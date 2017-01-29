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Возвращение Будулая - 2 Печатать E-mail
Суббота, 28 Январь 2017

Между двумя миллионами и миллиардами есть небольшая разница.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ – 2

Обожаю инновационные сказки. Прямо всю жизнь бы плескался в этом безбрежном океане бреда…

Вчера у папеньки моего приключился день рождения, поэтому времени на детальное препарирование очередного инноваторского прорыва Нашгорода тупо не хватило. И это хорошо, потому что за сутки информационный шторм в отдельно взятых головах и даже целых коллективах разразился такой, что просто ах и капут. Нарочно не придумаешь.

«Бизнесмены из Железногорска получили 2 млрд на запуск производства капельниц и катетеров, - пишет ngs24.ru. - В Красноярском крае запустят производство капельниц и катетеров. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-инкубатора «КРИТБИ».

Производство в Железногорске запустит компания «Конвергерт», основанная группой предпринимателей из Красноярска меньше года назад. Фирма получила грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в размере 2 млрд руб. Деньги потратят на запуск производства одноразового медицинского инвентаря: капельниц, устройств для переливания крови, катетеров и шлангов для аппаратов искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день большая часть одноразовых приборов поставляется в Россию из Китая и стран Юго-Восточной Азии, однако они не отвечают современным требованиям безопасности: для их производства используются соединения, уже запрещенные к применению в ряде стран. Одноразовые трубки и капельницы, импортируемые из стран Евросоюза, Японии и США, отличаются более высоким качеством, но стоят значительно дороже.

Планируется, что Железногорское производство станет импортозамещающим и на выходе получатся товары высокого качества, но по более низкой цене. Также инвентарь будут отличать особые свойства: рентгеноконтрастность, защита от проникновения света при сохранении прозрачности и повышенная пластичность: трубки смогут поддерживать любую форму. Запустить производство планируют в 2019 году».

Всё запомнили? Бизнесмены из Железногорска, предприниматели из Красноярска, получили 2 миллиарда, две тысячи девятнадцатый год.

А теперь поехали.

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«Под Красноярском запустят производство полимерных медизделий, - это уже сообщение ria.ru. - Запустить производство полимерных медицинских изделий, замещающее продукцию из Азии и ЕС, планируется в Железногорске в 2019 году, сообщает пресс-служба Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.

По информации инкубатора, проект получил поддержку по программе "Старт". Производимая продукция будет обладать рядом специальных свойств: обеспечивать рентгеноконтрастность – визуализацию перемещения катетеров и трубок в теле пациента, защищать от проникновения света при сохранении прозрачности, сохранять жёсткость и память формы. Кроме того, от производимых сегодня аналогов продукцию будет отличать повышенная биологическая безопасность. В КРИТБИ не сообщили о примерных объемах производства.

"В Красноярском крае планируется создать импортозамещающее производство полимерных изделий для медицины. …Капельницы, устройства для переливания крови, катетеры, шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких будут производиться в Железногорске Красноярского края. Ожидается, что производство будет запущено в 2019 году", — говорится в сообщении.

Большая часть поставляемых в Россию аналогичных медицинских изделий производится в Китае, странах ЕС и США. Азиатские товары зачастую не отвечают требованиям безопасности, а американские и европейские товары слишком дороги».

Так-так. Железногорско-красноярские бизнесмены-предприниматели отступили в тень, объёмы будущего производства спонсору неизвестны, а сладенькие миллиарды вообще исчезли куда-то.

«Производство капельниц и других одноразовых полимерных изделий для медицины с инвестициями до 2 млрд рублей планируется запустить в Железногорске Красноярского края в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора. По его словам, объем инвестиций оценивается в 1,5-2 млрд рублей. Проект реализует компания "Конвергерт", получившая грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в размере 2 млн рублей на создание наукоемкого производства».

Ай-ай. Оказывается, речь-то шла вовсе не о миллиардах, а о миллионах. Обидно. Ну, а что насчёт инвестиций?

«Как сообщили в КРИТБИ, в начале этого года 6 высокотехнологичных компаний вошли в число победителей первого этапа программы «Старт» и получили для создания своих производств такую сумму. Одна из них планирует наладить в Железногорске серийное производство одноразовых медицинских систем: капельниц, устройств для переливания крови, катетеров, шлангов для аппаратов искусственной вентиляции легких. В ближайшее время, за счет полученного гранта, разработчики проекта планируют проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и затем перейдут к испытаниям опытных образцов».

Та-ак… Выходит, на этой инновационной лужайке ещё вообще ни один конь не валялся и ни один муха попа нэ рэзаль? Тогда из-за чего столько шума?

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А вот и подробности:

«Проектом занимается ООО «Конвергент» из Железногорска, производство планируется разметить там же – на территории промпарка. Средства гранта пойдут на исследования и опытно-конструкторские работы, или, как образно выразился директор компании Александр Науменко, создание «интеллектуального задела», который ляжет в основу производства.

Планируется, что автоматизированная линия, которую запустят в 2019 году, будет обеспечивать учреждения здравоохранения медицинскими системами со специальными свойствами: рентгеноконтрастность – визуализация перемещения катетеров и трубок в теле пациента, защита от проникновения света при сохранении прозрачности – при использовании светочувствительных препаратов, жесткость и память формы — возможность задавать и поддерживать любую необходимую форму трубок системы.

Основные материалы для производства компания планирует брать у отечественных производителей – в Бердске, Татарстане, Нижнем Новгороде. Вместе с тем производитель намерен использовать присадки и пластификаторы, которые применяют в Европе, США и Японии, то есть предполагается, что продукция будет соответствовать стандартам безопасности этих стран. При этом она будет дешевле.

В настоящее время компания также ведет поиск инвесторов, ориентировочно, объем необходимых для запуска производства инвестиций составит 1,5-2 млрд рублей».

Спасибо проекту tayga.info за почти исчерпывающую справочку. Оказывается, импортозамещаться будем с помощью японцев, американцев и европейцев, но только после того, как из «интеллектуального задела» вылупится хоть что-то конкретное, а потом найдутся желающие впулить парочку миллиардиков в заколючинский промпарк.

То есть, никогда.

Но даже и это ещё не вся песня про волшебные кибитки цыган-инноваторов. ООО «Конвергент» было зарегистрировано в Лукашах, на улице Загородной, здание 21, в июне прошлого года гражданкой Назыровой Ольгой Николаевной с уставным капиталом в 10.000 рублей. Чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, позвольте сообщить, что означенная мадам ещё в 2005 году создала в краевом центре вместе с Серёженькой Лихтенвальдом ООО «Центр сопровождения бизнеса» (двенадцать дочерних компаний, одна из которых очень неплохо погрела руки в Нашгороде).

То есть, налицо отличный повод получше присмотреться к данной группе товарищей. Но упомянутый выше директор фирмы – это вообще конфетка. Александр Григорьевич Науменко возник в сфере внимания «Уран-Батора» в незапамятные времена катаргинского распила городского хозяйства.

«До реорганизации в совхозе «Енисей» работало более 600 человек. Обновлённые данные ЦЗН показали: под сокращение угодили более половины. Судьба деревень тоже оказалась под вопросом. Передача недвижимости муниципалитету двигалась едва-едва: необходимые документы, как правило, отсутствовали изначально, либо были утеряны. Обслуживание жилого фонда Шиверов, Нового Пути, Додонова и тамошних коммуникаций предполагалось поручить ОАО «ЕнисейАтомЭнергоСбыт», фирме с долевым участием Минатома. На переходный период.

На деле вышло по-другому. На брошенные магистрали «ЕнисейАтомЭнергоСбыт» подсел с удовольствием. (Он и создан-то был в конце 2002 года исключительно для подобных операций.) Но вот от обслуживания жилого фонда гендиректор ОАО Александр Науменко отказался наотрез. Забот много, а денег дождёшься вряд ли. Кому, как не бывшему менеджеру ЗАО «Технополис» это знать? Ведь г-н Науменко – большой спец по составлению всевозможных бизнес-планов. Над «замками Меликова» он работал, в частности. Ну, проект «Мехмаш», помните?»

