Дай патриоту раскрыть рот - и оттуда вылезет фашист. Позорная болезнь Петра Толстого Скандал с антисемитскими выпадами вице-спикера набирает обороты. Несмотря на то, что сам Петр Толстой открестился от звания «антисемита», его оппоненты вовсе не успокоились. Похоже, выходка вице-спикера может стоить ему политической карьеры. О достойной репутации уже речь не идет… Федерация еврейских общин России после высказываний Толстого обвинила его в подрыве межнационального мира и призвала парламент отреагировать на его заявления насчет дискуссии по поводу Исаакиевского собора. "Сто лет назад в верхушке Российской империи тоже были те, кто стремился найти "внутренних врагов", выбирая их по национальному признаку. Однако никакой пользы России это не принесло. Напротив, беззаконное насилие открыло дорогу революции, унесшей старую Россию и ее элиту в бездну. Чтобы не идти по той же дороге второй раз, нужно жестко пресекать подобные заявления", - подчеркнул президент ФЕОР А.Борода. Если не считать обтекаемого заявления спикера Вячеслава Володина (дескать, «моментальные обвинения, где каждый увидел свой потаенный смысл, недопустимы»), то Госдума пока никак не отреагировала, зато другие институты гражданского общества (и отнюдь не только еврейские объединения) замалчивать исторические «открытия» бывшего тележурналиста на собираются. «Высказывания вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого по поводу передачи Исаакиевского собора повторяют тезисы антисемитов»,- считает председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. "Мне странно слышать от уважаемого парламентария высказывание, которое повторяет излюбленный тезис антисемитов о том, что революцию 17 года делали евреи", - сказал Федотов «Интерфаксу" и добавил: "Антисемитизм такая же позорная болезнь как сифилис, в приличном обществе принято ее скрывать, а не выставлять напоказ». «Вчера я обалдел! - написал у себя в ФБ статс-секретарь в Федеральной палаты адвокатов РФ и экс-сенатор Константин Добрынин.- Очень странно, когда человек который называет себя прямым потомком великого русского писателя, ударяется не только в прямое противоречие с историей, но и в антисемитизм. Несомненно, такая антисемитская позиция должна получить всеобъемлющую оценку органов государственной власти, не говоря уж об обществе.Но во всем этом раскладе очень важно понять и не забывать, кто настоящий Толстой, а кто нет. Кстати, вспомнил тут ещё одно высказывание человека, который тоже евреев за людей не считал, называл их "определёнными людьми", ставил жёлтые звёзды на одежду и также и брезгливо как наш доморощенный "граф" из Госдумы говорил примерно следующее: «Самым страшным примером в этом отношении является Россия, где они в своей фанатической дикости погубили 30 миллионов человек, безжалостно перерезав одних и подвергнув жестоким страданиям других...» После чего 6 миллионов евреев было убито в нацистских концлагерях». Руководитель проекта «Нужна Помощь. ру» Митя Алешковский - фотограф, общественный деятель и волонтёр, который в 2012 году, во время наводнения в Крымске, был одним из координаторов отправки гуманитарной помощи для пострадавших - вспоминает, как его деды «били фашистскую сволочь», чья борьба с евреями, судя по всему, так импонирует Петру Толстому: «Мой прадед по материнской линии — Яков Наумович Эйдельман родился в черте осёдлости, в городе Житомире. В 1942 году ушёл добровольцем на фронт. Награждён пятнадцатью наградами — орденами и медалями. От Синявинских высот и болот на Волховском фронте, через донские степи (внешнее кольцо Сталинградского котла), затем Смоленщина; при Корсунь-Шевченковской операции особенно отличился и чудом спасся от гибели, а оттуда со 2-м Украинским фронтом (маршала Малиновского) — на юго-запад, через Украину, Молдавию, через Бухарест, Будапешт, Прагу; а в Праге погрузились в теплушки и на Дальний Восток — в Маньчжурию, Порт-Артур. Мой дед по отцовской линии — Марк Хаимович Алешковский советский историк-медиевист и археолог, автор многочисленных публикаций посвящённых дружинной культуре Руси, фортификационным сооружениям древнерусских городов (в большей мере Новгорода и Пскова), текстологии древнерусского летописания, социальным аспектам истории древнерусских городов, руководил (1956—1960) археологическими исследованиями в ходе послевоенного восстановления и реставрации в Новгородского кремля — ныне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Опубликованные по результатам этих работ статьи заложили основы современной концепции происхождения и развития средневекового Новгорода. Так что, как показывает практика, мои еврейские предки как раз занимались тем, что били фашистскую сволочь и восстанавливали храмы, а такие как Пётр Толстой их как раз и уничтожали. Как жаль, что фашистом в нашей стране теперь быть дозволено и почётно». Агентство «Интеррейтинг» представило методологию, по которой возможно сделать выводы относительно национального состав органов НКВД в довоенный период. Основой рейтинга стала размещенная обществом «Мемориал» база данных «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939». В справочнике представлено 39 950 