Железногорск

Новые подробности дела генерала Сугробова. Русская вертушка Чтобы посадить мошенников средней руки, генералу МВД приходится звонить председателю СКР, федеральным министрам, спикеру Совета Федерации и главе Счетной палаты. «Новая» продолжает криминальный сериал «Откровения генералов» — подробности и подоплека закрытого уголовного процесса над главой антикоррупционного управления МВД Денисом Сугробовым и его подчиненными. В кабинете Сугробова «Слушаю, Бастрыкин!» — в телефонной трубке начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова раздался мощный бас председателя Следственного комитета России (СКР). «Александр Иванович, здравия желаю!» — громко вздохнув, генерал взмахом ладони извинился перед сидящим напротив молодым человеком и начал очередной «телефонный доклад». Его гость, председатель правления страховой группы СОГАЗ и сын тогдашнего главы администрации президента Сергей Иванов, понимающе кивнул: последний час ему урывками удавалось обсудить с генералом тему, ради которой он и приехал в полицейский главк на Новорязанскую улицу, а именно — текущие проверки крупных игроков страхового бизнеса. «Вероятность застать Сугробова не говорящим по телефону была ничтожно мала, хотя мне удалось», — смеется бывший сотрудник МВД, получивший в этот день двухминутную аудиенцию у начальника между его телефонными совещаниями. «День действительно превратился в один сплошной телефонный разговор», — подтверждает другой экс-сотрудник главка, также сумевший пробиться к Сугробову. Как показывают сводки Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, которое прослушивало кабинет Сугробова с 2011 года, весь день 27 сентября 2013 года генерал действительно практически провел у «вертушки»: он звонил и принимал звонки от главы МВД Владимира Колокольцева, генерального прокурора Юрия Чайки, вице-премьера Аркадия Дворковича, тогдашнего министра спорта Виталия Мутко, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и назначенной недавно председателем Счетной палаты Татьяны Голиковой. Причина оказалась донельзя проста: Сугробов докладывал о ходе расследования уголовного дела в отношении мелкого чиновника аппарата правительства и информировал о результатах операции накануне, когда с поличным были задержаны сенатор Александр Коровников и глава департамента Счетной палаты Александр Михайлик. Похоже, даже задержание чиновников низшего звена требует от руководства правоохранительных органов всестороннего доклада высокому руководству — субординация. «Денис Александрович, а вот ваше мнение, что вообще происходит с коррупцией в нашей стране?» — дождавшись окончания разговора Сугробова с Бастрыкиным, поинтересовался Сергей Иванов-младший. «Честно сказать? Последние два года всплеск колоссальный. Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало, цифры другие были. Сейчас как последний день…» — не успев закончить мысль, генерал снова схватился за трубку — на проводе его ожидала Валентина Матвиенко. «Валентина Ивановна, здравия желаю! Хотел вас проинформировать. Коровникова мы задержали с поличным. Часть денег он потом понес в Счетную палату, передал главе департамента… На протяжении длительного времени работы он позволял себе высказывания: «Если что-то надо решить и заработать денег — это ко мне». К нему косяками шли люди: кому-то он вопросы решал, кому-то — нет… Специализировался на назначении чиновников на различные должности, — Сугробов выдержал паузу, очевидно, слушая комментарий спикера Совета Федерации. — Он решал на федеральном уровне. Он даже после задержания стал говорить: я того знаю, я этого знаю… На самом деле и с нашим министром он 20 лет общался, и с Александром Ивановичем Бастрыкиным он в общении был. Везде пользуется авторитетом. Телефонное право у него сильное было. Мне вот министр уже звонил: «Мне Коровников трубку обрывает. Давайте быстрее лишайте его неприкосновенности». По черновым записям мы посмотрели… Где можно было хорошо заработать — он брался. Его уже допросили, но с учетом особого порядка отпустили… Мы его сейчас контролируем… Он передвигается на машине, два джипа охраны у него плюс машина контрнаблюдения… Он уехал в Нижний Новгород, вчера целый день отдыхал на яхте, откуда его вынесли на руках поздно ночью… В гостинице отсыпался, утром поехал к губернатору — скорее всего, ищет поддержку… Но у нас еще в середине сентября по перспективным материалам министром [МВД] был проинформирован Владимир Владимирович. Наш министр получил указание реализовываться. Команду получил и Александр Иванович Бастрыкин. Все документы с резолюциями есть… Мы хотим два эпизода еще доработать, и через пару дней СКР и Генпрокуратура выйдут на вас [с вопросом о лишении неприкосновенности]», — повесив трубку, Сугробов предложил гостю завершить разговор в следующий раз. «Все понимаю. Общество ждет ответа. До свидания», — распрощался Сергей Иванов. И генерал Сугробов, и сын главы президентской администрации прекрасно понимали, о каком обществе идет речь. Как сдают квартиры и людей «Так иногда бывает: начинаешь заниматься мелкими подмосковными мошенниками, а в итоге выходишь на сенаторов», — иронизирует в своем письме Виталий Чередниченко, бывший оперативник Управления «Б» ГУЭБиПК МВД, с февраля 2014 года находящийся в Лефортовском следственном изоляторе вместе с Денисом Сугробовым по обвинению в создании и участии в преступном сообществе, занимавшемся, по версии следствия, фабрикацией обвинений против бизнесменов и госслужащих в целях улучшения статистики раскрываемости преступлений. В середине 2013 года молодой капитан, совсем недавно перебравшийся в центральный аппарат МВД из Ростовской области, разработал и реализовал операцию, в стенах главка получившую емкое и незамысловатое название «Решалы». Задержанными оказались предприниматели, отставные силовики, парламентарии и чиновники, предлагавшие уникальные возможности на рынке — от продажи должности ректора и главы федерального казенного учреждения до «правильной» проверки Счетной палатой и выделения земли в предолимпийском Сочи. «До февраля 2013 года я служил в ГУ МВД по Ростовской области, где получил первичную оперативную информацию о коррупции в Южно-Российском государственном университете экономики и сервиса (ЮРГУЭС) — там ректор Леонид Каплин предлагал заинтересованным квартиры в московском жилом доме на Сельскохозяйственной улице, находившемся на балансе института. Проверить эту информацию удалось уже после моего перевода на службу в ГУЭБиПК МВД. С этого все и началось», — пишет Чередниченко. Для оперативного подхода к Каплину полицейский подыскал знакомого с ректором бизнесмена Арсена Хасбулатова. По замыслу Чередниченко, Хасбулатов должен был обратиться к Каплину с двумя коммерческими вопросами: о выделении за незаконное вознаграждение квартиры площадью 120 кв. метров и назначении своего знакомого на должность руководителя одного из государственных университетов. С выделением жилплощади вопрос удалось быстро уладить — Каплин за 6 млн рублей обещал Хасбулатову номинально устроить его на работу в ЮРГУЭС и подписать с ним договор социального найма жилья. Объясняя алгоритм действий при выделении квартиры, ректор подчеркивал значимость будущих соседей Хасбулатова (из материалов оперативно-разыскных мероприятий): «Смотри, меня вообще ставил [ректором в университет] центральный аппарат ФСБ. Мы вложили много — там генерал ФСБ и еще там его полковник один, у них там две квартиры. Рома, вот этот депутат мой, у него там тоже две. ФСО, у моего товарища оттуда, Сережи, там одна квартира. Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам, слышал, наверное, про такого? Он вообще собирается десятый этаж надстраивать, чтобы весь этаж забрать. Поэтому для тебя цена за 120 метров будет 6 млн рублей». Для назначения на должность ректора предложенного Хасбулатовым кандидата — им оказался действующий ректор Саратовского технического университета Юрий Чеботаревский — Каплин обещал связаться со своим знакомым Владиславом Волковым, когда-то занимавшим должность помощника Владимира Жириновского, а на тот момент — помощником депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Овсянникова. Обсуждая перспективы «заработать» в государственном университете, Каплин подробно рассказывал Хасбулатову о существующих негласных правилах выживания («Мы выигрываем конкурсы через Минобрнауки и 20% отдаем, вот выиграли 50 млн рублей — отдали); о деловых отношениях с тогдашним заместителем министра образования Маратом Камболовым; наконец об одном из возможных вузов для назначения Чеботаревского. «Есть Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП). Там ректор сейчас Еделев, но его будут сносить. Помнишь его отца, был такой замминистра МВД, Аркадий Еделев?» — спрашивал Хасбулатова Каплин. «С МВД я меньше всего дружу», — не скрывая смеха, отвечал бизнесмен. На следующей их встрече у стен Госдумы присутствовал уже и экс-помощник Жириновского Владислав Волков. Он подробно описывал соискателю ректорской должности схему, составной частью которой должны были стать депутатские запросы в правоохранительные органы, последующие проверки и долгожданные приказы министра образования Дмитрия Ливанова о прекращении полномочий нынешнего ректора и назначении на его должность Юрия Чеботаревского. Правда, как затем объяснили Хасбулатову, «влияние бывшего замглавы МВД Еделева сделало снятие с должности его сына затруднительным», в связи с чем предпринимателю была предложена альтернатива — Донской государственный технический университет (ДГТУ), где выявлен ряд нарушений. «Более того, со слов Влада, в ДГТУ имеется 199 объектов недвижимости в Ростове, Пятигорске и Таганроге, поэтому указанный вуз интересен с точки зрения получения максимальной выгоды», — рассказывал в своих показаниях Хасбулатов. Как показывают дальнейшие ОРМ, за утверждение кандидатуры Чеботаревского на должность ректора ДГТУ Хасбулатову назначили сумму в размере 30 млн рублей, половину из которых тот должен был передать наличными в качестве аванса, а вторую часть — заложить в банковскую ячейку и передать после издания соответствующего приказа министра. На контрольной встрече при получении первого транша Леонид Каплин был задержан. ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ректор не стал отпираться и сразу же согласился на участие в оперативном эксперименте, в рамках которого обязался передать эту сумму Волкову. Встреча с депутатским помощником состоялась на следующий день в переговорной комнате Киви-банка в Петровском переулке и была похожа на игру в подкидного дурака: Каплин и Хасбулатов, обвешанные скрытыми камерами и микрофонами, на протяжение получаса расспрашивали Волкова о гарантиях предстоящего назначения Чеботаревского, давая тому как следует выговориться. Волков охотно подыгрывал: «Там [в ДГТУ] объектов много — и в Таганроге, и в Ростове, и Ессентуки, и Пятигорск… Знаешь, я тут еще разговаривал, у одного товарища в Росимуществе сидит заместителем сын Фрадкова (на тот момент — директора СВР. — А. С.). Он говорит, что, если надо, зайдем и к нему. Я ему говорю: надо, надо будет… А там уже, главное, правильно конкурсы проводить, правильно?» После задержания у Волкова были изъяты запросы в МВД и СКР, касавшиеся нарушений в ДГТУ, подписанные депутатами от фракции ЛДПР Овсянниковым и Романом Худяковым. Сознавшись в содеянном, Волков сообщил, что является далеко не конечным звеном в цепочке получателей денег за назначение ректора ДГТУ и дал согласие на участие в оперативном эксперименте. В тот же день Волков под контролем оперативников встретился с предпринимателем Дмитрием Полубедовым, который якобы и договаривался о назначении. В ресторане «Де Густо», где проходила встреча, почти все присутствующие оказались переодетыми полицейскими. «Ребят пришлось «принарядить». Охранники-полицейские здоровались с посетителями, официанты-полицейские обслуживали столик, а менеджеры-полицейские принимали претензии по кухне», — с иронией вспоминает бывший сотрудник ГУЭБиПК МВД Виталий Чередниченко. Полубедов дал признательные показания и согласился изобличить двух сообщников — бывшего офицера СВР Владимира Рогова и ветерана погранслужбы ФСБ Юрия Реброва, представлявшегося будто бы помощником вице-премьера Дмитрия Козака. Они вскоре были задержаны. Ребров, оказавшийся конечным звеном в цепочке, рассматривался следствием как организатор мошенничества, хотя и сообщил в своих показаниях о договоренностях с неким помощником министра Ливанова. «Но после того, как стало ясно, что «помощнику» он деньги не понесет, Ребров (видимо, чтобы смягчить свою участь) согласился сообщить о других известных ему преступлениях и оказать нам содействие в их документировании», — пишет оперативник Чередниченко. Заказная проверка В мае 2013 года Юрий Ребров ходатайствовал перед прокуратурой о заключении досудебного соглашения, в рамках которого рассчитывал поведать о случаях незаконного включения коммерческих компаний в программу развития города Сочи как горноклиматического курорта. «Компании, чьи заявки на участие в программе были удовлетворены правительством, получали уникальную возможность реализовывать выгодные инвестиционные проекты на территории Сочи накануне Олимпийских игр». Так стало известно об успешном включении в программу ООО «Фэйм», получившего значительный земельный участок для строительства туристической базы в столице Олимпиады. Курировал заявку компании Артем Чесноков — начальник отдела департамента социального развития правительства, который готовил проект распоряжения Дмитрия Медведева о включении организаций в программу. «В 2012 году мной Чеснокову в общей сложности было передано 3 млн рублей, еще 10 млн рублей я должен был передать после принятия [правительством] положительного решения», — показал ветеран ФСБ Ребров. Вскоре в рамках оперативного эксперимента при получении второй суммы чиновник был задержан по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что повлекло серьезные проверки в аппарате правительства. Однако на момент задержания прокуратура Москвы не утвердила досудебное соглашение Реброва, в связи с чем его информация и участие в операции не могли служить основанием для особого порядка рассмотрения дела в суде. Тогда Ребров предложил ГУЭБиПК МВД другое перспективное направление оперативной работы — готовившуюся Счетной палатой проверку застройщика футбольных стадионов к домашнему чемпионату мира — ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Как выяснилось, именно Юрий Ребров договаривался о включении подведомственного Министерству спорта предприятия в список учреждений, подлежащих проверке. «По словам Реброва, он договорился с членом экспертного совета Счетной палаты Сергеем Закусило о включении ФГУПа в план проверок, а также отдельных нарушений — в итоговый акт проверки. Речь шла о сомнительных расходах на несколько млрд рублей. С просьбой об атаке на заказчика к Реброву, с его слов, обратился высокопоставленный чиновник Минспорта, но имя его он назвать категорически отказался — опасался за свою жизнь», — пишет Виталий Чередниченко. В дальнейшем оперативниками ГУЭБиПК МВД было задокументировано около десяти встреч Реброва с Закусило, на которых, в частности, подробно обсуждались параметры «вознаграждения». Так, на одной из встреч Закусило объявил, что организаторы проверки требуют 500 тысяч долларов. «В ходе контролируемых встреч выяснилось, что Закусило сам был посредником — корректировал проверку через свои связи в Счетной палате сенатор от Нижегородской области Александр Коровников», — пишет Чередниченко. Когда дело близилось к оперативному эксперименту, сотрудникам МВД улыбнулась новая удача: на очередной встрече с Ребровым Закусило предложил заработать деньги на назначении главы ФКУ«Управление Северо-Кавказских автомобильных дорог» (УСКАД). «Моего друга попросили найти человека на эту должность… Если у тебя есть кандидатура, можно поставить… Цена вопроса — 10 млн долларов. Без интереса нашего… Давай прибавлять миллиона два-три, это нормально», — предложил Закусило. «Другом» Сергея Закусило оказался бизнесмен Александр Беляков, который в день предстоящего задержания объяснял Реброву техническую сторону расчетов с чиновниками Министерства транспорта: 10 млн