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|Понедельник, 23 Январь 2017
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Русский распил это не воровство, а укрепление экономики.
Контракты по «Силе Сибири» на 8 миллиардов рублей получила фирма из пяти человек
«Газпром» выбрал томское ООО «Томпромтранс» подрядчиком по 40 контрактам на общую сумму 7,9 миллиарда рублей в рамках проекта «Сила Сибири». Об этом со ссылкой на данные «Интерфакса» сообщают «Ведомости».
«Томпромтранс» в системе «СПАРК-Интерфакс» относится к микропредприятиям, то есть компаниям, в штате которых не более пяти человек. На вопрос, как компании удалось выиграть крупные контракты, ее директор Евгений Лаврененко заявил «Интерфаксу», что они подали документы в «Газпром» и «удовлетворили все их требования». По заключенным контрактам «Томпромтранс» должна будет построить административные и жилые здания, а также объекты инфраструктуры. Сейчас, по словам Лаврененко, компания уже имеет в распоряжении необходимую технику для выполнения работ, а также выбирает организации для субподряда.
Компания «Томпромтранс» создана в 2012 году. Самым успешным для нее был 2014 год, когда она показала выручку 80 миллионов рублей. Теперь, как отмечает агентство, микропредприятие может попасть во вторую или третью десятку крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере. Газопровод «Сила Сибири» строится для поставок углеводородов из Якутии в Китай. «Газпром» заключил с Китаем 30-летний контракт на поставку газа, сумма которого оценивается в 400 миллиардов долларов. Завершение строительства запланировано на 2017 год. Независимые эксперты называют проект газопровода нерентабельным, а договор о поставках — невыгодным для России. Общие затраты на «Силу Сибири» оценивают в триллион рублей.
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Москва закупила гирлянды для Тверской по два миллиона
12 января «Медуза» опубликовала материал о том, сколько денег правительство Москвы потратило на городскую иллюминацию по случаю новогодних праздников. Теперь спецкору «Медузы» удалось выяснить, что закупочная цена одного из самых заметных декорационных элементов завышена приблизительно в пять раз.
Фонари в начале улицы Тверской к Новому году украсили световыми конструкциями, похожими на фужеры с шампанским. За 64 «бокала» город заплатил 143,4 миллиона рублей. Большая часть этих денег досталась компании «Форум». Она принадлежит Ольге Керецман, адвокату «СМП-банка», которым владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги. Итоги конкурса подвели 19 декабря, а контракт с «Форумом» был подписан 21-го. На поставку и установку бокалов, согласно контракту, было отведено два дня (как уже сообщала «Медуза», в штате компании «Форум» работает три человека).
Ко времени подведения итогов конкурса «бокалы» на Тверской уже установили. Еще 16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на Тверской площади открыл новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». «Вместе с детьми и Дедом Морозом мэр Москвы зажег праздничные огни над столицей, нажав на символическую кнопку», — сообщала пресс-служба мэрии. Судя по фотографиям, размещенным на сайте мэрии, символическая кнопка также зажгла «фужеры с шампанским», которыми были декорированы фонари вдоль Тверской. Днем позже агентство «Москва», принадлежащее мэрии, разместило видео с работающими фонарями.
Согласно тендерной документации, для создания «бокалов» должны быть использованы гирлянды Champs Élysées производства французской компании Blachere Illumination. В каждом «бокале» на Тверской были использованы гирлянды FL216W-CE; стоимость одной, согласно прайс-листу производителя, составляет 1750 евро (с учетом доставки в Россию и оптовой скидки). «Медуза» подсчитала общую стоимость декорирования одного «фужера» на Тверской. Для каждого из них использовались три гирлянды (общая стоимость — 5250 евро), которые закрепляются на кронштейн (1200 евро), декорированный 40 снежинками-блестками (600 евро). Аналогичные конструкции «бокалов» с 2015 года устанавливаются около столичных торговых центров «Мега». Стоимость «бокалов» вместе с установкой и демонтажем в 2015 году составила около ста тысяч рублей, а ежегодные затраты на установку и демонтаж конструкции составляют около 20 тысяч рублей, сообщил «Медузе» представитель торгового центра.
Если предположить, что «Форуму» монтаж и демонтаж обошелся во столько же, получается, что общие затраты на один бокал составили примерно 475 тысяч рублей (евро переведены в рубли по курсу ЦБ на 19 декабря, когда подвели итоги тендера). По результатам тендеров каждый из 64 «бокалов» обошелся столичному бюджету в 2 241 630 рублей. В рамках обычной процедуры департамент экономической политики и развития города Москвы проводил экспертизу того, насколько адекватна начальная сумма тендера на «бокалы». В заключении сказано, что цена была определена на основе коммерческих предложений, полученных от компаний «Эдлайн», «Мелтион» и «Промстройэнергосервис»; причем по результатам экспертизы начальная цена была снижена «в рабочем порядке» почти на 10 процентов (сами коммерческие предложения в тендерной документации отсутствуют).
