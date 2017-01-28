Измена крылась в святая святых Федеральной службы безопасности. Троянский код Хакеров и чекистов подозревают в государственной измене и передаче секретных данных американцам. Обрастает подробностями арест начальника 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. Наши источники подтвердили, что Михайлова действительно задержали в ходе заседания коллегии ФСБ. При этом задержание прошло театрализованно-показательно: на голову офицера ФСБ, подозреваемого в государственной измене, надели светонепроницаемый мешок. Первым эту информацию распространил сайт «Царьград», созданный «православным олигархом» Константином Малофеевым. Малофееву приписывают дружбу с Андреем Ивашко, руководителем Центра защиты информации и специальной связи ФСБ (ЦЗИ). ЦИБ и ЦЗИ — в какой-то мере дублирующие друг друга и потому конкурирующие структуры в системе ФСБ. Поэтому появление на сайте, контролируемом Малофеевым, подробностей ареста Михайлова не удивляет. Хотя несколько неожиданной выглядит версия, выдвинутая изданием, что арестованный офицер ФСБ был связан с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай». Михайлов якобы покровительствовал и курировал хакеров, прославившихся взломами личных переписок Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, чиновников администрации президента, Минобороны, Роскомнадзора. «Царьград» пишет, что за «Шалтай-Болтаем» может стоять ЦРУ, а следовательно, и Михайлов мог сотрудничать с разведуправлением США. Во всяком случае, офицеру инкриминируется не должностное или коррупционное преступление, а именно государственная измена (ст. 275 УК РФ), предусматривающая до 20 лет лишения свободы. О Сергее Михайлове я впервые услышал в 2012 году, когда проводил журналистское расследование об уголовном деле в отношении основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Бизнесмен тогда обвинил Михайлова в фабрикации уголовного дела. Позже, в ходе процесса в Тушинском райсуде, Сергей Михайлов, допрошенный в качестве свидетеля, подтвердил свое многолетнее знакомство с Врублевским: «Врублевский — талантливый человек, который был интересен нам своими связями…». Тушинский райсуд приговорил Врублевского к 2,5 годам лишения свободы. Срок он отбывал в одной из колоний в Рязанской области. Вернувшись в Москву, бизнесмен снова занялся оперативным управлением компании Chronopay, некогда контролировавшей 45% платежей по банковским картам в Рунете, но сильно растерявшей свои позиции. В сентябре прошлого года фамилия Павла Врублевского снова всплыла в информационном пространстве, когда США обвинили владельца компании King Servers россиянина Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс, которая якобы была произведена с восьми серверов, шесть из которых принадлежат компании King Servers. Фоменко, в свою очередь, арендовал эти серверы у голландской компании, контролируемой именно Врублевским. По сведениям наших источников, эта история не осталась незамеченной в ФСБ. Управление собственной безопасности спецслужбы еще в сентябре начало служебную проверку и в декабре якобы пришло к выводу, что информацию о King Servers, Фоменко и Врублевском американская разведка получила от начальника 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. Тут же были произведены аресты… Павел Врублевский от каких-либо комментариев отказался. На сегодняшний день, по нашим сведениям, вместе с Сергеем Михайловым и сотрудником «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым арестованы еще два человека. В том числе коллега Михайлова, офицер Центра информационной безопасности ФСБ. novayagazeta. *** Царьград в игре Вчера я предположил, что все, что мы будем узнавать о деле арестованного «куратора всего российского IT-бизнеса» Сергея Михайлова, будут сливы от тех, кто ведет следствие. Надо признать, что я был неправ. Или не совсем прав. Телекомпания ЦарьградТВ огорошила сенсацией : Михайлов был связан с хакерской группировкой Шалтай-Болтай («Анонимный Интернационал») . Выглядит это чрезвычайно правдоподобно: последняя публикация Шалтая датируется 23 ноября, но за праздниками никто не заметил перерыва, тем более они редко что-либо постили чаще раза в месяц. В твиттере их аккаунт ретвитил что-то и в декабре. Несмотря на громкие взломы и высокие имена в предлагаемых на продажу переписках и других массивах, деятельность «Анонимного Интернационала» никогда не вызывала интереса у российских спецслужб. Ну, во всяком случае, ни об одном возбужденном уголовном деле мы ничего не слышали. Правда, с этого момента правдоподобность в сообщениях Царьграда начинает падать в геометрической прогрессии. Тезисы таковы: — Шалтай были просто вымогателями, пока ломали всяких чиновников и даже Медведева. Но как только ломанули Дугина, стало понятно, что они политические. — Шалтай слил американцам сети влияния России за рубежом (тезис настойчиво повторяется несколько раз, но при этом не выясняется, что имеется в виду — крыши, вроде Россотрудничества, системы публикации фейков, «русские хакеры» или что-то другое). — Эксперты Царьграда, вроде Игоря Ашманова, говорят, что за Шалтаем — ЦРУ. — Сергей Михайлов готовился сбежать к Грефу в Сбербанк и создать там суперспецслужбу, вроде АНБ, чтобы, соединив мощности рунета и банка, получить супер Биг Дату, примерно такую, которая привела к власти Трампа. «Чем жизненнее и красочнее становились те гнусные подробности, которыми уснащал свою повесть администратор… тем менее верил рассказчику финдиректор. Когда же Варенуха сообщил, что Степа распоясался до того, что пытался оказать сопротивление тем, кто приехал за ним, чтобы вернуть его в Москву, финдиректор уже твердо знал, что все, что рассказывает ему вернувшийся в полночь администратор, все — ложь! Ложь от первого до последнего слова» (М. Булгаков «Мастер и Маргарита» ). Мы не знаем, есть ли в словах «источников Царьграда» правда, но мы знаем, что этот своеобразный телеканал принадлежит «православному олигарху» Константину Малофееву , человеку, мягко говоря, с неоднозначной репутацией. За ним — целый фейерверк событий в рунете и за его пределами. За ним и группировка людей, которых считают проводниками идеи «Великого Русского Файерволла» — суверенного интернета, крупный господряд на техническое и технологическое обеспечение которого они стремятся получить. Одиозная «Лига Безопасного Интернета» — это тоже он. И мы понимаем, что источники по этому делу нашлись именно у Царьграда не просто так, это значит, он включился в игру. Незыгарь (идентифицировать которого, кстати, мы можем ненамного лучше, чем Шалтая. Более того, ходили слухи, что с аккаунтом может быть связан Арсений Бобровский, половинка распавшегося дуэта KermlinRussia , а ранее — ведуший информационных кампаний … Константина Малофеева) делает сразу несколько выводов. Мне они кажутся дискуссионными, хотя бы потому, что можно найти миллион упоминаний Малофеева как близкого к Сергею Иванову человека. Ну, у Незыгаря в принципе много такого необъяснимо-противоречивого. Но понятно следующее. Госизмена (статья, по которой ведется дело) — это не причина, а инструмент, с помощью которого можно максимально засекретить происходящее. А борьба идет за контроль и влияние в высокотехнологичной отрасли, одной из самых быстрорастущих в нашей буксующей на недорогой нефти экономике. P.S. РЕН-ТВ сообщает , что арестованный сотрудник «Лаборатории Касперского» Роман Стоянов еще до того, как устроиться на эту работу (ЛК говорит, что его преследуют как частное лицо, а не как сотрудника компании) создал какой-то банковский супертроян, который помогал воровать информацию о счетах клиентов и продавать на Запад. Мне она кажется попыткой отвлечь внимание, да и выглядит весьма сомнительно. Те клиенты и те счета, которые кого-то интересуют, хоть здесь, хоть на Западе, находятся не в российских, а в зарубежных банках. plushev.com . *** Охранное отделение В структуре ФСБ появится новое подразделение, которое будет заниматься мониторингом политических процессов. Оно создается в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Как рассказал Znak.com информированный источник, подразделение будет заниматься мониторингом и анализом политической деятельности. Его задачей будет поиск потенциально опасных ситуаций, грозящих социальными взрывами и создающих угрозу для безопасности государства. В том числе, сотрудники нового подразделения будут изучать ситуацию в регионах. Сейчас таким мониторингом уже занимаются полпредства, администрация президента и независимые консультанты, которых Кремль нанимает по контракту. Как рассказал Znak.com собеседник в силовых структурах, при создании нового подразделения «будет учтен печальный опыт кейса «Шалтай-Болтай», за которым стояли высокопоставленные сотрудники ФСБ». «Они — позор службы», — заявил собеседник издания. В СЗКСиБТ сейчас входят Управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом, организационно-оперативное управление и оперативно-розыскное управление, а также Центр специального назначения ФСБ РФ, управления «Альфа» и «Вымпел» и управления специальных операций. До 2004 года служба называлась Департаментом по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. znak.com .