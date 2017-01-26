"Роснефть" за январь выплатила адвокатам 2,5 млрд рублей. Судебные баталии Игоря Сечина Госкомпания Роснефть за первые 24 дня 2017 года потратила на закупку «юридических услуг» 2,5 миллиарда рублей, не смотря на наличие в штате более сотни юристов. То есть это выплата сторонним организациям-подрядчикам в дополнение к той огромной юридической структуре — сотне юристов — которая есть внутри Роснефти и её дочерних обществ. Красиво, да? Видимо Сечину там и чай подаёт лондонский юрист с оплатой тысячу долларов в час. Это я к тому, что мы ежедневно читаем новости о том, как не хватает денег на лекарства онкобольным , как нет денег на покупку памперсов сиротам-инвалидам . Роснефть — госкомпания, последовательно занижающая выплату дивидендов своим акционерам и главному из них — государству. В теории, государство владеет компаниями, такими, как Роснефть, для того, чтобы извлекать выгоду из положения акционера — получать много денег к нашей с вами радости. Забирать эти деньги в бюджет и расходовать на пенсии, лекарства онкобольным и памперсы детям сиротам. Вместо этого всё уходит на комфортную и престижную жизнь владельца яхты И.И. Сечина и его друзей. Конечно, я не оспариваю, что крупной компании периодически надо нанимать сторонних юристов, но если ты, дружок, не можешь заплатить своему акционеру норму прибыли на уровне аналогичных нефтяных компаний, то такие юристы тебе не по карману. Будь скромнее. Помни о своей роли, задачах и приоритетах. Сначала ты платишь дивиденды хотя бы от 100 рублей ( Лукойл ) до 200 рублей ( Башнефть ) на баррель добытого нефтяного эквивалента, а потом выбираешь американских юристов подороже. А если ты платишь 60 рублей , то сиди и не выпендривайся. Ищи юристов дешевле. Заставляй своих юристов работать лучше. Совершенно правильно сказано уже много раз : мы очень много экстренных бюджетных расходов можем покрыть и проблем решить (включая пенсионную) если просто заставим этих жирных котов платить дивиденды на акции своему собственнику (нам, государству). Вот сегодняшняя новость: Правительство выделило 8,3 млрд рублей на строительство сельских дорог . Это в 54 регионах страны. То есть по 153 миллиона на регион. На все сельские дороги. По которым ездят (если это можно назвать ездой) миллионы людей. Сотни тысяч из них ежедневно застревают на этих дорогах и страшными матерными словами кроют их состояние. То есть это реально важнейшая проблема страны — катастрофическое состояние сельских дорог. Если бы Роснефть подкинула туда деньжат, было бы очень хорошо. Но она не подкинет на дороги, а подкинет американским юристам. После снова чего не доплатит акционеру. P.S. Если кому интересно, что за юристы получили деньги от Роснефти. Договор на сумму в 1 450 000 000 рублей на «оказание юридических услуг по сопровождению проектов и сделок» заключен с Бейкер Боттс Л.Л.П. Закупка осуществлена у единственного поставщика без проведения торгов. Самого договора нет (ссылка: zakupki.gov.ru ). Бейкер Боттс Л.Л.П — крупная международная юридическая компания, зарегистрированная в США. Ссылка на российский сайт — bakerbotts.com . Договор на сумму в 950 000 000 рублей на «оказание юридических услуг» заключен с Линклейтерз СНГ. Договор заключен без торгов, текст договора отсутствует на сайте закупок, срок оказания услуг — zakupki.gov.ru . Линклейтерз СНГ — международная юридическая компания. Сайт — linklaters.com . Алексей Навальный . *** Золотые адвокаты Сколько Россия потратила на юристов по ведению международных исков в ЕСПЧ в 2016-м. В 2016 году целый отряд элитных адвокатов отстаивали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) честь России. Они отбивали иски от Украины и Грузии по Крыму и Осетии, за что получили за свою работу 851 млн рублей. В их рядах более полусотни специалистов петербургского бюро «Иванян и партнёры», а также королевские адвокаты из лондонской конторы Brick Court Chambers. Лайф разбирался, почему репутация страны обходится так дорого. Украина против России Огромный овальный зал с белыми высоченными стенами в современном здании из стекла и бетона на Allée des Droits de l’Homme в Страсбурге. В центре — ярко-синий ковёр, вышитый золотыми звёздами Евросоюза. При входе по периметру ковра — стулья, стулья, стулья. В дни заседаний они заполняются просителями, жалобщиками, адвокатами. Напротив входа, выстроившись полукругом по стене, стоят судейские кафедры. Это и есть зал заседаний знаменитого Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Здесь также рассматриваются иски других стран против России. Например, Украины. С сентября 2014 года Страсбургский суд рассматривает уже четыре её заявления. Например, Киев требует от Москвы компенсацию за потерю собственности в Крыму, а также обвиняет в нарушении прав человека на полуострове и в Донбассе. Ещё один иск связан с историей, когда Россия вывозила детей из Донецка в 2014 году. Украинский омбудсмен приравняла эвакуацию воспитанников интерната из-под обстрела к похищению, в