долларов надо будет передать наличными, а впоследствии переводить «осваиваемые» средства в качестве материальной помощи в Федерацию триатлона России. Президент федерации Сергей Быстров, занимавший должность заместителя гендиректора «дочки» РЖД ОАО «Скоростные магистрали», со слов Белякова, якобы был тем самым человеком, кто принимал решение о назначении главы УСКАД. Разговор Закусило, Белякова и Реброва записывался на скрытую видеокамеру, вмонтированную в настольные часы. Беляков: Сергей Алексеевич [Быстров] работал у Левитина, когда тот был министром транспорта. Левитин сейчас помощник президента по транспорту, то есть он курирует опять же это, то есть мы попали к тем людям, которые все как бы сделают. Ребров: А триатлон тут при чем? Беляков: Ему надо как-то рекомендовать [кандидата]… Станет членом попечительского совета Федерации триатлона, будет в Лондон летать, мы будем вас информировать… По дорогам как будет. Д опустим, они дают «домашнее задание» (так на сленге зачастую называют «откат». — А. С.), например, выиграли тендер, там три компании, там сегодня должна ваша компания выиграть, вы внесли такую-то сумму, вам надо ее отбить, <…> а дальше вопрос — кому сколько дать? Как у первоисточника, минимальная накрутка, они же [в федерации] не будут кэшем получать. Вот вам расчетный счет — ​ в триатлон перечисляйте. <…> Вот для этого и нужна федерация… В попечительском совете сидят руководители крупнейших строительных организаций. И наш там будет. Почему они там сидят, думаешь, триатлон так любят? Легализуют каким-то образом… 10 сентября 2013 года Сергей Закусило и Александр Беляков были задержаны в переговорной комнате Киви-банка при получении двух авансов: 5 млн рублей — ​ за проверку Счетной палатой и 43 млн рублей — ​ за назначение кандидатуры Реброва в УСКАД. Оба фигуранта дали признательные показания, изобличив сенатора Александра Коровникова и главу федерации Сергея Быстрова, и согласились принять участие в оперативных экспериментах. Быстров был задержан в тот же день — ​ глава федерации триатлона получил из рук Белякова на Смоленской площади сумку с 5 млн рублей, поинтересовавшись перед этим у собеседника о сумме его «интереса» в общей сделке. «Тебе 1 млн дадим из десяти, говорят. Я отвечаю: хорошо, спасибо. А вот эти 5 млн — ​ это так, на расходы. А в дальнейшем…» — ​ сказал Беляков. «Ладно, все, тогда состыкуемся», — ​ прервал его Быстров. Операция по документированию получения денег членом Совета Федерации Александром Коровниковым заняла больше времени. Главным препятствием для задержания служил статус сенатора, предполагавший применение к нему особого порядка уголовного преследования — ​ сотрудникам ГУЭБиПК МВД пришлось бы согласовывать с Генпрокуратурой и СКР запрос о лишении Коровникова неприкосновенности. Кроме того, полицейские, по словам Виталия Чередниченко, начали отрабатывать связи Коровникова с руководством Счетной палаты: «В ходе разговоров звучали две фамилии — ​ аудитора Сергея Агапцова, который осуществлял проверку предприятий Минспорта, и главы департамента Счетной палаты Александра Михайлика. Но первичная оперативная информация по Агапцову не нашла подтверждения». «Здесь 5 млн. Давай пополам?» В офис Александра Коровникова на Смоленском бульваре Сергей Закусило приехал вечером 25 сентября, у входа его уже ожидала опергруппа ГУЭБиПК МВД. В подол пиджака Закусило была вмонтирована одна скрытая камера, в портфель с деньгами — ​ вторая. Закусило: Я им озвучил тему, что надо еще добавить… документации. Они согласились еще пятерку добавить… Сказали спасибо, мы наслышаны, что там жесткая проверка пошла. Я говорю, так работаем же. Коровников: Смотри, плохого, ну такого сильно плохого, ничего нет… Сейчас инспектора все вытаскивают. Закусило: Они мне отдали пятерку, а десятку, сказали, потом отдадут. Сказали: до прокуратуры ничего не надо. Ничего не надо. Дайте нам копию. Коровников: Постараемся сделать максимально … (нецензурный аналог слова «плохо». — ​ А. С.), ну максимально, но в прокуратуру не пойдет, точно?.. Смотри, я