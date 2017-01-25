|Уценка, дочь Усушки и Утруски
|Вторник, 24 Январь 2017
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Антикризисные меры в ЗАТО непрерывно расширяются.
УЦЕНКА, ДОЧЬ УСУШКИ И УТРУСКИ
Ноу-хау по части антикризисных мер в розничной торговле продуктами.
«Уран-Батор» как-то рассказывал уже вам о том, как просто железногорские торговые сети решают проблему «выпадающих доходов». На пакеты с расфасованным товаром по истечении некоторого времени переклеивается новая этикетка, с повышенной ценой – и все дела. Но, как выясняется, это была только часть общей мозаики. Сегодня мы предлагаем читателю второй ея фрагмент. Причём циферки снова громко говорят сами за себя, очевидно.
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Разница между двумя подразумевающимися упаковками – три месяца. За это время печенье немного потеряло в весе, что позволяет покупателю сэкономить на нём целый рубль. Интересно, правда, было бы узнать, что там со сроком хранения пищевого продукта? Он тоже с необычайной лёгкостью и совершенно безболезненно продляется по желанию торговой сети, как было в случае с гречневой крупой – или же это обычная фальсификация и обман клиента, ставящий под угрозу его здоровье?
Ох уж этот мне Обама! Сколько он успел вреда в таком случае доброму и честному русскому народу причинить…
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