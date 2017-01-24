Русский распил это не воровство, а укрепление экономики. Контракты по «Силе Сибири» на 8 миллиардов рублей получила фирма из пяти человек «Газпром» выбрал томское ООО «Томпромтранс» подрядчиком по 40 контрактам на общую сумму 7,9 миллиарда рублей в рамках проекта «Сила Сибири». Об этом со ссылкой на данные «Интерфакса» сообщают «Ведомости». «Томпромтранс» в системе «СПАРК-Интерфакс» относится к микропредприятиям, то есть компаниям, в штате которых не более пяти человек. На вопрос, как компании удалось выиграть крупные контракты, ее директор Евгений Лаврененко заявил «Интерфаксу», что они подали документы в «Газпром» и «удовлетворили все их требования». По заключенным контрактам «Томпромтранс» должна будет построить административные и жилые здания, а также объекты инфраструктуры. Сейчас, по словам Лаврененко, компания уже имеет в распоряжении необходимую технику для выполнения работ, а также выбирает организации для субподряда. Компания «Томпромтранс» создана в 2012 году. Самым успешным для нее был 2014 год, когда она показала выручку 80 миллионов рублей. Теперь, как отмечает агентство, микропредприятие может попасть во вторую или третью десятку крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере. Газопровод «Сила Сибири» строится для поставок углеводородов из Якутии в Китай. «Газпром» заключил с Китаем 30-летний контракт на поставку газа, сумма которого оценивается в 400 миллиардов долларов. Завершение строительства запланировано на 2017 год. Независимые эксперты называют проект газопровода нерентабельным, а договор о поставках — невыгодным для России. Общие затраты на «Силу Сибири» оценивают в триллион рублей. meduza.io . *** Москва закупила гирлянды для Тверской по два миллиона 12 января «Медуза» опубликовала материал о том, сколько денег правительство Москвы потратило на городскую иллюминацию по случаю новогодних праздников. Теперь спецкору «Медузы» удалось выяснить, что закупочная цена одного из самых заметных декорационных элементов завышена приблизительно в пять раз. Фонари в начале улицы Тверской к Новому году украсили световыми конструкциями, похожими на фужеры с шампанским. За 64 «бокала» город заплатил 143,4 миллиона рублей. Большая часть этих денег досталась компании «Форум». Она принадлежит Ольге Керецман, адвокату «СМП-банка», которым владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги . Итоги конкурса подвели 19 декабря, а контракт с «Форумом» был подписан 21-го. На поставку и установку бокалов, согласно контракту, было отведено два дня (как уже сообщала «Медуза», в штате компании «Форум» работает три человека). Ко времени подведения итогов конкурса «бокалы» на Тверской уже установили. Еще 16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на Тверской площади открыл новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». «Вместе с детьми и Дедом Морозом мэр Москвы зажег праздничные огни над столицей, нажав на символическую кнопку», — сообщала пресс-служба мэрии. Судя по фотографиям, размещенным на сайте мэрии, символическая кнопка также зажгла «фужеры с шампанским», которыми были декорированы фонари вдоль Тверской. Днем позже агентство «Москва», принадлежащее мэрии, разместило видео с работающими фонарями. Согласно тендерной документации , для создания «бокалов» должны быть использованы гирлянды Champs Élysées производства французской компании Blachere Illumination. В каждом «бокале» на Тверской были использованы гирлянды FL216W-CE; стоимость одной, согласно прайс-листу производителя, составляет 1750 евро (с учетом доставки в Россию и оптовой скидки). «Медуза» подсчитала общую стоимость декорирования одного «фужера» на Тверской. Для каждого из них использовались три гирлянды (общая стоимость — 5250 евро), которые закрепляются на кронштейн (1200 евро), декорированный 40 снежинками-блестками (600 евро). Аналогичные конструкции «бокалов» с 2015 года устанавливаются около столичных торговых центров «Мега». Стоимость «бокалов» вместе с установкой и демонтажем в 2015 году составила около ста тысяч рублей, а ежегодные затраты на установку и демонтаж конструкции составляют около 20 тысяч рублей, сообщил «Медузе» представитель торгового центра. Если предположить, что «Форуму» монтаж и демонтаж обошелся во столько же, получается, что общие затраты на один бокал составили примерно 475 тысяч рублей (евро переведены в рубли по курсу ЦБ на 19 декабря, когда подвели итоги тендера). По результатам тендеров каждый из 64 «бокалов» обошелся столичному бюджету в 2 241 630 рублей. В рамках обычной процедуры департамент экономической политики и развития