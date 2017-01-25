Занимательная экология ЗАТО Железногорск. «И» КАК «ИНТРИГА»))) ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: МАЛОМЕРНЫЕ ТУДА-СУДА Хорошему делу помочь не грех. Но если не знаешь, как, то лучше не лезть. Когда б вы знали из какого сора, да. Попался сегодня на глаза в социальных сетях очередной всхлип о том, что ЗАТО Железногорск суть чисто болото/спальный район, в котором молодёжи совсем-совсем нечем заняться. Тут-то я и вспомнил, что совсем упустил из виду один очень показательный эпизод классического процесса становления того самого гражданского общества, о котором упоминается в заголовке. Авторский склероз в данном случае тем более непростителен, что бескомпромиссный «Информ-Экспресс» тоже успел кинуть намёк по данной теме, а я и его пропустил в запарке. Стыд-позор, короче. Диспозиция такая. Недавно на почту нам упало письмо о том, что МП «Гортеплоэнерго» не обращает внимания на многолетнюю утечку в Кантат воды из двух колодцев на Ленинградском. Отчего, мол, в речке даже в сорокаградусный мороз держится устойчивая полынья. Запрос муниципалам я отправил, конечно – без особой надежды на ответ, но обращение читателя попало, похоже, на глаза «Информ-Экспрессу», и они попытались по-быстрому этот номер отработать. В качестве спикера, как видите, приключился начальник спасательной станции МП «КБУ», коему представляется, что незамерзающий Кантат – это нормально. А дальше в сюжете прилетел привет городской Федерации автомобильного спорта. Тут вашему корреспонденту пришлось припомнить, что невнятная жалоба на административные сложности с согласованием заявки на проведение соревнований «(«Неизвестно, кто должен выдавать разрешение») мне тоже ранее в сети встречалась. Пришлось отложить в сторонку личные дела любимых говорунов из Серого дома и обратиться за информацией к первоисточнику, ибо «аппетиты у каждого, а селёдка только для модели» (с). И точно: «Нам придется перенести первый этап нашего Чемпионата, - сообщает autosport26 . - Предварительно этап переносится на 28 января. Связано это с бюрократическими проволочками по оформлению документов на трассу. Стоит вопрос о полной отмене Чемпионата!» - Печально, - поинтересовался один из адептов зимних гонок. - Вообще бред какой-то, автомобиль на льду приравнивается к маломерным судам? При чем тут ГИМС? Глеб Шелепов ответил: - Они отвечают за безопасность на водных объектах. Дальше ситуация развивается достаточно драматично, если задуматься. «Для того, чтобы нам согласовали проведение Чемпионата, необходимо контролировать все выезды автотранспорта на трассу, - разъясняет Федерация. - Сами понимаете, что круглосуточно находиться на трассе у нас нет возможности. Поэтому мы вынуждены ограничить въезд на трассу в будние дни. Официальные тренировки будут проходить только по выходным, в остальное время въезд будет пересыпан. ОГРОМНАЯ просьба не лезть на трассу в будни, любой факт наличия автотранспорта (любого) на трассе вне нашего расписания грозит нам большими проблемами с надзорными органами, вплоть до уголовной ответственности. Ситуация с согласованием очень сложная». Социальные инициативы бывают двух типов, как известно. Одни спускаются сверху, придуманы ради пиара или просто галочки в отчёте, оплачиваются из бюджета и почти никому не интересны. Другие придумываются «на земле» по мере необходимости и осуществляются по принципу «Хочешь сделать хорошо? Делай сам». Отсюда и разное отношение к ним. Если Серый дом объявляет «конкурс проектов по благоустройству территорий» стоимостью три миллиона рублей, то никаких препятствий, с одной стороны, у него не будет, конечно. Но и особого интереса у публики он ни за что не вызовет. А тут уголовное дело, гневный тов. Блохнин, мрак и ужас! Любопытно, что всемирно известное факельное мероприятие на горнолыжке тоже в своё время чисто энтузиастами придумано было. А теперь это фактически одна из визитных карточек Нашгорода, официальное шоу, внесённое во все спортивные и культурные календари. Блин, неужели намёк неясен? Не хотите помогать, так хотя бы не мешайте людям, которые пытаются не просто легализовать ледовые покатушки, но хоть как-то их цивилизовать. Займитесь задвижками в колодцах, что ли, пока не утонул никто в чистой водопроводной водице.

