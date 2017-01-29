Расследование катастрофы затягивается по странной причине. Расследованию не хватает цифры У экспертов возникли проблемы с расшифровкой устаревших черных ящиков упавшего в море Ту-154. Как стало известно "Ъ", по результатам анализа записей параметрического самописца Ту-154Б-2 Минобороны, разбившегося 25 декабря при взлете из аэропорта Сочи, эксперты не обнаружили существенных отклонений в работе систем самолета. Причиной катастрофы, по их мнению, стали ошибки экипажа. При этом установить, какие именно действия летчиков привели к гибели всех 92 находившихся на борту человек, пока не удается. Проблема в том, что бортовой самописец самолета является, по сути, катушечным магнитофоном образца 1980-х, и для получения с него полноценной информации сегодня не осталось ни оборудования, ни специалистов… Как пояснил "Ъ" близкий к расследованию катастрофы источник, планы военных авиаэкспертов и назначенные им сроки подведения итогов приходилось корректировать чуть ли не ежедневно. Так, в первые дни после катастрофы предполагалось, что сразу после новогодних каникул участники расследования приедут на совещание к главе Минобороны Сергею Шойгу и доложат ему о первых результатах своей работы. Министр, соответственно, планировал доложить информацию руководству страны и поделиться ею с журналистами. Однако экспертам, как выяснилось, было нечего сказать господину Шойгу. Встречу пришлось перенести: сначала на неделю, а затем сроки промежуточного отчета пришлось сдвигать еще дважды. Окончательная дата встречи военных экспертов с министром до сих пор не определена. По данным собеседника "Ъ", проблема возникла из-за того, что сотрудники Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны, в котором было начато расследование, "давно забыли, как работать с пленкой". Известно, что все технические параметры последнего полета Ту-154, произведенного в 1983 году, были записаны на аналоговый прибор, внешне напоминающий катушечный магнитофон, подобный тем, что были распространены в конце прошлого века. Сам механизм и пленка, как пояснил эксперт, оказались в нормальном состоянии, и военным экспертам удалось довольно быстро считать записанные на магнитный носитель основные параметры полета и результаты корректирующих действий экипажа. Однако при попытке расшифровать и проанализировать полученные данные возникли сложности. Дело в том, что цифры и графики нужно было тарировать с учетом правильного подбора скорости лентопротяжного механизма и его износа, учесть биение ленты, которое давало приличные отклонения в параметрах, определенные сложности возникли и в синхронизации технических данных с информацией речевого самописца. Проблема оказалась в том, что для работы с "кассетником", как пояснил собеседник "Ъ", в центре ВВС не осталось ни оборудования, ни специалистов. Военные авиаэксперты, по его словам, давно уже перестроились на исследование твердотельных накопителей и работу с цифровыми данными, поэтому расследование, можно сказать, забуксовало. По этой причине военные были вынуждены обратиться за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК), в функции которого входит расследование "гражданских" авиакатастроф, происшедших на территории стран бывшего СНГ. По мнению участников расследования, участие в нем МАК, входящего в Международную ассоциацию независимых органов расследования на транспорте (ITSA), повысит качество проводимой работы и обеспечит доверие к ее результатам со стороны общественности. Да и расследовательского опыта у гражданских специалистов гораздо больше. По данным источников "Ъ", оценив совместными усилиями параметрические данные, члены комиссии пришли к выводу о том, что все системы разбившегося Ту-154Б-2 исправно работали до столкновения с водой. Как сообщал ранее "Ъ", была опровергнута и версия о возможном теракте на борту самолета или его обстреле с земли — это предположение удалось исключить благодаря результатам проведенной по поручению военного следствия взрывотехнической экспертизы обломков лайнера. Таким образом, по сути, единственной версией расследования стала ошибка экипажа. Работу летчиков во время взлета Ту-154 и изучают сейчас члены объединенной технической комиссии. Какие именно действия экипажа привели к трагедии, пока