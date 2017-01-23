Телефон "Канала 12" не подскажете? Информационная война у нас.

Эдуард, день добрый!

Мое письмо - это возмущение по поводу исковерканных фактов в «Сегодняшней газете» от Табачук! Надо как-то пригласить сюда фотокорреспондента и «12 канал». Это прямое оскорбление всем без исключения жителям. Лично я - "контингент" который не то, чтобы пить, я вообще не употребляю алкоголь ни в каком виде и ни в каких дозах, и я не одна такая.

Мне пришел ответ от администрации на пяти страницах, в котором мне перечень таких услуг описан, что ну прямо диву даешься. Начиная от протирки плафонов в коридорах, заканчивая озеленением газонов... Интересно - каких? Вокруг общежитий единственные газоны те, что на улице Ленина - это центральная улица и облагораживается она за счет КБУ. Выходит, что с нас даже за елочки новогодние дерут.