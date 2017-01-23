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Железногорск
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Понедельник, 23 Январь 2017
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У пьяных водителей нужно отбирать:
Права
Машину
Свободу
Деньги



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Комментарии
  • Не время для правды
    Если вы скроете правду и зароете ее в землю, она непременно вырастет и приобретет такую силу, что однажды вырвется и сме... >>>

  • К прокурору Устинову
    Философский вопрос или что-то конкретное интересует? >>>

  • Игра вдолгую
    Говорить все мастера. Но уж больно результаты разные. >>>

  • К прокурору Устинову
    Т.е. в прокуратуру г.Железногорске лучше не обращаться!? >>>

  • Игра вдолгую
    Кто бы из "наших" олигархов во власти или в абсолютной власти,посмел бы сказать подобно Трампу:"Что я буду работать на Р... >>>

  • Секретные резервы
    Можно попробовать объявить войну деньгам,да бы россияне знали,что деньги это их главный враг.Главное в жизни-это патриот... >>>

  • Под предлогом развития бизнеса
    Горцы, не подскажете фамилие жулика? Не Крохмаль случаем? Или у того раз в 10 кидок поболе будет?.. >>>

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А вот это уже просто обидно Печатать E-mail
Воскресенье, 22 Январь 2017

Романтическая история контролируемого периметра ЗАТО кончилась)))

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