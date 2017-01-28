Как путинские силовики руководят регионами. Генералы на губернаторстве. Как силовики управляют регионами В прошлом году во главе четырех субъектов РФ встали силовики. Sobesednik.ru выяснил, как они руководят регионами. Политологи полагают, что эта тенденция будет продолжена и президент найдет новых армейских генералов, спецслужбистов и своих охранников, достойных занять руководящие посты в исполнительных органах власти... Дюмин в Туле тренируется «на кошках» Железнодорожный экспресс из Москвы до Тулы идет всего два часа. Времени, чтобы вернуться в столицу, главе области Алексею Дюмину тоже много не потребуется. После того как в феврале 2016-го Владимир Путин принял отставку предыдущего губернатора Владимира Груздева и назначил вместо него своего бывшего личного охранника, среди экспертов стала популярна версия о дальнейшем карьерном росте Дюмина. Высказывались предположения и о том, что генерал ФСО рассматривается в качестве преемника. Сегодня, почти год спустя, в Тульской области также уверены, что Дюмин у них надолго не задержится, однако прочат ему другую высокую должность. Чаще всего называется пост вице-премьера, курирующего вопросы ВПК. К тому, что Дюмина отправили потренироваться управлять «на кошках», в самой Туле относятся неплохо. – Благодаря связям губернатора на самом верхнем уровне Тульская область наконец-то вошла в федеральные программы. Этого не удавалось сделать много лет, а теперь средства из российского бюджета выделяются, – доволен глава тульской «Справедливой России» Сергей Гребенщиков. – Удается Дюмину и выбивать госзаказы для оборонных предприятий, которых у нас более 50. Именно благодаря близости к «первому телу» Дюмину удалось, как считается, построить в рекордные сроки Суворовское училище. В остальном, как говорит местный политолог Сергей Рунько, почти за год работы Дюмину похвастаться особо нечем. Даже триумфальный выход в футбольную премьер-лигу тульского «Арсенала» следует в первую очередь поставить в заслугу Груздеву. Ни шороха, ни писка С политологом Рунько мы встречаемся рядом с тульским «Белым домом», как здесь называют областное правительство. И буквально в ста метрах от него я поскальзываюсь на плохо чищенном тротуаре. – Груздев пытался быть всегда на связи с населением. Люди присылали ему фото обледенелых тротуаров даже в твиттер, после чего чиновникам доставалось. Теперь такого нет, – рассказывает Рунько. – Отказался Дюмин и от диалога с общественностью, и от практиковавшихся при прежнем главе круглых столов с блоггерами. Держит дистанцию генерал не только с населением, но и с журналистами. – Публикации в региональных СМИ о губернаторе носят в 99% случаев исключительно позитивный характер. При этом чиновники закрыты от журналистов. Комментарии получить сложно, – жалуется главный редактор сайта «Тульские новости» Наталия Борц. Практически полное отсутствие критики в адрес Дюмина главный редактор «АиФ в Туле» Олеся Степанова объясняет позицией самих журналистов, а не давлением властей. – Скорее самоцензура. Дали кусок пирога – лучше затаиться. Но и поводов для критических публикаций губернатор особо не создает. Народу он нравится, – признает Степанова. Руководитель регионального отделения «Яблока» Владимир Дорохов считает, что главе области просто некомфортно в публичном поле. Мы с Дороховым сидим в партийном офисе, где он показывает мне видео выступлений Алексея Дюмина, на которых губернатор либо с трудом читает по бумажке, либо косноязычно говорит «от себя». – И оппозиции в Туле почти не осталось. ЛДПР и «Справедливая Россия» не составили даже формальной конкуренции Дюмину на сентябрьских выборах, а коммунист Олег Лебедев хоть и выдвинулся, но не пришел ни на одни дебаты. Как и сам Дюмин, который получил 84%, – сетует Дорохов. Местные справороссы и элдэпээровцы уверяют, что готовы были бы бороться с Дюминым, но им это не позволило сделать федеральное партийное руководство. Видимо, вокруг «друга Путина» не должно быть ни шороха. Кремль ему даже разрешил баллотироваться не от ЕР, а в качестве самовыдвиженца. Видимо, чтобы не запятнать политическую биографию. «Все заглядывают ему в глаза» Легендарная близость к президенту позволила Дюмину быстро поставить под контроль местные политические и бизнес-элиты. – Все заглядывают ему в глаза. Понимают, что он еще вчера с Путиным в хоккей играл и в бане парился. Доходит до абсурда. Захожу в кабинет одного чиновника, а там в выпущенном еще при прошлом губернаторе календаре фотография Груздева вырезана, – смеется «яблочник» Дорохов. При этом старую команду правительства Алексей Дюмин оставил почти в полном составе. Сергею Гребенщикову это не нравится: – Остались многие проштрафившиеся министры. Хотя многие ожидали изменений. Возможно, дело в том, что Дюмин просто действительно не планирует задерживаться в Туле надолго, поэтому и смысла нет в смене команды. Если Груздев славился своим умением жестко обругать подчиненных, то Дюмин перевел критику в кулуарный формат, отмечает политолог Сергей Рунько. Но команды отдаются по-военному четко. При этом губернатора сложно назвать харизматичным лидером – весь его авторитет держится на ореоле вхожего в Кремль. Зам. главы Белевского района Тульской области Николай Матвеев полагает, что Дюмин, как истинный спецслужбист, просто осторожно собирает информацию и, в отличие от «паркетных военных», не рубит сплеча. – Местные власти при этом понимают, что материалы по ним готовятся и оргвыводы все равно последуют, – поделился со мной ощущениями Матвеев. Дюмин уже продемонстрировал свою генеральскую жесткость, когда отдал приказ разогнать цыганский поселок. Выдерживают не все В других регионах, во главе которых встали силовики, ситуация похожая. В Ярославле врио губернатора и бывший зам. главы МВД Дмитрий Миронов сломил традицию относительной демократичности региона и разнонаправленности элит, считает депутат областной Думы Василий Цепенда. – Главный посыл Миронова – установление пресловутой вертикали власти. Структура управления стала походить на военную, с четкой иерархией. При этом губернатор убрал из правительства всех ярославцев и заменил их «варягами», – сказал Цепенда. Чистит правительство от людей предшественника и врио губернатора Кировской области Игорь Васильев. Члены команды Никиты Белых были заменены на министров из других городов. Кировская область традиционно считается регионом депрессивным, и демонстрировать успехи на социально-экономическом поприще бывшему офицеру КГБ Васильеву тяжело. А вот бывший начальник управления ФСБ Евгений Зиничев продержался на посту врио губернатора Калининградской области меньше трех месяцев. – Он ушел, когда понял, что быть губернатором означает много публичности, сплетен, разговоров, интриг. Зачем это человеку, который привык руководить тихо и негласно, когда его приказы выполняются, а не обсуждаются? – рассуждает калининградский общественник Михаил Костяев. Так что решение Зиничева вернуться на службу в ФСБ можно назвать по-своему честным. Однако, как показывает практика, не все губернаторы-силовики могут согласиться с тем, что не созданы для публичной политики. Даже если они для нее действительно не созданы. Где полномочия губернаторов истекают в 2017-м Томская обл. Саратовская обл. Свердловская обл. Белгородская обл. Новгородская обл. Рязанская обл. Пермский край Республика Бурятия Республика Мордовия Республика Карелия. Мнение Вице-президент Центра политтехнологий Ростислав Туровский: – В 2017-м можно снова ожидать назначения губернаторами силовиков. Но связано это с ситуацией в самих силовых структурах. Для Путина более важной является кадровая политика в ФСБ, МВД и Минобороны, чем управление регионами. Поэтому, если накануне президентских выборов нужно будет кого-то вывести из силового поля, таким людям будет найдена достойная альтернатива в качестве главы субъекта. sobesednik.