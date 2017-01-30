Бывший депутат Госдумы от КПРФ перебрался в Киев. Даже за вид на жительство в такой стране как Украина, надо заплатить дорогую цену Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков (муж певицы Марии Максаковой) дал Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича. До недавнего времени бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считался в Киеве одним из ключевых свидетелей по этому делу. Но несколько дней назад генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что свои показания против Виктора Януковича дал и еще один бывший российский депутат. «Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева,— заявил господин Луценко 22 января в эфире телеканала “1+1”.— Во время визита Суркова (помощник президента РФ Владислав Сурков.— “Ъ”) в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении». По словам источника “Ъ”, близкого к ГПУ, Денис Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича». Собеседник “Ъ” не исключил, что по итогам этой беседы господин Луценко предъявил господину Януковичу обвинения в госизмене, которая заключалась в том, что экс-президент якобы пригласил на Украину российские войска. Следственный комитет России подозревает Дениса Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы и пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности (см. “Ъ” от 30 марта 2016 года). Украинское издание «Деловая столица» ранее первым сообщало, что он и его супруга Мария Максакова, представлявшая в Думе шестого созыва «Единую Россию», перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016 года. При этом, по данным “Ъ”, госпожа Максакова продолжает регулярно посещать Россию, где она выступает в Мариинском театре. О том, что по этому делу допрошены уже два бывших российских парламентария, несколько дней назад заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В декабре 2016 года украинские СМИ сообщили о переезде господина Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев. Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, не сумевший переизбраться в Думу седьмого созыва по одномандатному округу от КПРФ, дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Процесс по этому делу может начаться в Киеве уже в марте, а в феврале в ГПУ планируют завершить все следственные действия. По данным “Ъ”, господин Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Господин Пономарев встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, несколько раз в декабре и январе. Следователям он рассказал о якобы имевших место договоренностях между господином Януковичем и российским руководством. Довольно забавно то, что руководство решило исключить бизнесмена Дениса Вороненкова из КПРФ. Если учитывать, что Вороненков купил себе место в избирательном списке КПРФ, и что был он при этом беспартийным, это вдвойне смешно. Он считает, что в партии "обязаны уточнить, не только ли давал Вороненков соответствующие показания против экс-президента Украины Виктора Януковича, но и в чем суть этих показаний, если он их давал". "Потому что любые показания можно интерпретировать по-разному, особенно, если речь идет о силовых структурах Украины, которые часто принимают белое за черное", - пояснил собеседник агентства. Украинский канал 112 . Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уже два депутата Государственной думы дали показания по делу Виктора Януковича, в которых признают, что Кремль начал подготовку к вторжению в Украину еще в декабре 2013 года. "Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", - сказал Луценко в эфире "1+1". 27 декабря 2016 года Луценко на брифинге в Краматорске говорил, что одним из свидетелей, который дал очень важные показания по делу Януковича, является бывший депутат Госдумы РФ. По данным российской "Независимой газеты", речь идет о Илье Пономареве, который летом 2016 года получил вид на жительство в Украине. Напомним, 20 января Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении Виктора Януковича заочного расследования по делу о государственной измене. Также суд отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в проведении выездного судебного заседания в России. 