человек, получивших спецзвания системы госбезопасности с момента их введения до начала 1941 г. Учитывая, что общая численность работников УГБ−ГУГБ НКВД к 1 января 1940 г. составляла 32 163 человек можно с уверенностью утверждать, что за пределами справочника осталось лишь крайне незначительное число лиц, кому присваивалось специальное звание в период с 1935 до середины 1939 г. Поиск по базе данных дает выборку по национальному признаку (свыше 10 000 анкет имеют заполненную графу национальность). В количественном отношении цифры выглядят следующим образом: русские - 6341, евреи - 1270, украинцы -1080, белорусы - 341,грузины - 128, литовцы - 24, латыши - 258, поляки - 106. Впрочем, известно, что записные антисемиты пишут "свою" историю, их никакими цифрами не пробьешь. Факт в том, что вице-спикер одним махом записал себя в это малоуважаемое во всем мире "сообщество". И не мог не знать, что антисемитские выходки даром не проходят. Так, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, выступая в эфире "Дождя", выступил за наказание Петра Толстого. Каннер добавил, что возглавляемая им организация консультируется с юристами. «Советуемся не только мы — есть достаточно много заинтересованных людей в том, чтобы он был наказан», — добавил Каннер. Не исключено, что для начала Петра Толстого могут лишить Шенгенской визы и права въезда в США. На этом фоне грядущее избрание Петра Толстого на пост главы делегации РФ в ПА ОБСЕ представляется весьма рискованным выбором. А тем временем скандал разгорается. Только что "Общая газета" опубликовала колонку og.ru коллеги Толстого по Первому каналу Максима Шевченко: «Петр Олегович, Ваше Сиятельство, никонианские храмы ломал РУССКИЙ НАРОД! - напоминает Шевченко вице-спикеру Думы.- О ненависти значительной части русского народа к официальной церкви неоднократно писали русские классики и, безусловно, Ваш великий предок, бывший, несмотря на своё благороднейшее "голубокровное происхождение" - зеркалом русской революции. То есть отразившим в своих уникальных и глубоко русских моральных, этических, религиозных поисках всю суть невозможности для подавляющего большинства русских людей (кроме лакеев и черносотенцев, одним из лидеров которых, впрочем, был молдаванин Крушеван) чувствовать царскую Россию и царскую Церковь - своими. Большинство русских, особенно в нечерноземных губерниях Центральной России (и это исследованный вопрос!) были носителями стихийного гностического православия, последователями беспоповских толков и согласий, последователями старцев-бегунов и учителей-раскольников. Все они официально писались членами Российской греко-кафолической православной Церкви (именно так она называлась до 1917 года), главой которой был Император, а командовал которой обер-прокурор Синода, зачастую даже не православный, подобно Саблеру. А неофициально они относились к этой Церкви подобно тому, как сегодня народ относится во многих местах РФ к (простите уж!) "Единой России" - лишь бы отвязались и не мучили. Ну так и сегодня у вас в некоторых регионах, сами того не подозревая, люди "голосуют" за ЕР! Ходивших в никонианские храмы во многих местах русские люди воспринимали как карьеристов, "которые господам понравиться хотят". Потому, что никонианская Церковь и была церковью господ, государства, мучившего жуткими муками в 17 - 18 веках десятки, а, считая разинцев и пугачевцев, так и сотни тысяч русских православных людей, память о которых хранилась народом и которые в народе тайно почитались святыми мучениками за Землю Русскую и Веру Истинную Православную. А не царскую, антихристову, господскую, немецкую, французскую, масонскую и так далее. В 19-м веке эта имперская Церковь по николаевскому регламенту и катехизису Филарета "воспитывала" русский народ в покорности и народности (не возражая против торговли им, подобно скоту - описано это, например, Гоголем). Хочешь понять, почему русские люди так ненавидели официальную господскую Церковь? Съезди в Боровск, спустись в яму, где были заморены голодом по царскому указу и поповскому благословению боярыни Морозова и Урусова - и поймёшь тогда, почему не "выходцы из черты оседлости", а коренные русские люди ломали господские храмы в 20-е, 30-е годы. И граф Толстой (тот, великий Лев Николаевич, породивший вице-спикера), предупреждал, что так и будет... в 1905 году он писал: «Разгром русской армии и флота, разгром русского правительства не есть только разгром армии, флота и русского правительства, а признак начинающегося разрушения русского государства. Разрушение же русского государства есть, по моему мнению, признак начала разрушения всей лжехристианской цивилизации. Это конец старого и начало нового века. То, что привело христианские народы к тому положению, в котором они теперь находятся, началось уже давно. Оно началось с тех пор, как христианство было признано государственной религией». Отдать эту великую русскую религиозную революцию, про которую Солженицын горестно сказал, что "корни 17-года в 17-м веке" каким-то там "выходцам из черты"? Да никогда! newizv. *** Двойной иммунитет для Петра Толстого Если бы о "черте оседлости" сказал Алексей Навальный, то в России уже бы развернулась кампания по борьбе с антисемитизмом. Петру Толстому бояться нечего, пишет Олег Кашин в специальном комментарии для DW. Скандал интересен не столько как очередной повод продолжить дискуссию на тему "200 лет вместе" (так называлась книга Александра Солженицына о русских евреях, также вызвавшая много споров, вплоть до обвинений автора в разжигании межнациональной розни), сколько как наглядное свидетельство, скажем так, относительности тех норм и порядков, которые сложились в российском обществе в последние годы. Именно в последние годы - это тоже важное уточнение, потому что только в конце нулевых россияне, часто направляемые властью, начали учиться обижаться на недопустимые высказывания. Если сравнить нынешнюю Россию с Россией девяностых, то двадцать лет назад почти никаких правил в этом смысле не существовало, и то, что сейчас считается оскорблением чувств верующих или, например, ветеранов, совсем недавно было в России в порядке вещей. Политкорректность по-российски Это можно назвать политкорректностью, но от западного оригинала она отличается тем, что прививается и культивируется сверху, часто встречая сопротивление, по крайней мере, части общества. Важными вехами на этом пути были подзабытые сейчас, но нашумевшие в свое время истории с выставкой "Осторожно, религия", закончившейся судебным процессом, или с шашлычной "Антисоветская" , когда заведение общепита сначала было вынуждено избавиться от оскорбившей ветеранские организации вывески, а потом вообще тихо закрылось. Вехи новейшего периода - дело Pussy Riot и скандал с опросом телеканала "Дождь" о ленинградской блокаде. В промежутках между большими скандалами почти непрерывно происходят маленькие. Сначала это была серия уголовных дел по разжиганию ненависти к "социальным группам" - причем, под эту категорию подпадали и вполне экзотические объекты типа сотрудников полиции или фанатов "Спартака", затем - продолжающаяся до сих пор серия сюжетов в формате "школьницы станцевали тверк у вечного огня" или "блогер ловил покемонов в церкви". Отдельно стоит выделить обиды северокавказских руководителей и активистов на антиисламские или просто непочтительные высказывания пользователей в соцсетях - традиция извинений перед Рамзаном Кадыровым распространилась уже и на соседние регионы. А совсем недавно популярный видеоблогер, пошутивший о Коране, после угроз дагестанских зрителей был вынужден закрыть свои аккаунты в соцсетях и бежать из страны. Все сюжеты такого рода, каждый по-своему, прививают российскому обществу новую привычку осторожного высказывания. Теперь, выступая на публике, в СМИ или в соцсетях, каждому приходится лишний раз думать, не скажет ли он что-нибудь такое, что приведет к уголовному делу, нападению на улице или к извинениям перед Кадыровым. Люди объективно стали осторожнее в высказываниях, и это такой философский вопрос - где кончается положенная в нормальном обществе вежливость и начинается примитивный и даже неприличный страх. Неформальный иммунитет Случай Петра Толстого мог бы стать частью этого сюжета, если бы речь шла не о Петре Толстом, а о каком-нибудь провинциальном блогере, молодом журналисте или тем более оппозиционном активисте. Антисемитское высказывание могло бы стать отличным поводом для уголовного дела или для кампании травли, тем более что публичный антисемитизм в современной России - действительно маргинальная и редкая тема, и для полицейских борцов с экстремизмом это было бы такое приятное разнообразие: каждый день приходится ловить оскорбителей православия, а тут вдруг антисемит. О, если бы о "черте оседлости" сказал Алексей Навальный - уже была бы кампания с открытыми письмами творческой интеллигенции, разоблачительными фильмами по телевидению и обеспокоенными комментариями официальных лиц. Но Петр Толстой, помимо положенной ему законом депутатской неприкосновенности, имеет еще один, неформальный иммунитет. Ему ничего не будет, прокуратура не станет проводить проверку по экстремистским статьям, по телевидению даже не скажут об этом скандале, а если какие-то еврейские организации обеспокоены, то начальник Толстого Вячеслав Володин уже пообещал с ними встретиться и все обсудить. Российское государство и подконтрольная ему часть общественности умеют обижаться только на тех, чьи "обидные слова" - дополнительная нагрузка к более важным, пусть и не прописанным в уголовном кодексе вещам. Эти вещи - оппозиционность, или просто независимость, или критика власти, или контакты с теми людьми и структурами, с которыми контактировать нельзя (от Госдепа США до того же Навального). Вот тогда человека могут и затравить за экстремизм, и даже осудить. А если человек ни в чем таком не замечен, если у государства к нему нет скрытых претензий и если тем более он для власти свой, как Петр Толстой, то он может говорить и делать что угодно, не будет ни открытых писем, ни телевизионных сюжетов, ни судов. Новая российская политкорректность не имеет никакого отношения к нормам общественной морали - это просто удобный способ для политического давления, и когда поводов для давления нет, нет и публичных обид, требований извинений и уголовных дел. dw.com .