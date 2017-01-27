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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow Немного засухи в зимний день  
Пятница, 27 Январь 2017
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Немного засухи в зимний день Печатать E-mail
Четверг, 26 Январь 2017

Девятый квартал остался без водоснабжения.

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26.01.1990
универсаму по пр. Мира, 15 присвоено имя «Ангара»

26.01.1996
умер М.Ф. Решетнев

26.01.2009
в рамках чемпионата России по альпинизму стартовала экспедиция сборной команды Красноярского края в район пиков Победы, Хан-Тенгри и Советской Киргизии (горная система Центральный Тянь-Шань). В состав экспедиции включен ведущий инженер Центра космической связи Владимир Архипов (6 февраля погиб при спуске)

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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