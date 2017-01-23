Нет, всё-таки Кремль точно готовит революцию в России. Выпьем шампанского и разойдёмся На суде стало немного веселее — мы пошли заслушивать свидетелей. Напоминаю, что в процессе «Кировлес-1» из 41 свидетеля обвинения 39 фактически дали показания в нашу пользу . Чётко против выступили бывший глава Кировлеса Опалев и его дочь, работавшая у него начальником коммерческого отдела. В этот раз показания Опалева перенесли в самый конец, а его дочь была вчера. Надежд прокуратуры она не оправдала и, несмотря на то, что я вновь прямо в зале суда обвинил её в создании преступной группы с папашкой, сообщила, что по её мнению никто не похищал у Кировлеса эти самые 16 миллионов. Ни в виде денег, ни в виде леса. Два репортажа со вчерашнего заседания: По волнам свидетельской памяти Алексея Навального интересовало, почему, если до появления ВЛК «Кировлес» вел успешную деятельность, у него к 2009 году оказалась дебиторская задолженность на 400 млн руб. «Задолженность была, но точных цифр я не помню»,— ответила свидетель. Интересовала подсудимого и родственная связь госпожи Буры с гендиректором Опалевым. Свидетель настаивала, что родственниками они не являются, но после непродолжительной перепалки с участием адвокатов подсудимых признала, что ее мать давно сожительствует с экс-гендиректором Опалевым и к нему она «относится хорошо». — Опалев, будучи гендиректором, нанес ущерб КОГУП «Кировлес»? — поинтересовался у свидетеля господин Навальный. — Нет. — А зачем он дал признательные показания? — Я не знаю. — Продукцию, которую «Кировлес» поставил ВЛК, или те 16 млн, которые ВЛК перевел «Кировлесу», можно считать похищенными или украденными? — Нет. — Но материальное положение Опалева улучшилось после того, как он реализовал со мной преступный план? «Откуда она может это знать?» — прервал этот странный диалог судья. «Они же близкие люди, может, Опалев купил после этого пиджак с отливом, машину с магнитолой и уехал в Ялту! — парировал подсудимый.— После выступления основного свидетеля обвинения нам надо всем выпить шампанского и разъехаться, поскольку она показывает, что никакого хищения не было». Навальный: «Ваша честь, нам надо выпить шампанского!» Ссылаясь на ранее оглашенные показания, политик спросил у Буры: правда ли, что она падчерица Опалева, бывшего гендиректора «Кировлеса», который признал свою вину в хищении. Свидетельница отказалась отвечать на этот вопрос. Сторона защиты попыталась задать его в других формулировках, но судья Алексей Втюрин всякий раз снимал вопросы. Наконец, подходящий вопрос, не затрагивающий право свидетеля на семейную тайну, придумала адвокат Офицерова Светлана Давыдова, спросившая: беспокоит ли свидетельницу жизнь, здоровье и благополучие Опалева. Бура ответила утвердительно. Далее защита поинтересовалась, был ли Опалев членом преступной группы, куда также входили Навальный и Офицеров. Бура растерянно засмеялась. В итоге она сказала, что считает Опалева невиновным. Навальный спросил: можно ли считать, что поставленная древесина или переведённые за нее деньги были похищены. На этот вопрос Бура также ответила отрицательно. Услышав ее ответ, Навальный воскликнул: «Ваша честь, я считаю, что после этих слов нам всем надо выпить шампанского и разъехаться!». Все, включая судью Втюрина, засмеялись. Но никто предложение Навального не поддержал. navalny.com . *** «Дано указание, чтобы Навальный как можно скорее был осужден» «Дело Кировлеса» в Ленинском суде Кирова начали рассматривать в гиперускоренном режиме. Все другие суды, в которых заняты адвокаты Алексея Навального и Петра Офицерова, как по команде отменили свои заседания, объявили перерывы в процессах, а судьи даже «заболели», о чем экстренно телефонографировали в Киров. Адвокату Вадиму Кобзеву позвонили из Мосгорсуда прямо во время процесса и сказали, что дело, назначенное там на 25 января, отменяется. После чего судья Втюрин назначил заседания в Кирове на 16 дней подряд. Без перерывов. Сам Навальный, комментируя эту удивительную согласованность между московскими и региональными судами, предположил, что его избирательная кампания так впечатлила Кремль, что власти «решили радикально быстро» (осудив его по тяжелой статье) ликвидировать неопределенность, «может ли Навальный участвовать в выборах». «Новая» поговорила с адвокатом Вадимом Кобзевым о том, что же происходит в процессе по «делу Кировлеса». — По делу Кировлеса неожиданно назначено 16 заседаний подряд, это так? — Да. Судья Втюрин назначил 16 заседаний на все рабочие дни до 10 февраля. Начало каждого заседания — 9 утра. Причем произошло это все при чрезвычайно странных обстоятельствах. Еще в конце декабря судья согласовал со всеми участниками процесса: с Алексеем Навальным, с Петром Офицеровым и с адвокатами — Светланой Давыдовой, Ольгой Михайловой и мной, — график на январь. Было назначено 4 заседания — на 18, 19, 23 и 27 января. Мы все построили свои дела так, чтобы освободить эти дни. Мы следовали этому графику, пока в минувшие среду и четверг судья Втюрин вдруг не передумал. При этом он показал, что лучше нас всех осведомлен о нашей занятости. У нас с Алексеем (Навальным. — Ред.) было назначено на следующую среду слушание апелляционной жалобы по «делу «Ив Роше» в Мосгорсуде. Причем мне судья на прошлой неделе сказала: «Обязательно приходите, мы все рассмотрим». Об этом я сообщил Втюрину в минувшую среду, а уже на следующий день, в четверг утром, он мне сказал, что никакой занятости на следующую среду у меня не будет. Я, конечно, удивился. Еще больше я удивился, когда мне вечером в четверг позвонили из Мосгорсуда и сказали, что действительно наша жалоба снята с рассмотрения. Как это он раньше меня узнал об этом? Дальше — больше. У Светланы Давыдовой, адвоката Петра Офицерова, были назначены два заседания по уголовному делу в Московском гарнизонном военном суде — на 25 и 26 января. Судья Втюрин также об этом знал. А Давыдова — единственный адвокат Офицерова, без нее дело слушать нельзя. Так вот в среду судья Втюрин говорит ей: «А вы знаете, что у вас занятости 25 и 26 января не будет?» Она отвечает: «Нет, будет у меня занятость, сейчас я при вас позвоню по громкой связи в гарнизонный суд». И она при всех — при судье, при прокуроре, при нас — набрала по громкой связи Московский военный гарнизонный суд, и ей секретарь судьи подтвердила, что да, заседание 25 января с ее участием состоится. На следующий день, в четверг утром, Светлане Давыдовой позвонили из Московского военного гарнизонного суда и сказали, что ни 25, ни 26 января заседаний не будет, в связи с — внимание — экстренной госпитализацией судьи. И это еще не все. Адвокат Ольга Михайлова, также защищающая Алексея (Навального. — Ред.) по «Кировлесу», каждую неделю три рабочих дня была занята в «деле Немцова». И в среду Втюрин нам сообщил, что ему и по этому поводу известно, что Михайлова освободилась, хотя она сама еще об этом не знала. Вскоре стало известно, что в деле Немцова объявлен перерыв до 1 февраля. — А откуда судья Втюрин знал, в каких конкретно судах вы заняты? — Ну адвокату как-то неприлично будет просто сказать — я занят. Сложилась практика: адвокат говорит, где именно он занят, чтобы это не звучало голословно. — Как вы думаете, с какой целью происходят все эти чудеса? — Очевидно, чтобы ускорить процесс по «Кировлесу». В принципе, нам еще в декабре судья Втюрин сказал, что, мол, будем каждый день слушать. Но потом как-то немножко отступил, стал с нами согласовывать даты. Но вчера, видимо, ему поступило какое-то указание, и он уже на нас никакого внимания не обращает. Причем это не только адвокатам мешает, это и права наших подзащитных нарушает. Например, Петр Офицеров вчера сказал судье Втюрину, что 24 и 25 января он не может быть в заседании — на эти дни давно были назначены семинары, приедут люди, это его единственный источник дохода. Судья даже попросил показать ему подтверждающие документы; Петр предоставил договоры. Судья все эти документы изучил, приобщил к делу, а потом — раз — и сообщил, что заседания будут идти каждый день. Между прочим, отсутствие источника дохода часто рассматривается судами как аргумент в пользу избрания наказания в виде лишения свободы. А тут, получается, судья сам его этого источника дохода лишает. — А зачем нужно ускорять процесс? — Вот этого я не знаю, а предположить могу только одно — наверное, Кремлю надо, чтобы Навальный как можно скорее был осужден за тяжкое преступление, чтобы у него не было юридических оснований для участия в выборах. Особенно интересно, что мы еще в конце декабря получили информацию, что на Совете судей было дано указание всех адвокатов, участвующих в деле по «Кировлесу», максимально разгрузить и провести процесс как можно быстрее. Но до вчерашнего дня так не происходило, видимо, это указание игнорировали. — Как вы думаете, эти назначенные 16 заседаний состоятся? — Во-первых, по «делу «Кировлеса» 16 заседаний совершенно не нужны, там осталось дел на гораздо меньшее время. А во-вторых, хоть со всех судов адвокатов и сняли, но у нас есть и другая занятость. Например, на сегодняшнем процессе мы со Светланой Давыдовой не были, я был занят у следователя, и Светлана была тоже занята, и мы судью Втюрина об этом письменно уведомили заранее. Так что как дальше будут идти эти заседания, не знаю — посмотрим «по ходу пьесы». Напомним, Навальный и экс-глава Вятской лесной компании Офицеров в 2013 году были приговорены по «делу «Кировлеса» к 5 и 4 годам условно за «растрату имущества» предприятия. Европейский суд по правам человека выявил нарушения в деле, установив, что Навального и Офицерова судили за деяния, которые невозможно отличить от обычной предпринимательской деятельности, что является нарушением статьи 6 («Право на справедливый суд») Конвенции о защите прав человека. Россия попыталась оспорить это решение, однако в прошлом году оно вступило в законную силу. novayagazeta. *** Ребята, наша кампания идёт отлично и получила наивысшую оценку. Видимо, 18 тысяч записавшихся волонтёров и планы на открытие 77 штабов в 65 регионах так впечатлили Кремль, что они решили радикально быстро ликвидировать неопределенность «может ли Навальный участвовать в выборах». Трансляцию с суда можно читать здесь . Класс! Нам ещё некоторое время назад сказали, что «вопрос Навального» обсуждался на Совете судей (!!) и там дали указание всем судьям, у которых в процессах задействованы Навальный, Офицеров или их адвокаты, сделать так, чтобы ни у кого не было судебной занятости, на которую можно сослаться, чтобы требовать перерывов в деле «Кировлес-2». Люди сказали надёжные, но звучало это дико. Однако оказалось правдой, как мы видим. Это всё, конечно, сулит мне (и, увы, Офицерову) всякую нелёгкую жизнь, зато явно показывает, как правильно мы всё делаем с избирательной кампанией. Кремль почему-то думает, что если они вынесут мне новый приговор, взамен отмененного , это что-то изменит. Нет, не изменит. Я продолжу кампанию, я продолжу требовать допуска к выборам президента. Уверен, вы со мной. navalny.com .