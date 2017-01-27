Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. ПРАЗДНИКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора». СПЕЦИФИКА АНЕКДОТА Из ЗАТО Лесной пишут : «В ФСЦ «Факел», где находится бассейн, и не скрывают того факта, что на Крещение освятили воду. Приглашение окунуться размещено на страницах спортцентра в соцсетях. «Все знают, что 19 января – Крещение Господне, но не все жители могут принять омовение в святой купели нашего пруда, поэтому ПРИГЛАШАЕМ В БАССЕЙН. Здание и вода бассейна освещены батюшкой Храма во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского иереем Алексием. Освящённая вода сохраняет особые свойства в течение недели, поэтому у горожан есть возможность выбрать в ближайшие дни наиболее удобное для себя время. Стоит отметить, что приобщиться к крещенской традиции в стенах бассейна лесничане смогут только в часы работы «Факел», оплатив разовый абонемент на посещение (170 рублей для взрослых, 120 – для детей)». Об инциденте NDNews.ru сообщили местные жители, которых возмутило, что спортцентр решил заработать на религиозных чувствах. Как к действиям руководства ФСЦ и батюшки из Верхотурья относятся в епархии, узнать не удалось. На момент публикации материала по телефонам Нижнетагильской епархии никто не отвечал». *** Житель дома на улице Ленина в Заречном выбросил елку с балкона на седьмом этаже. В результате в квартире на первом этаже оказались выбиты окна. Инцидент произошел еще 16 января. «Мы услышали звук, похожий взрыв. Сначала подумали, что на кухне взорвался телевизор», - сообщает информационный портал «Заречье сегодня» со ссылкой на жильцов пострадавшей квартиры . Зареченцы отметили, что балкон, откуда был выброшен символ Нового года, выходит во двор, где гуляют дети и пожилые люди. Напомним: 17 января жительница закрытого города шла по тропинке мимо жилых домов, когда на ее голову упал мешок с замороженной тыквой. Пострадавшую доставили в травматологическое отделение МСЧ № 59 с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» ( отсюда ). ХРОНИКИ ЗЕЛЁНОГО ЗМИЯ Сотрудники полиции изъяли 31 бутылку водки и коньяка, которыми, по версии следствия, нелегально торговала диспетчер службы такси в Северске (закрытый город-спутник Томска), в том числе с доставкой на дом. Вычислили точку продажи сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками группы по исполнению административного законодательства. "Реализация алкогольной продукции осуществлялась диспетчером в помещении такси. Кроме того, гражданам оказывалась услуга доставки алкогольной продукции на адрес. Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъята 31 бутылка алкогольной продукции объемом 0,5 литра (водка, коньяк)", – говорится в сообщении. В отношении диспетчера возбуждены два дела об административных правонарушениях по статье КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)". *** Озёрское подразделение Следственного комитета в 2016 году возбудило восемь уголовных дел, предусмотренных статьей 238 УК РФ – по фактам продажи частными лицами спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья людей. Семь уголовных дел из восьми уже направлены в суд. У всех этих криминальных историй много общего – преступники торгуют опасным «продуктом» по домам; продают технический спирт; речь идет не о разовом сбыте, а об оптовой реализации; источники денатуратов находятся за пределами ОГО (только в одном случае сам продавец, проживающий в Новогорном, изготовил аппарат и саму спиртосодержащую жидкость). Приобретенные в ходе проверочных закупок жидкости являлись этиловым спиртом (его крепость варьировалась от 41% до 89%), но не были пригодны для употребления и относились к ядовитым веществам (в последствии, по решению суда они должны быть уничтожены). Сотрудники следственного отдела именно на это обращают особое внимание тех, кто решается на покупку «самопала»: «Мы не тешим себя надеждой, что победили зло. Этот вид преступности – латентный: выявили одного, но поскольку есть коммерческая выгода – на его месте появляется другой». По мнению специалистов, последствия употребление денатуратов – это не только отравление и гибель ее потребителей, это еще и пьяная преступность: в 2016 году на территории ЗАТО в состоянии алкогольного опьянения была совершена большая часть особо тяжких преступлений против жизни и здоровья потерпевших». СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН Увольнением года в Озёрске без преувеличения можно назвать историю, приключившуюся с заместителем начальника управления по работе с персоналом – начальником отдела подбора и адаптации персонала ПО «Маяк» Сергеем Котельниковым. Но обо всём по порядку. В последний день 2015 года Котельникова уведомили о том, что занимаемая им должность подлежит сокращению. Как и положено, предложили другую подходящую работу на родном предприятии – список вакансий размещался на 29 печатных листах. Сергей Николаевич остановил свой выбор на варианте, который его устраивал. Однако сразу после рождественских каникул приказ о его сокращении был отменён. Котельников продолжал работать в обычном режиме. Но 17 марта 2016 года заместитель гендиректора Ольга Суханова попросила подчинённого в письменном виде объяснить, чем он занимался 15 марта с 8:30 до 13:00. Сергей Николаевич отчитался по пунктам: сначала работал в кабинете, затем встречался с председателем профсоюзного комитета Анатолием Андреевым по вопросам коллективного договора и с председателем озёрской федерации борьбы Сергеем Власовым в рамках подготовки к турниру имени Мусатова под эгидой «Росатома». Однако 22 марта он был уволен за прогул по статье 81 Трудового кодекса РФ. Комиссия, состоящая из трёх человек, включая уже упомянутую Ольгу Суханову, засвидетельствовала, что в течение четырёх с лишним часов заместитель начальника управления по работе с персоналом отсутствовал на работе без уважительной причины. Котельников сослался как минимум на 10 человек, которые могли подтвердить, что в указанное время он решал самые что ни на есть производственные вопросы. «Никто из них не рискнёт заступиться за тебя официально, все боятся за свои места», – откровенно сказали ему в одном из кабинетов и предложили гуманный выход из положения – написать заявление «по собственному желанию», то бишь расстаться по-хорошему. Сергей Николаевич не захотел ни по-хорошему, ни по-плохому. Встав на учёт в центр занятости, он обратился в суд с требованием признать увольнение незаконным, восстановить на работе и выплатить компенсацию за время вынужденного прогула. Его интересы в суде представлял адвокат Олег Ермилов. Прийти в качестве свидетелей на судебное заседание действительно рискнули немногие. Впрочем, Котельников считает, что некоторых сотрудников заводоуправления просто-напросто не отпустили с работы. Тем не менее нашлись люди, которые выступили в его защиту. Так, рассказали о рабочих встречах, которые состоялись именно 15 марта, Анатолий Андреев и Сергей Власов. Судья запросила записи трёх видеокамер, установленных в разных местах на входе в здание заводоуправления. Удивительное дело: 15 марта – это вторник, обычный рабочий день. Но если верить видеозаписям, то в период с 8:20 до 9:00 на работу пришли всего полтора десятка человек. «Обычно такую картину можно увидеть по субботам, когда редкие энтузиасты спешат в свои кабинеты, чтобы выполнить «горящие» поручения. В будни народ течёт в это время сплошным потоком», – замечает Сергей Николаевич. На двух из трёх камер среди малочисленных посетителей его не оказалось. Но на третьей, установленной в глубине коридора, все участники процесса смогли увидеть «прогульщика». Судья даже позволила себе иронично заметить: «Каким образом вы проникли в здание? Не воздушно-капельным путём?». Котельникову было не до смеха. Он порой не верил собственным глазам и ушам. Сотрудники инженерно-вычислительного центра в специально запрошенной справке утверждали, что его компьютер 15 марта не включался. Представитель ПО «Маяк» Анна Шмельзер, не ожидавшая, видимо, увидеть уволенного за прогул на видеозаписи, растерянно лепетала: «Может, Сергей Николаевич пришёл к банкомату?». Где тут логика: на работу не явился, но получить деньги решил не в районе дома, а прямо под носом у начальства? – Мы поддержали в суде требования истца в полном объёме, – говорит помощник прокурора ЗАТО г. Озёрск Василий Пичугин. – Ответчик не смог предоставить убедительных доказательств прогула, следовательно, увольнение было осуществлено с нарушением действующего законодательства. Суд отменил приказ №193.1/890 от 22 марта 2016 года и восстановил заместителя начальника управления по работе с персоналом – начальника отдела подбора и адаптации персонала в прежней должности, взыскал с ПО «Маяк» в его пользу заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей. Сергей Николаевич говорит, что изначально добивался только справедливости и соблюдения законодательства, поэтому и моральный вред обозначил чисто символической суммой. Градообразующее предприятие не согласилось с решением суда. Вердикт был обжалован в апелляционной инстанции на том основании, что профсоюзный комитет «Маяка», в котором Котельников находился в злополучный день в течение некоторого времени, не является его рабочим местом(!), а значит, пребывание там