уезжаю в Новгород. В понедельник я заберу акт. А ты, когда я заберу, отдашь им акт и заберешь еще десятку. На прощание сенатор бросил своему товарищу: «Побольше таких тем тащи». Через несколько минут в кабинет Александра Коровникова ворвались сотрудники ГУЭБиПК МВД, извлекая из карманов удостоверения и представляясь по форме. «Какие вопросы, ребят?» — ​ Коровников вальяжно достал свою «корочку», оглядывая непрошеных гостей. Затем достал из портфеля несколько пачек денег и бросил на стол, заявив, что это — ​ «предоплата за автомобиль, который у меня купил Закусило». (Уже в суде Александр Коровников и вовсе заявит, что деньги предназначались на благотворительность — ​ «на святом поймали».) Полицейские, судя по кадрам оперативной съемки, в ходе осмотра места преступления приносили сенатору извинения за «облаву» и призывали его к конструктивному диалогу. «Мы, конечно, слышали, что он — ​ однокурсник нашего министра [Владимира Колокольцева] и бывшего председателя Счетной палаты Сергея Степашина (все трое учились в Ленинградском высшем политическом училище МВД СССР. — ​ А. С.), и к тому же результаты прослушки его контактов показывали, насколько обширен круг его знакомств в самых разных эшелонах власти», — ​ рассказывает один из участников операции. На подмогу к своим подчиненным уже торопился заместитель начальника ГУЭБиПК МВД генерал Борис Колесников. Побеседовав с равным по статусу и, вероятно, оценив возможные последствия, Коровников согласился на участие в оперативном эксперименте — ​ и в тот же день назначил встречу главе департамента Счетной палаты Александру Михайлику. Коровников: Вот, смотри, по этой компании… Ребята принесли для нас пять… Михайлик: У меня решения нет. Я посмотрю сегодня все наши документы. Все, ничего больше нет. Другой вопрос — ​ поставить их в план и в следующем году долбануть. Это можно сделать. Давай так поступим. Коровников: Давай, да. Михайлик: Поставим их сейчас в план. Дадим и вам. Напишем, что поздно обратились. Зацепиться есть за что. У нас письмо Главгосэкспертизы… Они у вас там смотрят это письмо, прицепляются, обращаются… И мы на следующий год их включаем. И все делаем. Идет? Коровников: Да. Давай так: три себе, два — ​ мне. Ну пополам давай? Михайлик: Я с начальником поделюсь еще. По итогам встречи Александра Михайлика задержали с поличным, в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На следующий день начальник ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов докладывал по телефону только что назначенному председателю Счетной палаты Татьяне Голиковой: «Когда Михайлик забирал деньги у Коровникова под видом подарка, он сказал: «Я еще с начальником поделюсь». Вероятно, речь шла об Агапцове. Мы проверяем эту информацию. Также были зафиксированы их [Коровникова и Михайлика] созвоны, перезвоны, консультации по поведению… Коровников пытался дозвониться до Сергея Вадимовича [Степашина] по спецсвязи в Барвиху. Я то, что касается вас [Счетной палаты], потом передам на ваше усмотрение. Я сам справки голые не люблю, поэтому сделаю аудионарезку, чтобы было прямое подтверждение — ​ голос, разговоры. Вы все услышите». * * * Спустя полгода все сотрудники ГУЭБиПК МВД, участвовавшие в «деле решал», были задержаны УСБ ФСБ. Впоследствии им были предъявлены обвинения в 19 эпизодах превышения должностных полномочий при расследовании уголовных дел в рамках созданной ими ОПС. В числе вчерашних обвиняемых в мошенничестве и получении крупных взяток, затем освобожденных от уголовной ответственности и ставших потерпевшими, оказались и эти десять человек — ​ от ректора Каплина до сенатора Коровникова. Сама же методика проверки оперативной информации о коррупции в органах власти путем направления к объекту проверки лиц с «коммерческими предложениями» была признана следователями СКР недопустимой и противозаконной. P.S. Александр Коровников в сентябре этого года избрался в Госдуму от Нижегородской области, пополнив ряды фракции «Единой России». В нижней палате парламента депутат стал членом Комитета по обороне. novayagazeta.