Весной желтизны в Нашгороде станет поменьше. ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ, ЛИШНИЕ СЛЁЗЫ В полном соответствии с прогнозами, этой весной в Нашгороде станет меньше жёлтого. Экономика, девочки и мальчики, суть штука несговорчивая. Если бизнес не приносит доходов, это плохой бизнес, и никто заниматься им не будет. А если кто-то всё же занимается, то это значит, что вам просто со стороны не видно истинной финансовой картины. Одиннадцатого января в комментариях «Уран-Батора» появилось сообщение о том, что ООО «Горавтотранс» сворачивает работу в Нашгороде. «Администрация знает про это и молчит, - сокрушался аноним. - Хотя если эти автобусы исчезнут то в городе будет один монополист». Про монополиста скажу чуть ниже, а насчёт администрации всё было точно. Чиновники отчего-то постеснялись своевременно оповестить население о скором изменение маршрутных схем. Очередной секрет Полишинеля вскрылся лишь две недели спустя, когда дальше молчать было уже невозможно. «С апреля в Железногорске перестанут ходить "желтые" автобусы, - сегодня с утречка сообщили муниципальные СМИ. - О массовом сокращении сотрудников в связи с нерентабельностью бизнеса уведомило Центр занятости населения руководство "Горавтотранса". Будут сокращены 54 человека». Сетевой народец взвыл на разные голоса. «Скорее всего» звучит не очень жизнеутверждающе, согласитесь. Скоро стукнет семь лет, как персонально «молодой и энергичный» номер два активно и успешно реформирует пассажирские транспортные перевозки в ЗАТО, и вдруг «скорее всего». Несолидно как-то. Да и насчёт творческих достижений МП «ПАТП» аборигенам тоже ничего объяснять не нужно. После обеда Серый дом соизволил, наконец, объясниться: «Пять лет назад мы провели конкурс на пассажирские перевозки. У нас две маршрутные сети, по одной ходят автобусы ПАТП, и четыре маршрута от "Горавтотранс" - с ними заключен контракт до конца 2017 года. В администрацию поступило письмо от руководителя Горавтотранс о том, что в связи с тяжелым финансовым положением и недостатком людей он прекращает выполнение контракта с 1 апреля. Я встречался с руководителем, пока окончательного решения у него нет, тем не менее, все необходимые шаги он предпринял. После обеда я снова с ним встречаюсь, чтобы понять окончательное это решение или нет. Согласно контракту он имеет право, предупредив за два месяца администрацию, закончить выполнение своих обязательств. Поскольку мы понимаем, что это может случиться, поставлена задача МП "ПАТП" понять каким образом эти маршруты можно будет закрыть. Сейчас в ПАТП прорабатывают техническую возможность. Здесь важна существенная формальная сторона, поскольку по законодательству маршрутная сеть может разыгрываться по открытому конкурсу. То есть, просто так туда ПАТП зайти не может». Нельзя не отметить, что с «сити-менеджером» нам очень повезло. Уточнивши насчёт конкурсной системы распределения маршрутов, Сергей Пешков своё выступление закончил, тем не менее, жизнеутверждающим спичем «Будут это жёлтые автобусы или автобусы ПАТП - этот вопрос мы будем решать». Структура, которая не способна защитить интересы муниципального предприятия ни от краевого «правительства», ни даже от натуральных пиратов, должна быть скромнее в обещаниях. Радикально скромнее. И если только Олег Сушков не предпринял нынешний демарш с целью чуточку пошантажировать Серый дом – а это маловероятно, т.к. денег они ему дать не могут ни при каком раскладе – то вариантов дальнейшего развития событий всего два. Либо после конкурса в ЗАТО войдёт ещё один красноярский перевозчик (что в пользу ПАТП не сыграет, ясен пень), либо унылый бизнес пассажирских перевозок целиком ляжет на муниципалов, отчего они никак не расцветут, конечно, но хотя бы поменьше дотаций в виде новых автобусов выпрашивать у муниципалитета станут. Экономика – тётка несговорчивая, помните? Если в ЗАТО реально снижается пассажиропоток, а рост цены на проезд не компенсирует в полной мере убытки предприятия, то оно обязательно сдохнет, если это частное предприятие, либо будет влачить жалкое существование на бюджетные подачки. Азбука. Между прочим, минувшей осенью ООО «Горавтотранс» могло бы шумно отметить десятилетие своего пребывания на рынке Красноярска-26. Но дела у него, видимо, давно уже шли не слишком хорошо, так что праздника не понадобилось. Ну, а мы давайте припомним, как всё начиналось. Октябрь 2006 года: «Во вторник 16 новых автобусов коммерческого предприятия “Горавтотранс” пересекли КПП-1. Запустить два новых маршрута предприниматели планировали в начале ноября. Однако решение вопроса застряло в чиновничьих кабинетах. Заместитель главы по развитию Г.Змановский дал письменный отказ в утверждении маршрутной схемы, которую представили предприниматели, что послужило для них поводом обратиться в городскую прокуратуру и краевой антимонопольный комитет. В письмах говорится о том, что администрация ЗАТО в лице зама по развитию препятствует развитию бизнеса и не допускает появления на рынке пассажирских перевозок конкурентов муниципального предприятия ПАТП. Пока частники находятся в ожидании реакции прокуратуры и приводят автобусы после дальней транспортировки в техническое соответствие для выхода на внутригородские рейсы». Ноябрь 2006 года: «Появление в пределах ЗАТО частного автобусного транспорта затянулось на добрые полгода. Временное соглашение с ООО «Горавтотранс» пришлось подписывать лично мэру. Больше в недрах Серого дома взять на поводок бюрократов оказалось некому. В итоге 16 жёлтых автобусов всё-таки вышли на линию, пусть и с запозданием. Монополия МП «ПАТП» официально пала 13 ноября. И водители-конкуренты принялись делить узенькие железногорские улочки. До рукоприкладства пока не дошло, но помятой-побитой* техники уже много». Полноценное крещение частники прошли позже, однако, когда по лизинговым китайским машинам стали стрелять из пневматических винтовок, «Жигули» местного отдела ФСБ сбили кондукторшу ООО «Горавтотранс», а директор Сушков вошёл в число пайщиков газеты «Объединённого союза предпринимателей» мадам Ботовой наряду с такими китами, как «Пентар». Апрель 2010 года: «Пассажирские перевозки в Железногорске вызывают множество нареканий у горожан. На совещании с участием главы ЗАТО Вадима Медведева говорилось о парадоксальной ситуации: сейчас материальная часть МП ПАТП и частного перевозчика ООО «Горавтотранс» позволяет обеспечить нормальную работу по перевозке населения. Тем не менее, железногорцы недовольны». Май 2010 года: «За десять лет пассажиропоток в Нашгороде снизился со 138 тысяч человек в сутки до 35 (sic!) тысяч. Сейчас ООО «Горавтотранс» и ПАТП ежедневно предоставляют железным горцам примерно 110 тысяч посадочных мест. А те упорно не желают их заполнять. Лишь в утренний и вечерний пиковые часы автобусы идут загруженными. Всё оставшееся время они, по сути, перевозят воздух. Медведев, естественно, решил, что проблема тут – в контроле. У нынешних топ-менеджеров, как известно, проблемы бывают либо по линии прохождения финансовых потоков, либо по линии контроля. «Это системные ошибки. Из-за них мы не можем качественно повысить обслуживание, - смекнул мэр. – Нет своевременного принятия управленческих решений. Необходимо сформировать систему контроля». И про какие-то «сладкие кусочки» добавил. Что за смысл вкладывал Медведев в эти слова, понять не представляется возможным. Кажется, его потрясло сообщение «Горавтотранса» об установленных на жёлтых автобусах спутниковых навигаторах. Во всяком случае, он картинно изумился, услышав, что Управление городского хозяйства «верит ПАТП на слово» относительно соблюдения графика движения. Этой сказочке про белого бычка в обед будет сто лет, но спрос на неё никак не снижается. Можно подумать, что посредством GPRS-навигаторов удастся в экстренном порядке заменить, к примеру, сошедший из-за поломки или аварии с линии транспорт! Разговорчики для бедных всё это. Дурь одна. Депутаты прошлого созыва сгоряча создали специальную рабочую группу, которой предстояло самолично проверять точность соблюдения муниципальными автобусами графика движения. Однако ни одного контрольного выхода означенная группа не совершила. Причина проста, я полагаю. Только один её член реально перемещался по городу на автобусах. Остальным вовсе не светило покидать тёплые иномарки и морозить задницу на остановках… Вадим Медведев прилюдно пообещал, что уже через два месяца «горожане почувствуют, что общественный транспорт работает нормально». Как? Почему именно через два? Ну, со временем – это не закон Ньютона. Летом народец потянется в отпуска. Жалоб станет меньше» ( отсюда ). В таком ключе дальше всё и развивалось. Серый дом накачивал ПАТП бюджетными деньгами, частник выгребался сам. Ситуация меняться не желала. Непрерывно функционировала только говорильня. Октябрь 2011 года: «Члены общественного Совета при главе ЗАТО решительно взялись за вопросы пассажирских перевозок. Чтобы оценить работу общественного транспорта, а затем высказать свое мнение руководителям ПАТП и «Горавтотранс», практически каждый проехал на одном из городских маршрутов. Итог встречи подвел глава ЗАТО Вадим Медведев: - Все озвученные предложения будут оформлены. Руководство предприятий общественного транспорта должно принять решения, обеспечивающее их реализацию. Администрации ЗАТО предложим рассмотреть принятые руководителями предприятий меры на специальном совещании УГХ, которое проведем в ноябре, когда начнутся зимние перевозки. Потом на одном из заседаний общественного Совета к ним вернемся посмотрим, какие меры принимались и какой получен результат». Результат, мдя. В этой стране по-прежнему нет бизнеса и нет экономики. Какой ещё результат вам нужен, интересно? * «За 2009 год* водители МП «ПАТП» совершили 25 аварий, ООО « Горавтотранс» - 13». * В том же году «Горавтотранс» получил звание «Лучший предприниматель года» в номинации, гм-гм, «Инновации.