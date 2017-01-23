Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск. КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Г-н Чебурашкин провёл первый в 2017 году приём граждан. «В нашем городе, - уверен Вадим Медведев, - живут интересные и деятельные люди, интерес которых не ограничивается пространством собственной квартиры». Поэтому жалобщики «в основном пришли не за тем, чтобы первое лицо города оказало содействие в решении их проблем, а с идеями о том, как улучшить систему жизнеустройства Железногорска». Вадим Викторович отметил также, что некоторые делятся впечатлениями от поездок в другие города России и районы Красноярского края». Ужасно жаль, что эти деятельные люди совершенно не ходят на выборы, и мы имеем в Сером доме то, что имеем. ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИОНОВ И ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ ПОЖАР На Горно-химическом комбинате утверждена новая целевая программа. Подписанный Петром Гавриловым документ «Пожарная безопасность предприятия до 2025 года» предусматривает инвестирование 395 млн рублей в модернизацию систем – естественно – противопожарной защиты. «В 2017 году запланировано израсходовать 58,9 миллиона, - сообщил начальник отдела ГО, ЧС и МП Андрей Черепанов. - Каждый рубль, вложенный в безопасность, поможет снизить гипотетический ущерб». ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ «ГЛОНАССА» На «звёздной фирме» провели заседание Научно-технического совета. Роль принимающей стороны досталась АО «ИСС» как головному исполнителю работ по созданию космического комплекса навигации. Основной темой НТС, говорится в специальном релизе , является реализация мер по повышению точностных характеристик комплекса. Среди путей решения задачи участники обсуждают модернизацию бортовой аппаратуры, совершенствование технологий эфемеридно-временного обеспечения, калибровки измерительных средств. То есть, патриотических песен под гармонь никто не пел, я так понимаю? ТРЕБУЙТЕ ОТСТОЯ ПЕНЫ И СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА Заколючинское православие требуется поставить на верные рельсы. По случаю крещения митрофорный протоиерей отец Анатолий приехал на озеро в район спасательной станции, где троекратно погрузил в воду крест. «Выстроилась очередь из желающих окунуться в освященную воду, - рапортует городское радио. - Считается, что в этот день во всех источниках вода становится святой, даже в водопроводе. На бога надейся, но и сам не плошай. Однако, в железногорском храме с самого утра стоят горожане с бутылками для в оды. "Из церкви как-то надежнее, чем из-под крана", считают они». И верно считают: никаких документов, подтверждающих качество оказываемых чудес, муниципальный водоканал потребителям не представляет же. ДОИГРАЛИСЬ Кажется, одна из фирм Сергея Илюхина выбывает из бизнеса. На 23 января в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы назначено заседание комиссии по рассмотрению вопроса о включении в Реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ЛесПромТорг». Бородинская прокуратура именно это предприятие обвиняет в хищении 33 млн рублей. Так что с ним, видимо, решено закончить. ЗВЁЗДЫ НА КОНВЕЙЕРЕ 19 января на базе лицея №102 прошёл спортивный праздник. Восемь школьных команд 2004-2006 года рождения попробовали силы в тач-регби. «В Железногорске спорт любит и стар, и млад, - рассказывает Вадим Медведев. - И появление регби – результат планомерной работы властей. Уверен, при должной поддержке наши малыши обязательно вырастут в настоящих звезд регби». Непременно вырастут. Как говаривал одиннадцать лет назад Владимир Фомаиди: «Это интересно и оригинально! Когда 32 мужика пытаются занести мяч куда-то – это всегда интересно». ЛЁГКОСТЬ НЕОБЫКНОВЕННАЯ МЧС приглашает овладеть профессией за полмесяца. Три новых группы приступили к обучению на платном факультете Сибирской пожарно-спасательной академии. Слушатели проходят подготовку по специальностям «Газорезчик», «Стропальщик», «Водитель мототранспортных средств категории А1». «Всего за две недели слушатели факультета смогут овладеть новой профессией, - заверяют спасатели, - они пройдут углубленный курс теории и отработают полученные знания на практике». МИНУС ДВА СПЕЦИАЛИСТА