неясно — низкое качество исходных данных не позволяет участникам расследования поэтапно восстановить всю схему развития нештатной ситуации на борту и, соответственно, прийти к единому мнению. kommersant. *** Спасибо коллегам из "Коммерсанта" за особо ценную информацию. Я без иронии и кавычек. Тут уж всем нам не до смеха. Спустя 34 дня после трагедии с Ту-154 госкомиссия по расследованию причин так и не выдала НИ ОДНОЙ официальной версии произошедшего. Ссылки на какие-то анонимные источники, близкие к следствию, гадания экстрасенсов и экспертов допустимы в первые дни и недели после аварии. Но сегодня молчание авиационных и военных властей становится просто неприличным. Черные ящики самолета были подняты на второй день после крушения. Два из трех, как показывали нам по телевидению, были в отличном состоянии. И тогда эксперты и начальники хором утверждали, что вот со дня на день их-то и расшифруют. Погодите. Не спешите с выводами. Молчите. Дайте пару дней, неделю максимум - и все расскажем... Увы. Ничего они не сказали. В новогодние каникулы тему Ту-154 "закрыли", чтобы не расстраивать ликующее за праздничными столами население. Тяжелое возвращение к трудовым будням тоже как-то не способствовало массовому любопытству по поводу рухнувшего самолета со всеми пассажирами. Уже и похороны генетически опознаннных останков прошли. А официального объяснения - нет. То есть не просто нет. Его вообще нет. На этом фоне информация об отсутствии катушечного магнитофона, способного расшифровать древние ящики Ту-154 кажется вбросом, цель которого - прозондировать общественного мнения. Съедим мы эту глупость или не съедим? Переварим очевидный бред или выплюнем, не проглотив? А это на самом деле - бред. Невозможно поверить в то, что Минобороны, МАК, Росавиация допустили ситуацию, когда самолет с устаревшими системами записи летают, а техники, способной их воспроизвести - нет. Вы о чем вообще, господа хорошие?! Кто это мог позволить списать и выбросить ВСЕ магнитофоны? И почему их выбросили, а не положили на склад - "на всякий случай"? Но даже предположив невозможное растрындяйство, концы с концами все равно не стыкуются. Во-первых, за 34 дня можно было обратиться в международные организации по авиабезопасности. Наверняка катушечные магнитофоны есть в других странах. Их не может не быть! Во-вторых, за 34 дня заводы-изготовители могли бы собрать по старым схемам десяток таких устройств. Любой радиоинженер скажет, что ничего сложного в них нет. Считыватель черных ящиков мало чем отличается от бытового "катушечника" приличного класса. Как пишет Интерфакс со ссылкой на "Ъ", расследованием занимаются сотрудники Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны. Сейчас там не осталось оборудования и специалистов, которые умеют работать с магнитной пленкой. Им удалось считать данные, однако для верной интерпретации нужно точно знать скорость работы лентопротяжного механизма и степень его износа на момент катастрофы. Кроме того, пока не удается с точностью синхронизировать эту информацию с данными речевого самописца. Из-за проблем с расшифровкой постоянно переносится дата встречи экспертов с министром обороны Сергеем Шойгу. В первые дни после катастрофы предполагалось, что министру доложат о результатах сразу после новогодних каникул. Дату не удалось утвердить до сих пор. Советую перечитать эти два абзаца еше раз. И задаться вопросом: интересно, а как мы еще в космос летаем, атомные станции строим, если в стране нет ни одного специалиста, способного определить "скорость работы лентопротяжного механизма"? Позорище, да и только... newizv.ru . *** Специалисты гражданского Межгосударственного авиационного комитета (МАКа) примут участие в расследовании крушения военного Ту-154 под Сочи, подтвердил представитель комитета. «К нам действительно обратились за помощью, и МАК направит специалистов для участия в расследовании», - сказал он. Научно-технический центр МАК обладает необходимым оборудованием, которое в том числе позволяет анализировать записи бортовых самописцев различных поколений, включая Ту-154. 25 декабря 2016 г. самолет Минобороны Ту-154-Б2 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу «Хмеймим». На борту находились артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России. Расследование причин крушения самолета продолжается. vedomosti.