Согласно приказу Минэкономразвития, приоритетный метод определения начальной цены тендера — сопоставление рыночных цен и анализ рынка. Запрос о цене потенциальным поставщикам, как это произошло с «фужерами», направляется, если необходимый товар ранее не закупался государством. Как рассказал «Медузе» эксперт по госзакупкам Экспертного совета при Правительстве РФ Георгий Сухадольский, рекомендуется направлять запросы не менее чем пяти поставщикам. Ни «Мелтион» (занимается «предоставлением услуг в области ликвидаций последствий загрязнений»), ни «Промстройэнергосервис» (основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения) никогда не участвовали ни в одном из конкурсов на городскую иллюминацию в Москве. Зато в них участвовал «Эдлайн», получивший в 2016 году подрядов более чем на 1,2 миллиарда рублей.
Один из владельцев «Эдлайна» Алексей Холинов также владеет 40 процентами акций «Мелтиона»; остальное принадлежит Виктору Екимову, бывшему главе предприятия «Гормост», в тендерах которого наиболее активен «Промстройэнергосервис». «Хотя закон четко не регламентирует, у каких компаний можно запрашивать коммерческие предложения, занимаются ли они данной деятельностью или имеют общих владельцев, здравый смысл никто не отменял», — говорит Сухадольский.
В самом основном тендере на гирлянды «фужеры» ни одна из этих трех компаний не участвовала; на него была подана одна заявка — от «Форума». Компания «Эдлайн», впрочем, победила еще в двух тендерах, связанных с проектом, — на поставку кронштейнов для гирлянд и на четыре дополнительных «бокала» (в обоих конкурсах «Эдлайн» также был единственным участником). В каталоге Blachere Illumination «Медуза» также обнаружила деревья из «сказочного леса», устроенного на улице Кузнецкий Мост. Одно такое изделие, согласно прайс-листу, стоит 10490 евро (676 404 рубля), включая доставку в Россию. При проведении тендеров на закупку 112 деревьев начальная цена была выше в почти три раза — каждое из них стоило более 1,8 миллиона рублей. Победителем тендеров на поставку «деревьев» вновь стала компания «Форум».
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Крупнейшими поставщиками лекарств в Москве оказались компании, близкие к вице-мэру Печатникову
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные госзакупок.
Лидерами по сумме сделок за 2016 год оказалась группа из компаний «Фармадис», «Тагор», «Эзра» и «Аквиста». Они выиграли аукционы на 14,7 миллиарда рублей или 27 процентов всех закупок департамента здравоохранения Москвы. Все эти компании так или иначе связаны с основателями, менеджерами или партнерами «Европейского медицинского центра» (EMC), где Печатников работал главврачом до прихода в мэрию. Сумма выигранных аукционов этих компаний вдвое превышает результат крупнейшего федерального игрока «Р-фарм» на московском рынке — 7,4 миллиарда рублей за 2016 год.
В самом EMC «Ведомостям» рассказали, что после прихода Печатникова в мэрию откликнулись на его призыв «помочь разрушить сложившуюся коррупционную систему закупок томографов и другой тяжелой медицинской техники, при которой цена оборудования, поставляемого для госнужд, была в два, а то и в три раза выше, чем закупал ЕМС для оснащения своих госпиталей». Совладелец центра Игорь Шилов заметил, что потом компания разочаровалась в рынке госзакупок.
«Ведомости» отмечают, что очень часто аукционы на поставку препаратов выигрывает единственный участник, который продает товар по максимальной (начальной) цене. Если в торгах принимает участие хотя бы еще один игрок, то цены падают в разы. Всего за 2016 год московский департамент здравоохранения разместил заказов на 54,8 миллиарда рублей — это больше, чем у Минздрава России (54,4 миллиарда).
В декабре 2016 года стало известно о конфликте вице-мэра Печатникова с главврачом московской 62-й больницы Анатолием Махсоном. Махсон заявлял, что изменение юридического статуса больницы приведет к повышению цен на препараты при госзакупках. В качестве примера он показывал, что больница закупает лекарства в 4-5 раз дешевле, чем департамент здравоохранения города. Печатников заявлял, что 62-я больница закупала лекарства с истекающим сроком годности. Затем Махсон был уволен с поста главврача, он обратился в ФСБ с просьбой проверить закупки московской мэрии.
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