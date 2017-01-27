2017-й определённо не будет годом "Роскосмоса". Ракетный флот приковали к земле К чему приведет беспрецедентный отзыв двигателей «Протонов» и почему следы последних космических неудач ведут на Воронежский механический завод, разбиралась «Газета.Ru». Важнейшей технологической новостью для России 25 января стало известие о том, что «Роскосмос» принял решение отозвать уже произведенные двигатели тяжелой ракеты «Протон» — основной российской тяжелой ракеты-носителя. Сборку двигателей Воронежский механический завод осуществлял с использованием «неликвидных компонентов». Речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые устанавливаются на вторую и третью ступени «Протона». Это выяснилось по итогам огневых испытаний одного из двигателей второй ступени. В частности, вместо материалов, содержащих драгоценные металлы, использовались менее жаростойкие. В итоге руководством отрасли было решено отозвать обратно на завод все произведенные двигатели, готовые к установке на ракеты «Протон», причем по словам официального представителя «Роскосмоса» Игоря Буренкова, признавшего факт проверки двигателей, речь идет о десятках штук. В настоящее время по данному факту на предприятии уже ведут проверку сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Четырьмя днями ранее в отставку подал генеральный директор Воронежского механического завода Иван Коптев. Решение об отставке было принято в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции, его место занял Алексей Уваров, бывший замдиректора предприятия по производству. Причиной недавних претензий к заводу стала декабрьская авария ракеты «Союз-2», в результате которой был потерян грузовой корабль «Прогресс». Тогда в результате аварии грузовой корабль упал на территорию Тувы с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-У», во время работы которой и произошел отказ. Члены аварийной комиссии установили , что наиболее вероятная причина аварии — вскрытие бака «О» (окислителя. — «Газета.Ru») третьей ступени в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 (РД-0110) из-за возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. При этом сам пожар насоса окислителя мог начаться как по причине попадания посторонних частиц в полость насоса, так и из-за возможного нарушения технологии сборки двигателя — несоответствия зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможного дисбаланса и биения ротора. Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете, установила комиссия. Разработчиком двигателя РД-0110 является воронежское ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики», а непосредственным производителем — все тот же Воронежский механический завод. Разработка двигателя началась еще в 1963 году, а в 1967-м он был запущен в производство. Проблемы, выявленные в последний месяц в работе сразу трех линеек двигателей, наталкивают на главный вывод: поставлена под вопрос надежность основных российских ракет-носителей — тяжелого «Протона» и ракеты среднего класса «Союз». «Как результат, Россия начала 2017 год с практически всем ракетным флотом, прикованным к земле», — считает главный редактор сайта Russianspaceweb.com Анатолий Зак. Если первый запуск «Протона» в 2017 году намечался на февраль, то теперь, возможно, первый старт может состояться не ранее июня, что приведет к неустойкам. Тяжелая ракета «Протон» традиционно используется для запусков как коммерческих нагрузок по международным договорам, так и в рамках Федеральной космической программы и в интересах Минобороны России. Что касается «Союзов», то недавнее объявление причин декабрьской аварии не указало на то, какой конкретно узел и по какой причине отказал. Поэтому вскоре было принято решение о замене третьих ступеней ракет-носителей «Союз ФГ» и «Союз У», которые будут задействованы для запуска космического грузовика «Прогресс МС-05» 21 февраля и последующего старта пилотируемого корабля «Союз МС-04» на двигателях из другой серии. При этом источники говорят о возможном переносе мартовского запуска космонавтов Фишера и Юрчихина на месяц. «С другой стороны, было бы лучше, если бы эти ракеты летали? Отзыв двигателей специально делается, чтобы выполнить задачу. Сейчас вопрос не стоит, что есть какая-то неисправность и нужно срочно запускать какой-то пилотируемый корабль или спутники, — задается вопросом редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев. — Вообще, во всем мире для ракетчиков важен не срок запуска, а качество». По словам эксперта, кооперация, в которой производились отозванные двигатели «Протона», охватывала много заводов и поставщиков деталей. «Двигатели эти разрабатывались в 1960-е годы, с ракеты УР-500, и с тех пор количество поставщиков снизилось радикально. Предприятию приходится выкручиваться, например, путем замены несуществующего ныне сортамента стали на какой-то другой. Однако всегда все изменения согласуются с разработчиками двигателей», — подчеркнул эксперт. По его мнению, химкинское НПО «Энергомаш» привлечено для проверки собранных двигателей скорее всего как стороннее, незаинтересованное предприятие. Позднее в «Роскосмосе» прокомментировали ситуацию с отзывом двигателей: «В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени ракеты-носителя «Протон-М». По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Однако, детальный анализ выявил применение в производстве припоя, несоответствующего конструкторской документации. Вместо штатного был применен другой, более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла. Так как выявлено несоответствие изделия конструкторской документации, то было принято решение о проверке двигателей. В настоящее время специалисты Госкорпорации «РОСКОСМОС», ВМЗ и НПО «Энергомаш» занимаются определением количества двигателей, в которых так же использован данный припой. По итогам проверки, и в случае выявления несоответствия, будет принято решение о замене двигателей. Говорить о количестве двигателей, которые могут попасть под отзыв, преждевременно». Воронежский механический завод уже не в первый раз оказывается в центре скандала после аварий ракет, летающих на выпускаемых им двигателях. 16 мая 2015 года запуск носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «МексСат-1» закончился аварией двигательной установки третьей ступени ракеты-носителя «Протон-М» на 497-й секунде полета. Причиной аварии тогда был назван отказ рулевого двигателя третьей ступени, произведенного на ВМЗ, после чего на заводе была назначена проверка . Проблемы с двигателями «Протонов» и «Союзов» точно помешают России удержать былые рейтинги среди космических держав. Ранее сообщалось, что в 2016 году впервые за последние десятилетия Россия осуществила за год меньше 20 космических запусков, уступив лидерство США и Китаю. gazeta.ru . Р.S. Специалисты обнаружили причину течи в спускаемом аппарате космического корабля «Союз МС-04», который 27 марта должен был отправиться с очередной экспедицией к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Причина в протечке клапана системы обеспечения теплового режима спускаемого аппарата», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что система обеспечения теплового режима предназначена для поддержания оптимальной температуры конструктивных элементов, обеспечивающих систем и бортовой аппаратуры космического аппарата. Ранее сообщалось , что корабль «Союз» номер 734 заменят на 735-й из-за возможной течи в спускаемом аппарате. В Роскосмосе заявили, что замена корабля не связана с техническими причинами. rosbalt.ru .