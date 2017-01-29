Интересно всё-таки устроена наша государственная машина. BP заинтересована в создании совместных предприятий с "Роснефтью" в РФ и за рубежом Президент BP Дэвид Кэмпбелл подчеркнул, что компания удовлетворена прогрессом, достигнутым на существующих совместных предприятиях. Британская BP заинтересована в создании совместных предприятий с "Роснефтью" как в России, так и за ее пределами. Об этом ТАСС сказал президент BP Russia Дэвид Кэмпбелл в кулуарах пресс-конференции, посвященной Году науки и образования Великобритании и России. "Мы заинтересованы в создании совместных предприятий как в России, так и за ее пределами", - сказал он. По его словам, британская компания удовлетворена прогрессом, достигнутым на существующих совместных предприятиях двух компаний - "Ермак Нефтегаз" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". "Мы смотрим на эти проекты с "Роснефтью" с долгосрочной перспективой, это стратегические взаимоотношения. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества, создании новых совместных предприятий с "Роснефтью", мы продолжаем смотреть на различные возможности в различных областях", - подчеркнул президент BP Russia. При этом Дэвид Кэмпбелл заметил, что не готов назвать возможные направления сотрудничества, которые сейчас находятся в стадии обсуждения. СП "Роснефти" и BP Ранее "Роснефть" и BP создали два совместных предприятия - "Ермак Нефтегаз" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". В ноябре 2016 года компании закрыли сделку по созданию "Ермак Нефтегаз", которое будет вести геологоразведочные работы в Западной Сибири и бассейне Енисей - Хатанга в РФ. Совместное предприятие займется геологоразведкой в двух зонах взаимных интересов (ЗВИ) - в Западной Сибири и бассейне Енисей - Хатанга общей площадью порядка 260 тыс. кв. км. Доля "Роснефти" в ООО "Ермак Нефтегаз" составляет 51%, а ВР - 49%. "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории Республики Саха (Якутия). Среднеботуобинское месторождение входит в тройку самых крупных активов "Роснефть" в Восточносибирском нефтяном кластере. Компания BP владеет 20% акций общества. Ранее "Роснефть" закрыла сделки по продаже консорциуму индийских компаний - Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources 29,9% доли в "Тасс-ЮряхНефтегазодобыча" за $1,12 млрд. tass.ru . *** Эпистолярный капитализм Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил Владимиру Путину «сделку»: госкомпания заплатит в бюджет дополнительные 500 млрд рублей, если президент отменит монополию «Газпрома» на экспорт газа. Сечин хочет продавать своему ключевому зарубежному партнеру, британской BP, до 10 млрд куб.м газа в год, пишет РБК. Предварительное соглашение между сторонами о поставках сроком на 16 лет уже достигнуто. Сечин уверяет, что «Роснефть» будет конкурировать не с «Газпромом», а с американскими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ). Представители «Газпрома», впрочем, заявляют о том, что и сами готовы наращивать добычу, как только на рынке появится дополнительный спрос. Письмо со своими предложениями Сечин направил президенту, который в ответ поручил главе Минэнерго Александру Новаку изучить все возможности. Вопрос о пересмотре монополии «Газпрома» на экспорт возникает не в первый раз — те же идеи, но без нынешних подробностей, Сечин озвучивал еще несколько лет назад. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что «Газпром» не пойдет на уступки, «пока их не заставят». Возможно, именно этим решили заняться в «Роснефти», направив на убеждение конкурента все свое политическое влияние. Публикации во множестве российских СМИ говорят о том, что Игорь Сечин регулярно занимается продвижением интересов «Роснефти» через письменную корреспонденцию с президентом страны или членами правительства. Полный перечень таких обращений вышел бы чересчур объемным, поэтому разумнее говорить о периоде последних двух с половиной лет — введение западных санкций привело к заметному росту запросов госкомпании. В августе 2014 года топ-менеджер «Роснефти» предложил Минэкономразвития сразу 5 способов поддержки госкомпании, один из которых, самый дорогой, требовал 1,5 трлн рублей. К октябрю запрашиваемая сумма увеличилась до 2 трлн рублей. После того как Минфин отказался выделять деньги в таком объеме, Сечин написал письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой профинансировать 28 проектов «Роснефти». Удовлетворения даже небольшой части аппетитов госкомпании хватило бы на то, чтобы за пару