Оказывается, у Рамзана Кадырова жизнь не так уж и легка. Недавнее покушение на Кадырова За этим преступлением стоят братья Ямадаевы — кровники главы Чечни. Все обстоятельства подготовки покушения говорят о том,что чеченская элита расколота. По данным «Новой газеты», на прошлой неделе 4-й отдел по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Чечни возбудил уголовное дело по статье 277 УК РФ — «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Речь идет о расследовании неудачной попытки покушения на жизнь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которое готовилось весной прошлого года на территории Ножай-Юртовского района Чечни. О попытке покушения впервые стало известно в мае прошлого года, когда в республике стала появляться информация о массовых задержаниях (речь шла о сотнях человек). Задержания проходили в населенных пунктах Ножай-Юртовского района (село Беной), Курчалоевского района (села Аллерой, Центарой), Гудермесского и других районов Чечни. Все задержанные были выходцами из тейпа Беной, некоторые принадлежали к самым известным чеченским фамилиям, другие были родственниками высокопоставленных чеченских чиновников, включая самого главу республики Кадырова. Так, по данным «Новой газеты», был задержан двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова — Валид Яхиханов. По информации «Новой газеты», Валид Яхиханов, воспользовавшись близкими отношениями со своим братом Исламом Кадыровым, получил секретный номер телефона главы Чечни, который был известен только ограниченному кругу самых приближенных к Рамзану Кадырову людей (буквально несколько человек). Этот номер Валид Яхиханов передал Бадруди Ямадаеву, одному из двух оставшихся в живых братьев Ямадаевых. Ямадаевы — не менее знаменитый, чем Кадыровы, чеченский клан. Выжившие братья считают виновным Кадырова в убийстве депутата Госдумы от ЧР Руслана Ямадаева и командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева. На протяжении многих лет именно Бадруди считается самым опасным врагом Кадырова, его кровником. По информации «Новой газеты», когда Кадырову на его личный секретный номер позвонил его самый опасный враг, он буквально впал в шок. В результате оперативного и очень жесткого внутреннего расследования (племянник главы Чечни, руководитель его администрации Ислам Кадыров появился в это же время на публике с гипсом на обеих руках) удалось вычислить источник утечки — Вахида Яхиханова. Он и сдал информацию о готовящемся в селе Беной покушении. В селе Беной у Кадырова огромная резиденция. В результате тщательной проверки там было обнаружено заложенное взрывное устройство большой мощности. Также стало известно, что помимо Беноя одновременно готовились нападения на резиденции главы Чечни еще в нескольких крупных населенных пунктах (включая Грозный). У заговорщиков в ходе обысков было изъято в большом количестве новейшее стрелковое оружие, гранатометы, взрывчатка. Одним из первых из-за этой ситуации пострадал глава РОВД Ножай-Юртовского района Нажуд Гучигов, который стал известен всему миру благодаря своей принудительной женитьбе на несовершеннолетней жительнице села Байтарки Хеде Гойлабиевой. Гучигова обвинили, по сути, в непрофессионализме и сняли с должности главы районного РОВД. В один момент приближенный и обласканный Кадыровым начальник полиции Ножай-Юртовского района лишился всех своих привилегий. «Беноевский» заговор против Кадырова стал самой масштабной попыткой физического устранения главы Чечни и его ближайшего окружения. Информация о нем тщательно скрывалась. Через три месяца должны были состояться выборы главы республики. Кадыров хотел выглядеть перед Москвой уверенным победителем. Но информация о столь масштабном заговоре могла скомпрометировать его и никак не вязалась с «единогласной» поддержкой населения. О какой поддержке вообще может быть речь, когда в республике бунтует даже элита? В этом была вторая причина нетипичной для Кадырова сдержанности. Заговорщики были из одного с ним тейпа, являлись выходцами из известных семей, которым Кадыров дал возможность править республикой как своей вотчиной. Радикальные меры только усугубили бы конфликт внутри чеченского правящего класса. Поэтому многие заговорщики были жестоко наказаны, но жизни им сохранили. Однако точку в этой истории Кадыров ставить все-таки не собирался. Оценив все риски и отказавшись от практик коллективной ответственности, чеченские власти приняли решение использовать в качестве оружия возмездия российский закон. Тем более, как бы смешно это ни звучало, дотянуться до организаторов покушения позволял в этой ситуации только Уголовный кодекс Российской Федерации. Первым шагом в этой «операции возмездия» стало официальное признание Кадыровым факта попытки покушения. 