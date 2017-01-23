Главенствующая технология в России - это распил. СК РФ проверит ситуацию с госзакупками "чудо-прибора" жены Мантурова Депутат ГД Валерий Рашкин попросил провести расследование после публикации статьи в «Собеседнике». В декабре прошлого года в «Собеседнике» вышла статья под заголовком «Как семья главы Минпромторга зарабатывает на здоровье детей». Речь в ней шла о дорогостоящем аппаратно-диагностическом комплексе АРМИС, который обещает выявить все болезни школьников и который массово внедряют по всей России, несмотря на его сомнительную эффективность. В результате расследования «Собеседника» выяснилось, что госзакупки «чудо-прибора» могут осуществляться в интересах главы Фонда развития медтехнологий и клиники «Ланцет» Натальи Мантуровой – супруги министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. 12 января депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил в Следственный комитет РФ запрос с просьбой разобраться в истории с повсеместным внедрением комплекса АРМИС. «Прошу Вас проверить опубликованную в материале информацию в целях подтверждения целесообразности и обоснованности осуществляемых закупок бюджетными организациями России и исключения наличия возможной коррупционной составляющей при данных процедурах», – пояснил Рашкин (документ имеется в распоряжении редакции). Результаты проверки парламентарий попросил предоставить в Госдуму РФ в сроки, предусмотренные действующим законодательством. sobesednik. *** В "Росатоме" нашли проблемы с ядром Сотрудники госкорпорации пожаловались на установленный на АЭС софт. "Ъ", в структурах "Росатома" возникли вопросы к легитимности используемого на атомных электростанциях софта. Действующие и бывшие сотрудники госкорпорации утверждают, что не обнаружили документации на программную платформу ПОРТАЛ, а ее исходным кодом распоряжаются частные лица. Недостаточный контроль над ПО потенциально может грозить не только ошибками, но и остановкой ядерного реактора, предупреждают эксперты. В самом "Росатоме" отвергают наличие каких-либо проблем с софтом. Компоненты платформы ПОРТАЛ ("Программное обеспечение для распределенных технологических систем автоматизации лицензированное") на действующих АЭС "не являются легитимными" с точки зрения законодательства, говорится в докладной записке гендиректору и директору по безопасности АО "Русатом Автоматизированные системы управления" (РАСУ; дочерняя структура "Росатома") заместителя технического директора РАСУ Вадима Подольного от июня 2016 года (копия есть у "Ъ"). Подлинность документа подтвердили "Ъ" сам господин Подольный, который уже не работает в РАСУ, другой бывший сотрудник госкорпорации и действующий руководитель одного из технических отделов в структуре "Росатома". Двое последних также подтверждают актуальность изложенных в нем фактов. Платформа ПОРТАЛ — ключевой софт на АЭС. Она выполняет сбор, обработку, архивирование и отображение информации о состоянии и параметрах безопасности энергоблоков и управляет их оборудованием. ПОРТАЛ используется на девяти энергоблоках в России. В открытых источниках и документации "Росатома" упоминается, что среди них — третий и четвертый энергоблоки Калининской АЭС, второй энергоблок Ростовской АЭС. Двое собеседников "Ъ", близких к "Росатому", уточняют, что ПОРТАЛ также используется на Нововоронежской, Белоярской и Ленинградской АЭС. Проблема в том, что в архиве разработчика ПОРТАЛа ВНИИАЭС, "вероятно, отсутствует конструкторская, программная, технологическая и эксплуатационная документация" на программные компоненты и платформу в целом, говорится в докладной. При этом у некоторых сотрудников госкорпорации "имеются в полном распоряжении неидентифицированные версии программных компонент ПОРТАЛа", а изменения в софт вносят непосредственно на эксплуатируемых АЭС. "Из-за отсутствия документации, а также того, что изменения в платформу вносятся непосредственно на объектах, до конца не ясно, какая именно версия ПОРТАЛа стоит на каждой АЭС. А нахождение у частных лиц исходного кода платформы довольно сомнительно с точки зрения требований безопасности",— поясняет руководитель одного из технических отделов в структуре "Росатома". Ядро ПОРТАЛа — софт австрийской Real Time Computersoftware GmbH (RTS), аффилированной с американской Real Time Solutions of America. Но вопрос авторского надзора за ПОРТАЛом и порядок удовлетворения рекламаций при проблемах с софтом остаются неразъясненными, говорится в докладной. В обеих компаниях не ответили на запросы "Ъ". Представитель "Росатома" отвергает изложенные претензии. В госкорпорации сообщили "Ъ", что ПОРТАЛ поставляется на АЭС "с полным комплектом эксплуатационной документации", а изменения в его работу вносятся в соответствии с установленными процедурами. В "Росатоме" также заявляют, что могут "однозначно идентифицировать" версии ПОРТАЛа на АЭС, а его поддержка ведется ВНИИАЭС и РАСУ на всех этапах жизненного цикла объекта. При этом платформа дорабатывается под каждый энергоблок, где ее планируют использовать, и в каждом случае приобретается отдельная лицензия на софт, принадлежащий RTS, говорит представитель корпорации. В "Росатоме" также подчеркнули, что ПОРТАЛ не может находиться в личном распоряжении сотрудников, а в случае его несанкционированного копирования "предусмотрены меры административного воздействия". Любое ПО должно обеспечивать бесперебойность технологического процесса, которая достигается "четким пониманием того, как будет себя вести программа в той или иной ситуации, и отсутствием несанкционированных изменений", констатирует консультант по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. "Именно поэтому на ПО, работающее на АЭС, должен быть полный комплект документации, а любые изменения должны вноситься по согласованной и многоуровневой процедуре после соответствующих тестов, которые докажут отсутствие негативных последствий",— добавляет он. В противном случае возможны как ошибки, так и целенаправленные диверсии, которые могут привести как к остановке реактора и сопутствующих технологических систем, так и к неуправляемой ядерной реакции, рассуждает господин Лукацкий. kommersant. *** Толоконский: нынешняя система направлена не на развитие, а на стабильность Действующая в России система управления заточена на поддержание текущей ситуации, а не на развитие, заявил красноярский губернатор Виктор Толоконский на Гайдаровском форуме-2017. «Вся нынешняя идеология управления и построение законодательства направлена не на развитие, а скорее на поддержание ситуации, на стабильность экономических и социальных процессов. Это общая системная проблема, — заявил Виктор Толоконский. — Я убежден, что современное высокотехнологичное развитие предполагает достаточно серьезное участие государственного бюджета. У нас прибыль есть, но это еще далеко не инвестиции, и есть очень много резервов сделать бюджетную прибыль инвестиционным ресурсом». Красноярский губернатор считает, что основные усилия региональной политики в сфере экономики следует сосредоточить в обновлении нормативной базы, повышении эффективности имеющихся ресурсов и поиске новых инструментов для развития высокотехнологичного производства. Субъектам федерации нужны стимулы для развития инвестиций, в том числе, корреляция налоговых правил, добавил он. Толоконский предложил, например, вернуть на федеральный уровень 8% налога на прибыль, оставшегося в регионах, получив взамен хотя бы 2% НДС, который легче спрогнозировать. «С новым производством коррелирует только налог на добавленную стоимость. Я никогда с высокотехнологичной экономики не получу отдачу в прибыли», — цитирует Толоконского «Бизнес онлайн». Алексей Кудирн раскритиковал инициативу, однако сибирского губернатора поддержали другие главы регионов: Калужской области (Анатолий Артамонов), Владимирской (Светлана Орлова) и Ульяновской (Сергей Морозов). Президент Татарстана Рустам Минниханов также выступил за большую самостоятельность субъектов федерации. Участники дискуссии также обсудили необходимость передачи части федеральных полномочий на региональный уровень с соответствующим бюджетным обеспечением. «Я убежден, что современное развитие предполагает серьезную роль государственного бюджета. А у нас сейчас роль государственного бюджета снизилась», — добавил Толоконский (цитата по ТАСС). tayga.info . Р.S. Депутаты Госдумы выступили против введения штрафов за скачивание пиратского контента, посчитав данную меру чрезмерно строгой, учитывая неосведомленность населения о законах в этой области, рассказал RNS вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой после обсуждения соответствующей инициативы Министерства культуры РФ. "Разговор шел о том, что, к сожалению, 90 процентов контента в интернете - это ворованный контент, и это создает отсутствие стимулов для творцов что-либо делать", - заявил Толстой. По словам парламентария, депутаты решили, что штрафы в отношении физических лиц, скачивающих ворованный контент, "это пока мера преждевременная", поскольку "слишком мало людей в этом разбирается". newsru.com .