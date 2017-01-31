Шедевральное интервью Вадима Медведева. Просто шедевральное! Особый режим «Приоритетное внимание будет уделено созданию особых режимов стимулирования экономической деятельности, таких как территории опережающего социально-экономического развития. Я завизировал постановление Правительства по созданию такой зоны в Железногорске, сейчас надо этим активно заниматься, чтобы в 2017 году сформировать особый режим для бизнеса в этом закрытом городе». (Из доклада губернатора края Виктора Толоконского.) Сегодня гость номера – глава ЗАТО город Железногорск, председатель совета депутатов Вадим МЕДВЕДЕВ. В чем он видит цели и смысл развития. Идеи превращаются в ценности – Что можно сказать открыто о главном в закрытом городе? – В Железногорске совместно с Красноярским краем и Правительством РФ реализуется проект по созданию промышленного парка. В сотрудничестве с двумя государственными корпорациями – «Росатом» и «Роскосмос». Это очень важно – партнерство крупного бизнеса в виде государственных корпораций, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Железногорск – столица высоких технологий нашего региона, а запуск данного проекта позволит в максимальной степени раскрыть научно-технический потенциал людей, которые живут не только на территории ЗАТО, и, более того, продемонстрировать его миру и дать импульс для развития доселе неизвестного, но перспективного и востребованного производства. Та часть, которая относится к проекту по созданию в городе территории опережающего развития, является скорее одним из инструментов реализации основных приоритетов, и таких инструментов может быть целый набор. Они – инструменты – должны составлять особенную систему организации людей, мыслей, которые переплетаются. Есть такой термин, используемый не только в биологии, но и в кибернетике, – экосистема. Так вот, в Железногорске, и шире – в Красноярском крае, создаем такую экосистему, эффект от которой должен распространяться, который должны чувствовать на себе жители не только региона, но и России. Железногорск – место, в котором идеи превращаются в реальные ценности для российской экономики. Я часто говорю о роли города в жизни края. Точнее, работаю над этим. Ведь роль, если мы правильно ее формируем, встает в авангард принятия стратегических решений. Наверное, это громко звучит, хотя жизнь состоит из простых вещей. По большому счету задача заключается в том, чтобы сделать шаг в развитии общества, подобрать нужный ключик. И, может быть, ключик этот вовсе не в материальной сфере лежит. – В отдельно взятом регионе ключики не валяются... – Но почему тогда Татарстан, находясь в тех же условиях, что и мы, живет совершенно в ином ритме? Тут все просто: надо делать так, чтобы потом не было стыдно. Врать не надо. Все равно со временем все твои ошибки, слабости, недоработки тебя нагонят, и рухнет то, что кое-как делал. Просто сейчас трудно нащупать самое правильное направление да еще и другим сказать: вот это правильно и полезно. Об этом я думаю как глава. Но нужно быть достаточно зрелым, чтобы поступать верно. – И достаточно смелым, чтобы поступать по совести. – Мне кажется, сейчас мы подходим к такому периоду, когда эти вопросы приобретают особую важность и на них надо отвечать. Если ты так делаешь, становится легче, если нет – вопросы начинают разъедать душу. Зачем я так живу, а в чем смысл моей работы? Делаю я ее потому, что действительно нужен или просто по инерции? Вообще, это обязательное должно быть условие: принимая решение идти на руководящую должность, ты обязан понимать, что единственное твое занятие будет – служить людям. «Мы увлеклись материальным» – Для людей те же ценности важны. Репутация, например. Делать то, что другие не могут. Работать на грани возможностей... – Согласен. Мы много сил и времени уделяем в последние годы материальной части, а про то, что душу надо в чистоте содержать, стараемся не думать. Между тем духовность – отличительная черта нашего народа. И, думаю, спрос на это будет возрастать. Жизнь мы круто поменять не можем в материальном смысле. Но изменить взаимодействие друг с другом, начать сотрудничать как одна большая семья – задача посильная. В Железногорске живет 100 тысяч человек. И все мы разные. Но есть то, что объединяет нас. – Но это непременно должно быть дело? – Безусловно, это главное условие. О чем и речь – в семье каждый в меру сил и способностей делает общее дело, что и делает ее семьей. Мы делаем общее дело, переживаем общие неудачи и успехи. – Движение откуда должно быть – сверху, снизу? – Чтобы реализовалось движение сверху, политика должна быть предельно жесткой в отношении людей. Но цену придется заплатить высокую. Вспомните период коллективизации, например. К чему это привело?.. Если иначе – только снизу должно быть движение. Но для этого нужно измениться самому, изменить свое отношение. Нам очень важно прийти к согласию – чего мы хотим на самом деле, чем мы готовы пожертвовать ради этого и что получим. И приступать к работе. Вот это очень важно осознать: никто к нам не приедет и все не даст – ни губернатор, ни президент. Они могут поддержать, но мы должны что-то сами захотеть сделать. И сделать. В Железногорске мы ищем именно это, пробуем, нащупываем. Да, пока не глобально, не масштабно, но дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Например, мы в прошлом году высадили миллион цветов – 70 видов. Опять же, вместе с жителями высаживаем деревья в городе. Конечно, непросто все – сегодня же просто так саженцы в лесу брать нельзя, а покупать их дорого. Где взять растения на посадку? Нашли такой вариант. Узнаем, когда горлесхоз будет делать санитарную обработку на территории, во время которой удаляются лишние деревца. А мы все здоровые саженцы выкапываем, по дворам их развозим, а жители их высаживают. Сейчас ведем работу по созданию городского банка семян, благодаря которому также можно будет заниматься озеленением. Нет денег – используй ум – Собственно, наша цена и ценность определяются количеством не потребленного, но сделанного. – Именно так мы и ставим задачу. Что я сделал – и я готов ответить перед собой и жителям? Что мы сделали и на что можем претендовать? Градоначальник – большой завхоз, я должен подметать, стричь, поливать и обеспечивать участие всех в больших и малых делах. Если ресурсов для этого мало, то должны это компенсировать умными и точными решениями. При этом Железногорск не может быть сам по себе – у каждого муниципалитета, в том числе у нашего города, должна быть своя роль, своя миссия, чтобы вносить вклад в общую копилку, делая жизнь в регионе лучше. – И что вы можете? – Начнем с базового – с образования. У нас есть краевые учебные заведения. Мы делаем все возможное, чтобы ребятишки, которые приезжают в Школу космонавтики учиться, получили знания в лучших условиях, безопасных и комфортных. В кадетском корпусе – то же самое. И вот факт: примерно 80–85 процентов железногорских детей, которые по итогам конкурсного отбора поступают в лучшие вузы страны, возвращаются к нам. Это о чем-то говорит. Специализация, естественно, связана с инженерными специальностями. Сейчас развитие способностей и возможностей человека в этом направлении начинается с детского сада. Ребенок, казалось бы, просто конструктор собирает, но мы понимаем, что он развивает аналитические способности. Железногорск вносит серьезный вклад в обороноспособность страны. Мы многое сейчас производим: примерно треть всех орбитальных установок космической нашей группировки изготавливается в нашем городе. А еще мы содействуем развитию современных средств связи. Когда вы уверенно общаетесь по мобильному телефону – это вклад Железногорска. В этом мы профессионалы. Опираемся на те достижения, которые были достигнуты еще в СССР. Я все время повторяю, что наша «девятка» – это территория успеха и Красноярского края, и всей страны, потому что усилия многих поколений вложены в эти дела. Мы предлагаем сделать то же самое на новом уровне. Скажем, в сфере IT-технологий. В Железногорске находятся крупные производства, которые могут стать партнерами малых компаний – и для этого край создает промышленный парк. Надеюсь, за год механизм наладим, чтобы это стало массовым явлением. Сейчас формируем «индивидуальные истории успеха»: тропинки надо натоптать, чтобы вести других. Вспомнилась фраза известного ученого Константина Эдуардовича Циолковского: «Новые идеи надо поддерживать. Немногие имеют такую смелость». Я всегда призывал не бояться нового, нестандартного, осваивать новые маршруты и горизонты. Это способность лидеров. Ответственно? Да. Тяжело? Да. Но результат не заставит себя ждать. И будем делать все, чтобы экономика на территории Железногорска, промышленный потенциал возрастали, и это тоже один из принципов, которым я руководствуюсь. И мы достигли хороших результатов за последнее время. Допустим, в рейтинге Министерства культуры РФ за 2015 год Железногорск – 15-й в стране. В системе Росатома по показателям социально-экономического развития город признан лучшим среди более трех десятков «атомных» городов страны. Они обладают точно таким же потенциалом, они амбициозны, но мы – лучшие. В образовании результаты тоже очень хорошие – имеем площадки федерального значения в школах и детских садах. Решили вопрос с детскими садами и яслями для детей от полутора лет – нет очереди. Мы неплохо смотримся на общем фоне, но удовлетворенности это окончательной не дает. Мне бы хотелось, чтобы Железногорск был городом счастливых людей, а это не материальный показатель. Рецептов у меня нет, рассчитываю делать это вместе с жителями. gnkk.ru .