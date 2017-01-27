26.01.1990 универсаму по пр. Мира, 15 присвоено имя «Ангара»

26.01.1996 умер М.Ф. Решетнев

26.01.2009 в рамках чемпионата России по альпинизму стартовала экспедиция сборной команды Красноярского края в район пиков Победы, Хан-Тенгри и Советской Киргизии (горная система Центральный Тянь-Шань). В состав экспедиции включен ведущий инженер Центра космической связи Владимир Архипов (6 февраля погиб при спуске)

по материалам библиотеки им.Горького