Планы запусков спутников будут серьёзно скорректированы. СОВЕТ ПО КОСМИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ГЛОНАСС 19 января компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» проводит секцию Научно-технического совета по созданию космического комплекса системы ГЛОНАСС. Компания «ИСС» организовала заседание Научно-технического совета как головной исполнитель по созданию космического комплекса системы ГЛОНАСС. В работе НТС принимают участие представители предприятий кооперации Решетнёвской фирмы и научно-исследовательских институтов «РОСКОСМОСА» и Минобороны. Основной темой Научно-технического совета является реализация мер по повышению точностных характеристик космического комплекса системы ГЛОНАСС. Среди путей решения задачи участники обсуждают модернизацию бортовой аппаратуры навигационных спутников, совершенствование технологий эфемеридно-временного обеспечения, калибровки измерительных средств космических аппаратов и наземного комплекса управления системой. В ходе НТС представители кооперации по созданию космического комплекса ГЛОНАСС знакомятся с состоянием работ по производству навигационных космических аппаратов в Решетнёвской фирме. В рамках опытно-конструкторской работы «ГЛОНАСС-КК-В-Независимость» компания «ИСС» должна изготовить девять модернизированных спутников «Глонасс-К» и два новейших космических аппарата «Глонасс-К2». iss-reshetnev.ru . *** Орбитальная группировка, обеспечивающая работу отечественной системы спутникового позиционирования ГЛОНАСС, будет увеличена до 30-ти сателлитов — сообщает информагентство ТАСС, ссылающееся на собственный источник в ракетно-космической индустрии России. «Завершена научно-исследовательская работа „Эллипс“ по обоснованию создания высокоорбитального сектора для поднятия точности и доступности системы ГЛОНАСС». В итоге было решено заняться доработкой некоторых моментов и продолжить работу в рамках опытно-конструкторского этапа. «Для этого предстоит внести коррективы в действующую ФЦП „ГЛОНАСС“, добавив в программу данную тематику», — сообщается в заявлении. В Роскосмосе не стали объяснять данную тематику. Роскосмос запланировал расширить орбитальную установку ГЛОНАСС, добавив в неё четыре-шесть спутников, увеличив полное количество аппаратов до 30. Ориентировочная дата запуска нового оборудования — 2018 год. Вместе с сигналами ГЛОНАСС этот сектор должен обеспечить точность определения местонахождения на территории Российской Федерации и Арктики на уровне 0,6 метра. На текущий момент этот показатель равняется 1,6 метра. Научно-исследовательскую работу исполнял ЦНИИмаш. gursesintour.com . *** Перебор полетов В Воронеже перепроверят двигатели и для "Протонов", и для "Союзов". Как стало известно "Ъ", руководство "Роскосмоса" решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного предприятия — НПО "Энергомаш". Ему предстоит провести аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ. Проверки скажутся на сроках пусков "Протонов": первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль… О проблемах с жидкостными ракетными двигателями, используемыми в ракетах-носителях "Протон-М", "Ъ" рассказали несколько топ-менеджеров предприятий космической промышленности. По их словам, речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода: они устанавливаются на вторую и третью ступень "Протона" соответственно. Проблема вскрылась некоторое время назад в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени, говорят источники "Ъ": по результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при сборке изделия использовались "неликвидные компоненты". В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ. Это факт не остался без внимания правоохранительных органов: сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. "По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке",— уточнил собеседник "Ъ". Почему в распаде «Союза» обвинили Воронеж В итоге, как признался источник "Ъ" на одном из воронежских оборонных предприятий, во время выездного совещания руководства госкорпорации "Роскосмос", состоявшегося на заводе 20 января, было озвучено решение об отзыве двигателей для "Протонов" на завод-изготовитель для перепроверки и, в случае необходимости, устранения недостатков. "Речь идет обо всех без исключения двигателях для "Протонов", выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур,— уточнил один из собеседников "Ъ".— График их возврата на завод должен быть подписан до конца недели". По вине ВМЗ возникли проблемы уже со вторым типом ракет. Напомним, что 1 декабря 2016 года из-за разрушения двигателя РД-0110 произошла авария ракеты-носителя "Союз-У" и был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04". Все третьи ступени ракет семейства "Союз" с двигателем, приведшим к аварии "грузовика", были отозваны с Байконура на ВМЗ для проверок. По итогам "разбора полетов" гендиректор завода Иван Коптев в связи с "неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции" подал заявление об отставке по собственному желанию. Врио гендиректора ВМЗ стал Алексей Уваров, который ранее был заместителем директора предприятия по производству. Почему произошла потеря грузового космического корабля «Прогресс М-27М» По словам источника "Ъ", близкого к "Роскосмосу", исправлять ситуацию на ВМЗ поручили научно-производственному объединению "Энергомаш". В госкорпорации считают, что там ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей на порядок выше. То, что предприятие будет привлечено к проверке двигателей ВМЗ, "Ъ" подтвердил гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов. "В контур интегрированной структуры, возглавляемой "Энергомашем", входит Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон" и досконально знает технические характеристики двигателей и особенности их изготовления,— пояснил "Ъ" господин Арбузов.— Для исправления ситуации, которая сложилась на ВМЗ, в рамках проводимой "Роскосмосом" реформы отрасли в целом мы проведем аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ". По его словам, данная мера ускорит выявление причин обнаруженных дефектов, их устранение и может привести к изменениям в сроках запусков ракет-носителей типа "Протон" и "Союз". Всего в 2017 году "Роскосмос" рассчитывал провести 27 пусков, не менее восьми из которых приходятся на "Протоны". Некоторые из них были коммерческими (в первом квартале значился запуск геостационарного спутника связи Echostar 21, во втором квартале — запуски телекоммуникационных спутников Hispasat 30W-6 (1F) и Asiasat 9), а некоторые — запускались в интересах госзаказчика. Так, в конце первого квартала планировалось доставить на орбиту военный спутник связи "Благовест", затем три спутника "Глонасс-М", после — гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" N3, а в конце года — еще два пуска в интересах Космических войск РФ. Теперь, по данным "Ъ", при самом оптимистичном раскладе первый пуск "Протона" в этом году состоится только летом — ориентировочно в июне или июле. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев напоминает, что за перенос сроков пуска предусмотрен штраф в размере нескольких процентов от стоимости самого пуска. Источники "Ъ", близкие к "Роскосмосу", утверждают, что гнаться за сроками никто не будет: "Будет проведена полная комплексная проверка каждого отдельного изделия, нам важно сократить дефективность изделий на ВМЗ". kommersant. *** Отзыв двигателей ракет-носителей "Протон-М" в целом не влияет на репутацию госкорпорации "Роскосмос", ряд проектов выполняется очень успешно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сейчас неуместно давать профессиональную оценку работы Роскосмоса, поскольку госкорпорация проводит масштабную и комплексную деятельность. "Говорить об одних неудачах тоже вряд ли приходится. Космическая программа, она рассчитана на длительную перспективу. Она опять же состоит из большого количества проектов, и ряд из них выполняется весьма успешно", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как можно оценить работу госкорпорации в связи с отзывом двигателей "Протон-М". Пресс-секретарь российского президента отметил, что Владимир Путин регулярно общается с руководителями и кураторами космической отрасли, уделяя этой сфере первостепенное значение. "Безусловно, есть неудачи, но есть и то, что можно сказать большим успехом. Отрасль развивается", — добавил пресс-секретарь главы государства. ria.ru .