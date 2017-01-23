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|Воскресенье, 22 Январь 2017
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Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск.
КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Г-н Чебурашкин провёл первый в 2017 году приём граждан.
«В нашем городе, - уверен Вадим Медведев, - живут интересные и деятельные люди, интерес которых не ограничивается пространством собственной квартиры». Поэтому жалобщики «в основном пришли не за тем, чтобы первое лицо города оказало содействие в решении их проблем, а с идеями о том, как улучшить систему жизнеустройства Железногорска». Вадим Викторович отметил также, что некоторые делятся впечатлениями от поездок в другие города России и районы Красноярского края».
Ужасно жаль, что эти деятельные люди совершенно не ходят на выборы, и мы имеем в Сером доме то, что имеем.
ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИОНОВ И ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ ПОЖАР
На Горно-химическом комбинате утверждена новая целевая программа.
Подписанный Петром Гавриловым документ «Пожарная безопасность предприятия до 2025 года» предусматривает инвестирование 395 млн рублей в модернизацию систем – естественно – противопожарной защиты. «В 2017 году запланировано израсходовать 58,9 миллиона, - сообщил начальник отдела ГО, ЧС и МП Андрей Черепанов. - Каждый рубль, вложенный в безопасность, поможет снизить гипотетический ущерб».
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ «ГЛОНАССА»
На «звёздной фирме» провели заседание Научно-технического совета.
Роль принимающей стороны досталась АО «ИСС» как головному исполнителю работ по созданию космического комплекса навигации. Основной темой НТС, говорится в специальном релизе, является реализация мер по повышению точностных характеристик комплекса. Среди путей решения задачи участники обсуждают модернизацию бортовой аппаратуры, совершенствование технологий эфемеридно-временного обеспечения, калибровки измерительных средств.
То есть, патриотических песен под гармонь никто не пел, я так понимаю?
ТРЕБУЙТЕ ОТСТОЯ ПЕНЫ И СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
Заколючинское православие требуется поставить на верные рельсы.
По случаю крещения митрофорный протоиерей отец Анатолий приехал на озеро в район спасательной станции, где троекратно погрузил в воду крест. «Выстроилась очередь из желающих окунуться в освященную воду, - рапортует городское радио. - Считается, что в этот день во всех источниках вода становится святой, даже в водопроводе.
На бога надейся, но и сам не плошай.
Однако, в железногорском храме с самого утра стоят горожане с бутылками для воды. "Из церкви как-то надежнее, чем из-под крана", считают они». И верно считают: никаких документов, подтверждающих качество оказываемых чудес, муниципальный водоканал потребителям не представляет же.
ДОИГРАЛИСЬ
Кажется, одна из фирм Сергея Илюхина выбывает из бизнеса.
На 23 января в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы назначено заседание комиссии по рассмотрению вопроса о включении в Реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ЛесПромТорг». Бородинская прокуратура именно это предприятие обвиняет в хищении 33 млн рублей. Так что с ним, видимо, решено закончить.
ЗВЁЗДЫ НА КОНВЕЙЕРЕ
19 января на базе лицея №102 прошёл спортивный праздник.
Восемь школьных команд 2004-2006 года рождения попробовали силы в тач-регби. «В Железногорске спорт любит и стар, и млад, - рассказывает Вадим Медведев. - И появление регби – результат планомерной работы властей. Уверен, при должной поддержке наши малыши обязательно вырастут в настоящих звезд регби».
Непременно вырастут. Как говаривал одиннадцать лет назад Владимир Фомаиди: «Это интересно и оригинально! Когда 32 мужика пытаются занести мяч куда-то – это всегда интересно».
ЛЁГКОСТЬ НЕОБЫКНОВЕННАЯ
МЧС приглашает овладеть профессией за полмесяца.
Три новых группы приступили к обучению на платном факультете Сибирской пожарно-спасательной академии. Слушатели проходят подготовку по специальностям «Газорезчик», «Стропальщик», «Водитель мототранспортных средств категории А1». «Всего за две недели слушатели факультета смогут овладеть новой профессией, - заверяют спасатели, - они пройдут углубленный курс теории и отработают полученные знания на практике».
МИНУС ДВА СПЕЦИАЛИСТА
В Клинической больнице №51 всё-таки начались перестановки.