16 сентября, накануне выборов, когда технически победа уже не вызывала никаких сомнений, Кадыров дал интервью чеченским СМИ. В ходе интервью прозвучал явно санкционированный вопрос, который задала чеченская журналистка: «Об этом долго говорили, это долго обсуждали, я не знаю, слухи это или нет, я прошу вас опровергнуть это или подтвердить, на вас готовилось покушение или нет? Вот недавно вот такие слухи были, просто официального подтверждения этой информации мы не нашли». Видео пресс-конференции Рамзана Кадырова. Смотрите с 1:05:00 . — Действительно, — ответил на вопрос Кадыров, — были моменты, но вовремя сработали сотрудники службы безопасности. Ну, так получилось, что не получилось у преступников реализовать свои планы. Но это такие несерьезные моменты, если каждому моменту там придавать значение, то мы перестанем работать, перестанем жить, будем сидеть там, знаешь, и наблюдать, что будет происходить завтра. Поэтому особо на них не надо обращать внимание. В это же время, по сведениям «Новой газеты» (теперь это подтверждается и фактом возбуждения уголовного дела по ст. 277 УК РФ), МВД по ЧР продолжало проводить комплекс оперативно-разыскных мероприятий с целью установления роли братьев Ямадаевых в этом покушении. 23 января в КУСП МВД ЧР сообщением за номером 75 был зарегистрирован рапорт начальника ЦПЭ МВД по ЧР подполковника Тимура Межидова о том, что «23.01.17 г. в ходе отработки ранее полученной оперативной информации сотрудниками ЦПЭ МВД по ЧР совместно с сотрудниками ОУР МВД по Гудермесскому району, УФСБ России по ЧР, 9-й роты ПП ФФГКУ «УВО ФСНГ РФ по ЧР», полка ППСП им. Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, 3-й роты ОМОН ФСНГ РФ по ЧР и отдела ГУ МВД России по СКФО,… в <городе> Гудермесе, возле торгового центра ООО «Айша», задержаны граждане: Альвиев Азиз Яхьяевич, Закараев Беслан Имранович, Магомадов Шамхан Алиевич, которые дали признательные показания, что на территории Ножай-Юртовского района ЧР ими планировалось осуществление покушения на жизнь главы Чеченской Республики, Героя России Кадырова Рамзана Ахматовича с использованием гранатометов, автоматического огнестрельного орудия и взрывных устройств. Организатором покушения на главу Чеченской Республики является гр-н Ямадаев Иса Бекмирзаевич. В действиях Ямадаева И.Б., Альвиева А.Я., Закараева Б.М. и Магомадова Ш.А. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч.1 ст. 30 и ч. 1 ст. 277 УК РФ…» В рапорте начальника ЦПЭ МВД по ЧР Межидова самый большой интерес вызывает личность задержанного Азиза Альвиева, зарегистрированного в подмосковном городе Одинцове. Дело в том, что Азиз Яхъяевич Альвиев, зарегистрированный в Одинцове по тому самому адресу, который упомянут в рапорте начальника ЦПЭ МВД по ЧР, проходит чуть ли не главным свидетелем обвинения по делу восьмилетней давности о покушении на убийство Исы Ямадаева. Именно с его помощью были получены достаточные сведения о заказчике убийства. И хотя официально заказчик следствием не был установлен, кто он — совершенно определено следует из материалов уголовного дела. Покушение на Ису Ямадаева планировалось в 2009 году. Он должен был стать третьим из братьев, кому была уготована смерть: Руслана Ямадаева убили осенью 2008 года, Сулима Ямадаева — весной 2009 года. Организацию покушения на Ису осуществлял на тот момент действующий советник Рамзана Кадырова Шаа Турлаев (он же фигурирует в деле об убийстве Руслана Ямадаева). По делу о покушении на Ису Ямадаева Шаа Турлаев официально объявлен в федеральный розыск. Действия Турлаева четко задокументированы и подтверждены материалами следствия и суда. Он передал киллеру (военнослужащему батальона «Восток» ГРУ МО РФ Хаважу Юсупову, входившему в личную охрану Исы Ямадаева) орудие убийства (специальный пистолет ПСС, официальный индекс 6П28, кодовое обозначение «Вул», считается едва ли не лучшим в мире самозарядным бесшумным оружием) и деньги (сначала 100 000 рублей, затем 200 000 рублей, всего же за убийство было обещано 3 млн долларов). Помимо этого были рассекречены и после приговора Юсупова приобрели силу законного доказательства материалы ОРМ, а именно — записи разговоров киллера Хаважа Юсупова с другим охранником Исы Ямадаева — тем самым Азизом Альвиевым, который тогда добровольно, на гласной основе сотрудничал с органом, ведущим оперативно-разыскную деятельность, и носил на себе записывающее устройство. Вот выдержки из рассекреченных материалов уголовного дела № 201/383078-09: «Стенограмма аудиозаписи диалога между Юсуповым Хаважем (разговорное имя Валид) и Азизом (охранником Ямадаева И.