города Москвы проводил экспертизу того, насколько адекватна начальная сумма тендера на «бокалы». В заключении сказано, что цена была определена на основе коммерческих предложений, полученных от компаний «Эдлайн», «Мелтион» и «Промстройэнергосервис»; причем по результатам экспертизы начальная цена была снижена «в рабочем порядке» почти на 10 процентов (сами коммерческие предложения в тендерной документации отсутствуют). Согласно приказу Минэкономразвития, приоритетный метод определения начальной цены тендера — сопоставление рыночных цен и анализ рынка. Запрос о цене потенциальным поставщикам, как это произошло с «фужерами», направляется, если необходимый товар ранее не закупался государством. Как рассказал «Медузе» эксперт по госзакупкам Экспертного совета при Правительстве РФ Георгий Сухадольский, рекомендуется направлять запросы не менее чем пяти поставщикам. Ни «Мелтион» ( занимается «предоставлением услуг в области ликвидаций последствий загрязнений»), ни «Промстройэнергосервис» (основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения) никогда не участвовали ни в одном из конкурсов на городскую иллюминацию в Москве. Зато в них участвовал «Эдлайн», получивший в 2016 году подрядов более чем на 1,2 миллиарда рублей. Один из владельцев «Эдлайна» Алексей Холинов также владеет 40 процентами акций «Мелтиона»; остальное принадлежит Виктору Екимову, бывшему главе предприятия «Гормост», в тендерах которого наиболее активен «Промстройэнергосервис». «Хотя закон четко не регламентирует, у каких компаний можно запрашивать коммерческие предложения, занимаются ли они данной деятельностью или имеют общих владельцев, здравый смысл никто не отменял», — говорит Сухадольский. В самом основном тендере на гирлянды «фужеры» ни одна из этих трех компаний не участвовала; на него была подана одна заявка — от «Форума». Компания «Эдлайн», впрочем, победила еще в двух тендерах, связанных с проектом, — на поставку кронштейнов для гирлянд и на четыре дополнительных «бокала» (в обоих конкурсах «Эдлайн» также был единственным участником). В каталоге Blachere Illumination «Медуза» также обнаружила деревья из «сказочного леса», устроенного на улице Кузнецкий Мост. Одно такое изделие, согласно прайс-листу, стоит 10490 евро (676 404 рубля), включая доставку в Россию. При проведении тендеров на закупку 112 деревьев начальная цена была выше в почти три раза — каждое из них стоило более 1,8 миллиона рублей. Победителем тендеров на поставку «деревьев» вновь стала компания «Форум». meduza.io . *** Крупнейшими поставщиками лекарств в Москве оказались компании, близкие к вице-мэру Печатникову Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные госзакупок. Лидерами по сумме сделок за 2016 год оказалась группа из компаний «Фармадис», «Тагор», «Эзра» и «Аквиста». Они выиграли аукционы на 14,7 миллиарда рублей или 27 процентов всех закупок департамента здравоохранения Москвы. Все эти компании так или иначе связаны с основателями, менеджерами или партнерами «Европейского медицинского центра» (EMC), где Печатников работал главврачом до прихода в мэрию. Сумма выигранных аукционов этих компаний вдвое превышает результат крупнейшего федерального игрока «Р-фарм» на московском рынке — 7,4 миллиарда рублей за 2016 год. В самом EMC «Ведомостям» рассказали, что после прихода Печатникова в мэрию откликнулись на его призыв «помочь разрушить сложившуюся коррупционную систему закупок томографов и другой тяжелой медицинской техники, при которой цена оборудования, поставляемого для госнужд, была в два, а то и в три раза выше, чем закупал ЕМС для оснащения своих госпиталей». Совладелец центра Игорь Шилов заметил, что потом компания разочаровалась в рынке госзакупок. «Ведомости» отмечают, что очень часто аукционы на поставку препаратов выигрывает единственный участник, который продает товар по максимальной (начальной) цене. Если в торгах принимает участие хотя бы еще один игрок, то цены падают в разы. Всего за 2016 год московский департамент здравоохранения разместил заказов на 54,8 миллиарда рублей — это больше, чем у Минздрава России (54,4 миллиарда). В декабре 2016 года стало известно о конфликте вице-мэра Печатникова с главврачом московской 62-й больницы Анатолием Махсоном. Махсон заявлял, что изменение юридического статуса больницы приведет к повышению цен на препараты при госзакупках. В качестве примера он показывал, что больница закупает лекарства в 4-5 раз дешевле, чем департамент здравоохранения города. Печатников заявлял, что 62-я больница закупала лекарства с истекающим сроком годности. Затем Махсон был уволен с поста главврача, он обратился в ФСБ с просьбой проверить закупки московской мэрии. meduza.io .