|От контингента - контингенту
|Воскресенье, 22 Январь 2017
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Телефон "Канала 12" не подскажете? Информационная война у нас.
Эдуард, день добрый!
Мое письмо - это возмущение по поводу исковерканных фактов в «Сегодняшней газете» от Табачук! Надо как-то пригласить сюда фотокорреспондента и «12 канал». Это прямое оскорбление всем без исключения жителям. Лично я - "контингент" который не то, чтобы пить, я вообще не употребляю алкоголь ни в каком виде и ни в каких дозах, и я не одна такая.
Мне пришел ответ от администрации на пяти страницах, в котором мне перечень таких услуг описан, что ну прямо диву даешься. Начиная от протирки плафонов в коридорах, заканчивая озеленением газонов... Интересно - каких? Вокруг общежитий единственные газоны те, что на улице Ленина - это центральная улица и облагораживается она за счет КБУ. Выходит, что с нас даже за елочки новогодние дерут.
Я собираю все статьи и ответы и комментарии от третьих лиц на сайтах. По поводу своей борьбы за квартплату сообщаю следующее. Табачук травит на меня пьющий и неадекватный контингент. Я дважды подверглась нападению, меня оскорбляют и применяют физическую силу асоциальные личности, и во всем этом они мне угрожают и пытаются закрыть рот…
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами