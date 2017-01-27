Житель Подгорного Владислав Заречный пропал 17 января.

С 17.01.2017 г. не выходит на связь с родственниками Заречный Владислав Антонович, 15.11.1971 г.р., уроженец Украинской ССР, зарегистрирован ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 17А. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид 45 лет, рост 170 см., плотного телосложения, тип лица европейский, лоб высокий вертикальный, глаза серые, нос большой, прямой, волосы прямые светло-русые, размер обуви 42-42. Одет по сезону. Может передвигаться на автомобиле марки «Тойота Функарго» 2003 года выпуска, серого цвета, гос. номер Е097КР/124.