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене. Напомним, несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года. "Независимая газета" . В марте в Киеве начнется публичный судебный процесс по делу о госизмене, в которой подозревается экс-президент Виктор Янукович. Как стало известно «НГ», одним из важных свидетелей, причем как бы с российской стороны, является бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Он закончил давать показания Военной прокуратуре Украины, в ходе которых утверждал, что отказ от интеграции с Евросоюзом якобы принес материальную выгоду лично Януковичу и его семье. " В показаниях Пономарев, который был в Госдуме во время присоединения Крыма и начала боевых действий в Донбассе, поведал о якобы имевшихся договоренностях между Януковичем и Россией на этот счет. В частности, Пономарев утверждает, что Янукович отказался от соглашения об ассоциации с ЕС якобы как раз после встречи с вице-премьером правительства России Игорем Шуваловым. При этом на той встрече, где рассматривался вопрос о предоставлении Украине 15 млрд долл., Януковичу якобы и были предложены выгодные ему лично условия. Напомним, что по итогам российско-украинских переговоров эти деньги решено было предоставить, разместив их в ценных бумагах украинского правительства. Пономарев же в своих показаниях настаивает, что бонусы от сделки вроде бы как получила семья Януковича, в частности его старший сын Александр. Дескать, еще до ее обнародования некий инвестиционный фонд Templeton Foundation, специализирующийся на скупке активов в Восточной Европе, скупил по дешевке украинские бонды. А когда было объявлено о российских деньгах, их цена многократно выросла. Как уверяет собеседник «НГ», «в результате фонд Templeton аккумулировал 40% всего украинского долга. Потом была сделка и скачок акций, на которых определенные люди, по моей информации близкие к Януковичу, заработали очень неплохие деньги. Кто еще мог скупать, кроме тех, кто знал про будущую сделку? Мои источники в Москве мне сказали, что это был способ заплатить легально. И Россия сейчас за это расплачивается, потому что Украина не признает это суверенным долгом – и правильно делает». Экс-депутат также подчеркнул, что причиной майдана стала не сама сделка, а «отказ Януковича делиться» с другими украинскими олигархами. При этом, специально оговорился Пономарев, доказать финансовую заинтересованность лично Януковича невозможно. Так что в его уголовном деле фигурируют и другие показания. В частности, что ранее подтверждал и генпрокурор Украины Юрий Луценко, Пономарев рассказал о влиянии «подписанного Януковичем письма-призыва к Путину ввести войска в Украину», а также о решении российского парламента об использовании Вооруженных сил за рубежом. Пономарев указал, что письмо Януковича сыграло очень важную роль в легитимации российской «помощи братскому народу». Пономарев надеется, что его показания помогут исходу суда над экс-президентом, потому что, по его словам, «если это не государственная измена, то тогда я не знаю, что ею является». В России на показания бывшего депутата никто не обращает внимания, а вот в ряде украинских СМИ в его адрес уже появились жесткие высказывания. В частности, киевский политтехнолог Дмитрий Джангиров предупредил Пономарева, что того после сделанных заявлений теперь могут и вообще убить. «Полностью отработанный материал – это депутат Пономарев, российский, который здесь, который дал какие-то показания по поводу того, что было письмо Януковича Путину, и на базе этого российская Госдума принимала какие-то решения. Он живет в Киеве и сейчас попал в зону опасности», – заявил Джангиров в эфире телеканала «Первый казацкий». Сам Пономарев отметил, что серьезно относится к словам «своего приятеля и некогда известного политтехнолога, практически исчезнувшего из местных СМИ после того, как он занял пророссийскую позицию». Однако, уверен экс-депутат, Москве в какой-то мере его показания даже и выгодны, поскольку они позволят контролировать Януковича. Украинский журналист Дмитрий Полонский в беседе с «НГ» напомнил, что Янукович подозревается «в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, и ведения агрессивной войны». В связи с этим показания Пономарева будут иметь определенную ценность, а значит, он действительно представляет угрозу для бывшего украинского лидера: «Основной свидетель это Путин, но кто же его вызовет. А так, дело действительно громкое. Я бы на месте Пономарева нанял охрану». Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов в беседе с «НГ» заметил, что Янукович и так находится под полным контролем у Москвы и бежать из России ему некуда – разве что в Северную Корею. По его словам, для украинских властей процесс по делу Януковича носит имиджевый характер, Москвы же он касается только косвенно. «Пономарев уже перешел все возможные черты в отношениях с Кремлем, но его никто и не рассматривает в качестве возвращенца при нынешнем режиме. Я не исключаю, что могут найтись силы, которые попытаются отомстить Пономареву, но вряд ли это будет Москва. В Украине есть пророссийские силы, настроенные на раскол страны, и они недостаточно хорошо контролируются. Но все-таки большинство подобных конфликтов и угроз остается лишь в Интернете, надеюсь, что так будет и в этом случае». stringer-news.com .