Б.)»: В.: Знаешь, кто мне звонил? А.: Шаа (Турлаев. — Е. М.)? В.: Да. Знаешь, что говорит? (Пауза.) Короче, с «этим» сказали заканчивать… А.: А они не кинут нас? В.: Нет, не кинут… Короче, сказали сделать «движение» и уходить… (Фраза неразборчива.) Нас законно устроят и никому не позволят… (Фраза неразборчива.) Эти задницу морочат по поводу, что Сулим жив. Сулим мертв (Речь идет о ситуации, когда родные Сулима Ямадаева долго не признавали официально факт его убийства, заявляя, что после покушения Сулим выжил и лежит в больнице). А.:… (Фраза неразборчива.) …Бог его наказал… В.: … (Фраза неразборчива.) …Он же (Иса Ямадаев. — Е. М.) дверь открывает? А.: Да. В.: Остается «дынк-дынк», дверь захлопнуть…Так же? А.: Открывает, но не сразу, сначала посмотрит, кто, что, только потом. В.: Я об этом и говорю. Как откроет, зайду, «чик-чик» сделаю… А.: Зайдешь поговорить… В.: «Чик-чик» сделать… Сказали, пистолет тоже бросить там. А.: Там. В комнате бросить? В.: Да, там бросить сказали… Открывает, в затылок выстрелить… Он же сразу умрет? Прямо в затылок «тык-тык»… (Фраза неразборчива.) …Туда бросить… (Фраза неразборчива.) …Потом выбежать… Сказали, на такси в центр приехать, и они домой отправят… (Фраза неразборчива.) …Сказали, что у них ничего нет… Один Иса и Бадик (последние оставшиеся в живых братья Ямадаевы. — Е. М.) остались… А.: Денег у них нет… Блин, я так не хочу делать. В.: Что? А.: Если бы они хотя бы сто тысяч, двести долларов наперед дали бы. Я что, боюсь?! В.: (Перебивает.) Так они не доверяют. Боятся, что мы сбежим. А.: А почему я должен им верить, например? В.: С Рамзаном был отдельный разговор… А.: Ты же знаешь, что потом они нас потеряют с лица земли. Вот если у нас с тобой будет по пятьсот тысяч долларов, мы бы сделали дело и скрылись бы, не выходя ни с кем на связь. Нам даже и три миллиона не нужно… В.: Отход… (Окончание фразы неразборчиво.) А.: Поэтому я говорю: после того, как сделаешь «движение», тебя должны увезти. Ты не один должен уходить, а за тобой должны приехать. Я с тобой уйду сразу… в «Президент-отель» (гостиница Управделами президента РФ, в которой весь второй этаж снимали высокопоставленные чеченцы, включая депутата Госдумы РФ от Чечни Адама Делимханова, именно эта гостиница фигурирует в десятках уголовных дел)… В.: Главное — до «Президент-отеля» добраться, а там сразу самолет прилетит с ними. А.: А кто прилетит самолетом? В.: Шаа… наверное. А.: Клянусь Аллахом, лично Шаа самолетом не прилетит за тобой. В.: Конечно, прилетит. Он же пистолет тоже привез самолетом. Он же привез пистолет… Знаешь, Азиз… (Потирает ладони.)… (Напевает.)… Жениться надо, дом построить… Утром на машину в охрану президента (имеется в виду в охрану Кадырова. — Е. М.). После работы, вечером, домой, даешь указание жене ужин приготовить, потом трусы снять. А.: (Смеется.) В.: (Монолог содержит нецензурный смысл.) А.: Рамзан бы принял нормально, после этого «движения». В.: Клянусь, он мне клялся всеми клятвами. А.: Он тебе лично говорил? В.: Лично мне клялся Аллахом, Кораном, что у меня, как у нормальных людей, будет свой дом, женит меня, на работу устроит. Просил, чтобы я не был дураком и не портил свою жизнь, а сделать это дело и возвращаться домой. А.: Он прямо тебе сказал? В.: Да! Прямо так мне и сказал. Он напротив меня сидел в кресле, я сидел напротив него и кушал. Клянусь Аллахом, он мне сказал: «Валид, ты свою жизнь не губи, нормально живи, зачем тебе нужно перед этими бегать?» А.: Короче, сказал убрать Ису и вернуться? В.: Да. Сказал мне: «Возвращайся и живи нормально. Клянусь Аллахом, тебя никто не тронет, будешь работать, свой дом у тебя будет, жена будет». Вот такие дела. Я ответил ему согласием. Сказал, что поклянется в том, что меня никто не тронет и никто не узнает. А.: Сказал, на Коране поклянется? В.: Клянусь Кораном, сказал: «Никому не скажу, и никто не узнает. Короче, ты знаешь, я знаю, и Шаа знает, и больше никто об этом не узнает, и никто тебе ничего не скажет. А если ты не убьешь его, все равно я этого козла и всю его семью поубиваю!» Вот так он мне сказал. Сказал, что Сулиму он показал уже, а теперь Исе покажет. А.: Нормально он поговорил с тобой. В.: Клянусь Аллахом, так и говорил. Я даже удивился его откровению, как будто мы с ним вместе росли. А.: А какой он сам по себе? В.: Клянусь, законный. А.: А общение? Не наезжает? В.: Ни в коем случае. Разговаривает, шутит, улыбается. А знаешь, как он подшучивает? А.: Блин! Ты с Рамзаном сидел и разговаривал?! В.: …(Начало фразы неразборчиво.)