Недолгим получилось возвращение Игоря Томилова обратно на должность заместителя главного врача КБ. Натерпевшись за лето от бывших подчинённых, Александр Ломакин просто обязан был вскоре хоть об кого-то публично вытереть ноги. Под раздачу угодил Томилов, как самый молодой и неопытный, надо полагать. Кресло его досталось хирургу-онкологу Игорю Колотупову.
Любопытно было бы послушать обоснование подобного назначения…
ГОТОВИМСЯ К МИРОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Госкорпорация «Росатом» подготовила доклад о могильнике РАО.
17 января в Нерезиновой замдиректора ФГУП «НО РАО» Денис Егоров принял участие в заседании рабочей группы, где специалисты ИБРАЭ РАН представили документ, посвящённый разработке мастер-плана и программы исследований в подземной исследовательской лаборатории. «Были высказаны замечания, связанные с детализацией программы, - поясняют в НО РАО, - и ее доработкой на этапе, предшествующем широкому обсуждению на уровне отечественных и зарубежных научных кругов, представителей экологических организаций и заинтересованной общественности».
Подробностей никаких, естественно. Товарищ Мамаев будет очень-очень сердиться.
ФЕМИДА НОН-СТОП
Если судить по судебной практике, Железногорск – город правовой.
Во всяком случае, только на уходящей неделе трудовыми спорами вынуждены были заниматься ООО «Уралгазсервис», АО «ЦКСБ «Элерон», ЗАО «УКБХ» (два иска), ФГУП «ГХК», ОАО «Буреягэсстрой» (два иска), ЗАО «СК «Сибирский СПАС» и ООО «Вермикулит». Веселей всех шли дела у ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России». Одного из жалобщиков, камрада Батукаева, даже увезла от здания суда ФСБ. А кроме того стоит отметить процесс, проигранный Ю.Н.Башлакову Пенсионным фондом и Горно-химическим комбинатом, а также забавную тяжбу местной прокуратуры с ООО «Туристический клуб «Полиглот».
НАГНЕТАНИЕ ПОЧЁТА
Доброе слово и кошке приятно. Даже виртуальное.
«Доска почёта, размещенная на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, пополнится новыми именами ко Дню рождения Железногорска. Заявки на занесение кандидатов на Доску почёта принимаются до 1 марта. Выбор кандидатур осуществляется комиссией по награждениям. Основное требование – кандидат должен проработать не менее 5 лет на территории ЗАТО Железногорск и не иметь дисциплинарных взысканий».
О, так нынешнего «молодого и энергичного» уже можно вешать? Хорошая новость.
РАБОТЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ – РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Пресс-службе отпеваемого «Спецстроя» можно лишь посочувствовать.
В стопиццотый раз нам напоминают, что возведение монтажно-испытательного корпуса для АО «ИСС» завершает Главное управление специального строительства по территории Сибири. Параллельно продолжается строительство второй очереди МИКа, которое должно завершиться аж в 2020 году. Вынос мозга населению гарантирован.
НАШ АДРЕС – СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
МП «КБУ» + «Решетнёвская фирма» = хорошее настроение.
С некоторых пор муниципальный автотранспорт Нашгорода можно отслеживать в онлайн-режиме при помощи системы «ГЛОНАСС» и соответствующих сайтов. Однажды мы уже находили автомобиль комбината благоустройства в краевом центре. Как любил говорить покойный Виктор Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять:
ПОЛКУ БЛОГЕРОВ ПРИБЫЛО
Вытащить бюджетную журналистику из прорана призван Олег Кирмак.
Он «железногорцам хорошо знаком еще с эпохи радио. Его красивый баритон и едкие репортажи всегда как-то уживались в одном лице, - с заметным олбанским акцентом излагает сенсацию gig26.ru. - Сегодня статьи, репортажи и размышлялки Олега на различные темы можно почитать и на нашем сайте».
Вот свезло так свезло. Нет слов.
И ЕЩЁ ПАРА СЛОВ О ЗДОРОВЬЕ
Региональное управление ФМБА России №51 рапортует.
За первые две недели года в бывшем Соцгороде были зарегистрированы два сальмонеллёза у детей, псевдотуберкулёз и два туберкулёза лёгких (один с бацилловыделением), пятьдесят шесть случаев прочих острых кишечных инфекций (в т.ч. 37 детей заболели), вирусный гепатит «С», а также педикулёз, инфекционный мононуклеоз, энтеробиоз и дифиллоботриоз – у ребятишек. Шестерых взрослых аборигенов покусали животные.
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За неделю в ЗАТО Железногорск родилось 16 и умерло 23 человека.
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами