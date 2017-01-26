Хотелось бы про колодцы и задвижки, конечно, но и это пойдёт.

МАЛОМЕРНЫЕ, СЮДА-СЮДА

Это я очень удачно заглянул на огонёк ледяного скандальчика. Крику будет много.

Во-первых, федерация автоспорта посмотрела «Канал 12», возбудилась и заявляет : «На днях в программе Информ Экспресс была размещена НЕДОСТОВЕРНАЯ информация, касаемая организации Чемпионата "ЛЁД-2017". Редакция программы с организаторами Чемпионата не связывалась, всех нюансов согласования трассы и мероприятия не уточняла. Считаем, что вся информация в репортаже основана на мнении редакции и сильно расходится с действительностью. На сегодня, ледовая трасса согласована с Центром Государственной инспекции по маломерным судам ЗАТО Железногорск. Само мероприятие согласовано с полицией. Замеры толщины льда проведены Спасательной станцией МП КБУ. Работы по согласованию мероприятия велись с ноября 2016 года. Все необходимые документы для проведения Чемпионата на руках у организаторов».

Вторая новостюшка напрямую касается произвольно – вчера – выбранного заголовка, а сегодня ложится в него, точно влитая, спасибо Следственному комитету:

В Железногорске бывший инспектор по маломерным судам подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего государственного инспектора по маломерным судам обособленного подразделения без образования юридического лица Железногорского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 (получение взятки) УК РФ.

По предварительной версии следствия, инспектор по маломерным судам в период с августа по сентябрь 2016 года при пособничестве своего знакомого получала взятки в виде денежных средств от жителей Красноярского края за оказание содействия при сдаче теоретической части экзамена при получении государственной услуги по аттестации судоводителей на право управления маломерными судами. Женщина-инспектор вносила правильные ответы в экзаменационные электронные билеты, независимо от ответов экзаменуемых. Таким образом, она оказала помощь в получении удостоверения пятерым знакомым.

Сумма полученной взятки за каждого сдающего экзамен составляла от 16 до 20 тысяч рублей в зависимости от категории, заявленной для получения разрешения управления. В настоящее время подозреваемая допрошена, опрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается.

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