…Я сидел за столом, который был накрыт яствами. Он меня посадил прямо напротив себя и начал расспрашивать, как в Москве, какая у меня зарплата. Я ответил, что зарплаты нет, что лишь 25 тысяч рублей дают на питание трех-четырех человек. А он мне сказал, что 25 тысяч не хватит и на один выход в город. А.: Да. Купишь булку хлеба, банку сгущенки, уже почти тысяча уходит. В.: Я сказал, что мне давали «Рендж Ровер», но и его Иса забрал. А он мне сказал: «Пускай он засунет себе в задницу этот «Рендж Ровер». А.: (Смеется.) В.: Вот эти ребята, перебежчики… А.: Ну. В.: Такое ощущение, что они всю жизнь с ним рядом проработали. С рациями, со «стечкиными», на хороших машинах, хорошо живут… Дело о покушении на Ису Ямадаева вел следователь Николай Тутевич, который уже тогда специализировался на уголовных делах, в которых фигурируют высокопоставленные чеченцы. Именно он (вероятно, не по собственной инициативе) вывел за скобки уголовного дела заказчика, личность которого была установлена оперативно-разыскными мероприятиями. За эти годы следователь Тутевич сделал блестящую карьеру. Теперь он — следователь по особо важным делам при председателе СКР Бастрыкине и… расследует дело об убийстве Бориса Немцова. Но есть злая ирония в том, что дело об убийстве Немцова передали именно Тутевичу — этот факт сам по себе еще раз подкрепляет общественное мнение о причастности руководства Чечни к убийству российского оппозиционного политика. …В 2010 году Ховажу Юсупову вынесли приговор. Он отсидел 8,5 года, трижды просил об УДО, в третий раз ему это удалось. После колонии он вернулся в Чечню. В этом же году под давлением Кремля состоялось показательное примирение кровников — Рамзана Кадырова и Исы Ямадаева. Это искусственное примирение, по факту не признанное ни одной из сторон, было необходимо для того, чтобы снять обвинения с Адама Делимханова в организации убийства Сулима Ямадаева (следствие и суд над исполнителями проходили в шариатском Дубае: по шариату примирение кровников позволяет закрыть уголовное преследование и даже помиловать уже осужденных). Убийцы Сулима Ямадаева действительно были помилованы и вернулись в Чечню, Адам Делимханов был снят с международного розыска. И вот, спустя 7 лет, роли кардинально поменялись. Теперь жертвой покушения является Рамзан Кадыров, заказчиком его неудавшегося убийства — Иса Ямадаев, а Азиз Альвиев — снова свидетельствует. Только теперь уже против Исы Ямадаева. По данным «Новой газеты», Иса Ямадаев покинул Россию еще весной прошлого года. Можно предположить, что находится он там же, где и главный свидетель по делу об убийстве Немцова — Руслан Геремеев. Несмотря на то что между Дубаем и Россией заключено соглашение об экстрадиции, Дубай никого не выдает. Для Исы Ямадаева, возможно, сейчас это самое надежное место еще и в другом плане: власти Чечни вряд ли решатся на второй дубль эпопеи под названием «еще один Ямадаев убит в центре Дубая». Им с большим трудом удалось выровнять отношения с местным шейхом после убийства Сулима Ямадаева. Без поддержки российских властей (и в немалой степени МИД РФ) это вряд ли бы получилось. Эмираты (и особенно Дубай) стратегически важны для чеченских властей в связи со многими аспектами. Это и сегодняшний бизнес, и потенциальное убежище. Но точно — не место для беспредела. Поэтому получается, что Рамзан Кадыров в своей защите от Ямадаевых ограничен возможностями закона Российской Федерации. Только уголовное дело о покушении на его жизнь может хоть как-то осложнить жизнь Исе Ямадаеву и его брату Бадику. Их могут, например, объявить в федеральный и международный розыск — хотя это утешение более чем слабое. Само же это покушение (в первую очередь его масштаб) показывает, насколько по-прежнему сильны позиции Ямадаевых в республике. Или — насколько велико недовольство правящим режимом Чечни. Ямадаевым удалось вовлечь в заговор и рекрутировать на чрезвычайно опасную операцию десятки человек. И, что самое интересное, никто не донес о заговоре. novayagazeta.