|Внимание, розыск
|Четверг, 26 Январь 2017
|
Житель Подгорного Владислав Заречный пропал 17 января.
С 17.01.2017 г. не выходит на связь с родственниками Заречный Владислав Антонович, 15.11.1971 г.р., уроженец Украинской ССР, зарегистрирован ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 17А. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
На вид 45 лет, рост 170 см., плотного телосложения, тип лица европейский, лоб высокий вертикальный, глаза серые, нос большой, прямой, волосы прямые светло-русые, размер обуви 42-42. Одет по сезону. Может передвигаться на автомобиле марки «Тойота Функарго» 2003 года выпуска, серого цвета, гос. номер Е097КР/124.
Уважаемые граждане! Если Вы располагаете какой-либо информацией в отношении разыскиваемой лица, сообщите о данном факте в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 67а. (тел. 76-58-33, 74-58-58 или 02).
|След. >
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами