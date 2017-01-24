БРЕЙТЕ НОГИ В ДОЛГ

Криминальные новости бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НЕКУДА СПЕШИТЬ С почти двухнедельным запозданием сподобился таки Следственный комитет подтвердить тот факт, что вечером восьмого января на проспекте Курчатова были обнаружены два трупа: 63-летней женщины и её 35-летнего сына. Организованная проверка не обнаружила в квартире никаких криминальных признаков. По предварительным данным, говорят в СК, женщина долгое время злоупотребляла алкоголем, а сын её болел раком. «В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших, а также химические экспертизы, по результатам которых будет возможно сделать вывод о причинах смерти указанных лиц», - сообщает sledcomrf.ru . Почему такой релиз нельзя было сочинить чуть более своевременно, дабы не давать поводов к слухам, чёрт его знает. ГОТОВИМ ГЕРОЕВ СМОЛОДУ Учеников 97 школы пригласили в горУВД на экскурсию в рамках «правовых занятий». Шестиклассникам показали экспертно-криминалистический центр, дежурную часть и, кажется, оружейную комнату. Во всяком случае, фото а-ля «Будущая народная милиция Заколючинской республики» явно удалось. Дух Святого Моторолы одобрительно глядит с небес. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА С загадочной формулировкой «В ходе расследования уголовных дел по факту незаконного хранения наркотических средств следователем был установлен злоумышленник 1989 г.р., который сбывал гражданам синтетический наркотик общей массой 0,564 грамма», полимилиция рапортует о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Санкция там до двадцати лет, так что обвиняемому формулировка, наверное, уже до фени. А двумя днями ранее в Подгорном при обходе участковые уполномоченные задержали в подъезде 32-летнего аборигена, чьё поведение показалось им неадекватным (при виде погон ранее судимый клиент бросился бежать). У задержанного нашли пакет с марихуаной весом 207,5 грамма, так что часть вторая упомянутой выше статьи УК РФ гарантирует ему возврат «к хозяину» на срок до десяти лет. Чисто нервишки подлечить. ЖУЛИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ На днях два железных горца перевели мошеннику денежки, поверив «телефонному звонку из Пенсионного фонда» о том, что всем лохам России положена выплата, для получения которой нужно голому ночью сплясать на кладбище пройти к банкомату и совершить предлагаемые манипуляции. Потерпевшие подключили «Мобильный банк», и с их счетов тут же списывались деньги. Милиполиция традиционно «убедительно просит горожан быть бдительными и не спешить переводить деньги сомнительным лицам». Но это зря, судя по всему. От судьбы не уйдёшь. АНАНИМНАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ А вот вам другая крайность той же проблемы. Просто кровь из глаз, если честно. Поневоле хочется уточнить, куда деваются из Нашгорода бесконечные золотые медалисты и победители всероссийских олимпиад по русскому языку. Неужто к пендосам уезжают в полном составе - за печеньки на Родину в социальных сетях клеветать? А ЧТО СРАЗУ ГИТЛЕР-ТО? Сотрудники МУ МВД задержали злоумышленника, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина под предлогом развития бизнеса заключил с четырьмя знакомыми договоры займа, обещая ежемесячно выплачивать проценты. Однако после получения денег, осуществив несколько платежей, прекратил выплаты. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей. Пострадавшие обратились с заявлениями в органы внутренних дел. По данному факту следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. мвд.рф . Вспоминая десятки аналогичных историй, связанных с семейным бизнесом экс-депутата Ирины Заливиной, у меня к правоохранителям один только вопрос напрашивается. Поскольку доказать умысел на присвоение чужих денежных средств практически невозможно, не слишком ли они торопятся употреблять термин «злоумышленник»? Попадётся новый Брикальн какой-нибудь, и потом всю жизнь придется оправдываться! БРЕЙТЕ НОГИ В ДОЛГ На прошлой неделе в одном из магазинов при учёте товара обнаружилась недостача. Посмотревши служебное видео, коммерсанты углядели безработную 32-летнюю гражданку, которая облегчила прилавки супермаркета примерно на три тысячи рублей, утащивши… бритвенный станок и туалетную воду. Личность её полименты установили , и личности этой прописали уголовное дело по статье «Кража», приговаривая, должно быть, что за два года на зоне слишком сильно обрасти она не успеет. А ведь