итоге киевские власти выкатили в ЕСПЧ международную жалобу. По этой и трём другим жалобам Россию защищали 44 юриста санкт-петербургского бюро «Иванян и партнёры». За это им заплатили из федерального бюджета почти полмиллиарда рублей. В обязанности защитников входило составлять и подавать документы, участвовать в судебных заседаниях, вести переговоры и предоставлять юридические консультации. Согласно документам, исполнителям дали возможность привлекать и иностранных специалистов «для формирования правовой позиции Российской Федерации». Для иностранцев заложили больше половины суммы общего гонорара — 283 миллиона. Эти деньги питерские адвокаты могли потратить на услуги зарубежных коллег, если не справлялись сами или им просто требовалась консультация. Согласно бумагам, ставки российских юристов начинались от €350 в час и доходили до €600. Эффективность работы юристов и трат из казны пока оценить сложно. Рассмотрение исков в ЕСПЧ — процедура не быстрая, суд может вынести решение и лет через десять после подачи жалобы. Так и с Украиной: из четырёх исков три рассматриваются и один отозван. Просто человек, который фигурировал в иске от Украины, подал аналогичный иск от своего имени, и ЕСПЧ отказался рассматривать два одинаковых заявления. Важно упомянуть, что в Страсбурге рассматривают и примерно 500 индивидуальных жалоб, поданных от граждан Украины к нашей стране. Однако пока неизвестно, будут ли адвокаты по контракту защищать нашу страну и от частных претензий. Основатель бюро Христофор Иванян не стал комментировать Лайфу работу в ЕСПЧ, сославшись на условия контракта и политику бюро. — Мы текущие дела не комментируем. Тем более дела, в которых нашим клиентом является государство, — рассказал Иванян Лайфу. — Вот когда у нас будут какие-то результаты итоговые, я буду рад дать комментарии, если мне доверители дадут согласие. Сейчас никаких заседаний нет по этим делам, потому что они только коммуницированы Российской Федерацией. Такова процедура в ЕСПЧ, и [заседаний] не будет в ближайшее время. Христофор Иванян начинал юристом в питерской страховой компании в 1998 году. К 2000-му его заслуги позволили ему перейти на новую должность юриста в одну из петербургских адвокатских контор. Там он быстро сделался старшим партнёром, а в 2006-м уже сумел открыть собственную юридическую фирму. Грузия против России По искам от Грузии у российских адвокатов также много хлопот. Основные претензии Грузии связаны с массовой высылкой грузин из России в 2006 году, нарушениями прав человека в Абхазии и Южной Осетии и событиями после военного конфликта 2008 года. В прессе и в суде все эти процессы получили общее название «Грузия против России». В контексте этих процессов ЕСПЧ обвиняет нашу страну в необъективности. Это следует, например, из выдержки из судейского семинара 2017 года, опубликованного на сайте ЕСПЧ. — Российские суды вынесли тысячи решений по высылке грузин <…>. Суд считает, что проведение процедур высылки в тот период, <…> а также количество высланных грузин с октября 2006 года делает невозможным проведение разумных и объективных исследований по каждому случаю, — написано в документе. Тбилиси затребовал компенсацию в €70 млн. В итоге в июле 2014 года суд по ряду статей Европейской конвенции усмотрел в действиях России нарушения, по другим — их отсутствие. Вопрос о выплате компенсации был отложен благодаря усилиям адвокатов. Российская сторона тогда пояснила, что из страны выдворяли только мигрантов-нелегалов. И лишь недавно, к 2016 году, Грузия составила список из 345 граждан, мечтавших о компенсации от России. Защитники из бюро Иваняна свою работу по искам Грузии оценили в 100 млн рублей. Гораздо больше получили десять королевских адвокатов из лондонского бюро Brick Court Chambers — их ставки составляли до £1500 в час. Самыми дорогими адвокатами стали Майкл Суэйнстон и Морис Мендельсон. Суэйнстон далеко не впервые представляет интересы России в ЕСПЧ и других международных судах. К его услугам наша страна прибегала по иску ЮКОСа против России. Суэйнстон получил прекрасное образование в Оксфорде, Кембридже и Даунинге. Королевские советники (Queen’s Counsel) — таково название юридической элиты Великобритании. Это адвокаты высшей категории, коих во всей стране лишь чуть больше 11 тысяч. Они также именуются барристерами и выступают по самым сложным категориям дел. Каждый барристер обязан состоять в одной из четырёх юридических корпораций, или палат, — Линкольнс-инн, Грейс-инн, Миддл-темпл либо Иннер-темпл. В последней, кстати, состоит Майкл Суэйнстон. В число членов этой палаты входят, например, философ и писатель Томас Мор и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Для оценки масштабов денежных потоков, которые тратит Россия на адвокатов в ЕСПЧ, достаточно сравнить, сколько наша страна платит по решениям этого суда. Как видим, суммы выплат на порядок меньше , чем наша страна потратила на адвокатов всего лишь по двум категориям дел. А сколько ещё уходит на юридическое сопровождение остальных дел, коих каждый год рассматривается около сотни? "Лайф" .