месяцев опустошить Фонд национального благосостояния (ФНБ), созданный для поддержки пенсионной системы. В ответ на публичную критику в свой адрес Сечин говорил, что просить деньги ему не стыдно: «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком России и может себе это позволить. Не все требования Сечина предполагали прямое выделение средств из бюджета. В 2015 году одно из его писем президенту содержало предложение не вводить налоговый маневр для нефтяной отрасли. Вместо этого, писал топ-менеджер, правительству нужно субсидировать ставки по целевым кредитам нефтяникам, отказаться от индексации железнодорожных тарифов, ввести налоговые каникулы и проч. Сечин также советовал Путину, как создать благоприятные условия для деятельности дальневосточной верфи «Звезда», которая обслуживает заказы «Роснефти». Еще один жанр обращений «Рос­нефти» в Кремль — жалобы на другие компании. Сечин неоднократно писал в Минэнерго, пытаясь оспорить высокие тарифы «Транснефти» на прокачку нефти и требуя снизить их на 50%. В другом письме на имя заместителя главы Минэнерго он предлагал увеличить поставки «Роснефти» в Китай за счет других российских нефтяных компаний. Осенью 2015 года Сечин выступил с неожиданным заявлением: «Нам больше не надо», — сказал топ-менеджер о деньгах из ФНБ. Бесконечные сообщения о намерениях «Роснефти» получить триллионы бюджетных рублей перестали мелькать в новостном пространстве. Впрочем, общее количество обращений госкомпании к властям после этого не уменьшилось. В 2016 году в ходе телемоста с участием Владимира Путина Сечин вновь поднял тему налогового стимулирования «нефтянки». Многие просьбы «Роснефти» по форме больше напоминают ультиматум: если государство хочет, «чтобы программа модернизации НПЗ продолжалась и не было сокращения производства бензина в стране, то мы предлагаем ему так или иначе поддержать отрасль» — так выглядит типичное высказывание пресс-секретаря Михаила Леонтьева на этот счет. Остаются, наконец, немаловажные вопросы комфорта и безопасности, которые тоже обсуждаются в верхах с топ-менеджментом госкомпаний. В феврале прошлого года Сечин попросил засекретить информацию о финансовых сделках «Роснефти», фактически ограничивая действие закона «О госзакупках». Недавно компании разрешили не публиковать финансовую отчетность. А в августе 2015 года президент Путин поручил обнулить таможенные пошлины и НДС на бизнес-джеты, и это тоже была идея Игоря Сечина. В некоторых проектах «Роснефть» вызывалась поучаствовать и своим капиталом — например, в санации банка РПЦ «Пересвет», находящегося под временной администрацией ЦБ, или в реставрации дворцово-паркового ансамбля «Ропша» в Петергофе, который нефтяная компания собиралась впоследствии использовать в собственных целях. Нельзя сказать, что обращения Сечина к представителям власти, о которых известно публично, имеют гарантированное действие. Некоторые требования «Роснефти» остаются без внимания или, по крайней мере, удовлетворяются не сразу. Но опыт показывает, что конфронтацию с главой «Роснефти» могут выдержать немногие. Свое, по всей видимости, последнее письмо от Сечина экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев получил за три месяца до задержания в рамках уголовного дела. novayagazeta. *** Конституционный суд России опубликовал второе особое мнение в связи с р ешением не исполнять постановление Европейского суда по правам человека о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Судья Константин Арановский поддержал коллегу Владимира Ярославцева , который ранее уже заявил, что КС вообще не должен был рассматривать просьбу Минюста не исполнять решение ЕСПЧ. Сам запрос министерства в суд Ярославцев счел "недопустимым", в частности, потому что в юриспруденции действует принцип "никто не может быть судьей в собственном деле". Арановский также считает допустимость запроса сомнительной, в частности из-за того, что Конституционному суду пришлось проверить акт европейского правосудия, на что у него нет правовых оснований. Кроме того, Арановский не поддерживает довод о "социальной государственности", которая не позволяет, по мнению Минюста, исполнять судебные решения, если это мешает государству тратить деньги на социальные цели. "Странно, если бы бремя социальных расходов давало государству иммунитет от суда", – отмечает судья . 19 января Конституционный суд постановил, что Россия может не исполнять решение ЕСПЧ и не выплачивать компенсации бывшим акционерам ЮКОСа в размере 1,8 миллиарда евро. Суд посчитал, что постановление Страсбургского суда противоречит российской Конституции. svoboda.org .