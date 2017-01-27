Насчёт сделки по "Роснефти" ясности так и не прибавилось. Путин провел встречу с инвесторами «Роснефти» Владимир Путин встретился с участниками сделки по приватизации «Роснефти» – главой Суверенного фонда Катара Абдаллой бен Мохаммед бен Сауд аль-Тани, главой Glencore International Айваном Глазенбергом и директором банка Intesa Sanpaolo Карлом Мессиной. Владимир Путин поблагодарил иностранных партнеров за оказанное доверие и выразил уверенность, что новые акционеры компании «Роснефть» будут успешно развивать бизнес в стране. В ходе встречи ее участники обсудили инвестиционный климат в России, надежность РФ в качестве партнера для зарубежных инвесторов и перспективы продолжения расширения международного сотрудничества. Также Владимир Путин отметил, что инвесторы уже заработали на участии в приватизации. После заключения сделки стоимость компании «Роснефть» выросла на 18%. В ходе встречи стало известно, что Суверенный фонд Катара намерен принять участие в добывающих проектах на территории РФ. В свою очередь, компания Glencore собирается заключить долгосрочный контракт по поставкам российской нефти на мировые рынки, а банк Intesa – значительно расширить свою деятельность в России. По словам руководителя Intesa Sanpaolo, сейчас в России уже есть дочерний банк компании, который получил лицензию и полноценно работает, передает «Коммерсант». О встрече президента России с представителями компаний, участвовавших в приватизации «Роснефти», попросил Игорь Сечин во время своего годового отчета. Напомним, в начале декабря 2016 года 19.5% акций «Роснефти» были приватизированы консорциумом нефтетрейдера Glencore и Катарского инвестиционного фонда. Сумма сделки, которая завершилась 3 января, оценивается в 10,5 млрд евро. Это самая крупная сделка в мире в нефтегазовом секторе за прошлый год. arctic-info.ru . *** Катар заинтересован в расширении инвестиционного сотрудничества с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, ранее состоялась встреча Владимира Путина и главы Катарского суверенного фонда Абдаллы Аль Тани, который сообщил, что катарский фонд и российский фонд прямых инвестиций заключили сделку на 2 миллиарда рублей. В частности, катарские компании будут участвовать в добыче нефти на территории России. islam-today.ru . *** Катар по санкциям «Роснефти» помогли с приватизацией ради «национального интереса»? С момента рапорта Игоря Сечина о завершении приватизации 19,5% акций «Роснефти» иностранными инвесторами (швейцарский трейдер Glencore и катарский суверенный фонд QIA) прошло больше месяца, но ключевые детали сделки так и не были раскрыты. Общественность по-прежнему лишена доступа к детальной информации о том, что произошло с госактивами в виде пакета акций крупнейшей нефтяной госкомпании. Экономисты и политологи вынуждены строить разнообразные версии о скрытых бенефициарах и теневых схемах. В то время как весь мир удивляется «сложной структуре» сделки, члены правительства спокойно рассуждают о высоком внешнем спросе на российские активы. На деле крупный российский бизнес ощущает давление санкций: «Сбербанк» нанял группу американских лоббистов, чтобы бороться за отмену ограничительных мер, а приватизация пакета акций ВТБ может быть отложена из-за отсутствия интереса со стороны внешних рынков. Напечатанная приватизация О продаже доли в «Роснефти» неизвестны даже базовые вещи — кто получит право голоса по реализованным акциям, у кого в залоге они находятся, чьи деньги перечислены в российский бюджет и какую роль в трансакции сыграл госбанк ВТБ. Очевидно, что такая секретность не случайна: в декабре правительство разрешило «Роснефтегазу» (через эту структуру государство владеет акциями нефтяной компании, а также «Газпрома») не публиковать свою финансовую отчетность. Формально это связано со сменой организационно-правовой формы (с ОАО на АО), но последующие события показывают, что это решение могло быть принято специально под грядущую «приватизацию». Приватизация «Роснефти» — это еще и PR-акция, которая должна была продемонстрировать российской публике эффективность работы правительства даже в условиях международных санкций и помочь властям пополнить бюджет, полагает политолог Дмитрий Орешкин. «О том, что запланирована приватизация, было заявлено уже давно. Если бы она не состоялась, это означало бы, что наши министерства работают плохо и рейтинг в мире у нас не высокий. Вдобавок нужно было каким-то образом облегчить очередной цикл печатанья рублей». Речь идет об эмиссионном механизме финансировании продажи госкомпании, который сегодня считается наиболее правдоподобным. 5 декабря, за два дня до закрытия сделки, появилась информация о срочном размещении «Роснефтью» облигаций на сумму в 600 млрд рублей. Заявки на покупку бумаг, несмотря на явно «нерыночный» объем, были закрыты за полчаса. Предполагается, что их выкупили госбанки, получившие под залог этих облигаций рефинансирование ЦБ. Напечатанные деньги были переведены в сингапурский офшор, созданный покупателями доли в «Роснефти», и откуда попали в российский бюджет. «Достоверно мы ничего не знаем, но больше всего это похоже на эмиссионное кредитование дефицита бюджета через псевдоприватизационную сделку», — говорит аналитик Металлинвестбанка Сергей Романчук. «Это намеренно запутанная схема», — считает партнёр компании RusEnergy Михаил Крутихин. На следующий день после сообщения о завершении сделки Glencore поспешила заявить, что будет владеть лишь 0,54% акций в непрямой собственности, то есть по факту является вывеской, а катарский фонд и сейчас не раскрывает, сколько именно он заплатил, говорит эксперт. Кто является реальным владельцем российской госкомпании — неизвестно до сих пор, соглашается Романчук. «Из высказываний Intesa (итальянский банк, который должен был выдать кредит на приватизацию — А.Х.) и других участников ясно, что они вкладываются в сделку очень маленьким капиталом, а кредитуют их российские банки». История про геополитику «Рынки растут, доверие к российским активам увеличивается. Мы увидели успешную приватизацию, в том числе «Роснефти», в прошлом году, поэтому на российские активы спрос есть», — говорил новый министр экономического развития Максим Орешкин на форуме в Давосе. Глава Минэкономики по долгу службы уверяет, что это абсолютно нормальная сделка, а российские кредиты нужны для того, чтобы не допустить сильного влияния на курс рубля, считают эксперты. «В этом, наверное, и суть — создать образ того, что можно привлекать инвестиции в Россию, — говорит Романчук. — Возможно, кто-то эту историю и купит, не все инвесторы углубляются в тонкости». Сечин, по его собственным словам, нашёл на «Роснефть» 30 потенциальных покупателей, и все отказались: «Какая тут привлекательность российских активов?» - задает вопрос Михаил Крутихин. Большинство участников рынка не воспринимают сделку как нормальную и не считают, что после неё инвестклимат в России радикально изменился к лучшему. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать западную деловую прессу. Газета Financial Times, к примеру, назвала сделку «слишком мутной», чтобы повысить доверие инвесторов. Поэтому значительная доля PR-эффекта, если он действительно подразумевался властями, была направлена именно на внутреннюю аудиторию. В современной России ни разу не было приватизации в чистом виде — для государства она всегда была политическим экспериментом, считает политолог Глеб Павловский. Эксперт подчеркивает неоднозначность роли Сечина в этих процессах: «В этой сделке он не физическое лицо, не государственный деятель и не успешный предприниматель. Это некая фантомная фигура, которая олицетворяет собой полную неразделимость власти и собственности в нашей системе». Была ли такая схема, далеко не оптимальная с точки зрения репутации страны на мировых рынках, изначально одобрена руководством страны как операция по утверждению «геополитического величия» России, - сказать невозможно. Дмитрий Орешкин считает, что трансакции такого масштаба нельзя провести в обход первого лица, поэтому Владимир Путин изначально был в курсе подробностей приватизации. Но в случае с «Роснефтью» всё настолько запутано, что даже среди чиновников могут быть разные версии происходящего, замечает Павловский: «Это очень сложная схема, у которой много скрытых бенефициаров и выгод. Я даже не полностью уверен, что президент знает всё до конца, хотя ему, конечно, представили достаточно убедительную подкладку». novayagazeta. *** Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин ответил на вопрос, почему он ездит на машине со спецсигналом вопреки поручению президента России Владимира Путина. Сечин пообщался с «Дождем» в среду. На вопрос журналиста глава «Роснефти» заявил, что пользуется мигалками на законных основаниях. Однако назвать их отказался. Напомним, неделю назад «Дождю» сообщили источники, что Сечин продолжает пользоваться мигалками. Однако журналисты не смогли обнаружить какую-либо статью закона, которая разрешала бы главе госкомпании пользоваться спецсигналом. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев на вопрос «Дождя» ответил сообщением «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении». Позже он указал, что Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК, что позволяет ему использовать спецсигнал. abnews.ru . *** В последнее время глава "Роснефти" Игорь Сечин постоянно вляпывается в неприятные истории. То молоденькая вторая жёнушка засветится на семейной яхте за 100 миллионов долларов. То самого с детишками засекут на строительстве очередных особнячков за 120 миллионов баксов. Естественно, встаёт вопрос: откуда столько денег у скромного руководителя государственной корпорации? И с какого перепугу он ездит на членовозе с мигалкой, которая ему по статусу не положена? Поскольку пьяная брань пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева оказалась не слишком убедительной, к отмазкам подключили более продвинутые кадры. В лице украинско-еврейского либераста и самостийника Анатолия Вассермана, который, не дождавшись госдеповских печенек, записался в кремлёвского патриота. Вассерман сообщил , что заслуги Сечина велики, потому что "подъёмы сырьевого рынка — например, в середине 1990-х годов — не приносили в бюджет РФ почти ничего, ибо в налоговую систему вписывались заинтересованными лицами всё новые лазейки. Подъём начала 2000-х годов помог наполнить бюджет ещё и потому, что Игорь Иванович Сечин со своей тогдашней командой изучил систему налогообложения экспорта сырья и предложил новую — без дырок". Тут самое смешное, не то что Вассерман врёт (он делает это постоянно), а в том, что сам он не слишком давно излагал совсем иную версию тех же событий: "23 января 1999 г. правительство Е.Примакова приняло постановление, вновь вводящее экспортную пошлину на нефтепродукты. Пошлина увязывала уровень государственных сборов с нефтяных операций с изменением цен на мировых рынках. С экспорта нефти по цене от 9,5 до 12,5 долл. за баррель взималась пошлина 2,5 евро с тонны, сверх 12,5 долл. – 5 евро". Но сейчас Примаков мёртв и не заплатит, а, значит, его можно обворовать, переписав судьбоносное решение на Сечина. apn-spb.ru .