Анонимный донос - последняя радость истинного патриота. СИТУАЦИЯ «1488», ИЛИ ХАЙЛЬ ГИТЛЕР, ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ По моему глубокому убеждению, анонимный патриотизм сильно сродни латентной педофилии. С давним и уже вполне медицинским интересом наблюдает «Уран-Батор» за сползанием бывшего Советского Союза в самый затрапезный и ветхозаветный фашизм а-ля «Протоколы сионских мудрецов». Буквально вчера некий острячок в социальных сетях насчёт жены предыдущего президента США написал: страдает, мол, теперь баба без бесплатных бананов. Причём страничка была отнюдь не закрытого клуба говноедов, а официальный паблик одного из местных средств массовой информации, как это у нас принято политкорректно называть. Сравнение негров с обезьянами вообще является сегодня главным признаком Русского Патриота. По популярности у этого стада соплеменники Барака Обамы на полкорпуса обошли даже жидов, укрофашистов, турков (тут вообще всё сложно) и грузин. Я вам, собственно, вот что хочу рассказать. «Живой журнал» сотрудницы бывшего НПО ПМ по имени Светлана несколько раз попадал уже в сферу нашего внимания, но сегодня на её страничку мы вышли посредством ярко выраженного патриотического доноса. Бедняга получила какое-то письмо из Пендосии, поспешила отписать о нём в интернете и – вуаля. Не берусь однозначно утверждать, что она точно из либерастов, но невосторженный образ мыслей тут буквально во всё окно любому православному казаку просматривается. Ясный диагноз. Сам по себе этот эпизод на отдельную реакцию не тянул, ясен пень, но тут очень к месту опубликовано оказалось анонимное письмо, в коем автор строго-настрого запрещает обмазывать грязью нашего дорогого и любимого Владимира Виссарионовича Прежнева и даже приводит к этому запрету кое-какие геополитические и алгебраические выкладки. Причём в сумме подсчёты его дают сто два процента, но не это страшно дорогие мои, а то, что цифра «1488» давным-давно забронирована компетентными органами под адептов неонацизма, а уж как ловко умели они выискивать следы заговоров, мы вам недавно напоминали в рассказе про гулаговские шарашки. Ну, помните, как изобретатель терменвокса собирался радиосигналом из Америки взорвать в Пулковской обсерватории маятник Фуко, когда рядом с ним должен был мирно проходить товарищ Киров? А тут сразу и кириллический «Адольф Гитлер», и латинский «Heil Hitler», никакого следствия не требуется даже. Бери и в камеру. И всё же мы убедительно просим читателей пожалеть авторов подобных дацзыбао. Как правило, это не очень умные, далеко не успешные и потому глубоко несчастные люди. Написание доносов является для них той самой нишей, в которой они пытаются не отыскать даже, а искусственно создать человека несчастней себя. А дело это отнюдь не такое простое, как может показаться. У нас ведь и ругать Родину, и хвалить её одинаково опасно. Ещё вчера ты железный нарком в ежовых рукавицах и организатор Большого Террора, а завтра – расстрелянный по обвинению в подготовке переворота враг советского народа. Ещё вчера ты эффективный менеджер и руководитель атомного проекта, а завтра – британский шпион и сексуальный маньяк. В таком раскладе истинному патриоту действительно нелегко существовать. Практически ни один руководитель Советского Союза после ухода с поста не сумел избежать старательного обмазывания соратниками говном. Даже Горбачёву с Ельциным досталось по полной программе от сотрапезников. Но крикунам в Кремле-то хорошо, с них никто не спросит в случае чего. А рядовому мазохисту-стукачу как быть? Сегодня ты хвалишь наркома Ягоду, а завтра он оказывается негодяем, которого разоблачил тов. Ежов. Ты начинаешь нахваливать верного сталинца Ежова, а его - хлоп! - и тоже ставят к стенке. Уж на что был изворотлив Лаврентий Палыч, но и ему пришлось перед смертью разоблачиться перед партией. Причём не удаётся даже установить, где и когда его уконтрапупили на самом деле красные соколы. Поэтому основным эпистолярным жанром для разумного человека последние восемьдесят лет является в России анонимный донос. Так безопасней. А если какой-то донос подписан, то сочинял его либо совершеннейший дурак, либо копеечная школота, что надеется приподняться из своей сточной канавы на проявлении здоровых патриотических чувств, но не понимает единственного постоянного правила данной игры: просыпаться, махать флагом, копать ямы, какать и умирать настоящий патриот может только по команде сверху. Никакая махновщина в этом деле недопустима, а проявитель оной может угодить в подвал к костоломам даже раньше, чем потенциальный враг из его «сигнала». Особенно если сигнализирующий вслух сомневается в родных внутренних органах. Ибо только настоящий, полноценный внутренний враг может усомниться в их компетентности и преданности делу революции, контрреволюции, экзекуции (нужное подчеркнуть). Заокеанские реваншисты ответочки могут и обождать, а вот своих, отечественных сук нужно давить без промедления, это вам любой вертухай хоть в три часа ночи скажет. Сакрал! Вы на бедного Федю Марьясова посмотрите хотя бы. Уж он ли за Родину попу не рвал? Уж он ли не рассказывал трусливой и косной массе про заговор империалистов-атлантистов и примкнувших к ним жидов? А ему родные органы вместо медали и спецпайка - чик! - уголовное дело за разжигание. Пичалька. И ведь пожаловаться некому. Не Трампу же писать?