СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

Криминальные хроники ЗАТО Железногорск.

ПОЛНЫЙ ОДОБРЯМС

«В МУМВД России по ЗАТО г. Железногорск состоялось расширенное оперативное совещание , на котором были подведены результаты оперативно-служебной деятельности за 2016 год. С основным докладом выступил начальник Управления Михаил Кеуш, он сделал акцент на мошенничествах, совершаемых посредством телефонной связи и сети интернет, преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

На совещании рассмотрели вопросы о работе по выявлению преступлений экономической направленности, по профилактике бытовой преступности, преступлений, совершаемых в алкогольном опьянении. Также рассмотрели вопрос о работе по обеспечению безопасности дорожного движения. Вадим Медведев предложил взаимодействовать с горожанами и институтами гражданского общества, проводить совместную профилактическую работу по мошенничествам. Также запланировать мероприятия по профилактике краж в садах. Сергей Пешков обратил внимание на торговлю спиртными напитками в нестационарных объектах (павильонах и ларьках). Андрей Жвалеев отметил, что необходимо больше внимания уделять информационно-пропагандистской работе.

«Достигнутая стабильность криминогенной обстановки и результаты оперативно-служебной деятельности Управления стали следствием тесного взаимодействия со всеми правоохранительными и силовыми ведомствами города, органами местного самоуправления», - в заключении сказал начальник Управления».

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ОЧЕВИДЦЫ

В 01 час 45 минут 1 января на проспекте Ленинградский, 91, неустановленный автомобиль совершил наезд на мужчину. Пешеход получил телесные повреждения. Свидетелей ДТП просят позвонить по тел. 74-58-58 или 02.

НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА

В ходе расследования уголовных дел по факту незаконного хранения наркотических средств следователем был установлен злоумышленник 1989 г.р., который сбывал гражданам синтетический наркотик общей массой 0,564 грамма. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

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Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков на улице Парковой был задержан 32-летний судимый безработный, который сбыл свёрток с находящимся в нём порошкообразным веществом покупателю. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество содержит героин массой 0,024 грамма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальная санкция - до 8 лет.

ДЕНЬГИ ЖГУТ КАРМАН?

Ночью 85-летней старушке позвонил мошенник с классической байкой про ДТП и срочную необходимость дать взятку полицейскому. Бабушка собрала сбережения – 200 тысяч – и отдела неизвестному, который за ними приехал. И лишь потом сообразила, что это был развод.

ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО

У гражданина 1965 года рождения из квартиры исчез ноутбук стоимостью более 20 тысяч рублей. Приделал ему ноги 55-летний ранее судимый безработный, с которым хозяин поругался по телефону. «Мужчина со своими приятелями направился к потерпевшему выяснять отношения, не обнаружив хозяина квартиры дома, злоумышленник похитил ноутбук». Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает принудительный отдых на срок до пяти лет.

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Бывший сожитель, 1981 г.р. воспользовавшись заначенными ключами, дважды проникал в квартиру 36-летней гражданки во время её отсутствия и позаимствовал телевизор и монитор для путешествия в ломбард. Ущерб оценён в семь тысяч. Ранее судимый элемент вознаграждён двумя уголовными делами.

ЖИВОДЁР ПОЙДЁТ ПОД СУД

История не новая: в горУВД поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома мужчина режет ножом собаку. По ориентировке спустя некоторое время патрульно-постовая служба задержала 41-летнего гражданина, который пояснил, что уход за животным стал ему в тягость. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Санкция - арест на срок до шести месяцев.

ОХОТА НА ДОРОГАХ

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Между прочим, по данным ГИБДД, из 1.034 железногорских неплательщиков алиментов 689 человек имеют водительские удостоверения, но ограничены в праве вождения всего 183 должника. «Это те, до кого дошли руки у судебных приставов», - полагает gig26.ru .

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