В Клинической больнице №51 всё-таки начались перестановки. Недолгим получилось возвращение Игоря Томилова обратно на должность заместителя главного врача КБ. Натерпевшись за лето от бывших подчинённых, Александр Ломакин просто обязан был вскоре хоть об кого-то публично вытереть ноги. Под раздачу угодил Томилов, как самый молодой и неопытный, надо полагать. Кресло его досталось хирургу-онкологу Игорю Колотупову. Любопытно было бы послушать обоснование подобного назначения… ГОТОВИМСЯ К МИРОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ Госкорпорация «Росатом» подготовила доклад о могильнике РАО. 17 января в Нерезиновой замдиректора ФГУП «НО РАО» Денис Егоров принял участие в заседании рабочей группы, где специалисты ИБРАЭ РАН представили документ, посвящённый разработке мастер-плана и программы исследований в подземной исследовательской лаборатории. «Были высказаны замечания, связанные с детализацией программы, - поясняют в НО РАО, - и ее доработкой на этапе, предшествующем широкому обсуждению на уровне отечественных и зарубежных научных кругов, представителей экологических организаций и заинтересованной общественности». Подробностей никаких, естественно. Товарищ Мамаев будет очень-очень сердиться. ФЕМИДА НОН-СТОП Если судить по судебной практике, Железногорск – город правовой. Во всяком случае, только на уходящей неделе трудовыми спорами вынуждены были заниматься ООО « Уралгазсервис », АО «ЦКСБ « Элерон », ЗАО « УКБХ » (два иска), ФГУП « ГХК », ОАО « Буреягэсстрой » (два иска), ЗАО «СК «Сибирский СПАС » и ООО « Вермикулит ». Веселей всех шли дела у ФГУП « ГУССТ №9 при Спецстрое России». Одного из жалобщиков, камрада Батукаева, даже увезла от здания суда ФСБ. А кроме того стоит отметить процесс , проигранный Ю.Н.Башлакову Пенсионным фондом и Горно-химическим комбинатом, а также забавную тяжбу местной прокуратуры с ООО «Туристический клуб « Полиглот ». НАГНЕТАНИЕ ПОЧЁТА Доброе слово и кошке приятно. Даже виртуальное. «Доска почёта, размещенная на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, пополнится новыми именами ко Дню рождения Железногорска. Заявки на занесение кандидатов на Доску почёта принимаются до 1 марта. Выбор кандидатур осуществляется комиссией по награждениям. Основное требование – кандидат должен проработать не менее 5 лет на территории ЗАТО Железногорск и не иметь дисциплинарных взысканий». О, так нынешнего «молодого и энергичного» уже можно вешать? Хорошая новость. РАБОТЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ – РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ Пресс-службе отпеваемого «Спецстроя» можно лишь посочувствовать. В стопиццотый раз нам напоминают , что возведение монтажно-испытательного корпуса для АО «ИСС» завершает Главное управление специального строительства по территории Сибири. Параллельно продолжается строительство второй очереди МИКа, которое должно завершиться аж в 2020 году. Вынос мозга населению гарантирован. НАШ АДРЕС – СОВЕТСКИЙ СОЮЗ МП «КБУ» + «Решетнёвская фирма» = хорошее настроение. С некоторых пор муниципальный автотранспорт Нашгорода можно отслеживать в онлайн-режиме при помощи системы «ГЛОНАСС» и соответствующих сайтов. Однажды мы уже находили автомобиль комбината благоустройства в краевом центре. Как любил говорить покойный Виктор Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять: ПОЛКУ БЛОГЕРОВ ПРИБЫЛО Вытащить бюджетную журналистику из прорана призван Олег Кирмак. Он «железногорцам хорошо знаком еще с эпохи радио. Его красивый баритон и едкие репортажи всегда как-то уживались в одном лице, - с заметным олбанским акцентом излагает сенсацию gig26.ru . - Сегодня статьи, репортажи и размышлялки Олега на различные темы можно почитать и на нашем сайте». Вот свезло так свезло. Нет слов. И ЕЩЁ ПАРА СЛОВ О ЗДОРОВЬЕ Региональное управление ФМБА России №51 рапортует. За первые две недели года в бывшем Соцгороде были зарегистрированы два сальмонеллёза у детей, псевдотуберкулёз и два туберкулёза лёгких (один с бацилловыделением), пятьдесят шесть случаев прочих острых кишечных инфекций (в т.ч. 37 детей заболели), вирусный гепатит «С», а также педикулёз, инфекционный мононуклеоз, энтеробиоз и дифиллоботриоз – у ребятишек. Шестерых взрослых аборигенов покусали животные. *** За неделю в ЗАТО Железногорск родилось 16 и умерло 23 человека.