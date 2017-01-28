27.01.1980 введена в эксплуатацию ацетиленовая станция Управления строительства

27.01.1990 вышел первый номер газеты «Вестник ГХК»

27.01.1999 открылся новый городской рынок в магазине "Кантат". В 2003 году в этом помещении открыт гипермаркет “АЛПИ”

27.01.2008 первый городской чемпионат по гонкам на льду «Лед – 2008»

по материалам библиотеки им.Горького