***

«Трагикомедия по имени «Мехмаш» началась примерно в июне 2000 года. Московский коммерсант Сергей Куликов случайно повстречал где-то железногорского градоначальника Андрея Катаргина и предложил замутить совместный бизнес. Такие счастливые совпадения в первопрестольной происходят по сто штук в минуту, надо только знать места. На деньги Программы развития ЗАТО в бывшем Красноярске-26 Куликов решил организовать производство пресловутых замковых соединений конструкции Э.Н. Меликова.

Полгода спустя Куликов и Меликов прилетели в Нашгород на переговоры. Будучи по совместительству председателем Попечительского совета некоммерческой организации «Фонд «Технополис», Катаргин свёл приезжих с директором НКО Геннадием Бутычем. В качестве рабочей лошадки для реализации масштабных планов ими избрано было ЗАО «Технополис», учредителями коего являлись Бутыч, Андрей Горбунов (позже – фирма «Атлас», она же АТС-9), Александр Науменко (впоследствии директор ОАО «ЕнисейАтомЭнергоСбыт») и Людмила Баканова (экс-главбух МСП «Агро»).

Полгода ушло на составление бизнес-плана, который гендиректор ЗАО «Технополис» Горбунов и представил в Серый дом летом 2001 года. В сентябре был зарегистрирован Устав нового предприятия. ЗАО «Технополис» (Горбунов) и московское ООО «Дивэйн» (Куликов) создали в Железногорске фирму «Мехмаш» с уставным капиталом в 15 тысяч рублей. Месяц спустя городской Совет принял решение о выделении «Мехмашу» 51 млн рублей на два года, с очень-очень-очень льготными условиями.

Целью проекта должно было стать создание в Нашгороде сотни новых рабочих мест - уже в 2001 году, что выглядит форменным бредом. Претворить в жизнь эдакую затею было бы непросто любому гению. Сами подумайте: как можно убедить здравомыслящих и пуганых чиновников и депутатов в том, что финансирование создания линии по производству плоского листового проката – это и есть новое лицо универсальных замковых соединений?»

Потом началось вульгарное перетаскивание бюджетных денежек в частные карманчики, возбуждено было уголовное дело, мэр Катаргин проходил под ним несколько лет, вынужден был уехать из Железногорска и согласиться впоследствии на прекращение преследования по не реабилитирующим основаниям. Однако кое-кто из принципиальных борцов за дензнаки по-прежнему неплохо ощущает себя в Красноярске-26 и фонтанирует прожектами, ничуть не уступающими по наглости пресловутому «Мехмашу».

А Андрей Горбунов, между прочим, назначен был прошлой осенью местным представителем краевого омбудсмена и сейчас вовсю читает молодняку лекции по организации инновационных бизнесов. Неудивительно. С таким-то опытом…

***

Однако вернёмся к Науменко. В последние годы он держится в тени, но отнюдь не скучает без дела. Даже беглый просмотр данных, которые предлагают поисковики, представляет сразу несколько предприятий, которыми Александр Григорьевич руководит. Например, ООО «Интерэнерготраст» (Школьная, 44-10, «Передача пара и горячей воды»), ООО «Инновационная Компания «Такмак» (Красноярск, Карамзина, 11-3), и даже – вот чудо! – общество с ограниченной ответственностью «Технополис». К слову сказать, помимо этого «Технополиса» (Ленинградский, 35, «Передача пара и горячей воды») в контур влияния гражданина Науменко внесено и ЗАО «ТЕХНОПОЛИС», пребывающее ныне в Курагинском районе. С нашими бизнес-проектами такое случается сплошь и рядом.

Основным видом экономической деятельности ООО «Конвергент» являются «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». Если судить по прежним достижениям этой группы бизнесменов-предпринимателей, со своими двумя миллионами «КРИТБИ» может смело распрощаться. А титаническое импортозаместительное производство пластиковых трубочек железные горцы смогут увидеть разве только во сне. Грузите апельсины бочками, короче говоря. Пишите письма авторам коллаген-хитозановых разработок.

Dixi.
 
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