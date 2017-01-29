"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу? (с). Майор Forb и есть «Шалтай-Болтай»? УСБ ФСБ уверено: задержанный по подозрению в госизмене офицер ФСБ Докучаев связан с хакерской группировкой, атаковавшей политических деятелей России. Стало известно имя еще одного фигуранта уголовного дела о государственной измене в ФСБ. Это старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ОУ ЦИБ) ФСБ России майор Дмитрий Докучаев. Он, как и офицер того же управления Михайлов, и сотрудник «Лаборатории Касперского», был арестован еще в декабре прошлого года. О Докучаеве я впервые услышал в 2012 году, когда проводил расследование, касающееся уголовного дела основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Тогда же мне стало известно, что Докучаев еще с 2005 года, будучи в звании старшего лейтенанта ФСБ, вел рубрику «Взлом» в журнале «Хакер». Правда, тогда он скрывался под ником Forb. Мне удалось выяснить, что Докучаев-Forb родом из Екатеринбурга, где в 2005 году окончил один из технических вузов, профессионально занимался программированием, администрировал сайты, в IT-кругах получил известность после взлома нескольких серьезных сайтов, в том числе и американских. Тогда на него и обратили внимание в ЦИБ ФСБ, пригласив на службу. В сентябре 2016 года ФБР США обвинило владельца компании King Servers россиянина Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс, которая якобы была произведена с восьми серверов, шесть из которых принадлежат компании King Servers. Именно тогда, по нашим сведениям, Управление собственной безопасности ФСБ и начало проверку по поводу этой утечки информации, Михайлов и Докучаев были взяты под наблюдение. Подтверждения причастности россиян к атаке серверов в США установить не удалось, зато оперативникам УСБ ФСБ удалось вплотную подобраться к группировке хакеров «Шалтай-Болтай», прославившихся взломами личных переписок Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, чиновников администрации президента, Минобороны, Роскомнадзора. В УСБ ФСБ подозревают, что Михайлов курировал «Шалтай-Болтай», а Докучаев был непосредственным исполнителем взломов и сливов. В 2005 году, в 77-м выпуске журнала «Хакер» Докучаев-Forb учил, как стать хакером. «Ни для кого не секрет, что каких-то 20 лет назад хакерами считались отнюдь не злоумышленники, ломающие сервера на заказ, а талантливые программисты, очень четко разбирающиеся в своем ремесле. В моем понимании слово «хакер» — разносторонне развитый человек, который знает теорию сетевых ошибок и успешно применяет свои знания на практике. Помимо этого хакер должен владеть навыками программирования, неплохо знать как минимум две операционные системы и, конечно же, иметь большие связи и влияние у других взломщиков». Похоже, что Дмитрий Докучаев в полной мере реализовал свои инструкции. Но не внял собственным же советам по безопасности. novayagazeta. *** Госизмена или госизменения: что известно о сотрудниках ФСБ, обвинённых в хакерстве Замначальника одного из отделов ФСБ обвиняют и в причастности к хакерам, попытке создать аналог АНБ в России, сливе переписки федеральных чиновников и государственной измене. Официальные подробности обвинений неизвестны, но среди версий громкого дела — передел сфер влияния силовиков, денежный вопрос и личная месть крупного чиновника. Громкий арест 25 января 2017 года « Коммерсантъ » со ссылкой на собственные источники сообщил, что топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами, арестован по делу о госизмене. Его арест связали с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. Михайлова, по словам источников издания, арестовали в декабре 2016 года по подозрению в госизмене. Силовик якобы получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности (предположительно, Стоянова). О том, за что именно мог получить деньги Михайлов, не уточняется, однако в качестве выгодополучателей 26 января названы сотрудники спецслужб США. Собеседники издания, знакомые с Михайловым, заявили, что этот человек, по сути, является одним из ключевых сотрудников ЦИБ ФСБ, который «курирует весь интернет-бизнес в стране», и во многом «неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции». Также собеседники издания отметили, что арест и сложившаяся ситуация в ЦИБ «рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, придётся заново выстраивать отношения с государством». Чем известен Михайлов Сотрудник ЦИБа ФСБ Михайлов несколько раз упоминался в СМИ в связи с различными скандалами. В 2011 году основатель сайта Roem.ru Юрий Синодов рассказал , что в 2007 году ему поступил запрос от Михайлова с требованием раскрыть данные одного из пользователей сайта, написавшего о внутреннем конфликте топ-менеджеров соцсети «Одноклассники». Аналогичный запрос Синодов получил в 2011 году также за подписью Михайлова с адреса Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script Глава Roem.ru пожаловался на неправомерные действия сотрудников ФСБ в Генеральную прокуратуру, где ему подтвердили, что «безопасники» нарушили закон «Об оперативно-разыскной деятельности». Руководству ЦИБа было указано на недопустимость подобных нарушений. Также в 2013 году Михайлов выступал в качестве свидетеля на суде по делу компании Chronopay предпринимателя Павла Врублевского. Бизнесмена обвиняли в организации в 2010 году DDoS-атаки‎ на платёжную систему «Ассист», из-за которой в течение недели невозможно было оплатить электронные билеты на сайте «Аэрофлота». Отдел Михайлова в то время как раз и раскрыл дело о DDoS-атаке, в которой обвиняли Врублевского. При этом сотрудник ФСБ и глава Chronopay, по признанию самого Михайлова, были тесно знакомы как в личном, так и в профессиональном плане. «Компания Chronopay представляла для нас интерес, а Врублевский — умный и уважаемый мною человек, который смог сплотить вокруг себя «хакеров». Под ними мы понимаем как хороших, так и плохих людей» (из пояснения Сергея Михайлова в суде по делу о DDoS-атаке на платёжную систему «Ассист»). Врублевский в суде сперва заявлял, что Михайлов оговорил его из-за личных разногласий, но потом отказался от своих показаний. После перечисленных скандалов Михайлов более в публикациях СМИ не появлялся вплоть до информации об аресте. Православный слив 25 января 2017 года телеканал «Царьград», принадлежащий олигарху Константину Малофееву, опубликовал информацию о том, что подозреваемый в госизмене сотрудник ФСБ Михайлов имел отношение к хакерской группировке «Шалтай-Болтай». Она известна сливами почтовых переписок российских государственных деятелей и медиамагнатов. Жертвами хакеров становились глава правительства Дмитрий Медведев и его пресс-секретарь Наталья Тимакова , Министерство обороны и глава холдинга News Media Арам Габрелянов . Публичные люди обвиняли группировку «Шалтай-Болтай», известную также как «Анонимный интернационал», в вымогательстве. При этом люди, представляющиеся участниками хакерского объединения, утверждали , что не являются политически ангажированными, а просто стараются донести до масс изнанку тех или иных политических событий, выступая в роли простых граждан, которые имеют право знать о «зазеркалье» российской политики. Телеканал «Царьград» в своём материале связывает деятельность «Шалтая» с ЦРУ, что вполне вяжется с обвинениями Михайлова в госизмене на уровне конспирологии. Сбербанк и большие данные По данным того же «Царьграда», Михайлов якобы вёл переговоры с руководством Сбербанка, имеющим в своём распоряжении одну из крупнейших в России служб информационной безопасности. По мнению телеканала, используя базу данных Сбербанка, Михайлов собирался создать систему, которая могла бы следить за большинством российских граждан. Предлагалось не просто усилить безопасность, а создать фактически новую интернет-спецслужбу, подобную АНБ США, которая держит под колпаком всех американцев. Напомним, достаточно совместить базу Сбербанка и массивы данных о тех же людях в соцсетях, чтобы иметь на руках один из крупнейших массивов данных на граждан России. «Председатель правления крупнейшего банка в России Герман Греф не мог не быть в курсе подобного плана. Если бы арест Михайлова не состоялся, тот перешёл бы уже в непосредственное подчинение Грефа. Человека, как говорят, вхожего в западные глобалистские круги и упрямо отказывающегося открывать офис доверенного ему в управление банка в русском Крыму» (из материала «Царьграда»). В своей аналитике «Царьград» делает вывод, что Михайлова арестовали из-за слишком больших амбиций, приводя в пример предвыборную кампанию Дональда Трампа, который якобы смог достичь победы при помощи «Больших данных». Михайлов, по мнению телеканала, мог бы влиять на политические предпочтения граждан, получив доступ к базе Сбербанка. Новый игрок 27 января стало известно , что помимо Михайлова в декабре 2016 года по обвинению в госизмене арестовали ещё одного сотрудника ФСБ — старшего оперуполномоченного второго отдела оперативного управления Центра информационной безопасности майора Дмитрия Докучаева. О Докучаеве известно, что ещё в 2011 году, будучи в звании старшего лейтенанта, под ником Forb вёл рубрику «Взлом» в журнале «Хакер». В 2004 году, будучи студентом четвёртого курса, Докучаев дал интервью газете «Ведомости», в котором рассказывал, что занимается взломами сайтов на заказ, и намекнул, что может иметь отношение к кражам денег с кредитных карт. В сентябре 2016 года ФБР обвинило владельца российской компании King Servers Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс. При этом издание заявило, что King Servers арендовал часть серверов у уже упомянутой компании Chronopay, хотя в King Servers эту информацию опровергли , заявив, что все сервера у них собственные. Также в компании заявили, что арест сотрудников ФСБ никак не связан с их деятельностью. Как пишет «Новая газета», после заявления ФБР служба собственной безопасности ФСБ и взяла под наблюдение Михайлова и Докучаева. По данным издания, безопасникам о кибератаках на США ничего выяснить не удалось. Зато они поняли, что оперативники могут быть причастны к хакерской группировке «Шалтай-Болтай»: Михайлов якобы был её куратором, а Докучаев непосредственно взламывал почту и аккаунты политиков и бизнесменов в соцсетях. На сайте и в твиттере «Анонимного интернационала» последние записи датируются как раз примерным временем ареста фсбэшников — концом ноября — началом декабря 2016 года. Кому выгодно Журналисты и их источники расходятся во мнении о том, кому может быть выгоден арест высокопоставленного сотрудника ФСБ Михайлова и его подчинённого Докучаева. Журналист «Эха Москвы» Александр Плющёв предположил , что версия телеканала «Царьград» с аналогом АНБ не является правдоподобной, а владелец СМИ просто преследует свои личные цели. Журналист «Эха» вспомнил, что руководитель канала и всего холдинга Малофеев был проводником идеи «Великого Русского Файерволла», а также стоял за околоправительственной организацией « Лига Безопасного Интернета ». «Коммерсантъ» 13 января со ссылкой на свои источники сообщал , что арест Михайлова может привести к отставке начальника ЦИБ ФСБ Андрея Герасимова, занимающего пост заместителя руководителя Первой службы ФСБ, специализирующейся на контрразведке. Герасимов, по данным издания, также входит в попечительский совет Лиги безопасного интернета. Собеседники издания РБК рассказали , что конфликт вокруг Михайлова может быть связан с переделом сфер влияния внутри отделов ФСБ, чьи интересы пересекаются. Эту версию попытались опровергнуть другие источники издания, заявив, что ведомство могло решить внутренние проблемы «хирургически» путём кадровых перестановок. Сам Михайлов в комментарии изданию также заявил, что не верит версии, будто к его уголовному преследованию привели «внутренние разборки» ФСБ. Версию с переделом власти внутри ФСБ подтвердил и источник « Росбалта », знакомый с Михайловым. Он же подтвердил причастность силовика к «Анонимному интернационалу»: «Шло определённое противостояние между различными силами в спецслужбах. Победителем вышел ЦИБ, у «Шалтая-Болтая» появились новые кураторы, там всё изменилось. Однако победа оказалась временной. Теперь сотрудники ЦИБ, включая «победителя» Михайлова, один за другим отправляются в СИЗО. А жаль. Михайлов действительно отличный специалист, один из лучших в своем деле». По данным «Росбалта», сотрудников ФСБ действительно арестовали за передачу третьим лицам некой информации, представляющей угрозу для России. Однако с деятельностью «Анонимного интернационала» связь в этом деле отсутствует или не разглашается. По словам собеседника издания, задержанные уже дали признательные показания, хотя с обвинением в госизмене не согласны. В Кремле информацию об аресте сотрудников ФСБ комментировать отказались , заявив, что данный инцидент не находится в их компетенции. Автор анонимного Telegram-канала «Незыгарь» предположил, что аресты сотрудников ФСБ могут быть направлены против главы Сбербанка Германа Грефа и бывшего руководителя администрации президента Сергея Иванова. По мнению Незыгаря, операция направлена на зачистку их людей в контрразведке. Правда, по какой причине решили повлиять на высокопоставленных персон, автор канала не уточняет. Ещё одна версия, связанная с арестами, говорит о денежном вопросе. Якобы сотрудники ФСБ решили провести передел рынка информационной безопасности. Такое мнение высказал оппозиционер, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в интервью порталу « События » заявил, что внутренний конфликт силовиков в этой истории вряд ли имеет место. По его словам, любые конфликты в ФСБ решаются без подобных громких арестов, просто кадровыми перестановками. Сергей Михайлов же, по его словам, мог просто пойти против системы, озаботившись получением собственной выгоды, и попал под арест именно из-за этого. Политолог Эдуард Коридоров в беседе с изданием « Федерал Пресс » попытался заверить, что информация о причастности сотрудников ФСБ к группировке «Шалтай-Болтай» была вброшена намеренно, а версию с давлением на Иванова назвал несостоятельной. «Очевидно, что Telegram-каналы, вбросив версию о связи высокопоставленного бывшего ФСБ-шника с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай», сделали это в чьих-то интересах. Сергей Иванов в качестве жертвы информационной диверсии? В это тоже верится слабо. Он на сегодняшний день хоть и является лицом, близким к Путину, но уже не на ключевых позициях. На мой взгляд, единственное понятное объяснение природы вбросов через Telegram — заинтересованность отдельных силовых подразделений. Да, в общем, и сама деятельность этих высокоинформированных каналов была бы невозможна без лояльности спецслужб» (Эдуард Коридоров, член комитета по политтехнологиям РАСО). Источник РБК, близкий к Кремлю, рассказал , что за арестами сотрудников ЦИБ может стоять один из федеральных чиновников, ставший жертвой взлома группировки «Шалтай-Болтай». По его словам, некий высокопоставленный чиновник задействовал свои связи в спецслужбах, а организаторов взлома идентифицировали ещё около года назад. Промедление с их задержанием и обнародованием информации по делу было связано с имиджевыми рисками для ФСБ. tjournal.ru .