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Фигура умолчания Печатать E-mail
Пятница, 27 Январь 2017

Конфликт интересов, на который дешевле не обращатьвнимания.

ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ

Под занавес 2016 года «Канал 12» попытался обвинить директора МП «ГЖКУ» в коррупции, но так и не осмелился это сделать.

Оснащение жилого фонда ЗАТО Железногорск приборами учёта воды и тепловой энергии фактически проводится, как известно, за счёт муниципалов. МП «Гортеплоэнерго», к примеру, платит подрядчикам свои денежки, а потом вставляет их в счёт владельцам жилья. Получая железки в управление, МП «ГЖКУ» подыскивает коммерческую структуру для их обслуживания, и также рассчитывается из собственной кассы. Причём, в отличие от прошлого года, получатель средств, красноярское ООО «ТЭК», занимается ныне данной работой по результатам процедуры под названием «Открытый запрос предложений».

Шестнадцатого декабря «Информ-Экспресс» посвятил состоявшемуся в конторе Александра Харкевича конкурсу пятиминутный сюжет. Казалось бы, времени более чем достаточно, чтобы внятно изложить свою точку зрения и расставить все точки над «ё». Но нет. Исполнивши вокруг контракта «Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, теплоносителя (УУТЭ) и ХВС» классическую телевизионную качучу, редакция Людмилы Кротовой главный – коррупционный – посыл озвучить не решилась. Выбравшись аккурат на самый край обвинения Харкевича в конфликте интересов, следующий шаг они не сделали тогда, и нисколько не продвинулись вперёд за следующий месяц. К чему было вообще огород городить, спрашивается?

Итак, о конкурсе. Заказчик, МП «ГЖКУ», готово было заплатить за «оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета» двадцать миллионов семьсот девяносто одну тысячу рублей с копейками. В подписанном тринадцатого декабря протоколе указывается, что на эти денежки нашлись пять претендентов. Красноярское ООО «ТЭКом» (заявка от 9 декабря) предложило снизить цену до 17,076 млн рублей. Красноярское же ООО «УК «Енисей+» (заявка от 13 декабря) готово было исполнить контракт за 18,2 миллиона. Железногорское ООО «Сантехдоктор» определённо шёл на рекорд 13 декабря, демпингуя конкурентов практически наполовину (10,23 млн). Даже ООО «ПРЭХ ГХК» обещало существенно поступиться заработком (16,64 млн).

Но самым щедрым оказалось всё-таки красноярское ООО «ТЭК», в заявке которого от 13 декабря красовалась цифра 9.276.000 рублей 00 копеек. Это тем более удивительно, что по условиям конкурса отнюдь не лучшая цена определяла победителя. Семьдесят пять баллов из ста ставились претенденту за соответствие другим («Опыт и квалификация») условиям. Владимир Шрейбер утверждает, что четверо из пяти получили по сотне в итоге. То есть, определить получателя муниципального контракта было довольно непросто.

 

УчастникДопуск
ООО «ТЭКом», ИНН: 2462226366, КПП: 246201001, ОГРН: 1132468030353, Адрес: 660027, г. Красноярск, ул. Крылова, д.4-1Допущен
ООО УК "Енисей+", ИНН: 2465132290, КПП: 246501001, ОГРН: 1152468044915, Адрес: г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 60, стр.1Допущен
ООО "ТЭК", ИНН: 2465274791, КПП: 246501001, ОГРН: 1122468037009, Адрес: 660125, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д.7АДопущен
ООО «Сантехдоктор», ИНН: 2452033333, КПП: 245201001, ОГРН: 1072452000169, Адрес: 662980, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д.57АДопущен
ООО «ПРЭХ ГХК», ИНН: 2452040122, КПП: 245201001, ОГРН: 1132452003034, Адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.4АДопущен

 

Так или иначе, первое место досталось «ТЭКу» (15 сотрудников, 42 договора, рейтинг 88,84), второе «Сантехдоктору» (87,69), третье «дочке» Горно-химического комбината (79,98). И вот тут мы должны припомнить нормативный документ «Положение о противодействии коррупции», похеренный местным Совдепом в марте 2016 года. Точнее, не сам документ – сколько их было таких?! – сколько мартовскую же нашу справочку о предприятии, в котором трудится сын директора «ГЖКУ». Один только нюанс не позволяет учинить по данному поводу шумный дебош: более чем двукратное (9,2 млн) снижение стартовой цены на конкурсе. Логично было бы предположить, согласитесь, что наличие личного финансового интереса семейства Харкевичей, напротив, должно было сыграть на удержание стоимости контракта. А если МП «ГЖКУ» в результате получает существенную экономию, то и условного состава преступления в данной схеме как бы не просматривается.

То есть, конфликт интересов налицо, но формальных оснований бить в колокола всё же не имеется. Другой вопрос, сколько вообще могут стоить «услуги по техническому обслуживанию узлов учета». Там одни только ежемесячные отчёты «на бумажном носителе» в солидную копеечку стать должны))) Да и финальный комментарий г-на Шрейбера в «Информ-Экспрессе» звучал довольно странно…

 
 
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История Железногорска
27.01.1980
введена в эксплуатацию ацетиленовая станция Управления строительства

27.01.1990
вышел первый номер газеты «Вестник ГХК»

27.01.1999
открылся новый городской рынок в магазине "Кантат". В 2003 году в этом помещении открыт гипермаркет “АЛПИ”

27.01.2008
первый городской чемпионат по гонкам на льду «Лед – 2008»

по материалам библиотеки им.Горького
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