приравнивается к нарушению трудовой дисциплины и отсутствию на работе без уважительной причины. Но Челябинский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, указав, что если в трудовом договоре не дано однозначное определение рабочего места сотрудника, то в соответствии с частью 6 статьи 209 Трудового кодекса таковым следует считать всю территорию, подконтрольную работодателю. Кроме того, суд подчеркнул, что докладная записка Ирины Мизиной, составленная 15 марта 2016 года в 13:00, не может служить доказательством отсутствия истца на работе в течение четырёх часов подряд. Решение суда вступило в силу ещё в сентябре 2016 года. Сергей Николаевич продолжал исправно ходить на работу, однако ни в свой кабинет, ни к своим прежним обязанностям доступа он так и не получил. С момента увольнения все его функции были переданы другому человеку – Алексею Рожкову, никогда прежде не работавшему на «Маяке». Слухи упорно приписывают ему родство то ли с генеральным директором «Маяка» Михаилом Похлебаевым, то ли с его супругой. Котельников много лет отработал на «Маяке», хорошо знает сложившуюся на предприятиях «Росатома» вертикаль власти и полагает, что ни один юрист не посмел бы издать столь хлипкий и рискованный приказ об увольнении без ведома генерального директора. Интересно, есть ли в Озёрске люди, которые думают иначе, которые считают, что безответственные чиновники средней руки ввели Михаила Ивановича в заблуждение, попросту – подставили? – Неужели на мне хотели отработать технологию избавления от неугодных? – не исключает такого варианта Котельников. Чем же он не угодил руководству? Возможно, его проблемы уходят корнями в предвыборную кампанию 2015 года. Тогда в Челябинской области выбирали депутатов Законодательного Собрания. От Озёрского избирательного округа баллотировался генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Котельников возглавлял территориальную избирательную комиссию. За плечами у него было несколько успешных кампаний. Сергей Николаевич прекрасно знал особенности округа. Вечный накал царящих в Озёрске страстей не позволял свысока взирать на мелочи, на которые в любом другом месте никто бы не обратил внимания. В закрытом городе они в любой момент могли обернуться многочисленными жалобами и судебными разбирательствами. Когда в ТИК с дружественным визитом пожаловали представившийся помощником Похлебаева Иван Хайбуллин и руководитель пресс-службы ПО «Маяк» Кирилл Зернов, председатель комиссии внимательно выслушал гостей и выразил готовность сотрудничать в рамках действующего законодательства. Ему показалось, что на лицах визитёров отразилось некоторое разочарование. Если это действительно так, то непонятно, что им не понравилось в большей степени: то ли российское законодательство, то ли доброжелательный, но твёрдый тон собеседника. На том и расстались. В последний день приёма заявлений желание зарегистрироваться в качестве кандидата в ЗСО Челябинской области изъявила заместитель гендиректора ПО «Маяк» по управлению персоналом – непосредственный начальник Сергея Котельникова по основной работе Ольга Суханова. По всей видимости, Михаилу Похлебаеву, главному претенденту на депутатский мандат, срочно потребовался технический кандидат. Члены комиссии проверили предоставленные Сухановой и её помощницей документы. Непронумерованные подписные листы не были прошиты, как того требует закон о выборах. До окончания приёма оставалось полчаса. «В таком виде мы не можем принять бумаги. Постарайтесь прямо здесь и сейчас пронумеровать их и подшить – у вас есть ещё полчаса до окончания приёма документов», – предложили в ТИК. Но женщины бросили папки с подписными листами, развернулись и ушли. Неудивительно, что им отказали в регистрации. Почти сразу после этого случая Котельникова отстранили от руководства избирательной комиссией. Якобы он находится в прямом подчинении у кандидата в депутаты Михаила Похлебаева и не может объективно и беспристрастно исполнять обязанности председателя избирательной комиссии. Причина могла бы показаться вполне убедительной, если бы на смену Сергею Николаевичу тут же не поставили его заместителя Анну Шмельзер, юриста «Маяка», не в меньшей степени подчиняющуюся гендиректору предприятия. Вскоре после успешных для Михаила Похлебаева выборов состав территориальной избирательной комиссии в Озёрске полностью поменялся. Сергей Котельников в неё не вошёл, хотя был выдвинут одной из политических партий. В декабре 2016 года ­ Котельникова вновь уволили. На этот раз по сокращению штатов. Повторилась прошлогодняя история: Сергею Николаевичу предлагали ознакомиться с вакансиями, он соглашался на одну из них, ему тут же популярно объясняли, почему он не может работать в устраивающей его должности. Сергей Котельников опять готовится к суду. kr74.ru . ДУРАКИ И ДОРОГИ Прокуратура совместно с ГИБДД проверила состояние автомобильных дорог в закрытом уральском городе Лесной. На проезжей части дороги Лесной – поселок Горный имеются повреждения (колейность), которые значительно превышают предельно допустимые значения, предусмотренные положениями ГОСТ. По выявленным нарушениям надзорное ведомство направило семь исковых заявлений к администрации городского округа и управлению городского хозяйства о приведении участков дороги в соответствии с требованиями ГОСТа. Суд Лесного все исковые требования прокурора удовлетворил. В настоящее время участки дорог приведены в соответствие с нормами безопасности. *** Прокуратура ЗАТО г. Лесной в связи с поступившими обращениями граждан проверила несоответствие смотровых канализационных колодцев требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы, требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Установлено, что на проезжей части дорог города Лесной: горловина вокруг колодцев у жилого дома №47 по ул. Ленина, находится в ненадлежащем виде; крышка канализационного колодца у подъезда №1 дома №12 по ул. Ленина ниже уровня дорожного покрытия на 4-6 см.; люк с горловиной канализационного колодца между домами №18а и №20а по ул. Белинского перекошен, находится ниже уровня асфальта на 8-12 см.; люк с горловиной канализационного колодца находится ниже уровня асфальта на 8-10 см. между домами №7 и №9 по ул. Белинского. По выявленным нарушениям прокуратурой ЗАТО г. Лесной в отношении ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», являющегося ответственным за содержание канализационной сети, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). По результатам рассмотрения постановления прокурора юридическое лицо привлечено к административному наказанию в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Генеральному директору ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» внесено представление, которое рассмотрено, канализационные колодцы приведены в соответствии с требованиями закона. OMNIA VANITAS Совы появились в черте города Зеленогорска. Каждую осень птицы прилетали в район Усовки и ЦЭКиТ, но города избегали. Теперь из-за летних пожаров в лесах сгорела практически вся кормовая база, и полевые мыши, которые являются основной пищей ночных пернатых, вынуждены перемещаться ближе к людям. По свидетельству горожан обитают полярные совы в районе Простоквашино. *** Жители закрытого города продолжают удивляться военной технике в центре Сарова, с завидной регулярностью обнаруживая бронетранспортёры на зимних улицах, между автобусов и легковушек. Очередное любительское видео было опубликовано вчера: тяжёлая машина неторопливо едет по Зернова в сторону КПП с машиной сопровождения, на броне сидит военнослужащий, а орудие поднято в небо. Поиск по Youtube выдает еще несколько отрывков из прошлых лет, причём они также датированы январём или февралём . *** Снежинские депутаты одним из значимых достижений прошедшего года считают внесение в областной закон запрета парковок автотранспорта на газонах: «Этой проблеме Собрание депутатов уделяло внимание в течение последних четырёх лет. В декабре Собрание поддержало идентичную законодательную инициативу Челябинской городской Думы, результатом чего стало внесение изменений в статью 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 г. № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» ( отсюда ). Кажется, это называется «мы боролись»? *** В 2017 году в Северске капитально отремонтируют проспект Коммунистический, который является главной улицей ЗАТО; его протяженность составляет 5 километров 570 метров. На проспекте расположена большая часть офисных центров и торговых точек города, а также культурные учреждения. На эти цели власти направят почти 57 миллионов рублей. В 2016 году Северску из областного бюджета было выделено 9,2 миллиона рублей на ремонт дорог. В 2017 году субсидия региона на эти цели для ЗАТО вырастет до 12,4 миллиона. *** Сегодня ночью на Трёхгорный обрушился шквалистый ветер. Сильные порывы ветра сорвали обшивку с многоэтажки по улице Строителей. *** С 1 февраля в Новоуральском городском округе начнётся кампания по замене постоянных пропусков. Главная цель этих мероприятий - обеспечение антитерритористической безопасности и вывод из обращения поддельных пропусков. Новый пропуск будет выглядеть как пластиковая карта с фотографией, голограммой и высокой степенью защиты. Замена будет проводиться бесплатно. *** О том, что пензенцы смогут посетить Заречный с экскурсией, сообщила местная газета « Заречье сегодня ». Волонтеры совместно с работниками культуры в рамках реализации нового проекта «Загадки закрытого города» разработали особый экскурсионный маршрут. Проект стал победителем регионального конкурса «Жизнь - Отечеству». «Заречный среди других атомных городов лидирует: носит почетное звание «Культурной столицы Росатома». Да и в Пензенской области город часто занимает первые места по благоустройству, организации отдыха и воспитания подрастающего поколения», - цитирует куратора проекта Еву Оруджеву издание. ТОРЖЕСТВО ИННОВАЦИЙ Первая в регионе мусоросортировочная линия официально открылась в Северске в среду. Комплекс на 100% закроет потребности закрытого города по сортировке мусора, заявил замгубернатора Андрей Кнорр в ходе торжественного открытия линии. Располагается комплекс по дороге на местный полигон, на брошенной площадке «СХК». «Мы сегодня открываем первый мусоросортировочный завод, где будет сортироваться пять наименований отходов: стекло, пластик, картон, алюминиевые банки, пленки. Работа комплекса снизит негативное воздействие и нагрузку на полигон Северска. <...> Мусоросортировочный завод и дальнейшая переработка — это такой же элемент любого города, предприятия, семьи, который означает развитие. Очень важно, что в Томской области начинают появляться такие предприятия», — сказал Андрей Кнорр. Линия построена на кредитные средства предприятия, которое занимается сбором и сортировкой отходов — ООО «АБФ Ресурс». В создание комплекса инвестор вложил порядка 20 миллионов рублей. По словам директора фирмы Дмитрия Митасова, производительность линии — 15 тонн в час и до 50 тысяч тонн в год. На заводе работают 32 человека. «Все оборудование и механизмы соответствуют европейским стандартам качества», — отметил Митасов. Мусор сгружается у транспортерной ленты, по которой он едет вверх. На участке линии с отходами работают люди: каждый из них отбирает определенный мусор и сбрасывает вниз, в контейнер. Остальные отходы отправляются дальше по ленте и попадают в общий контейнер. В дальнейшем отсортированный мусор предприятие отправляет на перерабатывающие предприятия в центральной части страны. Остальные отходы — на северский полигон. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ Сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОНа пресекли деятельность шести нелегальных игорных заведений в городе Северск; правоохранители изъяли 85 игровых автоматов и более 260 тысяч рублей ( видео ). «Адреса, по которым располагались данные заведения, сообщили в полицию неравнодушные граждане», – говорится в сообщении. Материалы по данным фактам направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждения уголовного дела. *** 138 саровчан, преступления которых проходили по статьям Уголовного кодекса, оказались в зале суда в 2016 году. Ещё 180 человек попали под арест «по административке», а один нарушил границу. Особо тяжких и тяжких статей набралось 55 ( в прошлом году гораздо меньше ), оправданных не оказалось, а в отношении 18 человек дела были прекращены. Пожизненное не получил никто, в отличие от почти полусотни горожан, отправившихся за решётку на реальный срок. Под залог саровчан не освобождали. Из 25 апелляций обвинительный приговор изменили лишь в одном случае. Гражданских и административных дел поступило 2429, а среди тех, что были категоризированы после вынесения решения, оказались 43 жалобы на чиновников, 131 жилищный и 55 налоговых споров, 32 трудовых конфликта о зарплате и другое. Около трёхсот человек были оштрафованы по административным правонарушениям, а 180 — арестованы по таким делам. 76 саровчан попались с наркотиками, 38 нарушили ПДД, а один преступил закон по экзотической статье «Правонарушения в области защиты государственной границы РФ и обеспечения пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ». *** «Один из жителей закрытого города предстал перед судом за опубликованный в соцсети видеоролик. 11 января запись, размещенная в открытом доступе, привлекла внимание сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области. Выяснилось, что видео, которое зареченец хранил на своей странице, в 2013 году Вилючинский городской суд Камчатского края внес в Федеральный список экстремистских материалов. По словам интернет-пользователя, он не догадывался о том, что ролик запрещен законом. Зареченца привлекли к административной ответственности, назначив наказание в виде штрафа 1 000 рублей». Кажется, это отличный способ пополнения казны. Запрещённых роликов и картинок во «ВКонтактике» миллионы и миллионы. Если за каждую брать по тысяче, кризис тут же закончится. Срочно нужно создать специальную службу. Запишите эту идею за мной, пожалуйста.