женщина, возможно, всего лишь готовилась к 23 февраля… НОВОСТИ МЕТАЛЛОПРОКАТА Как уже сообщалось ранее, некие бдительные граждане просигнализировали в горУВД о том, что с территории некоего предприятия некие злодеи пытаются произвести хищение неких металлических конструкций. Туда выехал наряд ППС, который и задержал троих местных жителей (двое были судимы прежде) и доставил на базу. «Покушение на кражу» для Нашгорода статья редкая, так что всю эту анонимную компанию можно смело поздравить с почином в 2017 году. Завершено расследование по обвинению группы товарищей, систематически очищавших чужие сады от лишнего металла и прочих бытовых неликвидов. Конкретно у заявителя из садового домика убежала таким образом бензопила стоимостью 4.000 рублей. Потом сотрудники ГИБДД остановили как-то автомобиль, управляемый 29-летним аборигеном, в багажнике коего перевозились «электроинструменты, электропровода, кухонная утварь и т.д.». Двух находившихся в машине граждан удалось привязать к четырём кражам с дачных участков, что обойдётся им в пять лет лишения свободы, по максимуму. Материалы дела уже ушли в суд. КРАТКОСТЬ – СЕСТРА НЕПОНЯТКИ Прокуратура тоже решила нам загадку загадать. «По итогам проверок исполнения законодательства при использовании организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, - читаем на сайте krasproc.ru , - прокурорами г. Красноярска, Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского районов г. Красноярска, Емельяновского, Березовского, Богучанского районов, ЗАТО г. Железногорск, г. Бородино и Шарыповским межрайонным прокурором в истекшем году в органы предварительного расследования направлен 21 материал в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ». Направлен – это хорошо, но дальше-то с ним что было? Конкретно ЗАТО Железногорск меня интересует, естественно. Что натворили у нас коммунальщики с финансовыми ресурсами, и кто конкретно? ОХОТА НА ДОРОГАХ Дежурный фоторепортаж из социальной сети «ВКонтакте» удачно дополняется сегодня видеороликом, подсказывающим, что даже езда задом наперёд не всегда приводит к авариям. Некоторым чудикам всё-таки везёт, даром что с педагогической точки зрения это и не слишком правильно. *** *** На переезде у Сосняка настоящий железный конь слегка боднул маленького жестяного коника. Тоже обошлось без жертв. *** ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА Досье «Уран-Батора» по случаю Дня делопроизводственной службы МВД пополнилось вот этой заметочкой : «На сегодняшний день штат подразделения Отделения делопроизводства и режима состоит из шести человек: начальник майор внутренней службы Галимова Алсу Ильгизяровна, документовед 1 категории – Корниевская Екатерина Андреевна, ведущий инспектор – Гаврешенко Рамиля Розаповна, старший инспектор по контролю за исполнением поручений – Самойлова Ольга Владимировна и два инспектора – Яковенко Анастасия Дмитриевна и Строкова Светлана Геннадьевна. Все они являются примером трудолюбия и высокой ответственности». Охотно верю. Почему нет? Кстати, о делопроизводстве. Административная комиссия Серого дома решила похвастаться результатами работы за истекший год. Как выясняется, всего к ответственности было привлечено 171 лицо (так в тексте, извините), в том числе 163 физических, 1 юридическое и 7 должностных лиц. Всего рассмотрено было, якобы, 176 протоколов, из коих 156 относились к нарушению тишины и покоя, 13 касались торговых косяков и ещё 7 штук – покушений на правила благоустройства. Штрафов чиновники наложили на сумму 232 тысячи, а сколько их них реально было оплачено, вам знать ни к чему. «УЧИСЬ, СТУДЕНТ!» (С) На прошлой неделе мы вам уже рассказывали о новом пиар-увлечении местной милиполиции. Чёрт за язык дёрнул. Теперь вот приходится говорить о том, что «в рамках акции «Студенческий десант» в спорткомплексе «Труд» полицейские из команды «Динамо УВД» провели открытую тренировку по мини-футболу. В мероприятии приняли участие дружинники, представители детско-юношеской школы «Смена», общественной организации «Здоровый образ жизни». Стражи порядка уверены, что такие встречи не только помогают поддерживать физическую форму, но и дарят радость общения и оставляют приятные воспоминания, что не менее важно». Последнее предложение, между прочим, дословно воспроизводит цитату из прошлого пресс-релиза. Это они здорово придумали. Зачем увеличивать без крайней нужды энтропию вселенной? Лучший способ убрать нациков из «ЗОЖа» с улиц Нашгорода – это приучить их катать мячик с динамовцами. И все будут довольны, и никто не пострадает.