИРЕКТОРОМ Пётр Гаврилов пообещал установить ещё две мемориальные доски. На встрече гендиректора с активом совета ветеранов ГХК было принято совместное решение о том, что в этом году памятные знаки будут открыты в честь Николая Грекова, кавалера орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, а также Владимира Кибо, кавалера орденов Почёта и Трудового Красного Знамени. УСЛОВНЫЙ МАРШ В академии МЧС прошла масштабная тренировка. По легенде, в нескольких населенных пунктах одного из муниципальных районов округа произошло аварийное отключение электроэнергии. В академии привели в готовность 8 аварийно-восстановительных бригад из состава аэромобильной группировки. «Бригады, совершив условный марш в район чрезвычайной ситуации, организовали на учебном месте развертывание пунктов обогрева для населения и практически отработали вопросы по поиску и эвакуации пострадавших из разрушенных зданий и разбору обрушившихся конструкций». В ТЕСТЕВОМ РЕЖИМЕ? МП «Гортеплоэнерго» осваивает всемирную сеть. С 23.01.2017 предприятие осуществляет приём показаний счётчиков по холодной воде через сайт МП «ГТЭ» для юридических лиц в тестевом режиме: «Паролем для входа в личный кабинет является шифр организации». ФЕМИДА НОН-СТОП Трудовые споры – любимое развлечение железных горцев. На минувшей неделе взаимоотношения в суде выясняли А.В. Алексеев и АО « Буреягэсстрой », А.А.Филипов и ООО « Горавтотранс »,», О.П.Кулаженко и ОО « Альянс-ТК », Л.А.Ефимова и ООО «ЧОО « Вымпел-ВиС », а также В.А.Холомеева и А.В.Чернов - с ФГУП « ГХК ». Из любопытного стоит отметить иск Е.Н.Черненко к министерству финансов и горУВД, выселение семейства Горбуновых из служебного жилья академии МЧС и две жалобы на Клиническую больницу №51. С ЭКОНОМИКОЙ ЗАКОНЧИЛИ Вадим Медведев займётся благоустройством. На заседании общественного совета при главе города было, в частности, сказано : «Прошлые годы мы активно работали над развитием экономики Железногорска, образовательной части, и теперь, на наш взгляд, пришло время сосредоточиться на качестве жизни и благоустройстве родного города». Воодушевляющий спич. От победы к победе, практически. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС МП «ПАТП» осваивает девятый квартал. По многочисленным просьбам работников ФГУП «ГХК» с 1 января от ДК «Юность» будет осуществляться рейс маршрута №32 для доставки жителей п. Первомайский к месту работы. Время отправления – 6:05. Схема движения – ДК «Юность», Таёжная, Толстого, Южная, Матросова, Красноярская, Советской Армии, Андреева, Ленина. СПАРТАКИАДА НА ДВОИХ Прокуратура и Пенсионный фонд сошлись в спортзале. По случаю Дня работника прокуратуры зампред Совдепа, представитель регионального отделения «Офицеров России» Анатолий Коновалов вручил капитанам команд благодарственные письма за большой вклад в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни. Троеборье состояло из дартса, бросках мяча в кольцо и волейбола, причём прокурорские уступили пенсионным. «ОДНО ОКНО» ПРИГЛАШАЕТ Многофункциональный центр будет выдавать паспорта и права. По словам начальника МФЦ Татьяны Спружевниковой, за десять месяцев подразделение обслужило более 40 тысяч заявителей. Спектр предлагаемых услуг расширяется. В ближайшее время планируется организовать на ул. Свердлова приём заявлений на выдачу и замену водительских удостоверений, а также выдачу прав и паспортов. БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ За неделю трое железногорцев заболели описторхозом. Медицинская статистика Красноярска-26 обогатилась тремя случаями сальмонеллёза (в т.ч. у двоих детей из одной семьи), двадцатью семью случаями прочих острых кишечных инфекций (четырнадцать детей), четырьмя хроническими гепатитами «С» и двумя анти-ВГС. Пять человек пострадали от укусов животных. Десять пневмоний и скарлатину внесли в общую копилку маленькие железные горцы. *** За неделю в ЗАТО Железногорск родилось 25 и умерло 22 человека.