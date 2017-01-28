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Железногорск
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Мыши обождут Печатать E-mail
Пятница, 27 Январь 2017

Инженер АО "ИСС" принимает участие в "Космической одиссее".

В Красноярске проходит отбор в отряд космонавтов

Луиза Маймакова с детства грезила небом. Сейчас девушка учится управлять самолётом и участвует в "Космической одиссее" - это уникальный проект нашего региона. Позади у красноярки теория и занятия в спортзале. Сегодня обследование в Сибирском клиническом центре, чтобы в будущем оторваться от Земли.

Иван занимался плаванием и футболом, но на велотренажере всё равно испытывает тяжесть. Обычно эти педали крутят спортсмены сборной - Ломанов, Устюгов, Труненков. Сверхнагрузка нужна, чтобы измерить выносливость. Инженер из Железногорска готов терпеть ради своей цели. "Побывать там, почувствовать на своей шкуре, что такое космический полёт, невесомость, новые впечатления. Тут даже говорить не о чем, любому человеку это будет интересно", - говорит участник проекта "Космическая Одиссея" Иван Зимин.

Кроме выносливости, у претендентов проверили работу сердца и кровь на содержание вирусов и уровень гормонов. "Если есть какие-то подозрения на заболевания, мы проводим более углублённые обследования: УЗИ, компьютерная томограмма", - пояснила заведующая поликлиникой СКЦ ФМБА Наталья Алпацкая.

К слову, количество участников тает на глазах. Ещё в прошлом году их было полсотни, теперь всего пара десятков. При этом самые трудные испытания только начинаются. В конце февраля претендентов ожидает школа выживания в тайге. Им предстоит изнуряющий кросс на лыжах, ночевать придётся на морозе, в палатках, сделанных из парашюта, самим добывать огонь, чтобы приготовить сухой паёк. Любыми способами продержаться трое суток до приезда спасателей.

Эти навыки необходимы космонавтом после возвращения с орбиты - специальная капсула может приземлиться где угодно. В итоге шесть финалистов, это два экипажа, совершат тренировочный полёт в Звёздном городке и имеют шансы попасть в элитное подразделение - отряд космонавтов России.

rfn.ru.

Р.S.

Запуск биоспутника "Бион-М" номер 2 с "экипажем" из мышей и мух может быть отложен до 2023 года. Об этом сообщил на Академических чтениях по космонавтике заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев. "И сейчас, с теми проблемами, которые есть в нашей стране, проблемами, которые связаны с экономикой, (...) тем, что идет урезание денег на федеральную космическую программу, существует вероятность переноса сроков запуска "Биона" с 2021 на 2023 год, чему мы активно противимся, ведем соответствующие переговоры с руководством Роскосмоса, с головной организацией, которая делает аппарат", - сказал Сычев.

tass.ru.

Р.Р.S.

«СОГАЗ» обеспечил страховой защитой административное здание Госкорпорации «Роскосмос», расположенное на Бережковской набережной. Пятиэтажное здание площадью более 11 тыс. кв. м было возведено в 1962 г. «СОГАЗ» застраховал на условиях «от всех рисков» конструктивные элементы, инженерные коммуникации, внутреннюю и внешнюю отделку, остекление, а также оргтехнику. Среди прочего страховое покрытие распространяется на убытки, которые могут возникнуть в результате проведения строительно-монтажных работ.

asn-news.ru.

P.Р.Р.S.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ SODERN

26-27 января компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» приняла делегацию французского производителя приборов ориентации космических аппаратов SODERN.

Встреча представителей «ИСС» и SODERN была посвящена обсуждению поставок звёздных датчиков SED-26 для новых телекоммуникационных космических аппаратов, создаваемых по коммерческому заказу. На один из спутников – «Экспресс-80» – комплект приборов уже поставлен, на другой – «Экспресс-103» – поставка запланирована на 2018 год. Также в ходе совещания делегация SODERN презентовала свои новые разработки в области высокотехнологичных оптико-электронных датчиков космического применения.

По итогам проведённых совещаний представители «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» и SODERN наметили планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках перспективных проектов. Решетнёвская фирма более двадцати лет применяет в своих космических аппаратах продукцию этого мирового производителя приборов системы ориентации и стабилизации. Партнёрство двух компаний сложилось со времени реализации проекта SESAT – космического аппарата, созданного сибирскими спутникостроителями по заказу европейского оператора спутниковой связи Eutelsat.

iss-reshetnev.ru.

Р.Р.Р.Р.S.

Под Красноярском запустят производство полимерных медизделий

Запустить производство полимерных медицинских изделий, замещающее продукцию из Азии и ЕС, планируется в Железногорске в 2019 году, сообщает пресс-служба Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.

По информации инкубатора, проект получил поддержку по программе "Старт". Производимая продукция будет обладать рядом специальных свойств: обеспечивать рентгеноконтрастность – визуализацию перемещения катетеров и трубок в теле пациента, защищать от проникновения света при сохранении прозрачности, сохранять жёсткость и память формы. Кроме того, от производимых сегодня аналогов продукцию будет отличать повышенная биологическая безопасность.

В КРИТБИ не сообщили о примерных объемах производства. "В Красноярском крае планируется создать импортозамещающее производство полимерных изделий для медицины. …Капельницы, устройства для переливания крови, катетеры, шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких будут производиться в Железногорске Красноярского края. Ожидается, что производство будет запущено в 2019 году", — говорится в сообщении.

Большая часть поставляемых в Россию аналогичных медицинских изделий производится в Китае, странах ЕС и США. Азиатские товары зачастую не отвечают требованиям безопасности, а американские и европейские товары слишком дороги.

ria.ru.

 

 
 
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История Железногорска
27.01.1980
введена в эксплуатацию ацетиленовая станция Управления строительства

27.01.1990
вышел первый номер газеты «Вестник ГХК»

27.01.1999
открылся новый городской рынок в магазине "Кантат". В 2003 году в этом помещении открыт гипермаркет “АЛПИ”

27.01.2008
первый городской чемпионат по гонкам на льду «Лед – 2008»

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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